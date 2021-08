Demnächst: Amerikas eigenes Sozialkreditsystem

„Die Technokratie strebt danach, alles und jeden zu kontrollieren. Es waren die Erfindungen und die Unterstützung von Big Tech, die es China ermöglichten, mit seinem Social Credit Scoring System 1,4 Milliarden chinesische Bürger zu erfassen. Jetzt werden dieselben Strategien in den USA umgesetzt, um die Gesellschaft dauerhaft zu spalten.“ – Patrick M. Wood, „Technocracy News“

Der neue innerstaatliche „Krieg gegen den Terror“, der durch den Aufstand am 6. Januar ausgelöst wurde, hat mehrere Internetgiganten dazu veranlasst, Vorläufer dessen zu enthüllen, was bis zum Ende dieses Jahrzehnts tatsächlich zu einem weichen Sozialkreditsystem werden könnte. Im Vertrauen auf eine indirekte Unterstützung aus Washington D.C. werden unsere sozialen Wächter in Amerika versuchen, die tiefgreifendsten Veränderungen zu erzwingen, die unsere Gesellschaft in der Internet-Ära gesehen hat.

Chinas Sozialkreditsystem ist eine Kombination aus staatlicher und unternehmerischer Überwachung, die den Bürgern eine „Punktzahl“ gibt, die die Fähigkeit des Einzelnen einschränken kann, bestimmte Handlungen durchzuführen – wie den Kauf von Flugtickets, den Erwerb von Eigentum oder die Aufnahme von Darlehen. In Anbetracht der Position mehrerer großer amerikanischer Unternehmen könnte ein ähnliches System auch hierzulande schneller Einzug halten, als man denkt.

Letzte Woche kündigte PayPal eine Partnerschaft mit dem linksgerichteten „Southern Poverty Law Center“ an, um die Rolle von „White Supremacists“ und Verbreitern „regierungsfeindlicher“ Rhetorik zu „untersuchen“ – subjektive Bezeichnungen, die sich potenziell auf eine große Anzahl von Gruppen oder Personen auswirken könnten, die ihren Service nutzen. PayPal sagt, dass die gesammelten Informationen mit anderen Finanzunternehmen und Politikern geteilt werden sollen. Facebook ergreift ähnliche Maßnahmen und hat kürzlich Nachrichten eingeführt, in denen die Nutzer aufgefordert werden, ihre potenziell „extremistischen“ Freunde zu verpfeifen, was angesichts der Voreingenommenheit der Plattform vor allem auf die politische Rechte abzuzielen scheint. Gleichzeitig arbeiten Facebook und Microsoft zusammen mit mehreren anderen Internetgiganten und den Vereinten Nationen an einer Datenbank, um potenziell extremistische Inhalte zu blockieren.

Die Maßnahmen dieser großen Unternehmen mögen in einem Internet, das von Betrug und Kriminalität durchsetzt ist, logisch erscheinen. Schließlich wird niemand rechtsextreme Milizen oder weiße Rassistengruppen verteidigen, die diese Plattformen für ihre abscheulichen Ziele nutzen. Das gleiche Problem wie bei der staatlichen Zensur besteht jedoch auch bei der Zensur durch Unternehmen: Wenn es eine Grenze gibt, wer zieht sie? Wird die Unterscheidung zwischen weltlicher Politik und Extremismus ein „Ich erkenne es, wenn ich es sehe„-Szenario sein, wie der ehemalige Richter am Obersten Gerichtshof, Potter Stewart, die Obszönität beschrieb? Wenn ja, wird es dann Einzelpersonen geben, die Menschen einseitig die Möglichkeit nehmen können, das Internet tatsächlich zu nutzen? Könnte ein Facebook-Mitarbeiter Ben Shapiro mit David Duke gleichsetzen und sein Konto löschen?

Die Auswirkungen dieser Maßnahmen sind wesentlich weitreichender als nur das Verbot für Donald Trump, nachts um 3 Uhr zu twittern. Junge Menschen können nicht effektiv in der Gesellschaft funktionieren, wenn ihnen die Nutzung von Facebook, Twitter, Gmail, Uber, Amazon, PayPal, Venmo und anderen finanziellen Transaktionssystemen untersagt wird. Einige Bankplattformen haben bereits ein Verbot für bestimmte legale Käufe, wie z. B. Schusswaffen, angekündigt. Die Zunahme solcher Beschränkungen, die mit der Unterstützung von (in der Regel) linken Politikern nur noch zunehmen wird, könnte ein System schaffen, in dem Personen, die bestimmte politische Ansichten nicht vertreten, von der „höflichen Gesellschaft“ ausgeschlossen werden und ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können.

Das potenzielle Ausmaß des im Aufbau befindlichen Soft-Social-Credit-Systems ist enorm. Dieselben Unternehmen, die Ihre Aktivitäten verfolgen und Sie für vorschriftsmäßiges Verhalten belohnen können, könnten ihre Befugnisse nutzen, um Transaktionen zu blockieren, Zuschläge zu erheben oder Ihre Nutzung von Produkten einzuschränken. Ab wann wird die freie Meinungsäußerung – sei es gegen biologische Männer, die in Mädchensportarten spielen, die Nebenwirkungen von Impfstoffen in Frage stellen oder für Waffenrechte eintreten – zur Zielscheibe in diesem neuen System? Wann wird Ihre Debitkarte wegen alter Tweets gesperrt, Ihr Hauskredit abgelehnt, weil Sie Ihre Kinder zu Hause unterrichten, oder Ihr eBay-Konto für ungültig erklärt, weil ein Freund Sie für das Posten einer Gadsden-Flagge markiert hat?

Die Fingerabdrücke der Bundesregierung sind nicht direkt auf den jüngsten Aktionen zu sehen – noch nicht. Die Einführung eines „Digitalen Dollars“ würde ein Ausrufezeichen auf einen neuen sozialen Kreditwert setzen. In Zusammenarbeit mit großen Technologieunternehmen könnten Bürger, die nicht wegen eines Verbrechens verurteilt wurden, ihre Fähigkeit verlieren, Geschäfte zu tätigen. Mit der Zeit könnten dezentralisierte Geldformen wie Kryptowährungen wie Bitcoin das wichtigste Mittel für Dissidenten sein, um zu operieren – solange die Bundesregierung nicht versucht, sie zu unterdrücken. Wenn die Fed und die Mitglieder des Kongresses Kryptowährungen jetzt noch skeptisch gegenüberstehen, könnte ihre Verwendung durch politisch Unerwünschte zu einem heimlichen Versuch führen, diese Währungen stark einzuschränken oder zu verbieten.

Solange es keine organisierte Gegenwehr gibt, könnte unsere Zukunft mit der von zunehmend illiberalen Gesellschaften übereinstimmen. Erst letzte Woche hat die britische Regierung ihre eigene Version eines Sozialkreditsystems für das Gesundheitswesen angekündigt. Das chinesische System wurde erst vor sieben Jahren angekündigt. In Anbetracht des Wachstums von Algorithmen und der Abhängigkeit von Tech-Giganten wird die Fähigkeit, normale Bürger zu verfolgen, zu zensieren und schließlich zu bestrafen, bis 2030 verblüffend sein. Amerikas Abstieg in ein von Tech-Titanen gelenktes Goldenes Zeitalter des 21. Jahrhunderts ist nicht unvermeidlich. Aber kennen Sie jemanden, der einen 5-Prozent-Gutschein für Amazon als Gegenleistung für einen „Aufruf zum Handeln“ annehmen würde? Oder jemanden, der sein Facebook-Profilbild austauschen würde, um nicht ausgesperrt zu werden?

Gruppenzwang, trendige Bewegungen und die Möglichkeit, sich dem neuen System per Mausklick zu unterwerfen, vereinen die schlimmsten Elemente der dopaminhungrigen Amerikaner. Das Überraschendste an unserem neuen Sozialkreditsystem wird nicht die kollektive Angst davor sein, sondern die Tatsache, wie schnell sich die meisten Menschen anpassen werden.

Kristin Tate ist eine libertäre Autorin und Analystin für „Young Americans for Liberty“. Sie ist Autorin und hat zuletzt das Buch „How Do I Tax Thee? A Field Guide to the Great American Rip-Off“ veröffentlicht. Folgen Sie ihr auf Twitter @KristinBTate.