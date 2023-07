Doug Casey über Robert F. Kennedy Jr. und warum der tiefe Staat ihn hasst

Internationaler Mensch: Robert F. Kennedy Jr. fordert Joe Biden als Kandidat der Demokraten für die Wahl 2024 heraus.

Anders als die meisten Demokraten ist RFK Jr. gegen eine Eskalation des Krieges in der Ukraine und scheint generell gegen den Krieg zu sein. Ebenso wenig ist er mit dem Woke-Wahnsinn einverstanden.

Seine Unterstützung unter den Demokraten liegt derzeit bei etwa 20 %, Tendenz steigend, was viele etablierte Persönlichkeiten beunruhigt.

Wie ist Ihre Meinung?

Doug Casey: Es ist zu schade für ihn, dass er Teil der Demokratischen Partei ist. Sie werden ihn so behandeln, wie sie Bernie Sanders behandelt haben. Bei den letzten beiden Wahlen wäre Bernie Sanders der Kandidat der Demokraten gewesen, wenn es nach der vox populi gegangen wäre. Die Durchschnittsdemokraten liebten ihn, weil er ein Feuer speiender Sozialist und Wohlfahrtsstaatler ist. Aber Bernie war ein Außenseiter in der Partei und eine tickende Zeitbombe. Die Machthaber der Demokratischen Partei nominieren nur Insider. Sie mögen Frontmänner, die zuverlässig „mitspielen“. Kennedy hat seine eigene Agenda, genau wie Sanders. Das sagt mir, dass er keine Chance hat, nominiert zu werden.

Ich habe mir eine Reihe von Kennedy-Reden der letzten Zeit angehört. Er verbringt viel Zeit damit, für den Frieden zu werben und seine Ansichten über COVID zu verteidigen. Als Anarcho-Kapitalist hat mich alles, was er zu diesen Themen gesagt hat, beeindruckt.

Er ist nicht nur gegen den irrsinnigen Krieg in der Ukraine, sondern gegen Kriege im Allgemeinen. Natürlich ist er auch für seine Ansichten über Impfstoffe bekannt. Das sind zwei der wichtigsten Themen unserer Zeit, und er scheint in beiden Fällen zu 100 % recht zu haben.

Allerdings spricht er nicht viel über seine Wirtschaftspolitik; ich glaube, er ist im Grunde ein FDR/LBJ-Mischwirtschaftstyp. Ich habe nicht gehört, dass er sich direkt zum Thema Sexualität geäußert hat, aber er kommt als konventioneller Heterosexueller rüber. Ich glaube nicht, dass er sich aktiv für LGBT usw. einsetzen würde, wie die derzeitige Regierung. Er ist ein lebenslanger Öko-Krieger, also ist er an Bord mit der globalen Erwärmung Hoax. Er ist sicherlich gegen Waffen, obwohl er das herunterspielt. Er sagt, er sei offen für die Kernenergie – aber nicht sehr offen. Sein Spiel ist es, sachkundig und vernünftig zu erscheinen und die Republikaner nicht zu verprellen.

Er ist eindeutig sehr belesen. Aber er fühlt sich fast genetisch verpflichtet, in die Fußstapfen seines Vaters und seines Onkels zu treten.

Alles in allem ist er wahrscheinlich der beste Kandidat aufseiten der Demokraten – was auch immer das wert sein mag. Wahrscheinlich nicht viel, denn die Demokratische Partei ist eine faulige Jauchegrube, die Partei des Bösen, und er ist immer noch ein Mitglied.

Internationaler Mensch: Wann immer die Mainstream-Medien RFK Jr. erwähnen, stellen sie ihm ein pejoratives Wort voran, gewöhnlich „Verschwörungstheoretiker“ oder „Anti-Vaxxer“.

Es gab zahlreiche Gelegenheiten, bei denen die Medien ihn regelrecht zensiert haben.

Sie setzen jeden Standpunkt, der vom Mainstream-Konsens abweicht, mit der sogenannten „Desinformation“ gleich, die sie nicht mit besseren Ideen, Fakten oder Logik widerlegen, sondern als Vorwand benutzen, um ihre Zensur zu rechtfertigen – eine verabscheuungswürdige Praxis.

Was ist wirklich los mit der Zensur von RFK Jr. durch die Medien?

Doug Casey: Eine Sache, die er immer betont, ist seine Abneigung gegen den militärisch-industriellen Komplex. Insbesondere die CIA, aber er scheint eine aufrichtige Abneigung gegen mächtige Regierungsbehörden im Allgemeinen zu haben. Das bedeutet, dass die Mitglieder des Tiefen Staates ihn als Feind sehen, als jemanden, der ihre Reisschüsseln zerbrechen könnte. Sie wenden sich gegen ihn, nicht weil er eine andere Philosophie vertritt, wie Ron Paul, sondern weil er ein Außenseiter ist, der ihren Profit bedroht.

Die Tatsache ist, dass die Mächtigen, der militärisch-industrielle, korporative, akademische und mediale Komplex, der „Deep State“, wenn man so will, so sehr auf den Krieg in der Ukraine, Impfstoffe und Wachsamkeit fokussiert sind, dass sie an diesem Punkt kaum noch umkehren können.

Unabhängig davon, ob diese Leute ihn persönlich mögen oder nicht, oder ob sie die allgemein staatstragende Politik der Kennedy-Familie mögen, sind sie verpflichtet, ihre Agenda voranzutreiben und versuchen deshalb, Bobby zu entlarven.

Internationaler Mensch: Was genau ist der Tiefe Staat?

Warum hassen sie die Kennedy-Familie im Allgemeinen und RFK Jr. im Besonderen?

Doug Casey: Alle Länder haben einen Tiefen Staat. Der tiefe Staat besteht aus Leuten, die den Staat kontrollieren und von ihm profitieren. In den USA könnte die oberste Ebene sehr viele Personen umfassen. Leiter von Behörden, hochrangige Kongressabgeordnete und Senatoren, Generäle, hochrangige Unternehmensvertreter, Banker, hochrangige Universitätspräsidenten und -professoren, hochrangige Beamte des Staates und der Großstädte und so weiter. Sie entsprechen dem, was man in der Sowjetunion die Nomenklatura nannte. Sie haben alle Fäden in der Hand, verfügen über immense Macht und lassen riesige Geldbeträge in ihre persönlichen Taschen fließen. Wir können sie als „Platzhirsche“ bezeichnen.

Unter ihnen, im Tiefen Staat, haben wir mehrere Millionen Menschen, die den Apparatschiks der alten Sowjetunion entsprechen. Sie sind mittlere Führungskräfte unter den Platzhirschen. Sie haben gute Positionen und können eine Menge Befehle erteilen. Sie sind die niedere Ebene der hohen Tiere. Ich nenne sie gerne „Laufburschen“.

Die vielen Millionen, die diese Leute akzeptieren, die Massen, die den Tiefen Staat aus Angst oder Gewohnheit sklavisch unterstützen, nenne ich „geprügelte Hunde“. Sie sind nur Spielfiguren in diesem Spiel. Sie sind gedankenlos und wahnhaft genug, dank der Erziehung und Propaganda zu glauben, dass sie die Kontrolle über eine sogenannte „Demokratie“ haben. Obwohl sie 98% der Bevölkerung ausmachen, zählen sie nicht, es sei denn, sie werden aufgrund eines schweren Krieges, einer Depression oder einer anderen Katastrophe wahnsinnig.

Die Menschen im Tiefen Staat leugnen ihre eigene Existenz. Und niemand hat eine Mitgliedskarte oder einen offiziellen Decoderring. Aber die Nomenklatura und viele der Apparatschiks haben dieselben Schulen besucht, gehören denselben Clubs an und haben dieselbe Philosophie und Weltanschauung. Sie alle leben vom Staat, der wiederum von den 98 %, den geprügelten Hunden, lebt.

Warum also hassen sie im Allgemeinen die Familie Kennedy und RFK Jr. im Besonderen?

In seiner jüngsten Rede am St. Anselm College erwähnte er, dass sein Onkel, JFK, die CIA in tausend Stücke zerbrechen und in alle Winde zerstreuen wollte. RFK Jr. möchte seiner Meinung nach in die Fußstapfen seines Vaters und seines Onkels treten und nicht den Anweisungen des Tiefen Staates folgen.

Er ist inbrünstig, und wie es scheint aufrichtig, gegen den Krieg. In der heutigen Welt setzt die US-Regierung über die CIA, das Verteidigungsministerium und andere Behörden alles daran, andere Länder zu verärgern, einschließlich atomar bewaffneter Länder wie Russland und China. Ich glaube, er hat verstanden, dass wir nur noch einen Hauch vom Dritten Weltkrieg entfernt sind, und er will deeskalieren. Bravo! Es ist idiotisch für ein untergehendes und sklerotisches Imperium, hart aufzutreten und Kämpfe zu provozieren.

Und er weist darauf hin, dass, als sein Onkel im Amt war, die Berater um ihn herum, die Nomenklatura, alle für mehr ausländische Interventionen, mehr Militärausgaben und mehr militärische Abenteuer in der ganzen Welt plädierten. Das gilt für die tiefen Staaten überall auf der Welt.

Der schlechteste Mann in einer Regierung ist nicht immer der Mann an der Spitze. Seine Fäden werden in der Regel von den Beratern um ihn herum gezogen. Sie stehlen auch das meiste Geld.

Internationaler Mensch: Wie werden sich Ihrer Meinung nach die Vorwahlen und die Präsidentschaftswahlen 2024 in den kommenden Monaten entwickeln?

Doug Casey: Es steht außer Frage, dass der verrückte, unzusammenhängende alte Joe Biden kandidieren wird. Etwas Unbekanntes wird vor der Wahl passieren, um das auszuschließen.

Die Tatsache, dass Kamala Harris und Bürgermeister Pete die Spitzenkandidaten sind, zeigt, wie degradiert die Demokratische Partei wirklich ist. Es scheint, dass Gavin Newsom, der katastrophale Gouverneur von Kalifornien, eine Möglichkeit ist. Er ist glatt, sieht gut aus und spricht kohärent – auch wenn alles, was er vertritt, schrecklich ist.

Bei den Republikanern weiß niemand, ob Donald Trump die Nominierung erhält oder nicht. Es gibt etwa ein Dutzend anderer Republikaner, die Präsident werden wollen. Einige von ihnen, wie Mike Pompeo, John Bolton, Liz Cheney und Nikki Haley, sind abscheulich. Bei allen Fehlern, die Trump hat, wären sie wahrscheinlich schlimmer als Trump. Ron DeSantis hat in den vergangenen Jahren einige ansprechende Schachzüge gemacht, scheint aber ein Geschöpf der Bushs zu sein; ich bin kein Fan von ihm. Er ist nur ein weiterer käuflicher Politiker.

Es ist möglich, dass Kennedy, wenn er merkt, dass er ausgeschlossen wird, eine dritte Partei gründet oder vielleicht als Teil der Verfassungspartei kandidiert, obwohl das unwahrscheinlich ist, da sie nur in 13 Staaten auf dem Wahlzettel steht. Es ist möglich, dass auch Trump als Kandidat einer dritten Partei antritt, wenn die Republikaner ihn ausschließen.

Könnten entweder Trump oder Kennedy als Libertäre kandidieren? Keiner von beiden ist auch nur im Entferntesten ein Libertärer. Keiner von beiden hat auch nur einen philosophischen Kern. Aber auch die Libertarian Party hat keinen philosophischen Kern mehr, wie die Tatsache beweist, dass sie mit Statisten wie Bob Barr und William Weld kandidiert hat. Die Libertarians würden wahrscheinlich jeden großen Namen begrüßen, nur um zu zeigen, dass sie tatsächlich mitspielen. Schade, wirklich.

Da das Militär so ziemlich das einzige Element der US-Regierung ist, das noch ein gewisses Maß an Vertrauen und Respekt bei den Amerikanern genießt, ist es möglich, dass sowohl Demokraten als auch Repräsentanten einen General als Kandidaten aufstellen werden. Im Jahr 2024 könnten die Dinge so chaotisch sein, dass das Land reif für einen „starken Mann“ sein wird.

Es besteht sogar die Möglichkeit, dass es keine Wahlen geben wird, wenn die Wirtschaft, die Gesellschaft oder ein Krieg zu sehr außer Kontrolle gerät. Immerhin hat Zelensky in unserem 51. Staat, der Ukraine, die Wahlen abgesagt.

Auf jeden Fall wette ich darauf, dass die Demokraten gewinnen werden, und zwar aus vielen der gleichen sechs Gründe, warum ich die Demokraten für 2020 ausgewählt habe.

Internationaler Mensch: Was raten Sie den Menschen, um sich auf die Möglichkeit zunehmender politischer Unruhen in den USA vorzubereiten?

Doug Casey: Es ist wichtig, daran zu denken, dass die meisten Mitglieder der Polizei und des Militärs anständige und im Allgemeinen konservative Menschen sind. Sie werden Befehle befolgen, auch wenn sie ihnen nicht gefallen, weil sie dazu ausgebildet wurden. Außerdem wollen sie keine Probleme bekommen, da sie Verpflichtungen haben wie Hypothekenzahlungen, Autokredite, Kreditkartenschulden und andere finanzielle Verpflichtungen. Sie können es sich nicht leisten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Dies ist eine völlig andere Dynamik als in einer Revolution oder im 19. Jahrhundert.

Sie werden tun, was man ihnen sagt. Das ist eine echte Gefahr, wenn man Jakobiner an der Spitze des Staatsapparats hat, wie wir es jetzt haben.

Für den Durchschnittsamerikaner, einschließlich derer, die dies jetzt lesen, ist es gefährlich und praktisch unmöglich, gegen den Staat zu kämpfen. Wenn man das tut, wird man einfach zusammengetrieben und eingesperrt.

Es wäre wie das, was am 6. Januar geschah, multipliziert mit hundert.

Ich sage schon seit Jahren, dass die USA am Rande eines echten Bürgerkriegs stehen, weil sich die Fraktionen im Lande wirklich hassen und sich einfach nicht verständigen können. Wenn es wirklich schlimm wird, könnte es klug sein, im Ausland zu sein, so wie es während des Krieges zwischen den Staaten von 1861 bis 1865 klug war, das Land zu verlassen.

Schade, dass es in den USA nicht mehr das Kalifornien von 1860 gibt, einen Ort, an den man gehen kann, um nach Möglichkeiten zu suchen und von all dem Unfug verschont zu bleiben.

Machen Sie ein paar Pläne für den Fall der Fälle. Aber denken Sie daran, die Zeit ist kurz.