Die SCO-Staaten sind sich über die Konturen der entstehenden Weltordnung einig

Der globale systemische Übergang zur Multipolarität hat sich in dieser Woche weiter entfaltet, nachdem Indien virtuell Gastgeber des diesjährigen Gipfeltreffens der SCO-Führer war, das in die Erklärung von Neu-Delhi mündete. Dieses Dokument fasst den Geist der Reden zusammen, die während dieser Veranstaltung gehalten wurden, bei der sich die Staatsoberhäupter auf die Konturen der entstehenden Weltordnung einigten. Dies war angesichts der Herausforderungen, die die zunehmenden Spannungen zwischen China und Indien und die Erweiterung der Gruppe für die Konsensfindung ihrer Mitglieder darstellen, keine geringe Leistung.

Indem sie trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten eine Erklärung abgaben, machten die Staats- und Regierungschefs der internationalen Gemeinschaft deutlich, dass es wichtige Fragen gibt, bei denen alle zum Gemeinwohl zusammenarbeiten sollten. Viele dieser Punkte ähneln denen in westlichen Erklärungen, wie den vorhersehbaren Klischees über den Kampf gegen den Terrorismus, den Umgang mit dem Klimawandel, die Bewältigung von COVID und die Achtung der UN-Charta, obwohl die SCO-Länder in diesen Angelegenheiten scheinbar aufrichtiger sind als die westlichen Länder.

All diese Punkte sind wichtig, ebenso wie der Verweis auf Multipolarität und Konnektivität in der Erklärung, aber nur wenn man die Reden der Spitzenpolitiker liest, kann man sich ein genaueres Bild davon machen, was sich die SOZ insgesamt für die Zukunft vorstellt und inwiefern sie sich wesentlich vom Westen unterscheidet. Zur Erleichterung des Lesers führen die folgenden Hyperlinks zu den entsprechenden Reden der Staats- und Regierungschefs in alphabetischer Reihenfolge ihrer Länder: China, Indien, Iran, Pakistan und Russland.

Die zentralasiatischen Republiken (ZAR) sind integrale Mitglieder der SOZ, und ihre Lage im eurasischen Kernland verleiht ihnen dauerhafte geostrategische Bedeutung, aber ihre fünf größeren Partner spielen aufgrund ihrer weitaus größeren Volkswirtschaften und Bevölkerungen eine viel größere Rolle bei der Gestaltung der Zukunft ihrer Gruppe. Aus diesem Grund wurde die Aufmerksamkeit auf die Reden der Staats- und Regierungschefs dieser Länder gelenkt und nicht auf die CARs. Wenn man sich anschaut, was jeder von ihnen gesagt hat, kann man die Punkte besser verstehen, in denen sie alle übereinstimmen.

Unbestritten ist, dass Afghanistan stabilisiert werden muss, um die hybriden Bedrohungen, die sich von dort aus auf die gesamte Region ausbreiten könnten, abzuwehren, doch abgesehen von der Wiederholung der Notwendigkeit, eine wirklich inklusive Regierung zu bilden und gegen bestimmte nichtstaatliche Akteure vorzugehen, wurde nichts Neues vorgeschlagen. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden die SCO-Staaten dies durch eine Kombination aus informellen Gesprächen mit den Taliban und taktischer Koordinierung mit denjenigen Mitgliedern der Gruppe tun, denen sie am nächsten stehen.

Auch wenn sich die Staats- und Regierungschefs einig sind, dass die Konnektivität gestrafft werden muss, werden einige wirtschaftliche und politische Probleme dazu führen, dass dies nur unvollkommen umgesetzt werden kann. Ein wirklich freier und uneingeschränkter Handel zwischen ihnen ist aufgrund der ihnen innewohnenden Unterschiede, insbesondere der Asymmetrie zwischen China und allen anderen, nicht realistisch. Darüber hinaus lehnt Indien Chinas Belt & Road Initiative (BRI) ab, da Delhi der Ansicht ist, dass der chinesisch-pakistanische Wirtschaftskorridor (CPEC) seine Souveränität verletzt, da er durch umstrittenes Gebiet verläuft.

Aus diesen Gründen ist bestenfalls der weitere Ausbau der physischen Infrastruktur entlang der komplementären Ost-West- und Nord-Süd-Achsen zu erwarten. Dies wird in Form einer engeren chinesisch-iranischen bzw. indisch-iranischen-iranischen/russischen Zusammenarbeit erfolgen. In Bezug auf Letzteres sei darauf hingewiesen, dass Premierminister Modi und Präsident Raisi in ihren Reden auf der Veranstaltung in dieser Woche auf den Nord-Süd-Verkehrskorridor (NSTC) verwiesen, während Präsident Putin bereits mehrfach darüber gesprochen hat.

Wie man sieht, befindet sich das neue SOZ-Mitglied Iran im Zentrum dieser sich kreuzenden eurasischen Korridore, was seine Rolle innerhalb der Gruppe enorm aufwerten wird, wenn man bedenkt, welche Priorität die größten Mitglieder der Gruppe der Konnektivität beimessen, wie die Reden ihrer Führer beweisen. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil, den die Islamische Republik gegenüber ihren Konkurrenten hat, besteht darin, dass sie ihnen bereits weit voraus ist, wenn es um die Verwendung nationaler Währungen geht, was ein weiterer Punkt ist, in dem sich ihre Führer einig sind.

Die amerikanischen Sanktionen zwangen das Land schon vor langer Zeit, den Handel mit seinen Partnern zu entdollarisieren, aber erst jetzt beginnen sie, dies auch untereinander zu tun, nachdem die beispiellosen Sanktionen gegen Russland sie dazu gebracht haben, die Verwendung und Lagerung dieser Währung zu überdenken. Schließlich könnten auch sie eines Tages mit ähnlichen Mitteln ins Visier genommen werden, unter welchem Vorwand auch immer, den sich der untergehende unipolare Hegemon ausdenkt, weshalb sie schließlich alle beschlossen haben, sich von nun an stärker auf ihre jeweiligen Währungen zu verlassen.

Der letzte Punkt, in dem sich die Staats- und Regierungschefs der SOZ einig sind und der in krassem Gegensatz zu den Vereinbarungen der westlichen Staats- und Regierungschefs steht, ist die Achtung der soziokulturellen Vielfalt ihrer Länder. Diese Gruppe vereint unterschiedliche Zivilisationen mit einzigartigen Bräuchen und Traditionen, die ihre Völker für künftige Generationen bewahren wollen. Jede von ihnen ist von der Auslöschung bedroht, sollte die westliche Elite mit ihrem weltweiten Kreuzzug, den Liberal-Globalismus allen anderen aufzuzwingen, Erfolg haben.

Diese Ideologie wendet sich ausdrücklich gegen alle traditionellen Werte, die von ihren Anhängern als bigott angesehen werden, was erklärt, warum sie so aggressiv versuchen, diese Glaubenssysteme zu diskreditieren und dann zu zerstören. Die verdrehte Interpretation von “Vielfalt” durch diese “säkulare Sekte” hat paradoxerweise dazu geführt, dass in der westlichen Gesellschaft ein homogener Klumpen von Verbraucherschützern entstanden ist, der oberflächlich in eine identitätsorientierte (meist ethnisch-sexuelle) Hierarchie eingeteilt ist, was die SCO-Staaten als eine dunkle Zukunft betrachten, die um jeden Preis vermieden werden muss.

Dementsprechend sind sie leidenschaftlich bemüht, ihre soziokulturellen Systeme vor der Unterwanderung durch ideologische Viren zu schützen, die sie diskreditieren, demontieren und letztlich durch Modelle ersetzen wollen, die mit den traditionellen Modellen ihrer Völker unvereinbar sind und somit ihre vielfältigen Länder destabilisieren würden. Die Staats- und Regierungschefs der SCO wollen auch verhindern, dass ihre Völker auf die Erzählungen von einem Informationskrieg hereinfallen, der sie spaltet und beherrscht, weshalb sie alle daran interessiert sind, engere Beziehungen zwischen den Menschen zu fördern.

Um die Punkte der Übereinstimmung zusammenzufassen, die die Zukunftsvision dieser Organisation von der des Westens unterscheiden, so ist es ihnen allen ernst damit: 1) die Eindämmung der von Afghanistan ausgehenden hybriden Bedrohungen durch Bemühungen um eine nachhaltige Stabilisierung des vom Krieg zerrissenen Landes; 2) die Straffung der eurasischen Konnektivität innerhalb der realistischen wirtschaftspolitischen Grenzen, die ihren Mitgliedern gesetzt sind; 3) die Ausweitung der Verwendung nationaler Währungen im bilateralen Handel; und 4) die Bewahrung ihrer soziokulturellen Einzigartigkeit angesichts der liberal-globalistischen Bedrohungen.

Im Gegensatz dazu ist der Westen: 1) nicht ernsthaft an der Stabilisierung Afghanistans interessiert, da die dortige Instabilität zynischerweise als wirksames Mittel zur Aufteilung und Beherrschung Eurasiens angesehen wird; 2) gegen die Schaffung von Verbindungskorridoren, die nicht unter seiner direkten oder indirekten Kontrolle stehen; 3) will die Dominanz des Dollar-Euro-Duopols aufrechterhalten; und 4) zwingt die liberal-globalistische Ideologie seiner Elite allen anderen aggressiv auf. Der Wettbewerb zwischen diesen beiden Weltordnungen ist unbestreitbar ein entscheidendes Merkmal des Neuen Kalten Krieges.