Demnächst: Die apokalyptische Phase der Technokratie und des Transhumanismus

Dieser Aufsatz stammt von einem Wissenschaftler aus Moldawien, der einen Blick von außerhalb der Vereinigten Staaten bietet. Es ist wichtig zu verstehen, wie Bürger anderer Nationen die globale Übernahme durch Technokraten und Transhumanisten sehen. TN-Redakteur

1: Das Bekenntnis zur Religion des Kovidismus als Beweis der Loyalität gegenüber den Globalisten

Im vorliegenden Aufsatz werde ich auf eine doppelte Unangemessenheit gegenüber den neuen Realitäten hinweisen, die durch eine Reihe von geistigen, wirtschaftlichen und technologischen Faktoren bestimmt wird. Nämlich auf die falsche Alternative zum globalistischen System, die von einer Reihe von Ländern, die in den BRICS zusammengeschlossen sind, behauptet wird, und auf die Unwirksamkeit des legalistischen Widerstands, der von denen praktiziert wird, die versuchen, sich dem System zu widersetzen.

Ich persönlich verfolge die alternativen Medien in vier Sprachen: Englisch, Französisch, Russisch und Rumänisch. Vor allem nach dem Start der speziellen Operation von Mord durch Injektion, genetischer Veränderung und Gedankenkontrolle, die unter dem Codenamen „Covid-19-Pandemie“ durchgeführt wurde. Mehr als drei Jahre sind seit dem Beginn dieser finsteren Farce vergangen, die eine neue geopolitische Realität aufgedeckt hat, die unserer Aufmerksamkeit bis dahin entgangen war. Nämlich. Alle Staaten, die als geopolitisches Gewicht sichtbar sind, haben ihren absoluten Gehorsam gegenüber einer einzigen weltweiten Kommandozentrale demonstriert.

Die einzigen Staaten, die versuchten, sich der totalen Aggression der globalistisch-satanischen Kräfte unter medizinischem Vorwand zu widersetzen, bezahlten mit dem Leben ihrer eigenen Führer. Und zu ihrer Ehre waren alle ausnahmslos schwarzafrikanisch. In diesem Sinne siehe das vorgeschlagene Material am Ende der Seite. Zu diesen Beispielen könnten wir noch Schweden und Weißrussland hinzufügen, wo die Behörden es vermieden, ihre eigene Bevölkerung mit drakonischen Restriktionen zu terrorisieren und ihre eigene Wirtschaft mit Abriegelungen zu zerstören.

Ansonsten haben die USA, Kanada, die EU-Länder, Russland und China sowie die anderen BRICS-Länder bewiesen, dass sie von einigen Marionettenregierungen geführt werden, die von einem einzigen Machtzentrum kontrolliert werden, das wir ohne Übertreibung als Weltregierung bezeichnen können, die über der UNO angeschlossene Organisationen wie die WHO agiert.

Wie ich in mehreren kürzlich erschienenen Artikeln gezeigt habe, ist der gemeinsame Nenner aller Staaten, die der globalistischen Kommandozentrale unterstehen, die UNO mit ihrer in der Agenda 21 und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung festgelegten Politik.

Wir führen hier noch einmal nur die Hauptelemente des Great Reset als das Ende der menschlichen Zivilisation und den Eintritt in die apokalyptische Phase der TECHNOKRATIE und des TRANSHUMANISMUS auf, die auf zwei Hauptprioritäten abzielen, DEPOPULATION und KONTROLLE, die überall auf der Welt gefördert werden, ohne dass die Staaten, die behaupten, eine Alternative zum „kollektiven Westen“ zu vertreten, größere Meinungsverschiedenheiten zeigen:

Die Organisation falscher Pandemien wie Covid-19 , um tödliche Seren einzuführen, die mit Bestandteilen wie Spike-Proteinen, Nanopartikeln, fluoreszierenden Substanzen mit dem suggestiven Namen Luziferase, Zellen aus abgetriebenen menschlichen Föten usw. imprägniert sind, die allesamt irreparable genetische Veränderungen, eine erhöhte enorme Sterblichkeitsrate, auch bei Minderjährigen und jungen Menschen, spontane Abtreibungen und plötzliche Todesfälle, die weit verbreitete Entwicklung von Krebserkrankungen und AIDS sowie eine Sterilisierung der Weltbevölkerung bewirken.

, um tödliche Seren einzuführen, die mit Bestandteilen wie Spike-Proteinen, Nanopartikeln, fluoreszierenden Substanzen mit dem suggestiven Namen Luziferase, Zellen aus abgetriebenen menschlichen Föten usw. imprägniert sind, die allesamt irreparable genetische Veränderungen, eine erhöhte enorme Sterblichkeitsrate, auch bei Minderjährigen und jungen Menschen, spontane Abtreibungen und plötzliche Todesfälle, die weit verbreitete Entwicklung von Krebserkrankungen und AIDS sowie eine Sterilisierung der Weltbevölkerung bewirken. Das Festhalten am Klimamythos , der die Unwahrheit der globalen Erwärmung und des Treibhauseffekts als Vorwand für die totale Zerstörung der Weltwirtschaft durch das Verbot traditioneller Brennstoffe (Öl, Gas, Kohle) sowie durch die Einführung der „grünen Wirtschaft“, des „Kohlenstoff-Fußabdrucks“ usw. vorgibt

, der die Unwahrheit der globalen Erwärmung und des Treibhauseffekts als Vorwand für die totale Zerstörung der Weltwirtschaft durch das Verbot traditioneller Brennstoffe (Öl, Gas, Kohle) sowie durch die Einführung der „grünen Wirtschaft“, des „Kohlenstoff-Fußabdrucks“ usw. vorgibt Förderung der Politik der Abschaffung von flüssigem Geld und Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC);

und Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC); Einrichtung eines totalen Überwachungssystems durch den massiven Einsatz von Überwachungskameras, Gesichtserkennungsprogrammen, QR-Codes, digitalen Geldbörsen usw.;

durch den massiven Einsatz von Überwachungskameras, Gesichtserkennungsprogrammen, QR-Codes, digitalen Geldbörsen usw.; Totale Digitalisierung der Gesellschaft ;

; Die massive Einführung von künstlicher Intelligenz und Robotik , die neben der totalen Überwachung und Kontrolle zu einer weltweiten Arbeitslosigkeit von kolossalem Ausmaß führen wird;

, die neben der totalen Überwachung und Kontrolle zu einer weltweiten Arbeitslosigkeit von kolossalem Ausmaß führen wird; Gentechnik , die darauf abzielt, die gesamte Schöpfung, von Pflanzen und Tieren bis hin zum Menschen, umzugestalten, einschließlich des Klonens von Tieren und Menschen;

, die darauf abzielt, die gesamte Schöpfung, von Pflanzen und Tieren bis hin zum Menschen, umzugestalten, einschließlich des Klonens von Tieren und Menschen; die Vergrößerung des Menschen durch die Verschmelzung von physischen, digitalen und biologischen Technologien im Rahmen der vierten industriellen Revolution;

im Rahmen der vierten industriellen Revolution; Konvergenz zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen Nanotechnologie, Biotechnologie, Informationstechnologie und Kognitionswissenschaften , abgekürzt mit dem Akronym NBIC;

, abgekürzt mit dem Akronym NBIC; Verbot des normalen Verzehrs von Fleisch tierischen Ursprungs unter gesundheitspolizeilichen Vorwänden (Schweinegrippe, Vogelgrippe, Gasemissionen bei Rindern als Ursache der globalen Erwärmung usw.);

unter gesundheitspolizeilichen Vorwänden (Schweinegrippe, Vogelgrippe, Gasemissionen bei Rindern als Ursache der globalen Erwärmung usw.); Die Einführung von Insekten und Würmern unter der Bezeichnung „Lebensmittel“.

Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass derzeit ein schneller Übergang von der „Zivilisation des Geldes“ (Valentin Katasonov) zur „Zivilisation der Technowissenschaft“ und der Posthumanität stattfindet. In diesem Sinne treffen alle Vorhersagen von Jacques Ellul über den „Verrat der Technologie“ zu. Die Besessenheit von der Eroberung der Natur durch den Menschen hat sich in die Eroberung des Menschen durch die Technik verwandelt.

Die Liste der oben aufgeführten Alptraumrealitäten ließe sich fortsetzen. Zum Beispiel die künstliche Befruchtung von Kindern, die Sexualisierung von Minderjährigen, die Legalisierung der Pädokriminalität, die LGBT-Revolution, usw. Es stimmt zwar, dass einige muslimische Länder, China und Russland gegen Sodomie und die Zerstörung der Familie sind, aber angesichts der verheerenden Kraft der durch die modernen Technologien geförderten Massenkultur und des von den globalistischen Machtzentren geführten totalen kognitiven Krieges wird eine gewisse Desynchronisation im Grad der gesellschaftlichen Verderbtheit spätestens in ein oder zwei Jahrzehnten überwunden sein. Der Westen ist global geworden und hat es geschafft, die ganze Welt mit seinen Krankheiten zu verseuchen.

Die Dynamik und das Ausmaß der oben genannten Phänomene sind geradezu diluvianisch oder, genauer gesagt, buchstäblich apokalyptisch. Aus dieser Perspektive ist eine korrekte und tiefgreifende Bewertung dieser internationalen Realität erforderlich, die nicht in die klassischen geopolitischen Schemata passt und die horizontalen Trennlinien zwischen Staaten und Staatengruppen überwindet. Außerdem ist eine Bestandsaufnahme der Kampfmethoden der Widerstandsbewegung gegen die sich in Windeseile etablierende technowissenschaftliche Tyrannei erforderlich.

Um den Grad der Loyalität eines jeden Staates und Staatsführers gegenüber dem globalistischen Machtzentrum, das wir allgemein als Weltregierung bezeichnen, zu testen, genügt es, die folgende intellektuelle Übung zu machen. Projizieren wir auf sie das oben vorgeschlagene Leseraster, das den wahren Charakter der jeweiligen politischen Regime und der Würdenträger in den Staatshierarchien mit maximaler Präzision herausarbeiten wird.

Die erste Übung. Hat sich der jeweilige Staat/Führer dem globalen Völkermord unter dem Deckmantel der gefälschten Covid-19-Pandemie angeschlossen oder nicht? Und hier – oh, was für eine schockierende Überraschung! – finden wir in derselben Ansammlung von Marionetten der Weltregierung Donald Trump und Joe Biden, Vladimir Putin und Xi Jinping, Justin Trudeau und Narendra Damodardas Modi, Emmanuel Macron und Ursula Gertrud von der Leyen, Vladimir Zelensky und Viktor Orban.

Daraus geht hervor, dass jeder bestehende Konflikt zwischen dem „kollektiven Westen“ und Russland/China/BRICS – ob ideologisch, diplomatisch, wirtschaftlich oder militärisch – zweitrangig ist im Vergleich zu der gemeinsamen Agenda, die ihnen durch globalistische Organisationen wie die UN und die WHO aufgezwungen wird. Und das liegt daran, dass – höchste Aufmerksamkeit!!! – die gewaltsame Entfaltung eines Tsunamis der globalistischen Agenda einige gewaltige Veränderungen im Weltmaßstab verursachen wird, die die Ankunft der Endphase der menschlichen Zivilisation beschleunigen werden. All die dystopischen Romane und Horrorfilme mit vorhersagenden Programmierfunktionen werden nicht nur schneller Realität werden, als wir Systemgegner uns vorstellen können. Wenn es keinen radikalen Wandel, keinen großen Bruch in der internationalen Ordnung gibt, wird die Menschheit unaufhaltsam aussterben. Dann werden sich selbst Atheisten und Freidenker plötzlich an die Apokalypse erinnern und zu Gott schreien. Aus dem einfachen Grund, weil sie diese transzendenten Realitäten, die dem modernen Menschen unzugänglich sind, mit eigenen Augen sehen werden.

Was sollte ein Staat/ein politisches Regime/ein Anführer einer unabhängigen Nation tun?

1) die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, d.h. die Operation des Massenmords an der Menschheit unter dem Deckmantel der Covid-19-Pandemie, entschieden anzuprangern?

2) Sofortiger Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation und Kündigung jeglicher Beziehung zu GAVI, der Globalen Allianz für Impfstoffe und Immunisierung.

3) Beendigung jeglicher Zusammenarbeit mit Big Pharma durch Kündigung aller Vereinbarungen mit transnationalen Konzernen, die Impfstoffe herstellen.

4) Aufhebung jeglicher Impfpflicht für die Bevölkerung, von Neugeborenen bis zu älteren Menschen.

5) Strafrechtliche Ermittlungen gegen Würdenträger einzuleiten, die mit den Verbrechern der globalistischen Elite Komplizenschaft eingegangen sind, um Massenmord zu begehen.

Hat mehr als drei Jahre nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie noch kein Staat solche Maßnahmen ergriffen? Offensichtlich nicht. Und warum dann so viel Begeisterung in internationalen Kreisen für den Widerstand gegen die amerikanische Hegemonie über Putins Russland, Xis China oder die BRICS? Ich versuche, diese Frage zu beantworten.

Unsere westlichen Freunde im Dissidentennetzwerk hassen das herrschende System so sehr, dass sie in einen Zustand der blinden Anbetung dieser Länder und ihrer offiziellen Führer verfallen und sogar einen Zustand der Abgötterei erreichen. Diese Verwirrung wird durch den offiziellen Diskurs der Frontmänner aus dem Osten, die die „westlichen Werte“ anfechten und vorgeben, alternative zivilisatorische Werte zu verteidigen, massiv angeheizt. Das heißt, die Intellektuellen des antiwestlichen Widerstands tappen in die Falle der offiziellen Rhetorik und machen keinen Unterschied zwischen Worten und Taten. In jedem Konflikt zwischen zwei Parteien sind wir versucht, uns auf die Seite einer der beiden zu stellen. Es ist das Syndrom des Zuschauers bei einem Fußballspiel oder des Wählers bei der Konfrontation zwischen Regierung und Opposition. In solchen Situationen fällt es schwer, die Vorstellung zu akzeptieren, dass die jeweilige politische Fauna keine positive Figur darstellt. Die Propaganda von Hauptstädten wie Moskau durch RT, Sputnik usw. ist ziemlich effektiv, um die Illusion einer Alternative zum Westen aufrechtzuerhalten. Diese wird auch dadurch aufrechterhalten, dass die Studios des jeweiligen Medienunternehmens in den westlichen Ländern ständig die von den Mainstream-Medien verbannten Intellektuellen einladen und die Botschaften für ihre Anwesenheit bei allen weltlichen Veranstaltungen sorgen. Moskau greift auf die alte Strategie zurück, die in den 1920er-1930er Jahren von der Komintern angewandt wurde, die es verstand, eine große Anzahl westlicher Intellektueller zu umschmeicheln und zu korrumpieren, die sich in Trompeten des sowjetischen Regimes, der „Alternative“ zum kapitalistischen, verwandelten. Gegenwärtig hat sich eine ganze Reihe von Rebellen, die sich im Kampf gegen das System engagieren, in Moskau niedergelassen oder besucht es regelmäßig und macht aus Nolens-Volens Neokomintern im Dienste des Kremls. Unsere westlichen Freunde, die über einen bemerkenswerten kritischen Geist verfügen und in ihren Artikeln, öffentlichen Vorträgen und Büchern eine lobenswerte Analysefähigkeit an den Tag legen, zeigen oft eine erstaunliche Blindheit gegenüber den Realitäten in Russland oder China. Es ist unmöglich, mit ihnen über das Wesen der politischen Macht, die Struktur der staatlichen Institutionen, den Entscheidungsprozess, die Struktur der Volkswirtschaft, die redaktionelle Politik der dominierenden Medien in diesen Ländern usw. zu diskutieren. Die Menschen sind bereit, endlos ihre eigenen Illusionen zu kultivieren, wenn sie einfach nicht einer von ihren östlichen Sponsoren vereinbarten Vision folgen müssen.

2: Der Klimamythos als Massenvernichtungswaffe in den Händen der Globalisten

Nun ein paar Worte zum Klimamythos und seinen Auswirkungen auf die Errichtung der Neuen Weltordnung. Ich werde das Thema nicht vertiefen, sondern empfehle eine Reihe von Büchern zu diesem Thema von beispielhaftem wissenschaftlichem Wert:

François Gervais: „L’urgence climatique est un leurre“, „Merci au CO2: Impact climatique et conséquences: quelques points de répères“, „Impasses-climatiques-contradictions-discours-alarmiste“; Christian Gerondeau: „Le CO2 est bon pour la planète: Climat, la grande manipulation“ „La religion ecologiste“, „La voiture électrique et autres folies: la religion écologiste“; Tim Ball; „The Deliberate Corruption of Climate Science“; Calude Allegre: „L’climate imposture“; Rémy Prud’homme: „L’ideology of warming“, „Warmismus als Ideologie: weiche Wissenschaft und harte Doktrin“, „Le mythe des energies rénovéables“, Marc Morano, „Climate Change“, „Green Fraud“.

Hier wird eine triviale Wahrheit in Erinnerung gerufen, die im intellektuellen Milieu der antiglobalistischen Dissidenz jedem bekannt ist. Die Entsouveränisierung der Staaten ist ein alter Plan der globalistischen Eliten, der vollständig verwirklicht wurde. Und wenn wir wissen, dass die Welt von einigen Einflussnetzwerken, Geheimgesellschaften und transnationalen Konzernen gelenkt wird, warum beschränken wir diese axiomatische Wahrheit nur auf den westlichen Raum?

Wir erinnern uns auch an die Tatsache, dass die Ablenkung globalen Ausmaßes, die zu Recht als „ökologische Religion“ oder „Ideologie der globalen Erwärmung“ bezeichnet wird, den Staaten als Ergebnis der Beratungen des vom Rockefeller-Clan gegründeten Club of Rome aufgezwungen wurde, um die Theorie der Entvölkerung zu untermauern. Diese falsche Theorie wurde nach dem Erdgipfel in Rio de Janeiro 1992, der unter der Schirmherrschaft der UNO stattfand, zum internationalen Übereinkommen. So ist der Klimawandel zu einer internationalen Norm geworden, und das Konzept der nachhaltigen Entwicklung ist in mehrere Rechtsakte der UNO eingeflossen. Unser Lager versteht sehr gut den Zweck dieser Projekte – die Errichtung der Neuen Weltordnung. Aber widersetzt sich irgendein Land dieser Strategie? Nein. Wie ist es dann zu erklären, dass wir nur zu gut sehen, wie dieser Plan im Westen umgesetzt wird, aber übersehen, dass das Gleiche im Osten geschieht?

Was hätte ein unabhängiger und patriotischer Staat/eine unabhängige und patriotische Regierung tun sollen, um die auf der Religion des Umweltschutzes basierende globalistische Agenda abzulehnen?

Alle im Rahmen der UNO verabschiedeten und von den Mitgliedsstaaten ratifizierten internationalen Konventionen, die dem Klimamythos und der verräterischen Strategie namens Nachhaltige Entwicklung einen rechtlichen Anschein verleihen, zu verurteilen? Initiierung einer offiziellen Debatte auf internationaler Ebene unter Einbeziehung von ehrlichen Experten auf diesem Gebiet, um dieses Ablenkungsmanöver anzuprangern, das darauf abzielt, die Bevölkerung zu reduzieren und eine weltweite Tyrannei zu errichten.

Hat irgendein Staat oder seine Führung die Absicht gezeigt, sich internationalen Verpflichtungen zu entziehen, die die nationale Unabhängigkeit zunichte machen, die Wirtschaft zerstören und zu einer Massenentvölkerung führen? Nein. Und wenn dies der Fall ist, warum ziehen wir es dann vor, auch bei diesem großen Problem der Menschheit selektiv vorzugehen?

Oder welcher Staat (welche Staatengruppe) mit Anspruch auf Unabhängigkeit könnte es sich leisten, auf die Welthandelsorganisation und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zu verzichten? Keiner? Von welcher Art wirtschaftlicher Unabhängigkeit könnte man dann sprechen? Aber gerade die wirtschaftliche Unabhängigkeit bestimmt die politische Unabhängigkeit. Ganz zu schweigen von der weit verbreiteten Besessenheit von der Abhängigkeit einer Volkswirtschaft von ausländischen Märkten und vom Außenhandel, wobei jeder Gedanke an Wirtschaftsprotektionismus oder Nachbarschaftswirtschaft sowohl von kleinen als auch von großen Ländern vergessen wird.

Ebenso betonen wir, dass der Ausstieg aus der tödlichen Umarmung des globalistischen Systems durch die entschiedene und offizielle Ablehnung des Plans zur Abschaffung des flüssigen Geldes (bargeldlose Gesellschaft), der technokratischen Obsessionen, die zu einer gesetzlichen Norm und einer praktischen Realität werden, wie „15-Minuten-Städte“, „Smart Cities – Smart Thigs – Smart Bodies – Smart Minds“ usw. erfolgt.

Wenn unter diesen Bedingungen die Globalisierung ein Schicksal ist, ein unerbittliches Gesetz im Sinne des Progressivismus als einzige Vision der Welt, warum sollten wir dann einen solchen Eifer für die Pflege zivilisatorischer, religiöser oder ideologischer Unterschiede zeigen? All dies rückt in den Hintergrund, um sich im Kessel der technologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Globalisierung endgültig aufzulösen. Die Uniformierung, Homogenisierung, Entmenschlichung und der Eintritt in das Endparadigma der beiden Zwillinge des Bösen – Technokratie und Transhumanismus (Patrick M. Wood) – erscheinen als unvermeidlich, als eine Vorbestimmung, die die Geschichte der Menschheit auf tragische und beschleunigte Weise beenden würde.

3: Die Unzulänglichkeit der Methoden des politischen Kampfes unter den Bedingungen der Tyrannei

In Anbetracht der neuen internationalen Realitäten und der Tatsache, dass die globalistische Diktatur alle legalen Rechte und Freiheiten unterdrückt hat, eine Tatsache, die während der gefälschten Covid-19-Pandemie in vollem Umfang sichtbar wurde, müssen wir zugeben, dass die traditionellen Methoden des politischen Kampfes völlig unwirksam geworden sind. Die von der globalistischen Hyperklasse auferlegte sanitäre Tyrannei wird von einem beispiellosen Terror gegen diejenigen begleitet, die die offizielle Linie nicht akzeptieren. Die Methoden zur Errichtung eines globalen totalitären Regimes reichen von der Zensur auf den vorherrschenden digitalen Plattformen über Stalking, öffentliche Stigmatisierung und Ächtung bis hin zu regelrechten Attentaten, die als Herzinfarkt oder Autounfall dargestellt werden. Die Gedankenkriminalität und die Auferlegung des „einzigen Gedankens“ (fr.: Pensée unique) ist nicht nur das Vorrecht des chinesischen Regimes, sondern erstreckt sich auch auf den westlichen Raum und Russland.

Unter diesen Bedingungen und angesichts des beschleunigten Tempos der Durchsetzung der Neuen Weltordnung befinden sich die Individuen und gesellschaftlichen Gruppen, die den Widerstand vertreten, in einer totalen Sackgasse. Der Rückgriff auf die alten Methoden des politischen Kampfes hat unter den neuen Bedingungen keine Aussicht auf Erfolg. Sich unter den Bedingungen des Staatsterrors demokratischer und legalistischer Methoden zu bedienen, ist ebenso absurd wie in Russland nach dem Oktoberputsch 1917 oder in Nazideutschland nach 1933.

Die Gründung von Parteien, die Teilnahme an Wahlen, die Organisation von Straßendemonstrationen, das Sammeln von Unterschriften, das Versenden von E-Mails oder Petitionen an Würdenträger, all dies hat unter den neuen Bedingungen keinen Zweck mehr. Schlimmer noch, die gesamte Informations- und Aufklärungsarbeit, die wir, die Systemgegner, leisten, hat nur eine begrenzte Wirkung und kann keine Umkehrung der Situation bewirken. Das liegt an der jahrzehntelangen Kontrolle des kollektiven Bewusstseins durch Mainstream-Medien und Massenkultur, durch Manipulation und Wahrnehmungsmanagement, durch soziale Medien und hedonistischen Individualismus.

Und die endlosen Appelle einiger Aktivisten an das zivile Gewissen der Bürger, die zum Aufwachen aufgerufen sind, haben nur begrenzte Wirkung, da sie innerhalb der Fehlermarge liegen, die die globalistische Macht nicht stört. Angesichts der völligen Ineffizienz legalistischer Methoden bleibt als Lösung nur der Rückgriff auf politische Gewalt. Aber auch diese Option scheint von der Weltoligarchie in Betracht gezogen zu werden. „Regieren durch Chaos“ (L. Cerise) ist genau das, was sie anstrebt.

Unter diesen Bedingungen kann nur das Eingreifen Gottes in die Geschichte die gegenwärtige Situation umkehren und der Menschheit eine bessere Perspektive eröffnen. Doch der global gewordene Westen hat Gott verraten, ist stolz auf seine eigene geistige Blindheit und hält an dem Irrtum der Selbstgenügsamkeit des autonomen Menschen fest. Selbst die große Mehrheit von uns, die Globalisierungsgegner und Souveränisten, haben sich endgültig säkularisiert und nehmen die Welt horizontal wahr. Und das im Gegensatz zu unseren Feinden, die tief mit Satan verbunden sind und genau wissen, gegen wen sie kämpfen. Wie wir im vorigen Artikel gesagt haben, haben sich die Satanisten mit dem Fürsten dieser Welt verbündet, während wir, ihre Feinde, das Bündnis mit dem König des Himmels und der Erde, Jesus Christus, ablehnen.

Was bleibt uns unter diesen Umständen zu tun, wenn wir uns von allen Staatsmännern verraten, entrechtet, zu politischer Gewalt unfähig und der göttlichen Quelle fremd fühlen?

Ich würde sagen, setzen wir unsere kühne Arbeit und unser entschlossenes Bekenntnis zur Wahrheit trotz aller Risiken fort. Entlarven wir verräterische Staatsmänner und Politiker, ermutigen wir unsere Anhänger, sich auf einen langen und opferreichen Kampf vorzubereiten. Aber auch, um in einem Zustand der vollen Wachsamkeit zu sein. In der Kriegskunst wie beim Boxen hängt der Erfolg von der Intuition und der maximalen Ausnutzung des günstigen Augenblicks ab. Mein Boxtrainer pflegte uns Folgendes beizubringen: „Wenn du im Ring stehst und deinen Gegner vor dir hast, schließe nicht die Augen. Du riskierst, den interessantesten Moment zu verpassen“. Das heißt, einen Coup de grâce zu bekommen

und besiegt zu werden.

4: Krieg als Endphase der Welt oder als Chance und Neuanfang?

Vielleicht gibt es keinen anderen Ausweg aus dieser historischen Sackgasse als den Krieg. Wir wollen ihn nicht. Aber wenn die Globalisten ihn ohnehin schon provoziert haben, dann hoffen wir, dass die enormen Opfer, die im Moment kaum zu vermeiden scheinen, zu einem Neuanfang für die Menschheit führen. Eine Lösung, die für die entmännlichten, hedonistischen und narzisstischen Generationen von heute schwer zu akzeptieren ist. Aber eine andere Möglichkeit, aus der Lethargie aufzuwachen, sich zu re-maskulinisieren, die Gesellschaften wieder auf das Fundament von moralischen Tugenden, Hierarchien und Ehre zu stellen, scheint es nicht zu geben.

Der Krieg, der derzeit nur auf dem Territorium der Ukraine tobt, würde einen eigenen Artikel verdienen, um seine Ursprünge und Auswirkungen zu untersuchen. Bis dahin stellen wir jedoch fest, dass dieser Krieg, der von den Atlantikern, von den USA, die das absolut Böse verkörpern, geschmiedet und initiiert wurde, nur ein Glied in der langen historischen Kette von Offensiven der Angelsachsen, der thalassokratischen Zivilisation gegen Russland als kontinentale, tellurokratische Zivilisation ist. Das Ziel liegt auf der Hand: die Zerstörung Russlands als Staat, seine territoriale Demontage, seine Entnuklearisierung und seine Entfernung aus der Geschichte. Das Hauptziel der Aggressoren ist die Orthodoxie und Russlands immense natürliche Ressourcen.

Unter diesen Umständen sind unsere Sympathien natürlich auf der Seite des Opfers der Aggression, also Russlands. Sie erstrecken sich jedoch nicht unbedingt auf die Führung dieses Landes, das von ausländischen Einflussnetzen durchdrungen ist und dem es an einer Führungspersönlichkeit fehlt, die den großen Herausforderungen des heutigen historischen Augenblicks gewachsen wäre. Die Dynamik der letzten drei Jahre seit der Errichtung des kovidistischen Terrors sowie die sechzehn Monate des Krieges haben das wahre Gesicht der russischen Machthaber offenbart. Vom Gehorsam gegenüber den Globalisten und der Abhängigkeit von der Oligarchie, die die Wirtschaft des Landes kontrolliert, bis hin zur schockierenden Unfähigkeit, mit einer großen Krise wie dem Krieg fertig zu werden. Hinzu kommt die massive Präsenz von Elementen, die dem nationalen Interesse feindlich gegenüberstehen, im Staats- und Propagandaapparat, eine Situation, die mit zwei komplementären Begriffen charakterisiert werden könnte: „fünfte Kolonne“ und „Xenokratie“. Aber wir hoffen, auf all dies in einem anderen Artikel ausführlicher eingehen zu können.

Darüber hinaus fügt sich der Krieg perfekt in die globalistische Strategie ein, die darauf abzielt, die Nationalstaaten zu entvölkern, die Wirtschaft zu zerstören, die Massen zu verarmen und ein allgemeines Chaos zu verursachen, was alles die Voraussetzungen für die Errichtung der Neuen Weltordnung darstellt.

Mit anderen Worten: Angesichts der neuen internationalen Umstände scheint das derzeitige internationale politisch-rechtliche und wirtschaftlich-finanzielle System unreformierbar zu sein. Und eine mögliche Neuordnung der Welt auf einer neuen, gerechteren und menschlicheren Grundlage wird erst nach einem neuen Weltkrieg möglich. Nur ein Nachkriegsfrieden könnte die Welt neu gestalten. Aber das birgt das schwer zu vermeidende Risiko, dass die Welt in einer nuklearen Kernschmelze untergeht.

Auf jeden Fall steuert diese hypertechnologische Zivilisation auch ohne Selbstvernichtung durch den Einsatz von Massenvernichtungswaffen auf einen unausweichlichen Zusammenbruch zu.

In solchen Fällen sagen wir Christen: „Dein Wille geschehe, Herr!“. Nicht, weil wir Fatalisten oder Anhänger der Prädestination wären. Ganz im Gegenteil. Der christliche Optimismus ist der Schlüssel zum unbesiegbaren Charakter des religiösen Menschen.