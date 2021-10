Den Krieg gegen den therapeutischen Nihilismus gewinnen – Neuer Bericht beweist, dass der Impfstoff weitaus tödlicher ist als COVID

Dr. Peter McCullough, Internist, Kardiologe und ausgebildeter Epidemiologe, ist jetzt ein „gejagter Arzt“, dem vom American Board of Internal Medicine wegen „Verbreitung von Fehlinformationen“ Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Aussetzung oder zum Entzug seiner ärztlichen Zulassung angedroht wurden.

Er trat während der COVID-19-Pandemie an die Öffentlichkeit, weil er sah, dass etwas sehr Falsches im Jahr 2020 vor sich ging, und er fühlte sich gezwungen, etwas dagegen zu tun

Eine Studie von Toxicology Reports ergab, dass COVID-19-Injektionen statistisch gesehen tödlicher sind als COVID-19

Die genetischen COVID-19-Impfstoffe haben ein ungünstiges Sicherheitsprofil und sind nicht ausreichend wirksam, sodass sie in der klinischen Praxis derzeit nicht unterstützt werden können.

Die Daten zeigen deutlich, dass eine Abkehr von Masseninjektionen hin zu einer frühzeitigen Behandlung von COVID-19 Leben retten könnte, und McCullough und Kollegen empfehlen, eine frühzeitige Behandlung zu verlangen, wenn man COVID-19 hat, unabhängig davon, ob man geimpft wurde oder nicht.

Dr. Peter McCullough, Internist, Kardiologe und ausgebildeter Epidemiologe, behandelt nicht nur jede Woche Patienten, sondern ist auch Herausgeber zweier medizinischer Fachzeitschriften und hat Hunderte von Veröffentlichungen mit Peer-Review veröffentlicht. Vor der Pandemie befasste er sich mit der Schnittstelle zwischen Herz- und Nierenkrankheiten – doch das hat sich geändert.

McCullough ist jetzt ein „gejagter Arzt“, dem vom American Board of Internal Medicine wegen der „Verbreitung von Fehlinformationen“ Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Aussetzung oder zum Entzug seiner ärztlichen Zulassung angedroht wurden. Er trat während der COVID-19-Pandemie an die Öffentlichkeit, weil er sah, dass Anfang 2020 etwas sehr Falsches geschah, und er fühlte sich verpflichtet, etwas dagegen zu unternehmen.

Im obigen Video können Sie McCulloughs Vortrag vom 2. Oktober 2021 auf der 78. Jahrestagung der Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) in Pittsburgh, Pennsylvania, sehen. Ich empfehle Ihnen dringend, sich eine Stunde Zeit zu nehmen, um ihn vollständig anzusehen, denn er ist vollgepackt mit Daten, die die wahren Beweggründe hinter der Masseninjektionskampagne infrage stellen, die seiner Meinung nach im Januar hätte eingestellt werden müssen.

Rote Fahnen zeigten, dass die Injektionen von Anfang an unsicher waren

McCullough zufolge wurden bis zum 22. Januar 2021 in der Datenbank des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 186 Todesfälle nach einer COVID-19-Injektion gemeldet – mehr als genug, um das besorgniserregende Mortalitätssignal zu erreichen und das Programm zu stoppen.

„Ich kenne die Daten, und ich kenne die Sicherheit. Die FDA weiß, dass ich mich mit Sicherheit auskenne. Ich habe sogar den Vorsitz in den Gremien zur Überwachung der Datensicherheit für die National Institutes of Health und Big Pharma innegehabt“, sagte er. Bei großen klinischen Versuchen – wie dem Masseninjektionsprogramm für COVID-19 – sind ein externer Ausschuss für kritische Ereignisse, ein externer Ausschuss zur Überwachung der Datensicherheit und eine Ethikkommission für Menschen üblich, die jedoch nicht eingerichtet wurden.

„Bei einem Programm dieser Größenordnung wäre alles, was über 150 Todesfälle hinausgeht, ein Alarmsignal“, sagte er. In den USA gab es 186 Todesfälle bei nur 27 Millionen geimpften Amerikanern“. McCullough ist der Ansicht, dass das COVID-19-Impfprogramm im Februar 2021 aus Sicherheitsgründen und wegen der Gefahr von Todesfällen eingestellt worden wäre, wenn es die entsprechenden Sicherheitsgremien gegeben hätte.

Das war 1976 der Fall, als ein schnelles Injektionsprogramm gegen die Schweinegrippe nach schätzungsweise 25 bis 32 Todesfällen gestoppt wurde. „Wir sind jetzt weit darüber hinaus“, sagte McCullough.

Während viele zum Schweigen gebracht wurden, fand McCullough einen Weg, seine Bedenken in regelmäßigen Beiträgen für The Hill zu äußern. Bereits im August 2020 warnte er davor, dass das Abwarten einer experimentellen Injektion zugunsten einer frühzeitigen Behandlung das Leben von Menschen aufs Spiel setzt:

Warnungen und Barrieren haben Hunderttausende von Patienten daran gehindert, sich zu Hause mit einer angemessenen, nicht gekennzeichneten Anwendung von antiviralen Medikamenten (Zink, Hydroxychloroquin, Azithromycin, Doxycyclin), Steroiden (Dexamethason, Prednison, Budesonid, Colchicin) und Antithrombotika (niedermolekulares Heparin, orale Antikoagulantien) behandeln zu lassen. Es hat sich gezeigt, dass Amerika ein Modell für späte Krankenhausaufenthalte übernommen hat, während es geduldig und schmerzhaft auf das Allheilmittel eines COVID-19-Impfstoffs wartet.

Das Spike-Protein der Impfung ist ein tödliches Protein

Die ganze Welt scheint einer Meinung zu sein – dass eine Injektion der einzige Weg aus der Pandemie ist. Was verschwiegen wird, sind die erheblichen Gesundheitsrisiken, die mit den experimentellen Impfungen verbunden sind. „Das Spike-Protein ist ein tödliches Protein“, so McCullough. Es sei darauf hingewiesen, dass McCullough nicht gegen Impfungen ist – er hat sich kürzlich gegen Grippe impfen lassen. Die COVID-19-Impfung ist jedoch anders:

Es ist das erste Mal in der Humanmedizin, dass wir Impfstoffe injizieren und den menschlichen Körper auffordern, ein potenziell tödliches Protein herzustellen. Die Hoffnung ist, dass wir eine ausreichend kleine Menge davon herstellen, die gerade so viel Immunität erzeugt, dass wir gegen dieses tödliche Protein immun werden. Das Risiko war: Was, wenn wir zu viel herstellen? Was, wenn wir es über einen zu langen Zeitraum hinweg herstellen? Was, wenn diese Lipid-Nanopartikel in die falschen Organe gelangen und nicht im Arm verbleiben und wir anfangen, dieses tödliche Protein zu produzieren …?

Im August 2021 ergab eine große Studie aus Israel, dass die COVID-19-mRNA-Impfung von Pfizer mit einem dreifach erhöhten Risiko für Myokarditis verbunden ist, was zu einer Erkrankung mit einer Rate von ein bis fünf Ereignissen pro 100.000 Personen führt. Auch andere erhöhte Risiken wurden nach der COVID-19-Impfung festgestellt, darunter Lymphadenopathie (geschwollene Lymphknoten), Blinddarmentzündung und Herpes-Zoster-Infektion.

Eine weitere schwerwiegende Komplikation der COVID-19-Injektionen ist die durch den Impfstoff ausgelöste immunthrombotische Thrombozytopenie, und es wurden auch Bedenken hinsichtlich der Fruchtbarkeit geäußert. Die Biodistributionsstudie von Pfizer, mit der ermittelt wurde, wohin die injizierten Substanzen im Körper gelangen, zeigte sogar, dass sich das COVID-Spike-Protein aus den Spritzen in „recht hohen Konzentrationen“ in den Eierstöcken anreicherte.

Im Mai 2021 war McCullough einer von 57 Autoren, die ein Papier unterzeichneten, in dem sie Antworten auf dringende Fragen zur Sicherheit der Impfungen forderten und den sofortigen Stopp des Masseninjektionsprogramms verlangten, falls die Sicherheit nicht angemessen nachgewiesen und überwacht werden könne.

Zumindest, so McCullough, hätten Schwangere, Frauen im gebärfähigen Alter und COVID-19-Überlebende nicht geimpft werden dürfen, da diese Gruppen von den klinischen Studien zu den Impfstoffen ausgeschlossen wurden, weil „man wusste, dass sie in diesen Bevölkerungsgruppen nicht funktionieren oder zu viel Schaden anrichten würden“.

Trotz all dieser eklatanten Risiken haben die Gesundheitsbehörden keine Aktualisierungen oder regelmäßige Informationen über die Impfungen gegeben, z. B. darüber, welcher der drei – Pfizer, Moderna oder Johnson & Johnson – am besten“ funktioniert oder bevorzugt wird. Ein „Impfstoffbericht“ über die Sicherheit ist längst überfällig“, so McCullough, der glaubt: „Die Behinderungen, die wir aufgrund dieser Impfstoffe sehen werden, werden als unglaubliche Gräueltaten in die Geschichte eingehen.

Injektion statistisch gesehen tödlicher als COVID-19

Menschen sterben durch COVID-19-Impfungen. Bei einer Analyse der Berichte über Todesfälle durch COVID-19-Impfstoffe von VAERS stellten die Forscher fest, dass in 86 % der Fälle keine andere Ursache für den Tod in Frage kam, sondern der Impfstoff die Ursache war. Trotzdem behaupten die US-amerikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention weiterhin, dass kein kausaler Zusammenhang zwischen COVID-19 und den Todesfällen gefunden wurde. Das ist Amtsmissbrauch, sagt McCullough.

Noch schockierender ist eine Studie von Toxicology Reports, die herausfand, dass die Injektionen statistisch gesehen tödlicher sind als COVID-19. „Weil nicht jeder die Atemwegsinfektion bekommt und weil die Atemwegsinfektion behandelbar und beherrschbar ist, ist es in der Tat wahrscheinlicher, dass man nach der Impfung stirbt, als dass man die Wahl trifft, auf die Impfung zu verzichten und möglicherweise COVID-19 zu bekommen. Statistisch gesehen ist das in jeder Altersgruppe der Fall“, erklärte er.

Sie können die Daten selbst in der unten stehenden grafischen Zusammenfassung der Studie sehen. Die Forscher erklärten:

Eine neuartige Best-Case-Szenario-Kosten-Nutzen-Analyse zeigte sehr konservativ, dass die Zahl der Todesfälle, die auf jede Impfung zurückzuführen sind, fünfmal so hoch ist wie die Zahl der Todesfälle, die auf COVID-19 in der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppe 65+ zurückzuführen sind. Das Risiko, an COVID-19 zu sterben, nimmt mit zunehmendem Alter drastisch ab, und die längerfristigen Auswirkungen der Impfungen auf niedrigere Altersgruppen werden das Nutzen-Risiko-Verhältnis möglicherweise erheblich verbessern.

Versagen von Impfstoffen lässt sich nicht leugnen

Zu den Gesundheitsrisiken kommen die unbestreitbaren Fälle von „Durchbruchsinfektionen“, auch bekannt als Impfversagen. Mit Stand vom 12. Oktober 2021 wurden laut CDC 31.985 Personen, die vollständig gegen COVID-19 geimpft waren, ins Krankenhaus eingeliefert oder starben an COVID-19.

In den Medienberichten wird die Pandemie jedoch immer wieder als Krise der Ungeimpften bezeichnet, was schlichtweg unzutreffend ist, da COVID-19 auch weiterhin die Geimpften betrifft und sich unter ihnen ausbreitet. Der Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) der CDC, der am 30. Juli 2021 online veröffentlicht wurde, beschreibt einen Ausbruch von COVID-19 in Barnstable County, Massachusetts – 74 % der Fälle traten bei vollständig geimpften Personen auf.

Da die Zahl der Ausbrüche zunahm, stellte das CDC am 1. Mai 2021 die Überwachung der meisten COVID-19-Infektionen bei geimpften Personen ein. „Das CDC begann mit einer asymmetrischen Berichterstattung, um ein Narrativ zu schaffen, dass es sich um ein Versagen der Ungeimpften, eine Krise der Ungeimpften handeln würde“, so McCullough. „Aber die Daten der CDC zeigten uns genau das Gegenteil“.

Umstellung auf frühzeitige Behandlung ist notwendig

Die Daten zeigen deutlich, dass eine Umstellung von Masseninjektionen auf eine frühzeitige Behandlung von COVID-19 Leben retten könnte, und McCullough und Kollegen empfehlen, dass Sie eine frühzeitige Behandlung verlangen sollten, wenn Sie COVID-19 haben, unabhängig davon, ob Sie geimpft wurden oder nicht.

McCulloughs frühzeitige Behandlung umfasst zunächst ein Nahrungsmittelbündel aus Zink, Vitamin D, Vitamin C und Quercetin. Während Sie sich zu Hause erholen, sollten Sie die Fenster öffnen und für ausreichend frische Luft und Belüftung sorgen. Wenn die Symptome fortbestehen oder sich verschlimmern, empfiehlt er, einen Arzt aufzusuchen und eine Therapie mit monoklonalen Antikörpern zu verlangen.

Die Behandlung umfasst im weiteren Verlauf Antiinfektiva wie HCQ oder Ivermectin, Antibiotika, Steroide und Blutverdünner. Wenn Ihr Arzt sich weigert, COVID-19 im Frühstadium zu behandeln, sollten Sie sich einen neuen suchen und/oder eine Telemedizin-Klinik aufsuchen, die Ihnen helfen kann, denn „die präklinische Phase ist die Zeit der therapeutischen Möglichkeiten“. Sie können auch den Leitfaden von McCullough und Kollegen zur häuslichen COVID-Behandlung herunterladen. Er stellt fest:

Ich habe nicht einen einzigen meiner Hochrisikopatienten durch das Virus abschlachten lassen. Und jeder Arzt, der das getan hat – und es gab eine Million Ärzte, die das getan haben – ist unmoralisch, unethisch und aus klinischer und zivilrechtlicher Sicht illegal. Und ich denke, es wird einen Preis geben, der zu zahlen ist. Es wird Jahre in der Zukunft liegen, aber es wird einen Preis geben, der für all diese Patienten, die gestorben sind, zu zahlen sein wird. Und wenn Sie sich die Akten über sie alle ansehen, kann ich Ihnen sagen, dass sie alle unzureichend behandelt wurden. Jeder Einzelne von ihnen.

Wachsende Empörung über Zwangsinjektionen

Da die Injektionen Schaden anrichten und nicht wie versprochen schützen, wächst weltweit die Frustration über die zunehmenden Injektionsverordnungen. McCullough stellte fest:

Die Spannungen nehmen überall auf der Welt zu, da der Delta-Ausbruch in vielen stark geimpften Regionen der Welt weiter aufflammt. Wenn mehr als 25 % der Bevölkerung den schlecht beratenen COVID-19-Impfstoff nehmen, fördert dies eine superdominante Mutante, die den schwachen Schutz des Impfstoffs leicht umgehen kann, was bei Delta geschehen ist. … Die Frustration zeigt sich in Volksliedern und in der Popmusikindustrie, wie in Eric Claptons ‚Enough is Enough‘ und ‚Waking Up‘ … Erwarten Sie, dass noch mehr kommen werden, da viele aufwachen und erkennen, dass unsere Regierungsbehörden uns in Bezug auf Wissenschaft, Transparenz und den Schutz der Amerikaner vor Interessenkonflikten im Stich gelassen haben.

McCullough gehört zu einer wachsenden Zahl von Experten, die glauben, dass die COVID-19-Injektionen die Pandemie verschlimmern, anstatt sie zu verbessern, während wirksame Lösungen ignoriert und absichtlich unterdrückt werden.

„Eine frühzeitige ambulante Therapie mit einem sequenzierten, multimedikamentösen Schema wird von den verfügbaren Evidenzquellen unterstützt und hat ein positives Nutzen-Risiko-Profil“, erklärt er, während „die genetischen COVID-19-Impfstoffe ein ungünstiges Sicherheitsprofil aufweisen und nicht ausreichend wirksam sind, so dass sie in der klinischen Praxis derzeit nicht unterstützt werden können“.

Leider arbeiten Zensur und Repressalien daran, die Redefreiheit, den wissenschaftlichen Diskurs und den medizinischen Fortschritt zu unterdrücken, McCullough ruft alle auf, sich gegen die Propaganda zu wehren, insbesondere aber die Ärzte, die seiner Meinung nach Leben retten können, indem sie ihren Patienten eine frühzeitige COVID-19-Behandlung anbieten.

Quelle: