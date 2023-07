Pandemie-Führer: Marionetten des Militärs, des Geheimdienstes und des Verteidigungsministeriums

Der US-Anteil an der Großen Panik von 2020 wurde vom Militär-, Geheimdienst- und Verteidigungskartell gesteuert. Es handelte sich um „eine internationale Anstrengung zur Terrorismusbekämpfung, die sich kurzsichtig auf Abriegelungen und Impfstoffe konzentrierte, unter Ausschluss aller traditionellen und bewährten öffentlichen Gesundheitsprotokolle TN-Redakteur

Skandalöse Inkompetenz. Abgrundtiefe Dummheit. Erstaunliche Fehler. So erklären viele Analysten – darunter Dr. Vinay Prasad, Dr. Scott Atlas und der populäre Substack-Kommentator eugyppius – wie führende Experten für öffentliche Gesundheit so viele schreckliche Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung vorschreiben konnten.

Und es ist wahr: Die so genannten Experten haben sich in den letzten drei Jahren wirklich lächerlich gemacht: Führende Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens wie Rochelle Walensky und Anthony Fauci stellen falsche Behauptungen auf oder widersprechen sich wiederholt bei Themen, die mit der Pandemiebekämpfung zusammenhängen, während führende Wissenschaftler wie Peter Hotez in den USA und Christian Drosten in Deutschland ebenso anfällig für solche Kehrtwendungen und Lügen sind. Und dann sind da noch die international renommierten medizinischen Forscher wie Eric Topol, die bei der Interpretation von Forschungsstudien im Zusammenhang mit Covid immer wieder offensichtliche Fehler begehen.

Alle diese Persönlichkeiten haben öffentlich und aggressiv für eine gegen die öffentliche Gesundheit gerichtete Politik geworben, einschließlich allgemeiner Maskierung, sozialer Distanzierung, Massentests und Quarantäne gesunder Menschen, Abriegelungen und Impfvorschriften.

Es scheint ein klarer Fall zu sein: Dumme Politik, dumme Menschen, die für diese Politik verantwortlich sind.

Dies mag in einigen wenigen Einzelfällen zutreffen, in denen führende Persönlichkeiten des öffentlichen Gesundheitswesens oder der Medizin tatsächlich nicht einmal das wissenschaftliche Niveau eines Gymnasiums verstehen. Betrachtet man jedoch die führenden Experten im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Medizin als Gruppe – eine Gruppe, die aus den mächtigsten, am meisten publizierten und am besten bezahlten Forschern und Wissenschaftlern der Welt besteht – klingt diese einfache Erklärung weit weniger überzeugend.

Selbst wenn man der Meinung ist, dass die meisten medizinischen Forscher als Handlanger der Pharmaunternehmen fungieren und dass Wissenschaftler nur noch selten neue Wege beschreiten, kann man wohl kaum behaupten, dass es ihnen an grundlegenden analytischen Fähigkeiten oder einem soliden Bildungshintergrund in den von ihnen untersuchten Bereichen fehlt. Die meisten Ärzte und Wissenschaftler mit Hochschulabschluss wissen, wie man einfache wissenschaftliche Dokumente analysiert und grundlegende Daten versteht.

Außerdem waren die Ärzte und Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens, die während der Pandemie als Experten galten, auch klug genug, um die akademische, wissenschaftliche und/oder staatliche Karriereleiter bis in die höchsten Ebenen zu erklimmen.

Sie könnten skrupellos, kriecherisch, gierig oder machtbesessen sein. Sie mögen denken, dass sie schlechte moralische oder ethische Entscheidungen treffen. Aber es entbehrt jeder Logik zu sagen, dass jeder Einzelne von ihnen einfache wissenschaftliche Daten weniger versteht als, sagen wir, jemand wie ich oder Sie. In der Tat halte ich das für ein oberflächliches, oberflächliches Urteil, das die Ursache für ihr scheinbar dummes, inkompetentes Verhalten nicht angeht.

Um auf einige konkrete Beispiele zurückzukommen, würde ich argumentieren, dass es irrational ist, wie Dr. Prasad zu folgern, dass jemand wie Dr. Topol, Gründer und Direktor des Scripps Research Translational Institute, der mehr als 1.300 von Fachleuten begutachtete Artikel veröffentlicht hat und zu den zehn meistzitierten Forschern in der Medizin gehört, nicht in der Lage ist, Forschungspapiere „auf hohem Niveau“ zu lesen. Und es ist ebenso unwahrscheinlich, dass Anthony Fauci, der es geschafft hat, jahrzehntelang auf den höchsten wissenschaftlichen Posten in der Bundesregierung aufzusteigen und dort zu bleiben, wo er Milliarden von Dollar an Forschungsgeldern kontrolliert, zu dumm war, um zu wissen, dass Masken Viren nicht aufhalten.

Es muss also einen anderen Grund geben, warum all die Top-Wissenschaftler und Gesundheitsexperten, die für das Einsperren sind, im Gleichschritt plötzlich anfingen (und bis heute weitermachen), Studien falsch zu interpretieren und Maßnahmen zu befürworten, von denen sie in der Vergangenheit behauptet hatten, sie seien unnötig, und sich damit selbst als Dummköpfe hinstellten.

Experten des öffentlichen Gesundheitswesens waren Botschafter für die Reaktion auf die biologische Bedrohung

Die wichtigste Tatsache, die man wissen und sich merken sollte, wenn man versucht, die Verrücktheit der Covid-Zeit zu verstehen, ist folgende:

Die Experten des öffentlichen Gesundheitswesens waren nicht für die Politik der Pandemiebekämpfung zuständig. Die Führung von Militär, Geheimdienst und Verteidigung hatte das Sagen.

In früheren Artikeln habe ich die Regierungsdokumente, die zeigen, wie die Standardgrundsätze des Pandemiemanagements im öffentlichen Gesundheitswesen während Covid abrupt und heimlich über Bord geworfen wurden, sehr detailliert untersucht. Der verblüffendste Wechsel war die Ablösung der öffentlichen Gesundheitsbehörden durch den Nationalen Sicherheitsrat und das Ministerium für Heimatschutz an der Spitze der Pandemiepolitik und -planung.

Als Teil der geheimen Umstellung wurde die gesamte Kommunikation – die in jedem früheren Pandemieplanungsdokument als Aufgabe der CDC definiert war – vom Nationalen Sicherheitsrat unter der Schirmherrschaft der Task Force des Weißen Hauses übernommen. Die CDC durfte nicht einmal ihre eigenen Pressekonferenzen abhalten!

Wie ein Senatsbericht vom Dezember 2022 feststellt:

Von März bis Juni 2020 war es der CDC nicht gestattet, öffentliche Briefings durchzuführen, obwohl die Agentur mehrfach darum gebeten hatte und CDC-Medienanfragen „selten genehmigt“ wurden. Das HHS gab an, dass Anfang April 2020 „nach mehreren Versuchen, Genehmigungen zu erhalten“, das Büro des stellvertretenden Sekretärs für öffentliche Angelegenheiten das Weiße Haus „eine Zeit lang nicht mehr gefragt“ habe. (p. 8)

Wenn Gesundheits- und Medizinexperten den Äther und das Internet mit „Empfehlungen“ überschwemmten, in denen sie zu allgemeiner Maskierung, Massentests und Quarantäne von asymptomatischen Menschen, Impfvorschriften und anderen gegen die öffentliche Gesundheit gerichteten Maßnahmen aufriefen – oder wenn sie offensichtlich fehlerhafte Studien anpriesen, die die Biodefense-Agenda „Quarantäne bis zur Impfung“ unterstützten – dann taten sie dies nicht, weil sie dumm, inkompetent oder fehlgeleitet waren.

Sie erfüllten die Rolle, die ihnen von den Führern der nationalen Sicherheits-/Bioverteidigungsmaßnahmen zugewiesen wurde: Sie sollten das vertrauenswürdige öffentliche Gesicht sein, das die Menschen glauben ließ, dass die Quarantäne bis zur Impfung eine legitime Maßnahme der öffentlichen Gesundheit sei.

Warum haben die Verantwortlichen des öffentlichen Gesundheitswesens die Agenda zur biologischen Verteidigung mitgetragen?

Wir müssen uns in die Lage der Gesundheits- und Medizinexperten in Spitzenpositionen der Regierung versetzen, als das Netzwerk aus Geheimdiensten, Militär und biologischer Verteidigung die Kontrolle über die Pandemiebekämpfung übernahm.

Was würden Sie tun, wenn Sie ein Regierungsangestellter oder ein Wissenschaftler wären, der von staatlichen Zuschüssen abhängig ist, und Ihnen gesagt würde, dass die Politik der Quarantäne bis zur Impfung tatsächlich die einzige Möglichkeit ist, mit dieser speziellen, technisch entwickelten potenziellen Biowaffe umzugehen?

Wie würden Sie sich verhalten, wenn sich unter Ihrer Aufsicht ein in der Geschichte der Menschheit noch nie dagewesenes Ereignis ereignen würde: Ein künstlich hergestelltes Virus, das als potenzielle Biowaffe entwickelt wurde, verbreitete sich auf der ganzen Welt, und die Leute, die es entwickelt haben, sagten Ihnen, dass die gesamte Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie sich unter Quarantäne stellt und auf einen Impfstoff wartet, die einzige Möglichkeit sei, um zu verhindern, dass es viele Millionen Menschen tötet?

Noch banaler gefragt: Wenn Ihre Position und Ihre Macht davon abhingen, dass Sie das tun, was die Mächtigen im NSC und im DHS Ihnen sagten – wenn Ihr Job und Ihr Lebensunterhalt auf dem Spiel stünden -, würden Sie sich dann gegen das Narrativ stellen und riskieren, alles zu verlieren?

Und schließlich, in einem eher käuflichen Sinne: Was wäre, wenn Sie viel mehr Geld und/oder Macht gewinnen könnten, indem Sie sich für Maßnahmen einsetzen, die vielleicht nicht der Goldstandard der öffentlichen Gesundheit sind, aber von denen Sie sich einreden, dass sie wichtige Innovationen (Impfstoffe/Gegenmaßnahmen) hervorbringen könnten, die die Menschheit vor künftigen Pandemien retten würden?

Wir wissen, wie die prominentesten Covid-„Experten“ diese Fragen beantwortet haben. Nicht, weil sie dumm waren, sondern weil sie viel zu verlieren und/oder viel zu gewinnen hatten, wenn sie sich dem Biodefense-Narrativ anschlossen – und weil ihnen gesagt wurde, dass Millionen sterben würden, wenn sie dies nicht täten.

Warum es so wichtig ist, die Motive der Verantwortlichen für das öffentliche Gesundheitswesen während des Covid zu verstehen

Paradoxerweise stärkt die Behauptung, die Experten des öffentlichen Gesundheitswesens seien dumm und inkompetent gewesen, die übereinstimmende Darstellung, dass Abriegelungen und Impfungen Teil eines Plans des öffentlichen Gesundheitswesens waren. In dieser Lesart mag die Reaktion schrecklich gewesen sein, oder sie mag schief gegangen sein, aber es war immer noch ein dummer Plan der öffentlichen Gesundheit, der von inkompetenten Gesundheitsexperten entwickelt wurde.

Eine solche Schlussfolgerung führt zu Forderungen nach fehlgeleiteten und zwangsläufig unwirksamen Lösungen: Selbst wenn wir jeden einzelnen HHS-Mitarbeiter ersetzen oder das HHS oder sogar die WHO ganz abschaffen würden, wäre das Problem nicht gelöst und wir würden das ganze Pandemie-Fiasko noch einmal erleben.

Die einzige Möglichkeit, eine solche Wiederholung zu vermeiden, besteht darin, die Covid-Katastrophe als das zu erkennen, was sie war: eine internationale Anti-Terror-Maßnahme, die sich kurzsichtig auf Abriegelungen und Impfstoffe konzentrierte und alle traditionellen und bewährten öffentlichen Gesundheitsprotokolle außer Acht ließ.

Wir müssen uns der Tatsache bewusst werden, dass wir seit den Terroranschlägen vom 11. September (wenn nicht schon früher) die Kontrolle über die Behörden, die für die öffentliche Gesundheit zuständig sein sollen, an ein internationales Militär-, Geheimdienst- und Pharmakartell abgegeben haben.

Diese „öffentlich-private Partnerschaft“ von Bioterrorismusexperten und Impfstoffentwicklern ist überhaupt nicht an der öffentlichen Gesundheit interessiert, sondern nur als Deckmantel für ihre sehr geheime und sehr lukrative Biowaffenforschung und Entwicklung von Gegenmaßnahmen.

Während der Covid-Pandemie wurde die öffentliche Gesundheit an den Rand gedrängt, und die führenden Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens wurden als vertrauenswürdige „Experten“ eingesetzt, um der Bevölkerung Erlasse zur biologischen Kriegsführung zu vermitteln. Ihre Mitarbeit zeugt nicht von Dummheit oder Inkompetenz. Derartige Behauptungen tragen dazu bei, die viel unheimlichere und gefährlichere Machtübertragung zu verschleiern, die durch ihr scheinbar törichtes Verhalten verdeckt werden sollte.