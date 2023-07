Der Krebs in der modernen Medizin, Teil 1 & 2: Wer ist an der Gestaltung der Welt der modernen Medizin und des Krebses beteiligt

Die Wende zum 20. Jahrhundert versprach, mit patentierten und bunt verpackten Pillen Heilung für jedes Leiden zu bieten. Und doch befinden wir uns an diesem Punkt. Was war geschehen? Wir wurden betrogen. Noch wichtiger ist, dass dies auch für alle wohlmeinenden Ärzte, Krankenschwestern, Medizintechniker und Wissenschaftler galt. Das, was wir heute als moderne Medizin kennen, ist von einem Krebsgeschwür befallen, das den Kern ihrer ursprünglichen Konzeption zerfrisst. Anstatt die Menschheit zu retten und zu heilen, versucht dieses Krebsgeschwür, uns von innen heraus zu zerstören.

Während viele medizinische Entdeckungen und Innovationen im letzten Jahrhundert zweifellos Leben gerettet haben, gibt es eine kleine Gruppe von schattenhaften Eliten, die über die ganze Welt verstreut sind und im Stillen versuchen, die Weltbevölkerung zu kontrollieren, indem sie jeden Aspekt der modernen Medizin infiltrieren und gestalten, um ihre eigenen Ziele durchzusetzen. Keine Institution ist immun. Medizinische Schulen, Stiftungen, Organisationen, Unternehmen und Regierungsprogramme sind alle dieser Krankheit erlegen. Um das Krebsgeschwür in der modernen Medizin chirurgisch zu entfernen, müssen wir es zunächst sezieren und diagnostizieren. In diesem Bericht werden die Pläne sowie die bemerkenswerten Einzelpersonen, Familien, Institutionen, Organisationen, Stiftungen und Regierungsprogramme analysiert, die die Welt der Medizin seit der Jahrhundertwende geprägt haben.

Teil 1: Eine Pille für jede Krankheit

1878 kontrollierte John D. Rockefeller 90% aller Ölraffinerien in den USA. 1897 erfand ein deutscher Chemiker namens Felix Hoffman das Aspirin. Mit dieser Entdeckung begann eine neue Ära in der Medizin mit der Verwendung von Petrochemikalien in vielen Arzneimitteln, darunter Aspirin, Penicillin und später für Krebsbekämpfungsmittel. Der Tycoon, der den Ölmarkt in den USA beherrschte, versuchte, sein Imperium durch die Nutzung von Petrochemikalien in dieser völlig neuen Welt der Medizin zu erweitern. Zu dieser Zeit war die homöopathische Medizin unter den Ärzten in den USA weit verbreitet. Um den aufstrebenden Pharmamarkt zu beherrschen, musste Rockefeller das Paradigma vollständig ändern. Das war kein leichtes Unterfangen.

Zunächst wurde 1901 das „Rockefeller Institute for Medical Research“ von seinem engen Freund und Berater Frederick Taylor Gates gegründet. Inspiriert und beeinflusst wurde Gates von den „Principles and Practice of Medicine“ des berühmten Arztes und Eugenikers Sir William Osler, der 1912 am ersten Internationalen Eugenik-Kongress teilnahm. Zu den Alumni der Universität zählen namhafte Persönlichkeiten wie Cornelius P. Rhoads (einer der frühen Pioniere der Chemotherapie), und 36 Nobelpreisträger wurden mit der Schule in Verbindung gebracht. Zu ihrem Kuratorium gehörten Namen wie Jeffrey Epstein, Maurice Greenberg und Nancy Kissinger.

Als nächstes gründete Rockefeller die „Rockefeller Foundation“, die ursprünglich 1904 angedacht und 1913 von den Gründern J.D. Rockefeller, seinem Sohn und seinem Berater Frederick Taylor Gates ins Leben gerufen wurde. Im Jahr 1910 schlossen sich J.D. Rockefeller und eine Handvoll anderer Personen zu einem Projekt zusammen, um dieses neue Gebiet der medizinischen Industrie zu erschließen. Sie beauftragten Abraham Flexner, der von der Carnegie-Stiftung unterstützt wurde, das Land zu bereisen und Beweise für einen Bericht über den Zustand der medizinischen Hochschulen und Krankenhäuser zu sammeln.

Das Ergebnis dieses Vorhabens wurde als Flexner-Bericht bekannt und war nichts weniger als der Ausgangspunkt für die moderne Medizin, wie wir sie heute kennen. Mit dem Flexner-Bericht rechtfertigte Rockefeller die Modernisierung, Rationalisierung, Homogenisierung und Konsolidierung der medizinischen Fakultäten und Krankenhäuser. Viele Schulen und Krankenhäuser schlossen daraufhin ihre Türen. Die homöopathische Medizin wurde verteufelt und verspottet, und einige Ärzte wurden sogar ins Gefängnis gesteckt.

Eine neue Ära brach an – das Zeitalter der „Pille für jede Krankheit“. Mit neuen Standards, die Rockefeller 1902 durch das „General Education Board“ und den Flexner-Bericht von 1910 aufstellte, wurden die verbleibenden medizinischen Fakultäten und Krankenhäuser dazu angehalten, in bestimmten Bereichen zu lehren und zu forschen, um einen Anteil von mehr als 100 Millionen Dollar an Zuschüssen der Rockefeller-Stiftung zu erhalten. Der Schwerpunkt der Forschung lag auf der Suche nach synthetischen Alternativen zu den organischen, pflanzlichen Heilmitteln, die homöopathische Ärzte in den vergangenen Jahren verwendet hatten. Rockefeller sah in der synthetischen Alternative einen Vorteil, da die neu entdeckten Medikamente patentiert, verpackt und von jeder der 68 Tochtergesellschaften des Rockefeller-Pharma-Imperiums verkauft werden konnten.

Mitte der 1920er Jahre waren Pharmaunternehmen lediglich ein Nebenzweig der chemischen und kosmetischen Industrie, doch schon 1928 stieg das boomende Geschäft zum 16. profitabelsten Industriezweig der USA auf. Nach der Entdeckung von Penicillin im Jahr 1938, die zu Regierungsverträgen mit verschiedenen Pharmaunternehmen zur Herstellung des Medikaments führte, um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen, tauchten die Pharmaunternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg mit neuem Kapital auf, um in die Forschung und Entwicklung weiterer Medikamente zu investieren. Die pharmazeutische Industrie explodierte. Bis 1945 meldete nur eine von Rockefellers Tochtergesellschaften, „Squibb“, Gewinne von 576%, und das gesamte Rockefeller-Arzneimittelimperium verzeichnete bis 1961 Gewinne von 54%.

Im Laufe der Zeit fusionierten die kleineren Pharmafirmen mit größeren, und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis heute hat die zunehmende Konsolidierung der Pharmafirmen zur Entstehung dessen geführt, was wir als Big Pharma kennen. Mit Milliardengewinnen hat die Big-Pharma-Lobby Gesetzgeber und Politik gleichermaßen beeinflusst, um ihre Vormachtstellung in der medizinischen Industrie zu sichern. Die Arzneimittelwerbung hat sich in den letzten 20 Jahren auf mindestens 6 Milliarden Dollar pro Jahr verdreifacht, da die Pharmakonzerne festgestellt haben, dass sie funktioniert.

Forscher schlagen Alarm, dass die Amerikaner unglaublich übermedikamentiert sind: 55% aller Amerikaner nehmen regelmäßig verschreibungspflichtige Medikamente ein – im Durchschnitt 4 – und schätzungsweise 200 Milliarden Dollar werden in den USA jährlich für unnötige und unsachgemäße Medikamenteneinnahme ausgegeben (einschließlich der Medikamente selbst und der damit verbundenen Kosten für medizinische Komplikationen als Folge davon). Der übermäßige Gebrauch von Arzneimitteln hat epidemische Ausmaße angenommen, wobei die Verschreibung mehrerer Medikamente für einzelne Patienten in den letzten zwei Jahrzehnten um 200% gestiegen ist. Man kann mit Sicherheit sagen, dass Rockefellers Vision einer „Pille für jede Krankheit“ in Amerika Wirklichkeit geworden ist.

Teil 2: Ein Krebs im Bereich der Krebsbehandlung

Rockefeller spielte nicht nur eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der modernen Medizin und der großen Pharmaunternehmen sowie bei der Beinahe-Abschaffung der homöopathischen Medizin, sondern seine Investitionen waren auch wegweisend für die Krebsforschung. Rockefeller soll die 1913 von einer kleinen Gruppe von Ärzten und Laien gegründete „American Society for the Control of Cancer“ (die Vorgängerin der „American Cancer Society“) maßgeblich finanziell unterstützt haben. Zu den Laien, die als Gründungsmitglieder der Gesellschaft aufgeführt wurden, gehörten Thomas M. Debevoise, der langjährige Anwalt von J.D. Rockefeller, und John Edward Parsons, der erste Präsident des „Memorial Sloan Kettering Cancer Center“, das auf einem von Rockefeller gestifteten Grundstück errichtet wurde. Eine Gruppe wohlhabender Frauen war ebenfalls an der Gründung dieser Krebsgesellschaft beteiligt, darunter Mrs. Frederick W. Vanderbilt, die Ehefrau des Enkels von Cornelius Vanderbilt, dem Gründer der Vanderbilt-Universität, und Mrs. Robert W. de Forest, die Ehefrau des Vizepräsidenten des Amerikanischen Roten Kreuzes, das die allererste Spende der Rockefeller-Stiftung erhielt.

In den 1930er Jahren unterstützte die Rockefeller-Stiftung die Erforschung von Krebsbehandlungen durch Dr. Simon Flexner, der ein Treuhänder der Rockefeller-Stiftung, der erste Direktor des Rockefeller-Instituts für medizinische Forschung und Bruder von Abraham Flexner war, sowie durch einen Kollegen von Simon, der in seinem Labor am Rockefeller-Institut arbeitete, namens Cornelius P. Rhoads. Dr. Rhoads wurde 1932 von der Rockefeller-Stiftung beauftragt, in Puerto Rico durch Blut übertragbare Krankheiten zu erforschen. Während seines Aufenthalts auf der Insel schrieb Rhoads einen Brief an einen Kollegen, in dem er mit der Ermordung mehrerer Patienten prahlte und erklärte: „Sie [die Puertoricaner] sind zweifellos die schmutzigste, faulste, degenerierteste und diebischste Menschenrasse, die jemals in dieser Welt gelebt hat. Es macht einen krank, mit ihnen auf der gleichen Insel zu leben. Sie sind sogar noch niedriger als die Italiener. Was die Insel braucht, ist keine öffentliche Gesundheitsfürsorge, sondern eine Flutwelle oder etwas anderes, um die Bevölkerung völlig auszurotten. Dann wäre sie vielleicht bewohnbar. Ich habe mein Bestes getan, um den Prozess der Ausrottung voranzutreiben, indem ich 8 von ihnen getötet und einigen weiteren Krebs eingepflanzt habe. Letzteres hat bisher zu keinem einzigen Todesfall geführt … Die Rücksicht auf das Wohl der Patienten spielt hier keine Rolle – im Gegenteil, alle Ärzte haben Freude an der Misshandlung und Folterung der unglücklichen Probanden.“ Der Brief wurde von einem Kollegen entdeckt und öffentlich gemacht, woraufhin Rhoads von der Insel floh. Trotz des öffentlichen Aufschreis leitete Rhoads weiterhin die Abteilung für biologische Waffen der US-Armee, von der aus er angeblich Strahlungsexperimente an Tausenden von amerikanischen Bürgern durchführte. Die Erforschung von Senfgas führte tatsächlich zum Einsatz des giftigen Mittels in der Chemotherapie am „Sloan Kettering Institute“, dessen Direktor Rhoads war. Trotz seiner unethischen Menschenversuche wurde Rhoads auf der Titelseite des „Time Magazine“ verewigt und mit dem Cornelius P. Rhoads Memorial Award ausgezeichnet – sehr zum Entsetzen der Puertoricaner, die den Arzt als völkermordenden, verrückten Wissenschaftler bezeichneten, der von der „Rockefeller Foundation“ voll unterstützt wurde.

1929 wurde C.C. Little, ein Harvard-Absolvent und späterer Präsident der Universität von Michigan, Geschäftsführer der „American Society for the Control of Cancer“, aus der später die „American Cancer Society“ hervorging. C.C. Little, der für seine offene Haltung zu Eugenik, Geburtenkontrolle und Euthanasie bekannt ist, war 1921 zusammen mit Margaret Sanger und Mary Lasker an der Gründung der „American Birth Control League“ beteiligt und fungierte als Präsident der „American Eugenics Society“. Littles „Jackson Laboratory“ lieferte Inzucht-Laborratten für die wissenschaftliche Forschung an eine Vielzahl von Labors und erhielt den ersten Zuschuss des „National Cancer Institute“. Die Geschichte mag sich an C.C. Little als einen weiteren Eugeniker erinnern, der maßgeblich an der Entstehung der Krebsforschung und von „Planned Parenthood“ beteiligt war, doch sein denkwürdigster Beitrag zur Wissenschaft und modernen Medizin entstand in seiner Zeit als wissenschaftlicher Direktor des wissenschaftlichen Beirats des „Tobacco Industry Research Committee“, als er feststellte: „Es gibt keinen nachgewiesenen kausalen Zusammenhang zwischen Rauchen und irgendeiner Krankheit.“

1939 war Dr. Alton Oschner Mitverfasser einer Arbeit, die einen Zusammenhang zwischen Zigarettenrauchen und Lungenkrebs nahelegte. Die Forschungsergebnisse fanden große Beachtung und Oschner wurde Mitglied des Vorstands der „American Cancer Society“, deren Präsident er später wurde. Im Anschluss an seine Forschungen über den Zusammenhang zwischen Rauchen und Krebs gründete der bisherige Leiter der Chirurgie an der „Tulane Medical School“, Oschner, 1942 die Oschner-Klinik. Er holte Dr. Mary Sherman als Partnerin in die Klinik in New Orleans. Ihr wurde auch eine Stelle als außerordentliche Professorin an der „Tulane Medical School“ angeboten. Im Exposé von 2007 mit dem Titel „Dr. Mary’s Monkey“ wird behauptet, dass Dr. Alton Oschner und Dr. Mary Sherman „in ein geheimes Projekt zur Entwicklung eines krebserregenden Impfstoffs zur Ermordung von Fidel Castro in den frühen 1960er Jahren verwickelt waren„. Ein weiterer persönlicher Bericht von Judyth Baker, der dies belegt, behauptet, dass sie im April 1963, als sie Lee Harvey Oswald kennenlernte und mit ihm ein Liebesverhältnis einging, für die Mitarbeit an dem Geheimprojekt rekrutiert wurde. Bakers Geschichte, „Lee and Me„, enthüllt, dass sie gebeten wurde, an Forschungen über eine waffenfähige Form von Krebs teilzunehmen, die durch die Injektion eines mit dem SV-40-Virus kontaminierten Polio-Impfstoffs verursacht wurde. Aus einer freigegebenen FBI-Akte wissen wir nun, dass Alton Oschner weitreichende Verbindungen zum Geheimdienst hatte. Laut Baker arbeitete David Ferrie, ein Verdächtiger, der in die JFK-Attentatsverschwörung verwickelt war, mit Oschner und Sherman zusammen, während er ein zweites Labor am „Louisiana Avenue Parkway“ betrieb. Nach der Ermordung von JFK traf die Warren-Kommission in New Orleans ein, um die mutmaßlich an der Verschwörung beteiligten Personen zu untersuchen. Am Tag der Ankunft der Warren-Kommission in New Orleans, dem 21. Juli 1964, wurde Dr. Mary Sherman brutal erstochen und mit schweren Verbrennungen in ihrem Haus aufgefunden. Zwei Tage nach der Ermordung von JFK erschoss Jack Ruby Lee Harvey Oswald während seiner Verlegung ins Bezirksgefängnis. Ruby wurde des Mordes für schuldig befunden und zum Tode verurteilt, was nach einer Berufung im Oktober 1966 wieder aufgehoben wurde. Bevor ein zweiter Prozess beginnen konnte, starb Ruby an einer Lungenembolie kurz nach der Diagnose eines hochaggressiven, weit metastasierenden Krebses, der sich rasch auf Leber, Lunge und Gehirn ausgebreitet hatte. Diese Diagnose wurde in derselben Einrichtung, in der Oswald und JFK für tot erklärt wurden, dem Parkland Hospital in Dallas, Texas, erstellt.

Nach einer langen Karriere im OSS, die 1947 zur Gründung der CIA führte, war Wild Bill Donovan 1952 Direktor des „Cancer Committee“ der „American Cancer Society“ in New York City, von 1950 bis 1952 Vorstandsvorsitzender der ACS und 1953 Vorstandsvorsitzender der „American Cancer Society“. Eine Freundin von Donovan, Mary Lasker, Ehefrau des prominenten „Vaters der modernen Werbung“, Albert Lasker, war Ehrenvorsitzende im Vorstand der „American Cancer Society“, die eine Schlüsselrolle bei der Mittelbeschaffung für das Forschungsprogramm spielte und sich für den Ausbau der „National Institutes of Healthcare“ einsetzte, wodurch das Budget um das 150-fache erhöht wurde. Später war sie maßgeblich an der Verabschiedung des „National Cancer Act“ von 1971 beteiligt, mit dem die Regierung Mittel für das Nationale Krebsinstitut und den Kampf gegen den Krebs bereitstellte. Sowohl Albert als auch Mary Lasker waren auch maßgeblich an der Entstehung von „Planned Parenthood“ beteiligt. Die Albert und Mary Lasker Stiftung förderte die biomedizinische Forschung mit ihren tiefen Taschen und einer der renommiertesten Auszeichnungen in der medizinischen Forschung, dem „Lasker Award“. Fast 90 Lasker-Preisträger haben den Nobelpreis erhalten. Zu den Lasker-Preisträgern gehörten Dr. Albert B. Sabin und Dr. Jonas Salk für ihre Innovationen als zwei der ersten Entwickler eines Polio-Impfstoffs. Bis 1963 enthielten sowohl die Sabin- als auch die Salk-Impfung das Affenvirus 40 (SV40), wodurch Millionen von Menschen dem Virus ausgesetzt waren, das Krebs verursachen kann, wie immer mehr Beweise zeigen. „Das [SV-40]-Virus stammte aus Nierenzellkulturen von Affen, die damals zur Herstellung von Polioimpfstoffen verwendet wurden“, so die CDC. Darüber hinaus stellt die CDC fest: „Von 1955 bis 1963 waren schätzungsweise 10-30% der in den USA verabreichten Polioimpfstoffe mit dem Affenvirus 40 (SV40) kontaminiert.“ „Ungefähr 100 Millionen Kinder und Erwachsene in den Vereinigten Staaten zwischen 1955 und 1963 und unzählige mehr auf der ganzen Welt“ wurden mit der kontaminierten SV-40-Polioimpfung geimpft, und „Berichte über den Nachweis von SV40-DNA in einer Vielzahl von Krebsarten haben ernsthafte Bedenken darüber geweckt, ob die versehentliche Impfung mit SV40 zur Entwicklung von Krebs beim Menschen geführt hat“, heißt es in einem Bericht des „Journal of Clinical Oncology“ von 2006. Das US-Repräsentantenhaus veranstaltete 2003 eine Anhörung zu den verseuchten Polioimpfstoffen und ihrer möglichen Verbindung zu Krebs. Frau Lasker war außerdem Treuhänderin des Krebsforschungsinstituts und Direktorin des Nationalen Komitees für Psychohygiene und blieb bis zu ihrem Tod im Jahr 1994 Präsidentin der „Albert and Mary Lasker Foundation“ sowie Ehrenpräsidentin der „American Cancer Society“. Ihr letzter öffentlicher Auftritt war im Oktober 1993 bei der Verleihung der „Albert Lasker Awards“ in New York City, wo die First Lady Hillary Rodham Clinton eine Rede hielt.

Trotz milliardenschwerer philanthropischer und staatlicher Unterstützung tobte der Krieg gegen den Krebs weiter, erreichte Anfang der 1990er Jahre einen Höhepunkt bei den Diagnose- und Sterblichkeitsraten und ging in den letzten Jahren langsam wieder zurück. Dennoch ist Krebs bis heute die zweithäufigste Todesursache in Amerika geblieben. Besorgte Bürger fragen sich, warum die Milliarden, die in die Krebsforschung gesteckt werden, im Laufe der Jahrzehnte weniger Ergebnisse gebracht haben als erwartet, und behaupten, dass die von der „American Cancer Society“ bereitgestellten Mittel nie dazu gedacht waren, eine „Heilung“ zu bewirken. Die „American Cancer Society“ ist nach wie vor eine der reichsten gemeinnützigen Organisationen der Welt, die 2017 736 Millionen Dollar an Spenden aus der Öffentlichkeit erhalten hat. Solche astronomischen Summen werfen die Frage auf: Was würde mit den Mitteln der „American Cancer Society“ passieren, wenn jemals ein Heilmittel entdeckt würde?

Wie ein Krebsgeschwür hat das Netz des Einflusses schattenhafter Eliten die Welt der modernen Medizin, wie wir sie heute kennen, verändert – von unserem übermäßigen Konsum von Arzneimitteln, der die Big-Pharma-Industrie antreibt, bis hin zu unserer Abhängigkeit von der Chemotherapie als Krebsbehandlung, wobei kaum Hoffnung auf eine Heilung in Sicht ist.

Wir empfehlen unseren Lesern, sich diesen beeindruckenden 17-minütigen Dokumentarfilm über die Geschichte von „Royal Rife“ und seine medizinischen Forschungen anzusehen, die von der Rockefeller-Pharmaindustrie und der chirurgischen modernen Medizin stark unterdrückt wurden.