Demnächst: Eine Wiederholung der Finanzkrise von 2008, nur noch schlimmer! Wer steckt hinter dem wirtschaftlichen Zusammenbruch?

Die PBS Frontline-Dokumentation „The Untouchables“, die ursprünglich 2013 ausgestrahlt wurde, untersucht die Ursache der Finanzkrise 2007-2009 und warum die Gauner der Wall Street einer Anklage wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Verkauf fauler Hypotheken entgingen

Kein einziger Wall-Street-Manager wurde für diese massive Krise zur Rechenschaft gezogen, obwohl es Beweise dafür gibt, dass Wall-Street-Führungskräfte, die bereit waren, Kunden zu betrügen, um ihren eigenen Gewinn zu steigern, die Ursache für alles waren

Der Fall gegen Bear Stearns und JP Morgan fasst im Grunde den Kern der gesamten Kreditkrise von 2008 zusammen: Bankinstitute verkauften absichtlich Wertpapiere, von denen sie wussten, dass sie schlecht waren.

Dieselben kriminellen Banker zerstören jetzt absichtlich das globale Finanzsystem, um es durch etwas noch Schlimmeres zu ersetzen – soziale Kreditscores, digitale Identität und digitale Zentralbank-Coupons (CBDCs), die ihnen die Möglichkeit geben, nicht nur Ihre individuellen Finanzen, sondern auch alles andere in Ihrem Leben zu kontrollieren

Die Finanzkrise von 2008 hat uns gezeigt, wie inkompetent sie sind. Warum sollten wir also das „neue und verbesserte“ Finanzsystem akzeptieren, das sie einführen wollen, sobald das derzeitige Finanzsystem in Scherben liegt?

Die oben genannte PBS Frontline-Dokumentation „The Untouchables“, die ursprünglich 2013 ausgestrahlt wurde, untersucht die Ursachen der Finanzkrise von 2007-2009 und warum die Gauner der Wall Street einer Anklage wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Verkauf fauler Hypotheken entgangen sind. Wie PBS erklärt:

Sind die Führungskräfte der Wall Street ‚zu groß für den Knast‘? In … ‚The Untouchables‘ untersucht der Produzent und Korrespondent Martin Smith … warum das US-Justizministerium es versäumt hat, auf glaubwürdige Beweise zu reagieren, dass die Wall Street wissentlich toxische Hypothekenkredite verpackt und an Investoren verkauft hat – Kredite, die die US- und die Weltwirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs gebracht haben. Anhand von Interviews mit hochrangigen Staatsanwälten, Regierungsbeamten und Whistleblowern aus der Branche berichtet FRONTLINE über Behauptungen, wonach Wall-Street-Banker beim Kauf von Hypothekenpools weit verbreiteten Betrug ignorierten.

Historischer Rückblick

Sie werden sich vielleicht fragen, warum ich einen fast 10 Jahre alten Dokumentarfilm veröffentlichen sollte. Das liegt daran, dass wir aus unserer Geschichte wichtige Lehren ziehen können. Es ist klar, dass alle Banker, die für das Finanztrauma verantwortlich waren, nie strafrechtlich verfolgt wurden. Sie können darauf wetten, dass wir dasselbe Ergebnis erzielen werden, wenn es um die Verfolgung derjenigen geht, die für den Tod von Millionen Menschen durch die COVID-Pandemie verantwortlich sind.

Lassen Sie uns also in die Geschichte eintauchen, damit Sie etwas lernen können. Unten habe ich auch einen Dokumentarfilm mit dem Titel „All the Plenary’s Men“ eingefügt, der der Frage auf den Grund geht, warum das Justizministerium niemanden zur Rechenschaft gezogen oder eine der großen Banken strafrechtlich verfolgt hat.

Die Finanzkrise, die 2007 begann und sich 2008 zuspitzte, war nicht das Ergebnis eines kurzfristigen Betrugs. Nein, der Schauplatz wurde bereits Jahre zuvor mit niedrigsten Zinssätzen und laxen Hypothekenvergabestandards geschaffen und verschlimmerte sich von da an, als Betrüger begannen, mit dem scheinbar kostenlosen und leichten Geld Kasse zu machen.

Ursprünglich sollten die gesenkten Zinssätze die Wirtschaft nach der Dot.com-Blase ankurbeln. Das Endergebnis war jedoch das genaue Gegenteil. Es bildete sich eine Immobilienblase, die, wie alle Blasen, schließlich platzte und den Finanzinstituten Billionen von Dollar an wertlosen Subprime-Hypothekenanlagen hinterließ – Anlagen, die in betrügerischer Absicht als erstklassige Instrumente mit geringem Risiko verkauft worden waren.

Das Desaster wurde noch dadurch verschlimmert, dass die Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) im Jahr 2004 die Eigenkapitalanforderungen für Investmentbanken wie Goldman Sachs, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Bear Stearns und Morgan Stanley gelockert hatte, was es ihnen ermöglichte, ihre Investitionen bis zum 40-fachen zu hebeln. Wie von Investopedia erklärt:

Die Fed begann im Juni 2004 mit der Anhebung der Zinssätze, und zwei Jahre später hatte der Leitzins 5,25 % erreicht, wo er bis August 2007 blieb. Es gab frühe Anzeichen für eine Notlage. Im Jahr 2004 hatte die Eigenheimquote in den USA mit 69,2 % ihren Höchststand erreicht. Anfang 2006 begannen dann die Immobilienpreise zu fallen. Dies brachte viele Amerikaner in echte Bedrängnis. Ihre Häuser waren weniger wert, als sie für sie bezahlt hatten. Sie konnten ihre Häuser nicht verkaufen, ohne ihren Kreditgebern Geld zu schulden. Bei Hypotheken mit anpassbarem Zinssatz stiegen ihre Kosten, während der Wert ihrer Häuser sank.

Die am meisten gefährdeten Subprime-Kreditnehmer saßen mit Hypotheken fest, die sie sich von vornherein nicht leisten konnten. Zu Beginn des Jahres 2007 meldete ein Subprime-Kreditgeber nach dem anderen Konkurs an. Im Februar und März gingen mehr als 25 Subprime-Kreditgeber in Konkurs. Im April meldete New Century Financial, ein auf Subprime-Kredite spezialisiertes Unternehmen, Konkurs an und entließ die Hälfte seiner Belegschaft.

Im Juni stoppte Bear Stearns die Rücknahmen von zwei seiner Hedgefonds, was Merrill Lynch dazu veranlasste, Vermögenswerte in Höhe von 800 Millionen Dollar aus den Fonds zu beschlagnahmen. Doch selbst das waren nur Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was in den kommenden Monaten passieren sollte. Im August 2007 wurde deutlich, dass die Finanzmärkte die Subprime-Krise nicht lösen konnten und dass die Probleme weit über die Grenzen der USA hinaus ausstrahlten.

Der Interbankenmarkt fror ein, als Banken auf der ganzen Welt anfingen, Liquiditätsprobleme und große Verluste aus schlechten Subprime-Investitionen zu melden, Zentralbanken begannen, Milliarden von Dollar an Krediten zu vergeben, um die Kreditmärkte zu stützen, eine Rezession brach aus, die Aktienmärkte stürzten ab, Investmentbanken brachen zusammen und wurden für einen Pfennig pro Dollar verkauft, und Hauskreditgeber wie Fannie Mae und Freddie Mac wurden von der US-Regierung beschlagnahmt.

Das „Heilmittel“ für dieses epische Versagen war die Rettungsaktion für die Wall Street, bei der viele Banken mit Milliarden von Dollar unterstützt wurden, um sich über Wasser zu halten. Die Regierung kaufte im Grunde die toxischen Vermögenswerte auf (natürlich mit Steuergeldern), um Banken zu retten, die als „zu groß zum Scheitern“ galten, während schätzungsweise 3,8 Millionen Amerikaner in die Zwangsvollstreckung gezwungen wurden und obendrein ihre Ersparnisse verloren.

Wer trägt die Schuld?

Es gibt viele Schuldzuweisungen für den Finanzkollaps von 2008. Ökonomen geben gerne einer laxen Hypothekenkreditpolitik die Schuld, die es den Menschen erlaubte, mehr Geld zu leihen, als sie sich leisten konnten.

Andere schieben die Schuld auf räuberische Kreditgeber, die den Menschen vorgaukelten, sie könnten sich höhere Hypotheken leisten, als tatsächlich möglich waren, und auf Investment-„Experten“, die die schlechten Hypotheken bündelten und sie als risikoarme Instrumente an Investoren weiterverkauften. Die Banker gaben damals zu, dass sie die Risiken falsch eingeschätzt hatten.

Die Agenturen, die die toxischen Hypothekenbündel absegneten und ihnen beste Investitionsbewertungen gaben, spielten ebenfalls eine Rolle, ebenso wie einzelne Investoren, die entweder ihre Sorgfaltspflicht nicht erfüllten oder einfach weiterverkauften, was sie als schlechte Schulden kannten.

Und dann ist da noch die Wall Street. Frontline-Interviews machen deutlich, dass im Zentrum dieser Blase gierige Wall-Street-Manager standen, die bereit waren, Kunden zu betrügen, um ihren eigenen Gewinn zu steigern.

Wurde Betrug begangen?

Die Frage, die Frontline stellt, ist, ob tatsächlich Betrug begangen wurde. Nicht eine einzige Führungskraft der Wall Street wurde für diese massive Krise zur Rechenschaft gezogen. Ist es wirklich möglich, dass nicht ein einziger von ihnen einen nachweisbaren Betrug begangen hat? Und wenn doch, warum wurden sie nicht zur Rechenschaft gezogen?

David Boies, Gründer der New Yorker Anwaltskanzlei Boies, Schiller & Flexner, erklärte gegenüber dem Frontline-Korrespondenten Martin Smith, dass damals tatsächlich mit einer umfassenden Strafverfolgung gerechnet wurde. Auch in den Hallen von Washington D.C. wurde der Ruf nach Strafverfolgung laut und deutlich.

Der ehemalige Senator Ted Kaufman (Delhi) gehörte zu denjenigen, die darauf bestanden, dass die Verantwortlichen für den Betrug an den hart arbeitenden Amerikanern identifiziert, strafrechtlich verfolgt und ins Gefängnis geworfen werden müssten.

Wie Kaufman anmerkte, wurde das Finanzsystem der Welt, nicht nur das der USA, fast zerstört, und „das passiert nicht, wenn nicht irgendetwas Schlimmes im Gange ist“. Letztendlich wurden jedoch keine Schuldigen ermittelt. Keiner wurde zur Verantwortung gezogen. Keiner kam ins Gefängnis. Und einer der Gründe dafür war laut dem US-Justizministerium, dass „Habgier nicht notwendigerweise ein kriminelles Vergehen ist“.

Wie Frontline feststellt, brauchten die Anleger, um gegen die Wall Street vorzugehen, a) Beweise dafür, was die Banker wussten, und b) dass sie kriminelle Absichten hatten. Frontline interviewt auch mehrere Due-Diligence-Underwriter, d. h. Personen, die das Risiko des Kaufs eines bestimmten Kreditportfolios berechnen und feststellen, ob die Underwritings – also die Kredite – rechtmäßig sind.

Wenn also ein Wall-Street-Unternehmen ein Kreditportfolio kaufen möchte, wird es Due-Diligence-Prüfer beauftragen, die ihm sagen, ob ein bestimmtes Portfolio eine sichere Investition ist oder nicht, indem sie eine Stichprobe von Krediten innerhalb dieses Pools manuell überprüfen.

In den Jahren vor dem Immobiliencrash wurden die Due-Diligence-Underwriter angeblich von ihren Vorgesetzten angewiesen, die Kredite nicht zu gründlich zu prüfen oder zu hinterfragen, was eigentlich hätte hinterfragt werden müssen, z. B. ob eine Kellnerin wirklich die 12.000 Dollar pro Monat verdient, die sie braucht, um sich den Kredit leisten zu können. Selbst in Fällen, in denen bei einem Hypothekenantrag offener Betrug vermutet wurde, durften die Prüfer diesen nicht als solchen bezeichnen.

Betrügerische Aktivitäten wurden auf höchster Ebene ignoriert/akzeptiert

Auch einigen höheren Stellen fielen die Probleme auf. Richard Bowen, ehemaliger Vizepräsident und leitender Underwriter bei der Citigroup zwischen 2002 und 2009, wurde besorgt, als er entdeckte, dass 60 % der von der Citigroup gekauften Hypothekendarlehen nicht den Kreditvergaberichtlinien entsprachen. Am Ende lag die Quote der fehlerhaften Hypotheken bei der Citigroup bei über 80 %.

Bowen versuchte, die Führungsspitze der Citigroup darauf aufmerksam zu machen, dass das Unternehmen einem großen Risiko ausgesetzt war, aber das schien niemanden zu interessieren. Später wurde er degradiert und trat schließlich zurück. Die Citigroup bekannte sich schließlich in einem zivilrechtlichen Betrugsverfahren schuldig, weil sie von 2004 bis 2010 grundlegende Sorgfaltspflichten vernachlässigt hatte.

Frontline geht auf einige der zahlreichen Anhörungen im Kongress ein und zeigt, was die Ermittler herausgefunden haben. Ein wichtiger Bericht zur Finanzkrise enthüllte die Ergebnisse einer Untersuchung einer Due-Diligence-Firma namens Clayton Holdings, die für etwa zwei Dutzend Banken, die Hypotheken kauften, sie verpackten und an Investoren verkauften, eine Due-Diligence-Prüfung durchführte.

Obwohl Clayton Holdings feststellte, dass ein erheblicher Teil der Bestände jeder Bank nicht den Standards der Bank für den Kauf dieser Kredite entsprach, akzeptierten die Banken in jedem Fall die Kredite und verkauften sie an Investoren. Schlimmer noch: Sie sagten den Anlegern, es handele sich um erstklassige, risikoarme Anlagen, und wetteten dann mit Short-Positionen gegen sie. Wie kann das kein kriminelles Verhalten sein?

Die Ergebnisse wurden an das Justizministerium weitergeleitet, aber abgesehen von ein paar Geldstrafen wurde keine Anklage erhoben. Zweifellos ist es sehr schwierig, kriminelle Absichten nachzuweisen, aber viele sind der Meinung, dass sich das Justizministerium einfach nicht genug Mühe gegeben hat.

Bear Stearns-Klage fasst Betrugsschema der Kreditkrise zusammen

Das heißt aber nicht, dass wir nicht herausfinden können, was tatsächlich passiert ist. Nick Verbitsky, ein Dokumentarfilmer, hatte mehrere Interviews mit Mitarbeitern von Bear Stearns‘ EMC Mortgage geführt, die sehr detailliert erklärten, wie das Unternehmen seine Kunden betrogen hat.

Nachdem sie sich mehrere Stunden dieser Bänder angesehen hatte, schrieb die Enthüllungsjournalistin Teri Buhl einen Artikel darüber. Kurz darauf wurde sie von Anwälten der Kanzlei Patterson Belknap Webb & Tyler kontaktiert, die eine Gruppe von Hypothekenversicherern namens Monolines vertraten. Sie arbeiteten bereits an einem Betrugsverfahren gegen Bear Stearns und JP Morgan Chase und wollten, dass die Whistleblower ihnen beim Aufbau ihres Falles helfen.

Der Fall gegen Bear Stearns und JP Morgan fasst im Grunde den Kern der gesamten Kreditkrise von 2008 zusammen, so der Finanzanalyst Mark Palmer gegenüber Frontline. Seiner Meinung nach war die Finanzkrise im Kern das Ergebnis von Bankinstituten, die absichtlich schlechte Hypotheken verkauften. Palmer ist auch überzeugt, dass es genügend Beweise gab, um zumindest viele der Hauptakteure anzuklagen.

Schließlich reichte der New Yorker Generalstaatsanwalt 2012 eine Zivilklage gegen Bear Stearns und JP Morgan ein, in der er Betrug vorwarf. Sein Fall stützte sich weitgehend auf die Arbeit anderer privater Anwaltskanzleien, darunter Patterson Belknap. Die Frage ist, warum konnte das Justizministerium die Sache nicht zu Ende bringen?

Dieselben Gauner bringen die Wirtschaft erneut zum Sinken

Niemand in der obersten Führungsetage wurde für die ungeheuerlichen Vergehen bestraft, die zur Finanzkrise 2008 geführt haben. Und jetzt manifestieren sie eine weitere Krise, die sogar noch größer ist als die letzte. Das passiert, wenn man Kriminellen erlaubt, ihre Machenschaften ungestraft fortzusetzen. Sie werden ermutigt, und die Verbrechen werden größer und größer.

Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem die Bankster sich selbst dazu auserkoren haben, die ganze Welt zu regieren, und auf dem Weg dorthin Begriffe wie Demokratie, Freiheit und Menschenwürde in den Mülleimer werfen. Wie Dr. Robert Malone in einem aktuellen Substack-Artikel feststellt:

… die US-Steuerzahler haben die großen Banken gerettet, als diese 2007-2008 die Weltwirtschaft zum Absturz brachten … Ich habe keine Rettungsaktion bekommen. Wahrscheinlich mussten Sie das auch einfach so hinnehmen. Aber die großen Banken arbeiteten mit der (in Privatbesitz befindlichen) Federal Reserve Bank, der US-Regierung und Blackrock zusammen und zerstörten ihre Konkurrenz (die Spar- und Darlehensbranche), kleine Unternehmen im ganzen Land und dezimierten die Finanzen von Hausbesitzern, die in mehrere Refinanzierungszyklen gelockt worden waren.

In der Zwischenzeit erhielten dieselben Großbanken, die weitgehend für die wirtschaftliche Katastrophe verantwortlich waren, im Wesentlichen kostenloses Geld (Papiergeld, das von der Federal Reserve gedruckt und über die Großbanken in die Wirtschaft eingespeist wurde, was eigentlich nur eine andere Form der Besteuerung ist – durch die in Privatbesitz befindliche Federal Reserve!) Und das sind dieselben Banken, Manager und Hedgefonds, die glauben, dass sie die Weisheit, das Wissen und die Fähigkeiten haben, die ganze Welt zu verwalten.

Und sie glauben offenbar, dass sie einfach nur in der Lage sein müssen, das Verhalten, die Einkäufe, die politischen Aktivitäten, die Bankkonten und alle anderen Aspekte unseres Lebens digital zu verfolgen, damit sie uns mit Hilfe von Social Credit Scores, ESG Scores usw. richtig verwalten können. Diese großen Banken und Investmentfonds (Larry Fink/Blackrock, State Street, Vanguard usw.) scheinen zu glauben, dass sie in der Lage sein werden, uns alle richtig zu verwalten, wenn sie all diese individuellen Daten und Verfolgungsmöglichkeiten über uns alle zusammen mit einer zentralisierten digitalen Weltwährung haben.

Die Frage ist also. Wer hat den Bankern das Kommando über die Welt übertragen? Das ist verrückt. Das muss aufhören. Sie haben wiederholt ihre Inkompetenz, Hybris, Arroganz und Gier unter Beweis gestellt. Irgendwie muss die Macht der Milliardäre, der in Privatbesitz befindlichen Zentralbanken, der riesigen „Investment-/Hedge-Fonds“ und all ihrer niedlichen kleinen Clubs und privaten Gesellschaften beschnitten oder (meiner Meinung nach vorzugsweise) zerstört werden. Wir müssen uns der Wahrheit stellen, die hinter all dem verborgen ist … Die Welt hat Monopolisten (wie Bill Gates) und Monopole ermächtigt, viel zu viel Macht und Kontrolle zu erlangen. Sie müssen in die Schranken gewiesen werden. Um unser aller willen. Um der Menschheit willen. Nicht zuletzt um unserer Kinder willen.

Polykrisen des Untergangs stehen bevor

Die COVID-Pandemie hat die Strategie der globalistischen Kabale deutlich vor Augen geführt. Die Banker sind die Hauptakteure dieser Kabale, aber sie sind nicht die einzigen. Sie schaffen Krisen, um ihre eigene Gier zu befriedigen. Die Pandemie war nur die letzte von vielen solchen Krisen.

Die Finanzkrise von 2008 hat uns gezeigt, wie inkompetent sie sind. Warum sollten wir also das „neue und verbesserte“ Finanzsystem akzeptieren, das sie einführen wollen, sobald das derzeitige Finanzsystem in Scherben liegt?

Aber die Finanzkrise von 2008 zeigt uns auch, wie inkompetent sie sind. Sie hatten die Situation damals nicht unter Kontrolle, und sie haben sie auch jetzt nicht unter Kontrolle. Warum um alles in der Welt sollten wir also das „neue und verbesserte“ Finanzsystem akzeptieren, das sie einführen wollen, sobald das derzeitige Finanzsystem in einem völligen Scherbenhaufen liegt?

Es wird viel schlimmer sein als das letzte. Daran kann es keinen Zweifel geben, denn es wird ihnen nicht nur die vollständige Kontrolle über Ihre persönlichen Finanzen geben, sondern auch über jeden anderen Bereich Ihres Lebens. Dies wird nach dem Great Reset in den nächsten zwei bis drei Jahren geschehen, wenn die Zentralbanken ihre CBDCs (central bank digital currencies) einführen.

Im Moment stehen wir vor einer beispiellosen Reihe von Krisen, wie in „Wirtschaftsexperte erklärt die bevorstehende Polykrise des Untergangs“ beschrieben. All diese Krisen – Inflation, Nahrungsmittelknappheit, Energieknappheit, drohende Kriegseskalation – wurden zu dem Zweck geschaffen, den größten Vermögenstransfer zu verbergen, den die Welt je gesehen hat.

Sobald dieser Vermögenstransfer abgeschlossen ist, werden Sie, wie vom Weltwirtschaftsforum vorhergesagt, „nichts mehr besitzen“ und unter der vollständigen Kontrolle der gierigsten und fiskalisch inkompetentesten Menschen des Planeten Erde stehen. Es gibt einfach kein Szenario, in dem diese Individuen in der Lage sein werden, die Utopie zu schaffen, die sie vorgeben zu fördern, und je früher jeder das erkennt, desto eher können wir sie durch Menschen ersetzen, die tatsächlich die notwendigen Fähigkeiten besitzen, um wieder aufzubauen, was sie zerstört haben.

Wie die Banker planen, uns in den Großen Reset zu zwingen

Mehrere Länder, darunter Deutschland, Frankreich und die USA, haben ihren Energiesektor im Namen der Grünen Agenda absichtlich lahmgelegt und/oder ganz demontiert. Infolgedessen warnt die Deutsche Bank jetzt, dass die Deutschen Feuerholz verbrennen müssen, um den kommenden Winter zu überleben, und Frankreich schaltet die Straßenbeleuchtung aus, um den Energieverbrauch zu senken.

An diesem Punkt ist es wichtig zu erkennen, dass die Grüne Agenda nur ein weiteres Werkzeug ist, um uns in den Großen Reset zu zwingen, so wie die Pandemie dazu benutzt wurde, Big Pharma als Waffe zu benutzen, um ein globales Biosicherheitsnetz vorzubereiten.

Wie Town Hall erklärt, wollen die Großbanken diesen Übergang unter anderem dadurch erzwingen, dass sie Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen (ESG) für Unternehmen und individuelle Anlagekonten gleichermaßen einführen:

Wenn es den Banken erlaubt wird, kollektiv zu entscheiden, die Finanzierung einer beliebigen Gruppe von Menschen einzustellen, und zwar nicht aufgrund finanzieller Bedenken, sondern aufgrund ideologischer Erwägungen, dann werden die Banken und ihre Verbündeten des Great Reset in der Tat die nahezu totale Kontrolle über die Gesellschaft haben – vor allem, wenn sie beginnen, Kreditentscheidungen an ein riesiges ESG-System zu knüpfen … Die Zeit ist reif für einen massiven populistischen Aufstand gegen den Great Reset, der hoffentlich den gleichen Erfolg haben wird wie die Graswurzelbewegung gegen Common Core unter der Obama-Regierung. Das Schicksal der freien Welt könnte sehr wohl davon abhängen.

Verstehen Sie das Spiel in Großbritannien

Währenddessen bröckelt die Führung in Großbritannien, und das Weltwirtschaftsforum kämpft darum, dass eines seiner Mitglieder den Platz des ehemaligen Premierministers Boris Johnson einnimmt. Wie Maajid Nawaz feststellte, geht es bei der Wahl des britischen Regierungschefs darum, eine Führungspersönlichkeit zu finden, die den „Great Reset“ einleiten wird:

Nach dem Brexit ist Spaltung gesät worden. Die zivilen Normen wurden nach dem COVID zerschlagen [sic]. Die ‚Produktionsmittel‘ sind nach dem Krieg in der Ukraine zerrüttet. Was als nächstes kommt, ist der Zweck, dem sie alle dienten: Der Große Reset. Zusammengenommen drohen diese kumulativen Krisen eines monumentalen fiskalischen Selbstmordes, einer beispiellosen Unterbrechung der Versorgungskette und einer Nahrungsmittel- und Energieknappheit den Zusammenbruch des globalen Finanzsystems zu verursachen und wirklich beispiellose globale Aufstände auszulösen. In der Tat sind wir bereits Zeugen davon.

Der Zusammenbruch des globalen Finanzsystems scheint nun unvermeidlich. Es ist 2008 tatsächlich zusammengebrochen. Was seither geschehen ist, ist lediglich die Ausführung eines sorgfältig geplanten, wenn nicht gar bösartigen, kontrollierten Abrisses. Der Abriss wird von den etablierten Globalisten des Weltwirtschaftsforums (WEF) inszeniert, damit ihre eigene kontrollierte Opposition diesen globalen Reset in Richtung einer weiteren zentralisierten Tyrannei lenken kann, anstatt zuzulassen, dass er eine dezentralisierte Demokratie ermöglicht.

Der Widerstand des Volkes wird nun als Vorwand benutzt, um die Freiheit zu unterdrücken und aufzuheben, indem militarisierte Kräfte eingesetzt werden, um die rebellierenden Bürger zu unterwerfen. Auf diese Weise versucht das globale Finanzestablishment, die aktuelle globale Revolution zu nutzen, um seine Macht zu erhalten. Wir befinden uns am Ende eines natürlichen Generationszyklus: einer historischen Wende. Wir sind Zeugen des „Reset“-Teils von Klaus Schwabs „Great Reset“. Sie haben uns gesagt, was sie zu tun gedenken. Nach dem Reset werden sie versuchen, „wieder besser zu machen“, um ihre Neue Weltordnung zu schaffen …

Das oben Gesagte ist der richtige Kontext dafür, warum sich das globalistische britische Establishment gegen seinen eigenen Frontmann und Premierminister Boris Johnson wendet. Dadurch entsteht der Eindruck, dass diejenigen, die für vergangene Ungerechtigkeiten während der Kapitel Brexit, COVID und Ukraine-Krieg verantwortlich sind, in den Augen der unglücklichen Öffentlichkeit ausreichend zum Sündenbock gemacht werden, während das nächste Kapitel ihres gewünschten globalen Übergangs zur Technokratie direkt vor unserer Nase von einem neuen, frisch aussehenden Gefolgsmann eingeleitet wird …

Das nächste Kapitel der Globalisten erfordert einen unversehrten Premierminister – der in der öffentlichen Vorstellung lebendig ist, weil er kostenloses Bargeld an die Öffentlichkeit verteilt -, der bereit ist, den Zusammenbruch des Finanzsystems zu steuern und die geplante Technokratie des globalen Bankwesens einzuleiten: soziale Kreditscores und Central Banking Digital Coupons (CBDCs).

Die Zentralbank-Kabale und ihre vielen Verbündeten haben Regierungen und Institutionen auf der ganzen Welt seit vielen Jahrzehnten infiltriert und die Systeme langsam gegen uns aufgebracht. Wir befinden uns jetzt im letzten Kapitel ihrer technokratischen Übernahme. Alles deutet darauf hin, dass sie Erfolg haben werden.

Was Sie tun können

Es gibt jedoch einen Joker: Der menschliche Geist und die ihm innewohnende Liebe zur Freiheit. Wenn sich genug von uns weigern, die „neue Welt“ zu akzeptieren, die diese Gauner vorschlagen, haben wir vielleicht noch eine Chance, diese Katastrophe abzuwenden und wirklich etwas Besseres aufzubauen.

Es ist wichtig, dass Sie sich weiterhin auf die unvermeidliche Finanzkatastrophe vorbereiten und so unabhängig und widerstandsfähig wie möglich werden. In diesem Jahr habe ich viele Artikel darüber veröffentlicht, wie Sie sich vorbereiten können, und Sie können sie auf meiner Substack-Website nachlesen.

Es wird auch wichtig sein, so gesund wie möglich zu werden. Eine kürzlich durchgeführte Studie zeigte, dass 93 % der Erwachsenen in den USA stoffwechselmäßig ungesund sind, und diese Statistik war 4 Jahre alt. Wahrscheinlich liegt diese Zahl jetzt bei über 95 %. Sie möchten zu den 1 von 20 Personen gehören, die gesund sind. Machen Sie es sich zum Ziel, zu dieser Gruppe zu gehören.

Das ist so wichtig, dass ich gerade dabei bin, eine Umfrage zu erstellen, um herauszufinden, wie hoch dieser Prozentsatz bei unseren Abonnenten ist. Die Umfrage wäre etwas genauer, da ich Messgrößen wie den Vitamin-D-Spiegel, die Sonneneinstrahlung und die Bewegung mit einbeziehen würde. Fangen Sie also jetzt an, Ihren Stoffwechsel fit zu machen, wenn Sie es noch nicht sind, damit Sie an der kommenden Umfrage teilnehmen können.

