„Unerträgliche“ Geschichten über die Pandemie: Warum wir sie teilen müssen

Hoffentlich werden diejenigen, die die beschämenden, ungerechtfertigten und unmenschlichen Entscheidungen getroffen haben, die zu so vielen traumatischen Geschichten geführt haben, sie eines Tages bereuen – und diejenigen, die die Entscheidungsträger von morgen sind, werden es sich vielleicht zweimal überlegen, bevor sie individuelle Rechte unterdrücken.

Von Thi Thuy Van Dinh

Traumatische Erlebnisse lassen sich oft am besten verstehen, wenn man über Kulturen hinweg Geschichten erzählt.

Ich habe ein paar persönliche Geschichten über die COVID-19-Beschränkungen. Als Mutter, Tochter und Mensch verdeutlichen sie mir, dass etwas zutiefst falsch ist.

Zunächst war ich wütend darüber, dass die Schließung von Kindertagesstätten, Spielplätzen und örtlichen Bibliotheken angeordnet wurde.

Ich stand im Park, schaute auf die abgesperrte Schaukel, die meine einjährige Tochter liebte, und spürte Empörung in meinen Adern. Im Namen wessen wurde das meinen Kindern weggenommen? Ich habe jahrelang pflichtbewusst Steuern gezahlt, um diese öffentlichen Dienstleistungen zu erhalten.

Ich war verärgert darüber, dass die Schließungen im Westen so einfach akzeptiert wurden, was dem Globalen Süden überhaupt nicht half. Im Süden neigen die Menschen dazu, auf den Westen zu schauen, um das Richtige zu tun, da es für sie oft nicht so einfach ist, gegen staatliche Anordnungen zu protestieren.

Diese Wut wurde einige Monate später noch verstärkt.

Mein Vater erkrankte zwei Tage vor den Abriegelungen in meinem Heimatland. Er war ans Bett gefesselt und überlebte acht Monate ohne formelle medizinische Versorgung, bevor er verstarb.

Er war alt und gebrechlich, so dass einige von uns es vorzogen, dass er seine letzten Tage zu Hause verbrachte und neben seinen Vorfahren begraben wurde, anstatt sein Leben mit Fremden in Astronautenanzügen zu beenden und dann wie kontaminierter Abfall eingeäschert zu werden („wegen COVID-19“).

Wie sehr habe ich mir gewünscht, dass seine letzten Tage für ihn weniger schmerzhaft gewesen wären! Wie sehr habe ich mir gewünscht, dass ich und meine Kinder dabei sein könnten!

Ich kannte keine andere Art zu trauern als in der Familie und in der Gemeinde zusammenzukommen, zu weinen und über das Leben des Verstorbenen zu sprechen.

Als Kind und als Anwältin war ich am Boden zerstört.

Das Recht auf Familie eines Wanderarbeiters wie mir verschwand plötzlich, wurde begraben und weggespült in den endlosen Spiralen von Abriegelungen, Grenzschließungen und Impfvorschriften, für das so genannte „höhere Wohl“.

Ich wurde schlimmer behandelt als ein Krimineller. Es war unmöglich, diese Auflagen anzufechten. Das hat mich verletzt, verärgert und um die Zukunft meiner Kinder besorgt gemacht.

Wir alle haben sicher einige Geschichten wie die meine, die unsere Entscheidungen beeinflusst haben. Einige wurden unter extrem zwingenden Umständen getroffen. Andere wurden in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft getroffen.

Mein Mann und ich wurden zu „Lockdown-Flüchtlingen“ und zogen in einen anderen Teil des Landes, wo wir wieder bei Null anfingen.

Trauriger- und empörenderweise sind meine Geschichten nichts im Vergleich zu denen, die ich kenne. Diese offenbaren die unvorstellbare Unmenschlichkeit der Gouverneure, Krankenhäuser, Pflegeheime und Arbeitsplätze, von Freunden und Freunden von Freunden.

Irgendwo in Südostasien ist ein älteres Ehepaar, das auf den Dorfmarkt angewiesen war, an Hunger gestorben, nachdem der Markt geschlossen wurde.

Ein Grab Biker in einer Megastadt wurde wochenlang in ein Quarantänezentrum geschickt, weil er engen Kontakt zu einem COVID-19-positiven Kunden hatte.

Als er nach Hause zurückkehrte, konnte ihm niemand sagen, wo sich seine Großmutter und seine Mutter befanden, die fast 40 Jahre lang bei ihm gelebt hatten. Sie müssen gestorben sein und ihre Leichen wurden entweder in einem nicht gekennzeichneten Massengrab entsorgt oder eingeäschert und ihre Asche verstreut.

Eine ganze Klasse mit mehr als dreißig 3-jährigen Kleinkindern wurde aufgrund eines positiven Tests in die Quarantänestation gebracht. Die Eltern kamen wie üblich zur Kindertagesstätte, um sie abzuholen, und fanden ihre Kinder nicht mehr vor. Die Kinder mussten die Quarantäne allein überstehen.

Ein Vater von vier Kindern erlitt einen schweren Anfall, unmittelbar nachdem ihm eine COVID-19-Impfung verordnet worden war, bezahlte seine Arztrechnungen, hatte das Glück, nicht zu sterben, und wagte nicht, irgendetwas in Frage zu stellen.

Hier in Nordamerika ließ sich eine meiner Freundinnen gegen ihren Willen mit COVID-19 impfen, als das Krankenhaus ihr mitteilte, sie dürfe ihre sterbende Mutter nicht besuchen und ihr die Hand halten. Meine Freundin gab auf, weil sie ein menschliches Wesen und selbst Mutter war.

Der Ehemann einer anderen Freundin verlor seinen Job, weil er den Impfstoff verweigerte, und zwang sie, ihr Haus zu verkaufen und in eine andere Gegend zu ziehen.

Ein Sohn „entführte“ seine Mutter aus einem Pflegeheim und versteckte sich mit ihr in einem Wohnwagen im Wald, nur um sich um sie zu kümmern und Zeit mit ihr zu verbringen.

Diese Geschichten sind auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Dimensionen unerträglich. Sie sollten in einen Kontext gestellt werden, damit ihre wirkliche Wirkung spürbar wird, z. B. dort, wo der Einzelne und die Gemeinschaften kein Polster haben, Hunger Hunger und Tod bedeutet und viele Millionen Mädchen zu jung sind, um verheiratet zu werden, und Kinder zu jung, um zu arbeiten.

Sie verfolgen mich; ich frage mich, ob wir in der Lage sein werden, die Welt nach solchen persönlichen und kollektiven Tragödien neu zu gestalten.

Es gibt Milliarden solcher Geschichten von stimmlosen, kleinen Menschen, deren Leben und Rechte in den letzten drei Jahren keine Rolle gespielt haben. Sie entdeckten plötzlich, dass die internationalen Institutionen sich nicht um sie kümmerten.

Sie begriffen, dass die Behauptung, der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN) sei „der Sprecher der Interessen der Völker der Welt, insbesondere der armen und verletzlichen Menschen unter ihnen“, unwahr ist.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres kündigte am 26. März 2020 seinen Zwei-Stufen-Plan an: „Erstens, die Übertragung von Covid-19 so schnell wie möglich zu unterdrücken“ und „unterdrückt zu halten, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht“; zweitens, „zusammenzuarbeiten, um die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen zu minimieren.“

Guterres wusste eindeutig, dass es soziale und wirtschaftliche Auswirkungen geben würde; dennoch hielt er sie für minimierbar. Sein Plan wurde von fast allen Regierungen umgesetzt, die weltweit eine Abriegelungsdecke nach der anderen auslegten.

Er forderte die Staaten nicht auf, diese noch nie dagewesenen Notmaßnahmen zu überdenken. Er stellte weder ihre Verhältnismäßigkeit und übermäßige Dauer in Frage, wie es die Leitlinien des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte nahelegen, noch die Gründe, warum die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Anwendung ihrer eigenen Pandemie-Leitlinien für 2019 aufgegeben hat, die von unethischen und menschenrechtswidrigen Pandemiemaßnahmen abgeraten hatten.

Dann entschied er sich, vorsichtig einige der offensichtlichsten Auswirkungen anzusprechen (1,6 Milliarden Schüler, die nicht zur Schule gehen) und ließ andere aus (andere Gesundheitsfragen als COVID-19, soziale, wirtschaftliche und Menschenrechte).

Nein, er hat sich nicht für die Armen und Schwachen eingesetzt!

Die gleiche Entscheidung wurde in allen UN-Einrichtungen getroffen, deren Abkürzungen, nämlich FAO, ILO, OHCHR, UNESCO, UNICEF, UNWOMEN und WHO, einst Synonyme für guten Willen und Menschenrechte waren.

Ich war dazu verdammt, dort zu bleiben, wo ich war, als die führenden Politiker, die selbsternannten Philanthropen und meine ehemaligen Kollegen in Glasgow zu ihrer COP26 zum Klimawandel zusammenkamen.

Zwei Jahre später setzt das UN-System auf die neuen Narrative von „komplexen globalen Schocks“, „Klimakrisen“ und „Pandemievorsorge“ und überlegt, wie man noch mehr Steuergelder ausgeben und noch mehr Schulden machen kann, anstatt die entstandenen Schäden zu beheben.

Wie wäre es mit dem Wiederaufbau der informellen Wirtschaft, von Gemeinden und kleinen Unternehmen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen?

Wie steht es mit den Rechten von Kindern, Frauen und Menschenrechten? Primäre Gesundheitsversorgung? Faire und transparente Bewertungen der COVID-19-Maßnahmen? Eine anständige Entschuldigung dafür, dass sie uns im Stich gelassen hat?

Die WHO, offensichtlich inkompetent und schamlos in Bezug auf ihre schlechte Bilanz bei der Bewältigung der COVID-19-Krise, bittet die Mitgliedstaaten, ihr außerordentliche Vollmachten zu erteilen, damit sie beim nächsten „potenziellen“ Ereignis weitere Abriegelungen, Quarantänen und Impfstoffanforderungen anordnen kann.

Reines Theater.

In vielen Kulturen ist es unangenehm, Schmerz zu teilen und Gefühle zu zeigen. Wir überlassen dies oft den Fachleuten, die die Pflicht haben, es vertraulich zu behandeln. Ich hatte mir diesen Rat zu Herzen genommen, als ich im Westen Karriere machte, aber ich habe mich entschlossen, über meinen verstorbenen Vater zu sprechen, und habe mich freiwillig bereit erklärt, die Stimme eines anderen zu sein, wie für das ältere Ehepaar und den Grab-Biker.

Ich lade Sie ein, COVID-19-Geschichten in Ihrem Umfeld, in Ihren Netzwerken und Gemeinschaften oder in der neuen Webapp „Covid Stories“ zu sammeln und weiterzugeben, um die Kollateralschäden der Restriktionsmaßnahmen weltweit besser zu verstehen.

Viele von uns werden nach diesen drei quälenden Jahren vielleicht nie Gerechtigkeit oder Wiedergutmachung erfahren. Aber durch die Archivierung dieser Geschichten sollten wir in der Lage sein, einige sichtbare Teile des immensen Leids, das der Welt auferlegt wurde, irgendwie zu quantifizieren.

Hoffentlich werden diejenigen, die diese schändlichen, ungerechtfertigten und unmenschlichen Entscheidungen getroffen haben, sie eines Tages bereuen. Diejenigen, die die Entscheidungsträger von morgen sind, werden es sich vielleicht zweimal überlegen, bevor sie individuelle Rechte unterdrücken.

Diejenigen, die sich auf künftige politische Debatten vorbereiten, könnten die Auswirkungen der von ihnen geförderten Agenda vorhersehen. Diejenigen, die ihre Entscheidungen und Handlungen bereuen, könnten sich in einer künftigen Krise anders verhalten. Diejenigen, die verbrannt wurden, wie ich, könnten weitermachen.

Gemeinsam werden wir auf diese Weise sagen: „Es tut mir leid“ und „Nie wieder“.

Über die Autorin

Thi Thuy Van Dinh, Ph.D., LLM, arbeitete im Bereich des internationalen Rechts im Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und im Büro des Hochkommissars für Menschenrechte. Anschließend verwaltete sie Partnerschaften mit multilateralen Organisationen für den Intellectual Ventures Global Good Fund und leitete die Entwicklung von Umweltgesundheitstechnologien für ressourcenarme Gebiete.