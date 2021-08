Wir sind viele. Die Unterdrücker sind es nicht.

Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Mann aus dem Irak im Jahr 2016. Er fuhr ein Taxi in Deutschland. Ich schrieb über ihn in einem meiner Essays:

Letzten Monat unterhielt ich mich mit einem irakischen Taxifahrer in Berlin. Mein 12-jähriger Sohn und ich nahmen ein Taxi vom Museum für Gegenwartskunst zu unserem Hotel. Ich konnte nicht umhin, den Taxifahrer zu fragen, warum er in Berlin gelandet war. Er sagte, es habe etwas mit der Verfügbarkeit des Visums zu tun. Er betonte, dass er gehen musste, weil er den Islam nicht mochte. Er sagte, Muslime würden sich gegenseitig umbringen.

Ich war ein wenig traurig, denn es klang, als müsse er das sagen, um zu beweisen, dass er kein „Terrorist“ sei. Ich sagte ihm, dass es die USA waren, die Saddam unterstützten, wenn es ihnen passte. Dann änderten die USA ihre Politik, als es für sie günstiger wurde. Ich fragte ihn: Taliban, Al-Qaida, ISIS, die gleiche alte Geschichte, oder?

Dann sagte er etwas Unerwartetes. Er sagte, es sei eine „Volksrevolution“. „Wir haben uns gegen Saddam gestellt“. Er bezog sich damit auf den ersten Golfkrieg 1991. Er fuhr fort und beschrieb, wie dieser Krieg nicht so verlief, wie die Menschen es sich wünschten, und er führte zu einem verheerenden Handelsembargo, mehr Krieg, ISIS und so weiter. Seine Stimme war leidenschaftlich. Ich spürte in seiner Stimme die Wut und Frustration gegen Krieg und Imperialismus, die ich auch selbst empfinde.

Der imperiale Krieg gegen Länder, die sich den hegemonialen Imperativen der USA widersetzen, erfolgt in wenigen Schritten. Die Zielbevölkerung wird durch Wirtschaftsembargos, Handelssanktionen, Reisebeschränkungen und die Dämonisierung ihres Führers ihrer Grundbedürfnisse beraubt.

Die Gesellschaft wird durch den Mangel an Ressourcen und wirtschaftlichen Aktivitäten destabilisiert. Die gegnerischen Kräfte im Land werden vom Imperium großzügig finanziert, um im Namen von „Revolution“, „Demokratie“, „Freiheit“ usw. eine Dynamik gegen das sich widersetzende „Regime“ aufzubauen.

Die Gemeinschaften sind gespalten. Die Institutionen werden kompromittiert, um dem Kapital zu dienen, was die Bevölkerung noch mehr verwirrt und in Bedrängnis bringt.

Oft reicht dies aus, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die sich solchen Eingriffen widersetzen, und es führt zu einem Umsturz der bestehenden Ordnung. Die Gesellschaft wird so umgestaltet, dass sie der kolonialen Politik entspricht, die von den westlichen Industrien ausgeheckt wurde und die zu Ressourcenausbeutung, Privatisierung, Finanzialisierung, Ausbeutung billiger Arbeitskräfte, Errichtung von US-Militärbasen usw. führt.

Etliche Länder des Nahen Ostens haben sich gegen solche Interventionen gewehrt, was zu Stellvertreterkriegen und westlichen Militärinterventionen führte.

Das war der „Krieg gegen den Terror“, der bis heute andauert, da die US-Streitkräfte gemäß ihrem „Rechtsrahmen für den Krieg gegen den Terror“ ungehindert gegen die Welt eingesetzt werden, während ihre Maßnahmen in Form von Beschränkungen unserer gesetzlichen Rechte sowie von Beschränkungen an Flughäfen usw. weiterhin in Kraft sind.

Viele von uns haben ihre Stimme gegen das offensichtliche Verbrechen erhoben, in andere Länder einzufallen, sie zu kolonisieren und zu unterjochen. Zu meiner Überraschung gab es Leute, die sich gegen unsere Behauptung wehrten und sagten, wenn wir nicht in sie einmarschieren würden, hätten sie uns überfallen, sie seien „Terroristen“ und so weiter.

Mit diesem riesigen öffentlichen Projekt, dem Krieg, wurden enorme Gewinne auf Kosten der Menschen in den vom Krieg zerrissenen Ländern sowie der unterdrückten Menschen in einigen der reichsten Länder der Welt erzielt. Niemand wurde für den Tod und die Zerstörung zur Rechenschaft gezogen. Der Krieg zur Rettung der Menschen vor Terroristen war ein riesiges kapitalistisches Projekt zur Ausweitung der Macht und des Reichtums hartgesottener Krimineller, die sich Politiker, Philanthropen, Geschäftsleute, Intellektuelle, Patrioten, Akademiker usw. nennen.

Die der neokolonialen Gewalt zugrunde liegende Mentalität basiert auf Vorurteilen gegenüber den Völkern der Zielländer.

Diese Völker, die in Ländern leben, die von „Führern“ regiert werden, die geschworen haben, der imperialen Politik zu gehorchen, werden verschärften Maßnahmen der Ausbeutung und Unterwerfung unterworfen, um den Interessen der imperialen Institutionen zu dienen. Die Notlage der unterworfenen Bevölkerung – Armut, soziale Unruhen und Korruption -, die aus der wirtschaftlichen Unterwerfung resultiert, rechtfertigt die geistige Überlegenheit der Westler und beweist fälschlicherweise die Unterlegenheit der „barbarischen“ Bevölkerung, der von den Westlern „geholfen“ werden muss.

Wenn der Führer eines kolonisierten Landes versucht, die ungerechte Situation zu ändern, indem er eine Politik betreibt, die der eigenen Bevölkerung des Landes dient, wird die westliche Autorität eine Politik in Gang setzen, um ein solches Element zu entfernen. Diese Politik wird durch die Vorurteile der imperialen Bevölkerung gestützt.

Einfache Slogans und Schlagworte wie „er tötet sein eigenes Volk“, „rettet die Kinder“, „Regime“, „Diktatur“ und „Völkermord“ können sowohl die koloniale Mentalität als auch die Mentalität der weißen Retter in der imperialen Bevölkerung auslösen.

Wir schreiben das Jahr 2021 – die Ära des Krieges gegen den Virus. Wir erleben einen massiven Wohlstandstransfer zu den Reichen und Mächtigen, der sich am besten mit Jeff Bezos‘ Dank an seine Arbeiter und Kunden für seinen Raketenflug beschreiben lässt.

Die zynische, ausbeuterische Gewalt, die den Arbeitnehmern angetan wird, ist in allen Sektoren im ganzen Land zu finden und führt zur Zerstörung kleiner kommunaler Unternehmen, zu massiver Obdachlosigkeit, einer Welle von Selbstmorden und einem Anstieg der drogenbedingten Todesfälle. Abriegelungsmaßnahmen zerstören lebenswichtige soziale Beziehungen, die nun neu geordnet werden müssen.

Das Virus-Ereignis hat das schwindende Gesundheitssystem in ein System des Maskentragens, der sozialen Distanzierung und der Injektion von extrem lukrativen experimentellen GVO-Medikamenten verwandelt – die von einer noch nie dagewesenen Zahl von Verletzungen und Todesfällen umgeben sind, die alle früheren Berichte über Impfstoffverletzungen und Todesfälle an das CDC-Meldesystem VAERS bei weitem übertreffen.

Die Abriegelungsmaßnahmen und die profitorientierten Maßnahmen gegen das Virus haben die Kapazität des allgemeinen Gesundheitssystems weiter eingeschränkt, so dass eine große Zahl von Patienten ohne lebenswichtige Versorgung für ihre dringenden Erkrankungen bleibt. Die Zerstörung des Gesundheitssystems (während es still und leise und ohne Widerspruch auf Telemedizin umgestellt wird), um Leben zu retten, ist nur ein Aspekt der aktuellen Mobilisierung.

Das Bildungssystem, das seit Generationen von den Konzernen angegriffen wird, hat einen Blankoscheck erhalten, um Lehrkräfte zu entlassen, den Unterricht in Online-Tutorials umzuwandeln und eine neue Mission zu verfolgen, nämlich gehorsame Arbeiter für die Vierte Industrielle Revolution zu schaffen.

Die Finanzinstitute haben die Herdenbildung der Bevölkerung in die digitale Welt beschleunigt, in der die Menschen konditioniert, zu Waren gemacht und als Daten ausgebeutet werden. In jeder Branche findet ein massiver Umstrukturierungsprozess aus Profitgründen im Namen von Kovidmaßnahmen statt.

Ich weiß, dass Atemwegserkrankungen sehr gefährlich sein können. Wenn man sich Artikel aus der Zeit vor Covid ansieht, findet man verzweifelte Anrufe von Angehörigen der Gesundheitsberufe, die über die Gefahr von Grippeepidemien aufgrund fehlender Einrichtungen und Ressourcen schreien. Dies ist nach Covid Realität geworden, da es zu massiven Todesfällen durch die Schließung von Pflegeheimen gekommen ist. Gewinnorientierte Behandlungsmöglichkeiten wurden gefördert, während wirksame Optionen eingeschränkt wurden, was zu noch mehr Todesfällen und Krankenhausaufenthalten führte.

Statistisch gesehen überstiegen all diese Todesfälle in den USA jedoch nicht die Schwankungsbreite der Todesrate von Jahr zu Jahr. Diese entscheidende Tatsache wurde in verschiedenen Ländern beobachtet.

Die Covid-Situation ist, wenn überhaupt, in hohem Maße ein vom Menschen verursachtes Ereignis. Sie kann nicht als tödliche Pandemie, vergleichbar mit der Beulenpest, bezeichnet werden. Die Ungenauigkeit des PCR-Tests wurde von vielen Wissenschaftlern – einschließlich des Erfinders des Tests selbst – heftig kritisiert, da die Ergebnisse je nach Grad der Amplifikation auf der Suche nach den gewünschten DNA-Fragmenten willkürlich sind.

Die obige Feststellung beruht ausschließlich auf den Meinungen zahlreicher medizinischer Fachkräfte, Ärzte und Wissenschaftler in aller Welt. Zumindest muss anerkannt werden, dass es innerhalb der Wissenschaft erhebliche Meinungsverschiedenheiten über jeden Aspekt von Covid-19, seine Behandlungen und Sperrmaßnahmen gibt.

Keiner dieser Punkte wird jedoch vom Establishment ernsthaft untersucht. Tatsächlich gibt es viele Fälle, in denen Angehörige der Gesundheitsberufe diszipliniert werden, weil sie Fälle von Impfschäden melden, sich gegen die Behandlungspolitik aussprechen und die vorherrschenden Annahmen über das Virus in Frage stellen. Die Angehörigen der Gesundheitsberufe werden aktiv gezwungen, das offizielle Covid-Narrativ mitzuspielen.

In der Öffentlichkeit haben sich die gemischten Gefühle über die Widersprüche in Frustration verwandelt, und die Frustration hat sich in Wut verwandelt, so als ob wir in einem Druckkochtopf aus offiziellen Narrativen und strukturellen Hindernissen wie Abriegelungen und Zwangsimpfungen festsäßen. Die Hitze und der Druck haben das soziale Gefüge zerrüttet, da unsere tägliche Routine von der „neuen Normalität“ diktiert wird.

Seit dem letzten Jahr sind so viele Dinge passiert. Aber irgendwie scheinen die Dinge in unseren Köpfen nicht an den richtigen Platz zu passen.

Wir prägen unser Gefühl für Zeit und Raum durch traditionelle Ereignisse, tägliche Routinen und unser allgemeines Wissen. Wenn wir diese verlieren, bleibt uns eine Reihe von Elementen und Dynamiken ohne diese Markierungen.

Diejenigen, die uns die Marker weggenommen haben, haben uns jedoch alternative Marker zur Verfügung gestellt. Unser Leben ist geprägt von Abriegelungen, Masken und sozialer Distanzierung – das „neue Normal“.

Jetzt markieren wir unser Leben damit.

Man sagt uns, dass da draußen eine tödliche Krankheit lauert und die einzige Lösung darin besteht, uns zu impfen. Unser Leben und unser Tod werden von einem der größten Unternehmen, dem medizinisch-industriellen Komplex, bestimmt.

Genauso wie der Krieg gegen den Terror als „Kreuzzug“ beschrieben wurde – der die verdrehte religiöse und kulturelle Überlegenheit der Kolonisatoren legitimierte und die Bürde des weißen Mannes als humanitäre Verpflichtung tarnte -, krönt der Krieg gegen das Virus die „Wissenschaft“ als seine führende Kraft. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass die Glaubwürdigkeit der „Wissenschaft“ proportional zur damit einhergehenden Macht und zum Reichtum ist – so wie die Fakten des Krieges gekauft und als „Journalismus“ verkauft werden.

Propagandalügen erfüllen die Luft, während diejenigen, die sich widersetzen, als „Andere“ bezeichnet werden, die es verdienen, gegeißelt zu werden, weil sie nicht unter dem Schutz der Gated Community stehen.

Diese Art der Rahmung – der medizinisch-industrielle Komplex – ist nützlich, um die Dynamik innerhalb der kapitalistischen Hegemonie zu verstehen. Eine solche Einheit ist jedoch auch Teil des medienindustriellen Komplexes, des gemeinnützigen industriellen Komplexes, des politischen industriellen Komplexes und natürlich des militärisch-industriellen Komplexes.

Kurz gesagt, unser Leben wird von mehreren dynamischen Kräften der Oligarchen diktiert, die eine „Realität“ inszenieren, die sich fest als kapitalistischer Rahmen manifestiert – ein Käfig, der unser Leben auf der Grundlage seiner Imperative bestimmt.

In dem Maße, in dem die derzeitige Virusmobilisierung unsere Gesellschaft umgestaltet und bestehende Werte, Normen und Überzeugungen auslöscht, werden die Unternehmensinstitutionen und ihre Eigentümer zu absoluten Wesen geweiht, die über unser Leben und unseren Tod entscheiden. Deshalb sind Dekrete, die durch den „Notstand“ legitimiert sind, heute akzeptable politische Mittel. Deshalb haben die großen Konzerne enormen Reichtum erlangt. Das ist der Grund, warum unser Leben in die digitale Welt getrieben wird, wo wir zur Ware gemacht, zur Ausbeutung konditioniert und auf das Geheimnis des Lebens und des Unbekannten reduziert werden.

Doch wohin mit der Wut und der Frustration?

Das US-Establishment ist sich der kochenden Wut und Frustration über die Situation durchaus bewusst. Die Wut wird kultiviert und so geformt, dass sie die Menschen gegeneinander aufbringt – ein alter Trick des Konzernduopols, der sich in den USA zu einem dynamischen Instrument des Social Engineering entwickelt hat. Die Gespenster des Bürgerkriegs bestimmen noch immer die Mittel der Versklavung, während die herrschende Klasse das Theater der „Demokratie“, „Freiheit“ und „Menschlichkeit“ – eine fabrizierte „Realität“ – beherrschen kann.

Individualismus, Selbstbestimmung und ein Gefühl der Freiheit, das auf den Opfern vieler unterdrückter Menschen beruht, sind ein Privileg, das nur Menschen mit wirtschaftlicher Sicherheit zusteht. Dies ist einer der Gründe, warum der Widerstand gegen die Abriegelungsmaßnahmen von Covid ein reaktionäres Element enthält. Insbesondere wird der Weg fälschlicherweise als „Sozialismus“ oder „Kommunismus“ bezeichnet.

Diese ironische Wendung, die kapitalistische Unterdrückung dem Feind der Kapitalisten in die Schuhe zu schieben, offenbart einmal mehr den Mechanismus des imperialen Duopols sowie die Ausweitung der Ausbeutungsgewalt gegen einen ehemals wirtschaftlich gesicherten Teil der Bevölkerung, die verschärfte Maßnahmen drakonischer Restriktionen erfordern wird.

Es ist kein Zufall, dass die roten Staaten die gegenteiligen Positionen einnehmen, während die blauen Staaten fest an den offiziellen Narrativen zu Impfstoffen und Abriegelungsmaßnahmen festhalten. Die unterworfenen Bevölkerungen dürfen die Art der Versklavung wählen, aber die geringen Unterschiede in der Wahl sind groß genug, um den kolonialen Hass gegeneinander zu aktivieren. Der ungelöste historische Schmerz, die Emotionen und der Groll haben einen dringenden Ausdruck gegen die „Feinde“ unter uns gefunden.

Ein Kampf zwischen zähnefletschenden Wölfen und schlauen Füchsen, wie Malcolm X es nennen würde, kanalisiert die Wut und Frustration sicher innerhalb des kapitalistischen Rahmens. Die Medien, die Politiker und die großen Institutionen schüren sorgfältig Konflikte in der Bevölkerung, indem sie die Gegner von Impfstoffen und Abriegelungsmaßnahmen dämonisieren und gleichzeitig die Pandemie“-Narrative auf die eine oder andere Weise schützen.

Manche Menschen mögen denken, dass es erst noch schlimmer werden muss, bevor es besser wird. Die Dinge können sicherlich noch schlimmer werden, aber es sieht so aus, als ob dies nur eine weitere Zersplitterung der Gemeinschaften und eine Destabilisierung der Institutionen bedeutet, was eine weitere Aushöhlung der Interessen der Menschen durch die kapitalistische Herrschaft zusammen mit den Rechtfertigungen für ihre drakonischen Maßnahmen ermöglicht. Das gibt den Privilegierten in den Gated Communities wahrscheinlich ein gutes Gefühl.

Dies geht auch mit der Verschärfung der faschistischen Dynamik einher, die die Kräfte der westlichen imperialen Hegemonie stets rechtfertigt – erinnern Sie sich daran, wie das Phänomen Trump die neoliberale Politik vorangetrieben hat, die von beiden Konzernparteien befürwortet wird, während es alles andere rechtfertigt, sich Donald Trump entgegenzustellen, der weitgehend als offensichtliche Karikatur des narzisstischen, scheiternden Imperiums wahrgenommen wurde? Der US-Kapitalismus schreitet voran, während er innerhalb des akzeptablen Spektrums des Imperialismus nach links und rechts oszilliert.

Kurz gesagt, alles ist unter Kontrolle, wenn es nach denen geht, die die Länder des Nahen Ostens zerstört haben. Der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt das Ziel sind. Wir sind unter Beschuss. Einige von uns werden vom Establishment dämonisiert, um die Rolle des Sündenbocks zu spielen. Einige von uns werden als Helden gepriesen, die Leben retten und sich aufopfern. Unsere Gemeinschaften werden zerstört, um von den Kolonisatoren der Menschheit und der Natur weiter verschlungen zu werden.

Der Krieg gegen das Virus ist ein entscheidender Hintergrund für Destabilisierung und Angst, der dazu beiträgt, riesige Mengen an öffentlichen Ausgaben im Namen der Rettung von Leben, der Rettung der Umwelt und der Rettung des Lebensunterhalts der Menschen herauszuholen – die alle durch die Grausamkeit der kapitalistischen Herrschaft selbst angegriffen werden. Da der Krieg gegen das Virus größtenteils auf öffentliche Gelder abzielt, werden wir mit einer noch nie dagewesenen Menge an groß angelegten Propagandanachrichten bombardiert, als ob wir in den Wahlprozess der Unternehmen hineingeworfen würden – wir sollen für diese lukrativen kapitalistischen Lösungen für die kapitalistischen Probleme stimmen, indem wir uns den Nachrichten anschließen.

Öffentliche Aufschreie gegen die Politik werden in der Bevölkerung sicher verschluckt, da die Menschen gezwungen sind, sich untereinander zu bekämpfen.

Außerdem soll der Krieg gegen das Virus ein immerwährender Krieg sein. Es werden unfassbare „Fehler“ gemacht, hier und da werden Siege verkündet, Fakten werden aufgedeckt, wenn es gerade passt, während ein Großteil der Fakten verzerrt wird, um den Schein dieses riesigen Schutzgelderpressungsprogramms der Oligarchen aufrechtzuerhalten. Ein Schritt vorwärts und ein Schritt rückwärts, unser Leben wirbelt im quälenden Theater der „medizinischen Krise“, aber die wirkliche Lösung ist darin nie zu finden.

Das Imperium kann den Krieg nicht verlieren, aber das Imperium hat auch nicht die Absicht, den Krieg zu gewinnen, denn das Gewinnen kann den domestizierten Schwung der Kämpfe unter den Menschen zerstören, ebenso wie eine Reihe von „Aktivismus“, der vom Non-Profit-Industriekomplex unterstützt wird, der effektiv kapitalistische Agenden im Namen „unserer Demokratie“ vorantreibt.

Schließlich sind wir viele. Die Unterdrücker sind es nicht.

Der Mechanismus der Domestizierung muss beibehalten werden, um die Massen innerhalb der feudalen Hierarchie von Geld und Gewalt zu zähmen. In der Zwischenzeit zwingen uns Angst, Zweifel und die reale Bedrohung unseres Lebensunterhalts in Form von wirtschaftlicher Strangulierung weiterhin dazu, den Schutzgelderpressungs-Deal mit dem kriminellen Unternehmen zu schlucken.

Letztendlich führt der Weg zu einer vollständigen Domestizierung unserer Spezies durch die Verwaltung aller Produktionsmittel, ihrer Produkte und des Vertriebssystems. In dem Maße, wie die Menschen durch biotechnologische Verfahren selbst zu Produkten werden, verschmelzen die sozialen Beziehungen im digitalen Bereich nahtlos mit der fabrizierten Realität und zementieren praktisch die feudale Hierarchie der absoluten Macht.

In dem Maße, in dem wir uns in den sozialen Medien bewegen, in dem wir unsere Identität in ihrem Rahmen präsentieren und in dem wir mit GVO-Medikamenten behandelt werden, um unsere körperliche Reaktion auf die natürliche Welt zu verändern, sind wir bereits in eine gefährliche Phase eingetreten, die sehr wohl das Ende unserer Spezies, wie wir sie kennen, bedeuten könnte.

Was konnten die Iraker tun, als sie unter dem tödlichen Embargo und den Invasionen litten? Diese Frage stellen wir uns jetzt. Leider beharren viele von denen, die auf der Seite des Imperiums standen, immer noch darauf, den imperialen Krieg zu führen, während wir zur Zielscheibe des Krieges geworden sind, indem sie die Mitglieder unserer Gemeinschaft als Feinde dämonisieren und Slogans und Argumente wiederholen, um die imperiale Umstrukturierung zu rechtfertigen, während unsere Gemeinschaften auseinanderfallen und von den Kolonisatoren aufgefressen werden.

Es ist kein Zufall, dass diejenigen, die sich der aktuellen Mobilisierung widersetzen, beschuldigt werden, Rassisten, Verschwörungstheoretiker oder Faschistenanbeter zu sein – genauso wie diejenigen, die nicht mit der Bombardierung brauner Menschen einverstanden sind, beschuldigt werden, braune Kinder durch die Hand eines „Diktators“ sterben zu lassen.

Unser wahrer Feind sind nicht die „Impfgegner“ oder die leichtgläubigen Menschen, die die Propaganda der Konzerne schlucken. Der wahre Feind sind die imperialen Oligarchen, die unsere Gesellschaft formen, um ihre Art der Ausbeutung und Unterjochung fortzusetzen. Sie formen den kapitalistischen Käfig, um die letzten Reste unserer Vorstellungskraft und unserer Verbundenheit mit der Menschheit und der Natur zu erdrücken. Wie können wir uns gegen die Kolonialisierung von Mensch und Natur wehren?

Wie können wir Teil des Widerstands gegen das kriminelle Pyramidensystem sein, das mit seiner zerstörerischen Natur zwangsläufig implodieren wird? Wie können wir einen Weg finden, um mit uns selbst, miteinander und mit der Natur in Einklang zu sein? Wir sind Teil der unzähligen Menschen, die den Traum von dieser Harmonie in sich tragen. Wir sind mit ihnen solidarisch und stark.

Wir sind viele. Die Unterdrücker sind es nicht.