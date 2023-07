Können Sie erklären, was mit Amerika schief gelaufen ist?

Zum jetzigen Zeitpunkt kann niemand mehr leugnen, dass wir eine Gesellschaft im Niedergang sind. In Amerika kann man heute einen US-Senator für 10.000 Dollar kaufen, die Testergebnisse von 13-Jährigen sind auf ein erschreckend niedriges Niveau gesunken, und die CDC sagt uns, dass mehr Menschen als je zuvor depressiv werden. Unsere Straßen sind voller Verbrechen, die Zahl der Obdachlosen steigt ins Unermessliche, und wir stehen vor der schlimmsten Drogenkrise in der Geschichte unseres Landes. Gleichzeitig ist die Korruption scheinbar allgegenwärtig. Der Mann im Weißen Haus und sein Sohn haben Millionen von Dollar in einem epischen Beeinflussungsprogramm verdient, das sich über viele Jahre erstreckte, und die Mainstream-Medien scheinen sich nicht darum zu kümmern. Natürlich wissen sie genau, wie es ist, gekauft und bezahlt zu werden, denn der einzige Grund, warum die großen Nachrichtensender überleben können, sind die Millionen von Werbedollar, die die Pharmaindustrie weiterhin in ihre sterbenden Kadaver steckt.

Wie Victor Davis Hanson scharfsinnig beobachtet hat, befand sich Amerika einst in einem „allmählichen Niedergang“, doch nun hat sich der Niedergang unserer Nation „in einem so erstaunlichen Tempo beschleunigt, dass wir unser Land kaum wiedererkennen“…

Das Amerika des einundzwanzigsten Jahrhunderts befand sich auf einem Weg des allmählichen Niedergangs – bis es zu implodieren begann. War der Beschleuniger die COVID-19-Pandemie und ungelenke Abriegelungen? Oder war der Katalysator die „Wake Revolution“, angeheizt durch den Sommer 2020 mit seinen freigestellten Krawallen, Plünderungen, Brandstiftungen und Gewalt? Oder war es vielleicht die geistesgestörte Fixierung auf die Entmachtung Donald Trumps als Präsident und die Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit in diesem Prozess? Oder all das und noch mehr? Jetzt, mit der Wahl von Joe Biden, hat sich der ohnehin schon rasante Niedergang in einem so erstaunlichen Tempo beschleunigt, dass wir unser Land kaum noch wiedererkennen.

Ich wünschte, das, was er sagt, wäre nicht wahr.

Aber es ist so.

Noch vor ein paar Jahren waren organisierte Plünderungen etwas recht Ungewöhnliches.

Leider sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, an dem Gruppen von Menschen ständig in unsere großen Einzelhandelsgeschäfte stürmen, sich nehmen, was sie wollen, und dann wieder hinausstürmen…

Die Kriminalität im Einzelhandel hat ein Rekordhoch erreicht, und die Diebe werden dreister denn je. „Wir hatten eine Menge stressiger Situationen, in denen ich oder einer meiner Mitarbeiter bei dem Versuch, Sachen zurückzubekommen, geschlagen wurden“, sagte Mae McRae, die Managerin der Las Vegas Boutique Eden Sky. „Wir haben Leute, die sich die Hände voll machen und einfach rauslaufen. Ohne jede Rücksicht.“

Die Unruhen von 2020 waren ein echter Wendepunkt, und der Diebstahl im Einzelhandel erreichte 2022 zum ersten Mal die 100-Milliarden-Dollar-Marke…

Die National Retail Federation stellte fest, dass die Einzelhändler im vergangenen Jahr rund 100 Milliarden Dollar verloren haben, was einem Anstieg von 94 Milliarden Dollar im Jahr 2021 und 91 Milliarden Dollar im Jahr 2020 entspricht. „Sie werden immer bequemer, weil wir ihnen nicht hinterherlaufen“, sagte McRae über Ladendiebe und wies darauf hin, dass viele Einzelhändler ihre Mitarbeiter darauf trainieren, Ladendiebe aus Sicherheitsgründen nicht zu verfolgen.

Es wird prognostiziert, dass der Diebstahl im Einzelhandel in diesem Jahr die 100-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten wird.

Leider scheinen die meisten unserer Politiker nicht daran interessiert zu sein, diese Krise zu lösen.

Deshalb fangen große Einzelhändler an, aus den am stärksten betroffenen Gebieten zu fliehen, und das schließt sogar sehr wohlhabende Städte wie San Francisco ein…

Eine Reihe von Unternehmen hat in den letzten Monaten angedeutet, dass sie ihre Standorte in der Innenstadt von San Francisco aufgeben werden. Auch AT&T, Westfield und Nordstrom haben kürzlich erklärt, dass sie dies tun werden. Berichte über die Schließung des AT&T-Flaggschiffs in San Francisco, das sich in der 1 Powell Street im Bereich des Union Square befindet, wurden erst Ende letzter Woche bekannt. Die Schließung wird im August erfolgen, wobei den Beschäftigten „Arbeitsplätze an einem der vielen anderen Einzelhandelsstandorte in der Stadt angeboten werden“, so ein AT&T-Sprecher am Montag gegenüber FOX Business.

Anstatt hart an der Lösung unserer wachsenden Probleme zu arbeiten, sind unsere Politiker damit beschäftigt, ihre nächsten Wahlen zu gewinnen, und für die meisten von ihnen bedeutet das, auf den „Pride Parades“ aufzutreten, die diesen Monat in ganz Amerika stattfinden.

In New York marschierten am Sonntag etwa 100.000 Menschen bei der weltberühmten Pride-Parade des Big Apple mit, und es wurde erwartet, dass sie „etwa eine Million Zuschauer“ anziehen würde…

Unter den vielen Dragqueens und Aktivisten, die die Fifth Avenue hinuntermarschierten, waren auch Eric Adams, Kathy Hochul und Chuck Schumer – drei von rund 100 000 Teilnehmern, die am Hauptumzug der Parade teilnahmen. Bei der diesjährigen Parade – der 53. in der Geschichte der Stadt – werden rund eine Million Zuschauer erwartet, während etwa 60 Wagen die LGBTQ-Situation nicht nur in New York, sondern im ganzen Land thematisieren.

Es besteht absolut kein Zweifel daran, wo die Finanzhauptstadt der Welt steht.

An einem Punkt begannen einige Teilnehmer der Parade Slogans zu skandieren, die große Beunruhigung hervorriefen, aber die Mainstream-Medien werden darüber nicht berichten.

Es versteht sich von selbst, dass die Mainstream-Medien über nichts berichten, was solche Festivitäten in ein schlechtes Licht rückt.

Bei der Pride-Parade in Seattle durften auch Männer teilnehmen, die völlig entblößt waren.

Früher wäre man dafür wegen „unanständiger Entblößung“ verhaftet worden, aber in unserer Zeit feiern wir so etwas.

Natürlich gab es entlang der Paradenrouten in Seattle, New York und in allen anderen Städten, in denen in diesem Monat solche Paraden stattfanden, viele kleine Kinder.

Ihre Unschuld wird ihnen geraubt.

Aber das scheint niemanden zu interessieren, denn das ist es, was aus uns als Nation geworden ist.

Wenn wir noch 20 oder 30 Jahre Zeit hätten, wie würde unsere Gesellschaft dann aussehen?

Darüber sollten Sie vielleicht einmal nachdenken, denn die Wahrheit ist, dass Amerika die Zeit davonläuft.

Wenn wir auf dem selbstzerstörerischen Weg bleiben, auf dem wir uns befinden, werden wir sehr schnell das Ende der Straße erreichen, und deshalb sollten wir hoffen, dass es bald ein großes Erwachen gibt.