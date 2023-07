Noch nie dagewesen: Herzstillstand bei Sportlern: 1.310 Tote in 2,5 Jahren und 574 Geschädigte

Der NYU-Professor Mark Crispin Miller hat seit Beginn der COVID-Pandemie und der mRNA-Therapie-Spritzen (COVID-„Impfstoffe“) über plötzliche Todesfälle und unerwartete gesundheitliche Ereignisse berichtet. Sportler und gesunde junge Menschen ohne bekannte Gesundheitsprobleme fallen nach der Injektion mit plötzlichem Herzstillstand tot um. Bei vielen Todesfällen gab es keine Anzeichen für einen drohenden Kollaps. Wie Miller feststellt, ist dies in der Geschichte beispiellos.

Die Big-Pharma-Propaganda hat versucht, diese Statistiken herunterzuspielen, indem sie behauptete, dass Herzversagen die häufigste Todesursache bei jungen Sportlern sei. Was sie nicht erklären, ist die Art des Versagens, nämlich das Aufsetzen des Herzens ohne vorherige Anzeichen für ein bevorstehendes Krisenereignis. Den meisten Herzinfarkten gehen Schmerzen, Schwindelgefühl, Kurzatmigkeit usw. voraus. Ein Opfer kann sich an die Brust fassen, auf ein Knie fallen oder umfallen. Selten geht (oder rennt) man einfach nur normal weiter und das Licht geht plötzlich aus. ⁃ TN-Redakteur

Josu García de Albeniz (25) aus Spanien, ein Karateexperte von Karate Fitness Gasteiz, brach am Eingang eines Musikfestivals mit einem Herzstillstand zusammen. Er starb später im Krankenhaus. Alia Zuidema (21) aus Michigan, eine ehemalige Highschool-Basketballspielerin, starb plötzlich nach einem „medizinischen Notfall“.

In einem weiteren tragischen Vorfall, den Crispin Miller dokumentierte, ist eine Schülerin der Klasse 12 einer Schule in Kolkata, Indien, nachdem sie auf dem Schulgelände zusammengebrochen war, verstorben. Das Mädchen brach gegen 9:30 Uhr nach der Schulversammlung plötzlich zusammen. „Sie wurde dann vom Schularzt behandelt, der einen sehr niedrigen Puls feststellte. Sie wurde für tot erklärt, als sie zur nahegelegenen Belle Vue Klinik gebracht wurde,“ sagte ein Polizeibeamter. Es wurde eine Untersuchung im Kontext des Todes eingeleitet, und der Leichnam wurde zur Obduktion geschickt. „Es ist noch nicht bekannt, ob das Mädchen an einer Krankheit litt. Es scheint, dass sie an einem Herzstillstand gestorben ist, aber der genaue Grund für ihren Tod kann erst nach Abschluss der Obduktion festgestellt werden,“ sagte der Beamte.

In der Ukraine wurde ein Anwalt bei einem „Impf-Unfall“ getötet. In Odessa starb der Staatsanwalt plötzlich am Steuer. Nach Angaben der lokalen Telegram-Communities rammte ein unkontrolliertes Auto mehrere geparkte Autos. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen hochrangigen Strafverfolgungsbeamten der Stadt R. Bershavsky. Alter und Todesursache wurden nicht genannt.

In Russland ist der Theater- und Filmschauspieler Mikhail Lozhkin im Alter von 36 Jahren plötzlich gestorben. Die Todesursache wurde nicht angegeben.

In Belgien sind zwei Fußballer „plötzlich gestorben“. Der ehemalige Fußballspieler und Ex-Red Devil Cédric Roussel verstarb am Samstag im Alter von 45 Jahren. Er brach am Samstag auf einer Terrasse in Bergen zusammen, Erste Hilfe half nicht. Und Stéphane Demol, ehemaliger Verteidiger, starb an den Folgen eines Herzinfarkts. Er wurde 57 Jahre alt.

In Deutschland wurde am 21. Juni ein Lkw-Fahrer tot in seinem Führerhaus aufgefunden. Er hatte sein Fahrzeug am Dienstagabend auf einem Parkplatz abgestellt, um dort die Nacht zu verbringen. Der geparkte Lkw mit der Leiche im Führerhaus war von Anwohnern entdeckt worden, die die Polizei alarmierten. Der Mann sei offenbar im Laufe der Nacht eines natürlichen Todes gestorben, so die Polizei. Alter und Todesursache wurden nicht genannt.

In Island wurden die Rettungsdienste am vergangenen Samstagmorgen über den Fund einer toten Person informiert. Er wurde neben einem Fahrrad auf dem Boden liegend gefunden. Ein Arzt, der vor Ort war, erklärte die Person für tot. Alter und Todesursache wurden nicht mitgeteilt.

Am 28. Juni starb Paweł Kotwica, ein bekannter polnischer Sportjournalist, plötzlich während des Endspiels der Handball-Champions-League in Köln. Er fiel plötzlich in Ohnmacht, als seine geliebte Mannschaft aus Kielce am Sonntag mit dem SC Magdeburg um den ersten Platz kämpfte. Einige Minuten vor Ende des Spiels. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe konnte sein Leben nicht gerettet werden. Er war noch nicht einmal 51 Jahre alt.

Die Reihe der Listen von Mark Crispen Miller mit dem Titel „Zum Gedenken an die plötzlich Verstorbenen“ für die Woche vom 19. bis 26. Juni wird immer länger. Es ist tragisch, das zu sehen.