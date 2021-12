Den letzten Nagel in den Covid-Sarg schlagen

Machen wir der Pandemie-Scharade ein Ende.

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat beschlossen, eine beschleunigte Anhörung zu zwei der vier Biden-Impfstoffmandate abzuhalten, wobei die mündlichen Argumente für Samstag, den 7. Januar 2022, angesetzt sind. Der Oberste Gerichtshof wird die Entscheidung des Sechsten Gerichtsbezirks überprüfen, in der die OSHA-Mandate für private Arbeitgeber bestätigt wurden, nachdem der Fünfte Gerichtsbezirk einstimmig entschieden hatte, dass die OSHA für die saisonale Grippe nicht zuständig ist, und eine landesweite Verfügung erlassen hatte. Das Gericht wird auch das „CMS-Mandat“ überprüfen, das vorschreibt, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen, die für zugelassene Medicaid- und Medicare-Anbieter arbeiten, ebenfalls geimpft werden müssen. Sowohl der Achte als auch der Fünfte Bundesberufungsgerichtshof haben das CMS-Mandat untersagt, so dass es in 25 Bundesstaaten nicht durchsetzbar ist. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels wird der Gerichtshof keine Verfügungen gegen das Mandat des „Bundesauftragnehmers“ prüfen, das von Bundesrichtern in Georgia und Florida gestoppt worden ist.

Ich hoffe, dass die Leser dieses Artikels davon überzeugt werden, dass, egal wie der Oberste Gerichtshof entscheidet, es ein Sieg für diejenigen sein wird, die nicht an staatlich erzwungenen Arzneimittelexperimenten teilnehmen wollen.

Wenn das Gericht dem Trend der Richter der Federalist Society folgt und gegen die Impfpflicht entscheidet, wäre das ein Sieg, weil es der fingierten Pandemie und der so genannten Impfpflicht ein Ende setzen würde, die in Wirklichkeit ein massives medizinisches Experiment ist, das gegen die Einwilligung nach Aufklärung und den Nürnberger Kodex verstößt. Wenn der Gerichtshof jedoch vom Verwaltungsrechtsstaat eingeschüchtert wird und eine weitere absurde politische Entscheidung trifft und das Impfmandat bestätigt, wie es im letzten Fall des Gesundheitsfürsorgemandats der Fall war – der Entscheidung über das Obamacare-Mandat – wäre das ein noch größerer Sieg. Es wird ein noch größerer Sieg sein, weil es die ohnehin schon sehr starke Impfgegnerschaft noch stärker werden lassen wird. Die derzeitige Kluft zwischen Arbeitgebern und der Regierung wird nur noch größer und unüberbrückbarer werden, wenn der Oberste Gerichtshof die Entscheidung bestätigt. Je mehr Arbeitgeber sich gegen diese föderale Regelung entscheiden, desto schneller wird die Bundesregierung an Glaubwürdigkeit verlieren, und dann wird sie auch ihre Autorität und Legitimität verlieren.

Kluge Arbeitgeber, darunter Boeing und Southwest Airlines, haben das Memo bereits erhalten und wissen, wie sie ihre Mitarbeiter schützen und gleichzeitig ALLE Bundesgesetze einhalten können, nicht nur die Vorschriften zu Impfstoffen. Sie tun dies, indem sie ihre Mitarbeiter ermutigen, Ausnahmen von der Impfpflicht zu beantragen. Sie gewähren jeden Antrag, ohne Fragen zu stellen. Das ist gesetzeskonform. Wenn der Oberste Gerichtshof die Vorschriften aufrechterhält, wird diese Strategie weiterhin funktionieren, weil sie den Bundesbehörden einen untragbaren Verwaltungsaufwand für die Durchsetzung aufbürdet. Wenn OSHA/CMS versuchen, einen Arbeitgeber anzugreifen, der Freistellungsanträge großzügig bewilligt, geraten sie in die unmögliche Lage, einen Arbeitgeber dafür zu verurteilen, dass er den rechtmäßigen Freistellungsantrag seines Mitarbeiters auf der Grundlage seiner aufrichtigen, subjektiven Überzeugungen akzeptiert hat. Freistellungsanträge führen daher zu einem Kampf, den die Bundesbehörden nicht gewinnen können – in den Köpfen der Arbeitnehmer. Wenn der Oberste Gerichtshof die Mandate der Bürokratie bestätigt, werden OSHA/CMS damit konfrontiert sein, ihre begrenzten Ressourcen in einem nicht zu gewinnenden Krieg darüber zu vergeuden, ob über 80 Millionen Menschen wirklich glauben, was sie in ihre Befreiungsanträge geschrieben haben.

Das Spiel ist aus.

Für interessierte Arbeitnehmer finden Sie unten das neueste Schreiben zur Befreiung von Impfstoffen 3.0.

Der Verwaltungsrechtsstaat tritt als Obermotz auf

Wie zwei sehr isolierte Richterinnenv des Sechsten Gerichtsbezirks jetzt klargestellt haben, ging es bei der Pandemie-Erzählung nie um Gesundheit oder Sicherheit. Es ging immer darum, durch psychologische Tricks oder Mobbing die Einhaltung der Impfvorschriften zu erzwingen. Die Entscheidung des Sixth Circuit gibt der OSHA grünes Licht, private Arbeitgeber (unter Androhung von Geldbußen) dazu zu zwingen, ihre Mitarbeiter zu einem globalen Arzneimittelexperiment zu zwingen, das gegen die Grundsätze der informierten Zustimmung des Nürnberger Kodex verstößt. Mit der Dringlichkeitsvorschrift der OSHA sollen Arbeitgeber gezwungen werden, das Leben ihrer nicht geimpften Mitarbeiter unnötig zu beeinträchtigen, indem ihnen mit Kündigung, wöchentlichen Tests und Masken gedroht wird, die die Ausbreitung von Krankheitserregern nicht verhindern und deren einziger Zweck es ist, Mitarbeiter zu stigmatisieren, die sich nicht an die Vorschriften halten. Wenn der Oberste Gerichtshof die „befristeten“ Mandate der Bürokratie bestätigt, werden Arbeitgeber, die OSHA oder CMS blind gehorchen, ihre Angestellten einem Risiko aussetzen und sich möglicherweise einer beträchtlichen Haftung aussetzen, wenn das staatlich verordnete Medikamentenexperiment schief geht, wie viele glaubwürdige Ärzte voraussagen.

Wenn Sie ein privater Arbeitgeber oder ein Anbieter von Medicaid/Medicare-Leistungen sind und die Pandemie-Psyop mitgemacht haben, ist es an der Zeit, aufzuwachen.

Hier ist die Entscheidung des Sechsten Gerichtsbezirks im Klartext wiedergegeben:

(1) Die OSHA war und ist immer für die saisonale Grippe zuständig, obwohl ein gleichrangiges Gericht, der Fifth Circuit, in einer einstimmigen Entscheidung vor wenigen Wochen festgestellt hat, dass die OSHA nie für die saisonale Grippe zuständig war und nie zuständig sein wird;

(2) Die saisonale Grippe 2020 (auch bekannt als „Covid“) ist eine tödliche, gefährliche und beängstigende Krankheit, und wir werden die Wörter tödlich, gefährlich und beängstigend so lange wiederholen, bis Sie akzeptieren, dass es wahr ist, und aufhören, nach relevanten Risikoinformationen zu fragen, wie z. B. wissenschaftlich ermittelte, durch Bluttests überprüfte Infektions- und Sterblichkeitsraten (IFR), die eine Überlebensrate von mehr als 99.83% bei allen außer den über 70-Jährigen, bei mehrfacher Komorbidität und bei extrem isolierten Kohorten zeigen; und

(3) Liebe Leibeigene und Arbeitgeber von Leibeigenen, diese Entscheidung macht Ihnen klar, dass wir in einem Verwaltungsrechtsstaat leben, in dem die Bundesbehörde das Sagen hat, bestimmt, was Realität ist, was riskant ist und was nicht, und die Macht und Befugnis hat, über 80 Millionen unschuldige Menschen zu zwingen, sich gegen ihren Willen und ihr gesundes Urteilsvermögen einem Drogenexperiment ohne Sicherheitsnetz zu unterziehen.

Wenn Sie sich – so wie ich – fragen, wie ein gleichrangiges Bundesbezirksgericht ein anderes gleichrangiges Bundesbezirksgericht „überstimmen“ kann, nachdem das erste Gericht eine landesweite Anordnung erlassen und festgestellt hat, dass der Fall der OSHA nur sehr geringe Erfolgsaussichten hat, dann gibt es natürlich ein Gesetz, das so etwas zulässt. Die Bundesbürokratie hat dafür gesorgt. Die Bundesbürokratie berief sich auf das Gesetz, und irgendwo wurde eine „Lotterie“ veranstaltet. Price Waterhouse hat diese Lotterie nicht geprüft. Vorhersehbarerweise gewannen weder der mandatstragende 8th Circuit noch der 5th Circuit die Lotterie. Der Gewinner der Lotterie, der Sixth Circuit, der Richter Kavanaugh zugewiesene Gerichtsbezirk, ließ dann darüber abstimmen, ob das gesamte Gericht den Fall en banc verhandeln oder ob er von einem Gremium aus drei Richtern entschieden werden sollte. Die Abstimmung fiel mit 8:8 Stimmen aus, und es war eine Mehrheit erforderlich, um den Fall en banc zu verhandeln. So wurde der Fall von einem Gremium aus drei Richtern entschieden, und die Entscheidung fiel dennoch mit 2:1 zugunsten der Mandate aus, wobei es eine heftige Gegenstimme gab. Bis heute haben sich 25 Bundesrichter zu den Mandaten geäußert. 20 haben sich gegen die Mandate ausgesprochen und nur 5 haben sie unterstützt. Es ist ein großes Glück für den Verwaltungsrechtsstaat, dass zwei vereinzelte freundliche Richter dem im Lotto gewonnenen Sechsten Bundesberufungsgericht angehörten …

Wenn selbst Bundesrichter sich nicht durchzusetzen scheinen, scheint es möglich, dass sie von einer abscheulichen bürokratischen Macht unter Druck gesetzt werden. Die Obamacare-Entscheidung ist das beste Beispiel für die Ohnmacht von Bundesrichtern gegenüber der Bundesbürokratie.

Der wichtigste Satz in der Entscheidung des Sechsten Gerichtsbezirks:

Aber die endgültige Entscheidung darüber, welcher Risikograd eine „ernste Gefahr“ darstellt, ist eine „politische Erwägung, die in erster Linie der Behörde obliegt“.

Sie haben richtig gelesen. Das Risiko wird nicht durch Fakten bestimmt, nämlich durch eine statistisch nachgewiesene Überlebensrate von mehr als 99,83 Prozent für alle unter 70-Jährigen. Zwei einsame Richterinnen des Sechsten Gerichtsbezirks haben vorübergehend die Impfgegnerschaft umgedreht und erklärt, dass die Bundesbürokratie Fakten ignorieren und bestimmen darf, was für über 80 Millionen Privatangestellte im Rahmen der „Politik“ riskant sei. Die beiden Richterinnen des Sechsten Gerichtsbezirks, die diese Entscheidung getroffen haben, sind Jane Stranch und Julia Gibbons. Die abweichende Meinung wurde von Joan Larsen verfasst.

Doch keine Angst.

Genaue Informationen, Risiko, Unsicherheit und Tod

Die wertvollste Ressource ist nicht Gold oder Silber oder Diamanten oder Rubine. Es sind genaue Informationen. Und genaue Risikoinformationen sind die wertvollsten aller genauen Informationen. Das Fehlen genauer Risikoinformationen über Impfstoffe („Shot“) und deren aktive Verschleierung hat die Eingeborenen unruhig gemacht. Der Reptilienverstand hasst Verschweigen und hasst Ungewissheit. Er fordert Rache, und bekommt sie in der Regel auch, wenn die Wahrheit endlich ans Licht kommt.

Bevor die FDA von der pharmazeutischen Industrie vereinnahmt wurde, dauerte die Zulassung von Arzneimitteln durch die Behörde in der Regel Jahre. Das liegt daran, dass es Zeit und sorgfältige Beobachtung braucht, um genaue Risikoinformationen über neue, experimentelle Arzneimittel zu sammeln. Dies änderte sich, als 1992 das Bundesgesetz geändert wurde, wonach Pharmaunternehmen für die FDA-Zulassung „Benutzungsgebühren“ entrichten müssen. Obwohl es als Gesetz zur Entlastung der Steuerzahler angepriesen wurde, handelte es sich in Wirklichkeit um ein Gesetz nach dem Motto „Wer zahlt, gibt den Ton an“, das dazu führte, dass die FDA und andere Bundesbehörden zu Erfüllungsgehilfen von Big Pharma wurden. Heute stammen über 50 Prozent des FDA-Budgets aus Benutzungsgebühren. Erst wenn die Öffentlichkeit begreift, dass „von der FDA zugelassen“ in Wirklichkeit „Pfizer hat die FDA bestochen und gezwungen, es zuzulassen“ bedeutet, wird sie verstehen, warum und wie die saisonale Grippe in eine gefährliche Pandemie verwandelt wurde, die massenhafte und nicht enden wollende „Impfungen“ erfordert.

Die Covid-Angst und Donald J. Chumps Durchführungsverordnung vom 19. September 2019 vervollständigen die regulatorische Vereinnahmung. Wenn man bedenkt, dass Trump bei seiner Amtseinführung eine Spende/Bestechung in Höhe von einer Million Dollar von Pfizer angenommen hat, versteht man, warum er die Executive Order 2019 unterzeichnen konnte, mit der er der saisonalen Grippe den Kampf ansagte. Trumps Durchführungsverordnung für 2019 ist die Geburtsstunde der „Emergency Use Authorization“, was in Wirklichkeit schnelle, massenhafte Menschenversuche ohne Sicherheitsnetz bedeutet. Die „Operation Warp Speed“, wie Trump sie nannte, war eine gemeinsame Operation von Big Pharma und Bundesbehörden, die von einer Koalition aus Big Media, Big Data und Big Health unterstützt wurde und enorme staatliche und private Ressourcen einsetzte (die durch Trumps Exekutivanordnung von 2019 freigesetzt wurden), mit dem Ziel, die normale saisonale Grippe mit ihrem sehr realen und sehr vernachlässigbaren Risiko (eine nachgewiesene Überlebensrate von 99.83 %) in eine „Pandemie“ zu verwandeln, um den Menschen Angst einzujagen, damit sie sich einem massiven medizinischen Experiment unterziehen, ohne das Risiko vorher vollständig abschätzen zu können. Wenn Sie daran zweifeln, fragen Sie sich, warum selbst die Bundesregierung zugibt, dass die saisonale Grippe im Jahr 2020 praktisch verschwunden ist, während die Covid-„Fälle“ parabolisch ansteigen. Die Antwort ist, dass Trumps Durchführungsverordnung für 2019 der Wortspiel-Hokuspokus war, der die Gleichsetzung saisonale Grippe = Pandemie möglich machte. Die durch das Wort „Pandemie“ hervorgerufene Angst war wirksam, um das kritische Denken der Herde über die normalen und sehr realen Gefahren der saisonalen Grippe auszuschalten.

Das genaue Risiko für die saisonale Grippe 2020 (auch bekannt als Covid-19) liegt bei einer Überlebensrate von mehr als 99.83 Prozent für die Altersgruppe unter 70 Jahren. Die genauen Risikoinformationen für die Impfungen sind unbekannt und können erst in vielen Jahren bekannt sein, obwohl es viele Informationen gibt, die darauf hindeuten, dass sie sehr gefährlich sind.

Vor diesem Hintergrund unterschlägt die Entscheidung des Sechsten Gerichtsbezirks die Tatsache, dass jeder Arbeitgeber, der die Impfung vorschreibt (die Frist für die Einhaltung der Vorschriften wurde auf Februar vorverlegt, so dass zu erwarten ist, dass der Oberste Gerichtshof vor diesem Zeitpunkt eine Entscheidung trifft), gegen den Grundsatz der informierten Zustimmung verstößt. Die Einwilligung in Kenntnis der Sachlage setzt voraus, dass man in der Lage ist, genaue Risikoinformationen zu sammeln und zusammenzustellen, um eine fundierte Risikoentscheidung treffen zu können. Wenn nicht genügend Zeit verstrichen ist oder nicht genügend Daten gesammelt wurden, können keine genauen Risikoinformationen eingeholt werden und eine informierte Zustimmung ist daher unmöglich. Jeder Arbeitgeber, der dem Sechsten Gerichtsbezirk blind folgt, anstatt auf die „leise Stimme“ seines Gewissens und seines gesunden Menschenverstandes zu hören, läuft daher Gefahr, gegen die im Nürnberger Kodex verankerte informierte Zustimmung zu verstoßen. Die Bestimmungen des Nürnberger Kodex zur Einwilligung nach Aufklärung sind im US-Recht in 45 C.F.R. 46.116 kodifiziert. Alle Bundesbehörden, die Experimente zur menschlichen Gesundheit durchführen, einschließlich OSHA und CMS, müssen zunächst die Zustimmung nach Aufklärung einholen.

Im vorliegenden Fall werden OSHA und CMS jedoch die 45 C.F.R. 46.116 nicht einhalten. OSHA und CMS können glaubhaft behaupten, dass sie kein Experiment am Menschen durchführen. Sie kennen „die Geschichte“. Sie reagieren auf einen gesundheitlichen Notfall, der durch eine „Pandemie“ verursacht wurde; eine Pandemie, die für 99.83 Prozent der Bevölkerung keine ernsthaften negativen Auswirkungen hat. Tatsache ist, dass diese Bundesbehörden nicht wirklich ein Experiment durchführen. Sie zwingen die Arbeitgeber dazu, das Experiment durchzuführen. Kluge Arbeitgeber müssen das durchschauen. Sollte die Impfpflicht zu einer künftigen eugenischen Ausmerzung führen, die viele nüchterne Ärzte befürchten, oder selbst dann, wenn die Impfungen nur eine geringe Anzahl schwerer Verletzungen verursachen sollten, die durch die derzeitigen anekdotischen Informationen gestützt werden, werden kreative Anwälte von Klägern nicht bei der rechtlich immunen OSHA oder dem rechtlich immunen Pfizer kassieren wollen, sondern bei Arbeitgebern, die unrechtmäßige Versprechen der Regierung akzeptiert und geglaubt haben, dass ein Haftungsverzicht oder das „Befolgen von Anweisungen“ eine gültige Verteidigung dafür sei, ihre Mitarbeiter auf dem Altar von Big Pharma zu opfern. Die Verteidigung „auf Anweisung“ hat in den ersten Nürnberger Prozessen nicht funktioniert, und sie wird auch hier nicht funktionieren, nachdem alle Fakten über die Pandemie-Scharade bekannt geworden sein werden.

Sollte der Oberste Gerichtshof das Urteil des Sechsten Gerichtsbezirks bestätigen, wäre es für Arbeitgeber unklug, sich auf die Behauptung zu verlassen, dass sich die Immunität vor der Haftung auf Arbeitgeber erstrecke. Dies liegt daran, dass sowohl die OSHA-ETS als auch die „vorläufige Regelung“ des CMS wie eine im Schnellverfahren erlassene Verwaltungsvorschrift funktionieren. Das heißt, die „vorläufige“ Vorschrift tritt sofort in Kraft, und gleichzeitig gibt es eine sechsmonatige „Ankündigungs- und Kommentierungsfrist“, in der die OSHA die Wirksamkeit und Angemessenheit der vorläufigen Vorschrift bewerten kann. Im Falle der Impfpflicht werden unkluge Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern verlangen, dass sie sich dem Drogenexperiment der Impfung unterziehen (und ihren Mitarbeitern bekannte Gesundheitsrisiken, einschließlich Tod und schwere Verletzungen, zufügen), während die OSHA gleichzeitig ein „Feedback“ für die Bekanntmachung und Kommentierung erhält. Es ist also durchaus möglich, dass OSHA und CMS nach sechs Monaten, in denen X Millionen Menschen geimpft und Y Millionen verletzt oder getötet wurden, die vorläufigen Vorschriften aufgrund des „Risikos“ einfach zurückziehen. Natürlich wird das „Risiko“ dann zur „Realität“, und die potenzielle Keulung wird unumkehrbar sein. Die Geimpften sind dann die Versuchspersonen des Massenexperiments.

Auch wenn die Bundesbehörden die befristeten Vorschriften für medizinische Massenversuche nach Ablauf der Frist für die Bekanntgabe und Kommentierung zurückziehen können, werden die Verletzungen und die potenzielle Haftungsgefahr dennoch bestehen bleiben. OSHA/CMS und die pharmazeutischen Unternehmen werden das Risiko nicht ausbaden müssen. Das liegt daran, dass sie das Experiment nicht durchführen. Sie reagieren auf einen Notfall, der durch eine „Pandemie“ verursacht wird, falls Sie die Geschichte vergessen haben. Jeder Arbeitgeber, der in unkluger Weise den Antrag eines Arbeitnehmers auf Freistellung ablehnt, der später bei diesem medizinischen Experiment verletzt oder getötet wird, wird also auffliegen. Wenn der eugenikbegeisterte SCOTUS das Urteil bestätigt, ist diese bürokratische Ausreißertaktik durchaus möglich.

Es gibt zahlreiche, glaubwürdige und genaue Risikodaten, die zeigen: (1) das Risiko, sich mit der saisonalen Grippe anzustecken, ob man sie nun als „Covid“ oder „Pandemie“ oder „Todesvirus“ bezeichnet, ist vernachlässigbar – die Überlebensrate liegt bei über 99. 83 Prozent für alle unter 70 Jahren und bei relativ guter Gesundheit; (2) das anekdotische Impfrisiko ist real und signifikant und umfasst Tod durch Herzinfarkt, Myokarditis (Herzverletzung), Blutgerinnung, Guillain-Barre-Syndrom (Lähmung) und Fehlgeburt; und (3) das derzeit unbekannte und im Entstehen begriffene zukünftige Impfisiko – die Impf-Unsicherheit – ist potenziell katastrophal und könnte eine Reihe von Autoimmunkrankheiten und den endgültigen Zusammenbruch des Immunsystems beinhalten. Arbeitgeber, die ihre Arbeitnehmer dazu verpflichten, sind den riskanten und ungewissen negativen Folgen der Impfung viel stärker ausgesetzt als die Regierung oder die Pharmaunternehmen. Wenn die Impfungen, wie von einigen Ärzten vorhergesagt, in größerem Umfang zu so etwas wie AIDS führen sollten, werden Haftungsverzichtserklärungen und das „Befolgen von Anweisungen“ keine wirksame Verteidigung sein. Das hat auch bei den letzten Nürnberger Prozessen für die Nazi-Vollstrecker der medizinischen Experimente nicht funktioniert.

Der Ausweg

Die gute Nachricht für Arbeitgeber ist, dass die Impfpflicht, anders als das Obamacare-Mandat, mit einer eingebauten Ausweichmöglichkeit versehen ist. Arbeitnehmer haben das rechtliche und moralische Recht, eine Befreiung von der Impfpflicht zu beantragen. Die Arbeitgeber haben das rechtliche und moralische Recht, jedem dieser Anträge stattzugeben. Diese Schlacht ist daher viel leichter zu gewinnen als Obamacare und erfordert keine Gesetzesänderung oder Änderung der Bundespolitik. Die Strategie der „Gewährung jeder Ausnahmegenehmigung“ verlagert eine unerträgliche Durchsetzungslast auf die Bundesbehörden, die versuchen, private Arbeitgeber dazu zu zwingen, die Drecksarbeit der Pharmaindustrie zu erledigen. OSHA und CMS verfügen nicht über die Ressourcen, um festzustellen, ob 80 Millionen Beschäftigte berechtigte Anträge auf Befreiung stellen.

Freistellungsschreiben 3.0

Nachfolgend der „Vax Exemption Letter 3.0“, hoffentlich eine Verbesserung von „Nein, danke“ und „Ja, und…“. Vielleicht der letzte Nagel im Covid-Sarg. Es verfolgt einen doppelten und einheitlichen Zweck: (1) eine Freistellung für den Arbeitnehmer zu erwirken und (2) die Arbeitgeber behutsam auf das ungeheuerliche rechtliche und moralische Risiko aufmerksam zu machen, das die Bundesbehörden ihnen aufzubürden versuchen.

Sehr geehrte Dame/sehr geehrter Herr:

Vielen Dank für Ihren Vorschlag, mich impfen zu lassen. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie sich um meine Gesundheit und die Gesundheit meiner Kollegen sorgen. Ich schreibe diesen Brief im Geiste der Zusammenarbeit und um das Gesundheitsrisiko für mich und meine Kollegen zu minimieren.

Und ich möchte meinen Arbeitsplatz behalten.

Wie im Folgenden dargelegt, gibt es derzeit viele Unbekannte im Zusammenhang mit der Impfung [1]. Da wir gemeinsam die richtige und risikoärmste Vorgehensweise festlegen, wäre ich für jede genaue Information dankbar, die Sie haben und die den Angaben in diesem Schreiben widerspricht. Zu Ihrer Erleichterung habe ich am Ende des Schreibens Fußnoten mit spezifischen Belegen für alle in diesem Schreiben enthaltenen Behauptungen angeführt.

Wenn wir uns über die Fakten nicht einigen können und keine Einigung darüber erzielen können, wie ich und meine Familie am besten geschützt werden können, wenn ich durch die Impfung geschädigt werden sollte, dann betrachten Sie dies bitte als meine Bitte um ein Entgegenkommen und eine Befreiung von Ihrer Forderung.

Hintergrund

Am 19. September 2019 unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Exekutivanordnung, in der er zum ersten Mal in der Geschichte erklärte, dass die saisonale Grippe gleichbedeutend mit einer „Pandemie“ [2] sei, und in der er auch zum ersten Mal in der Geschichte erklärte, dass „die Impfung der wirksamste Schutz gegen die Influenza ist“. Diese Exekutivanordnung wies mehrere Bundesbehörden und Privatunternehmen an, innerhalb von „120 Tagen“ nach der Anordnung einen umfassenden Plan zur Bekämpfung der saisonalen Grippe/Pandemie zu entwickeln. Genau 124 Tage nach dieser Anordnung wurde der erste Fall von Covid in den USA diagnostiziert [3]. Da Donald Trumps Durchführungsverordnung vom 19. September 2019 die Behandlung durch die Regierung und die öffentliche Wahrnehmung der saisonalen Grippe 2020 erheblich beeinflusst zu haben scheint, werde ich im weiteren Verlauf dieses Schreibens Covid-19 als das bezeichnen, was es vor der Durchführungsverordnung 2019 genannt worden wäre – die „saisonale Grippe“ [4].

Laut Dr. Robert Malone, dem Erfinder der in der Impfung verwendeten m-RNA-Technologie, ist die m-RNA-Impftechnologie kein Impfstoff und kein geeignetes Mittel zur Behandlung von Covid oder einer anderen saisonalen Grippe. Siehe Anmerkung [1]. Dr. Malone ist der Ansicht, dass die Bundesregierung, insbesondere die FDA, die Impfung zu Unrecht vorschreibt und keine sorgfältige und genaue Nutzen-Risiko-Analyse durchgeführt hat. Dr. Malone ist der Ansicht, dass die Bundesregierung die Impfung aufgrund wirtschaftlicher Voreingenommenheit und regulatorischer Einflussnahme dennoch vorschreibt. Nach Ansicht von Dr. Malone ist die FDA aufgrund einer Änderung des Bundesgesetzes von 1992, wonach Pharmaunternehmen für die Zulassung von Arzneimitteln durch die FDA zahlen müssen, nicht mehr unabhängig und wird von den Pharmaunternehmen, die sie reguliert, in unzulässiger Weise finanziell beeinflusst.

Obwohl ich diese Hintergrundinformationen sehr glaubwürdig finde, erwarte ich nicht, dass Sie sie akzeptieren. Ich stelle diese Hintergrundinformationen zur Verfügung, weil sie für mich bei der Bewertung des Risikos und der Ungewissheit, die mit der Impfung verbunden sind, von Bedeutung sind, und weil ich glaube, dass Sie als mein Arbeitgeber über die menschengemachten Ursprünge der „Pandemie“ informiert sein sollten. Sie sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass die Bundesbehörden, die Ihnen die Impfung vorschreiben, möglicherweise nicht in Ihrem Interesse handeln und ihr Motiv nicht im Interesse der öffentlichen Gesundheit liegt.

Informierte Zustimmung und Risiko

Die Impfpflicht scheint gegen viele Gesetze und Vorschriften zu verstoßen. Am wichtigsten für mich und meine Familie ist jedoch der internationale Nürnberger Kodex [5], der im US-Bundesrecht unter 45 C.F.R. 46.116 kodifiziert ist. Der Nürnberger Kodex ist relevant, weil er die wissentliche Einwilligung in ein medizinisches Risiko verlangt. Der Nürnberger Kodex verlangt, dass alle Personen, die sich Arzneimittel- oder medizinischen Experimenten unterziehen, umfassend über alle bekannten Risiken informiert werden. Wenn nicht alle Risiken vor dem Experiment offengelegt werden, ist eine informierte Zustimmung nicht möglich, und die Partei, die die experimentelle Behandlung erzwingt, ist möglicherweise für einen Verstoß gegen die Grundsätze der informierten Zustimmung verantwortlich.

Aufgrund der sehr kurzen Zeitspanne zwischen dem Ausbruch der „Pandemie“ im Januar 2020, den „Impfkampagnen“ im Jahr 2021 und dem jetzigen Zeitpunkt ist es sehr schwierig, das mit der saisonalen Grippe verbundene Gesamtrisiko im Vergleich zum Risiko der Impfung zu bewerten.

Saisonales Gripperisiko

Der Stanford-Professor und Statistiker Dr. med. John Ioannidis [6] hat eine glaubwürdige Analyse des bekannten Risikos im Zusammenhang mit der saisonalen Grippe 2020 durchgeführt. Seiner Ansicht nach war die Grippesaison 2020 für die überwiegende Mehrheit der Menschen (> 99 %) eine statistisch normale Grippesaison [8], wobei er statistisch relevante Stichproben verwendete und Serum-Antikörpertests anstelle von PCR-Tests [7] einsetzte. Laut Dr. Ioannidis:

In allen Ländern (Abbildung 3) lag der Median der IFR bei 0,0027%, 0,014%, 0,031%, 0,082%, 0,27% und 0,59% im Alter von 0-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 und 60-69 Jahren, wobei Daten aus 9, 9, 10, 9, 11 bzw. 6 Ländern verwendet wurden.

Dies entspricht einer Überlebensrate von 99.83 Prozent für alle Menschen unter 70 Jahren und in relativ guter Gesundheit. Ich habe keine Daten gefunden, die Dr. Ioannidis‘ Risikoanalyse und IFR-Schlussfolgerungen für die saisonale Grippe 2020, jetzt bekannt als Covid-19, widerlegen würden.

Impfrisiko

Das tatsächliche Risiko der Impfung ist dagegen derzeit nicht bekannt. Es gibt eine Fülle von nach wie vor anekdotischen Beweisen, die zeigen, dass die Impfungen Tod, Herzinfarkte, Myokarditis (Herzverletzung), Guillain-Barre-Syndrom (Lähmung) und Fehlgeburten verursacht haben. [9] Es ist unmöglich, das genaue Risiko oder die Wahrscheinlichkeit dieser Folgen vollständig zu beurteilen, da noch nicht genügend Zeit zur Verfügung stand, um alle Fakten zu sammeln und eine aussagekräftige statistische Analyse durchzuführen. Die Impfungen werden im Rahmen einer beschleunigten „Emergency Use Authorization“ eingeführt, so dass nur wenig Zeit für eine vollständige und genaue Risikobewertung bleibt.

Der knappe Zeitrahmen hat dazu geführt, dass die Risiken erst während der Auslieferung der Impfungen entdeckt werden. Diese bekannten Risiken werden den Empfängern der Impfungen aufgrund der EUA-Anordnungen nicht offengelegt oder mitgeteilt. Darüber hinaus gibt es neben den bekannten und kalkulierbaren Risiken im Zusammenhang mit den Impfungen auch eine unkalkulierbare Unsicherheit. Einige seriöse Ärzte behaupten glaubhaft, dass die m-RNA-Technologie in der Impfung eine systemische Schwächung des Immunsystems verursacht, die letztlich zu einem Zusammenbruch des Immunsystems führt. [10] Ob es sich hierbei um ein tatsächliches Risiko handelt, kann erst in einigen Jahren festgestellt werden und wird daher zu Recht als ungewisses Risiko eingestuft.

Da die pharmazeutischen Unternehmen, die die Impfungen verkaufen, nicht für unerwünschte Folgen haften [11] und auch die Bundesregierung gegen Klagen wegen unerwünschter Folgen immun ist [12], besteht für diejenigen, die die Impfungen in Auftrag geben oder verkaufen, kaum ein Anreiz, die bekannten Risiken zu kommunizieren oder Informationen über das unbekannte und ungewisse zukünftige Risiko zu sammeln.

Wenn ich, wie Sie, in der Lage wäre, Hunderte von Mitarbeitern zu beschäftigen, und ich von haftungsfreien Regierungs- und Pharmaunternehmen gezwungen würde, meinen Mitarbeitern den Schuss aufzuzwingen, würden mich diese Tatsachen beunruhigen, insbesondere im Lichte des Nürnberger Kodex und der 45 C.F.R. 46.116. Ich schreibe Ihnen dies, weil ich um das Risiko für Sie als meinen Arbeitgeber besorgt bin und nicht möchte, dass dieser Brief als Beweisstück A in einer zukünftigen Klage nach dem Nürnberger Kodex gegen Sie verwendet wird. „Nur Befehle zu befolgen“ ist keine gültige Verteidigung, wenn man wissentlich das Leben und die Gesundheit anderer Menschen in Gefahr bringt. [13]

Autoritätskrise

Ich habe recherchiert und keine eindeutige rechtliche, moralische oder andere Autorität gefunden, die besagt, dass eine Impfpflicht über eine sehr begrenzte Untergruppe von Bundesbediensteten hinaus rechtswirksam sein kann. Die bestehenden Mandate umfassen nicht die Post, die Mitglieder des Kongresses, ihre Mitarbeiter oder die Mitglieder der Judikative. [14]

Exekutivanordnungen, Vorschriften der Behörde und Entscheidungen des Bundesgerichts

Meine Recherchen haben ergeben, dass Präsident Joe Biden am 9. September 2021 zwei Exekutivverordnungen unterzeichnet hat, die sich speziell auf die Angestellten der Exekutive [15] und die Auftragnehmer des Bundes beziehen („Auftragnehmer-Mandat“) [16]. Am 4. November 2021 kündigte die OSHA über einen administrativen „vorläufigen Notfallstandard“ („OSHA ETS“) [17] an, dass private Arbeitgeber mit mehr als 100 Beschäftigten ihre Mitarbeiter zum Erhalt der Impfung verpflichten müssen, um den OSHA ETS einzuhalten. Und am 5. November 2021 erließen die Centers for Medicaid and Medicare Services, eine weitere Bundesbehörde, eine Verwaltungsvorschrift, die vorschreibt, dass Mitarbeiter von Medicaid- und Medicare-zertifizierten Anbietern Shots erhalten müssen („CMS-Mandat“) [18].

Am 6. November entschied das US-Berufungsgericht des fünften Gerichtsbezirks [19] einstimmig, dass die OSHA nicht befugt war, die Impfungen vorzuschreiben, und dass das OSHA ETS einer weiteren gerichtlichen Überprüfung wahrscheinlich nicht standhalten würde. Am 30. November 2021 entschied ein Bundesrichter in Louisiana [20], dass das CMS-Mandat für Mitarbeiter von zertifizierten Medicaid- und Medicare-Gesundheitsdienstleistern rechtswidrig sei. Am 7. Dezember 2021 erklärte ein Bundesrichter aus Georgia [21] das Federal Contractor Mandate für ungültig, da die Bundesregierung keine Zuständigkeit für private, bundesstaatliche Auftragnehmer hat. Am 22. Dezember 2021 hob ein Bundesrichter in Florida ebenfalls das Federal Contractor Mandate auf. [22]

Am 17. Dezember 2021 hob das Berufungsgericht des Sechsten Gerichtsbezirks die oben genannte Entscheidung des Fünften Gerichtsbezirks auf und entschied, dass die OSHA rechtlich befugt ist, verpflichtende Impfungen anzuordnen [23]. Am 22. Dezember 2021 stimmte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten zu, die Entscheidung des Sixth Circuit zu überprüfen und auch die Aussetzungsentscheidungen des CMS zu überprüfen.

Ich habe diese Geschichte hier vorgelegt, weil unabhängig davon, wie der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten letztlich entscheidet, viele fähige Richter der festen Überzeugung sind, dass die Impfpflichten die Befugnisse der Bundesregierung überschreiten. Die ernsthaften Meinungsverschiedenheiten, die Verwirrung und das Fehlen klarer Leitlinien unter den Bundesrichtern verstärken die Ansicht, dass eine vollständige Zustimmung nach Aufklärung unter diesen Umständen nicht möglich ist. Wenn ein großer Prozentsatz der Bundesrichter nicht glaubt, dass die Regierung die Befugnis hat, die Impfungen anzuordnen, dann scheint es, dass die Zustimmung zu ihnen mit bekannten medizinischen Risiken ein rechtliches Risiko darstellt, das viele Bundesrichter nicht für legitim halten. Da die Einwilligung nach Aufklärung und der Nürnberger Kodex ein volles Risikobewusstsein voraussetzen, unterstreicht die Uneinigkeit der Bundesrichter nur das Risiko und die Ungewissheit, die mit der Unterwerfung unter die Impfungen verbunden sind. In Anbetracht dieser Tatsachen werde ich mich persönlich nicht sicherer fühlen, wenn fünf oder gar neun Richter des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten sagen, dass eine potenziell korrumpierte Bundesbehörde die Befugnis hat, Sie zu zwingen, mich zu einer experimentellen Spritze zu zwingen.

Als einer der über 80 Millionen Arbeitnehmer, die geschädigt oder getötet werden könnten, wenn der Oberste Gerichtshof die bundesweite Impfpflicht bestätigt, möchte ich, dass Sie sich aller Fakten bewusst sind, einschließlich dieses Streits zwischen den Bundesrichtern, der das Risiko und die Ungewissheit noch erhöht.

Eine informierte Zustimmung ist unter diesen Bedingungen unmöglich.

Aufrichtige Überzeugungen

Ich bin sehr dankbar für die Impfpflichten und Ihre Impfstoffanforderung, denn sie haben mich zum Nachdenken veranlasst, die in diesem Schreiben enthaltene Arbeit zu erledigen und mich zu fragen, woran ich glaube und woran nicht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich mein Schicksal besser in die Hand meines souveränen dreieinigen Gottes und meines Herrn Jesus Christus lege, als in die Hände möglicherweise korrumpierte Bundesbehörden.

Bitte vertrauen Sie darauf, dass ich glaube, was in diesem Brief steht. In der Tat betrachte ich es mehr als eine Wahrnehmung der Realität denn als einen „Glauben“. Meine Position in Bezug auf die Impfpflicht basiert auf einer erkenntnistheoretischen Weltanschauung: Gott hat hier das Sagen. Ich leiste nur meinen Beitrag, indem ich das Gehirn und die Fähigkeiten zum kritischen Denken nutze, die er mir gegeben hat. Wenn es zusätzliche Gesetze gibt, die mit meiner Weltanschauung übereinstimmen, und Sie glauben, dass diese Gesetze es erfordern, dass Sie mit mir zusammenarbeiten, dann befolgen Sie bitte diese Gesetze. Das wird für uns beide von Vorteil sein.

Ich danke Ihnen nochmals für Ihren Antrag auf Impfung und freue mich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um alle unnötigen Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Impfpflicht zu vermeiden.

Bitte bewilligen Sie diesen Antrag auf Befreiung.

Herzlichst, Ihr

loyaler Arbeitnehmer.

Anmerkungen:

[1] Nach Ansicht des Erfinders der m-RNA-Technologie, Dr. Robert Malone, ist eine m-RNA-Impfung keine „Impfung“ und keine geeignete prophylaktische Behandlung für Covid oder eine andere saisonale Grippe. Dr. Malone erklärt, dass die FDA aufgrund von Änderungen des Bundesgesetzes aus dem Jahr 1992, wonach Pharmaunternehmen für die FDA-Zulassung bezahlen müssen, keine unabhängige Bundesbehörde mehr ist. Dr. Malone ist der Ansicht, dass die FDA von den Pharmakonzernen, die sie finanzieren, beeinflusst wird und ihre Entscheidungen voreingenommen sind. Sehen Sie sich das Interview mit Dr. Malone hier an: https://evidencenotfear.com/tag/regulatory-capture/.

Präsident Donald Trump nahm am Tag seiner Amtseinführung auch eine Spende des Pharmaunternehmens Pfizer in Höhe von 1 Million Dollar entgegen. https://www.spectrumnews.org/news/health-companies-gave-generously-president-trumps-inauguration/

[2] Den ersten Fall von Covid in den USA gab es am 21. Januar 2020: https://www.history.com/this-day-in-history/first-confirmed-case-of-coronavirus-found-in-us-washington-state

[3] Trumps Executive Order 13887, (19. September 2019): https://www.federalregister.gov/documents/2019/09/24/2019-20804/modernizing-influenza-vaccines-in-the-united-states-to-promote-national-security-and-public-health

[4] CDC-Daten zeigen, dass die saisonale Grippe im Jahr 2020 praktisch verschwunden ist, trotz verstärkter Tests: https://www.cdc.gov/flu/season/faq-flu-season-2020-2021.htm Siehe auch die Grafik, aus der hervorgeht, dass die Daten über Todesfälle durch Grippe und Lungenentzündung unmittelbar nach dem ersten gemeldeten Fall von „Covid“ in den USA vertikal zurückgingen: https://rightwirereport.com/wp-content/uploads/2020/05/Pneumonia-Chart.jpg

[5] nuremberg.pdf

[6] https://profiles.stanford.edu/john-ioannidis

[7] Der Erfinder des PCR-Tests, Nobelpreisträger Kary Mullis, erklärte auf einem Tonband, dass der PCR-Test „alles sagen kann, was man will“, und dass er für die Identifizierung von Viren ungeeignet sei. https://www.youtube.com/watch?v=QPs86XB1OjE

[8] http://biomechanics.stanford.edu/me233_20/reading/ioannidis20.pdf. See also, https://patriotdailypress.org/2021/09/02/new-stanford-studies-on-covid-19-infection-fatality-rates-should-end-covidstan-forever/

[9] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html

[10] https://odysee.com/@Coronavirus:4e/Dr-Sucharit-Bhakdi-Organs-Of-Dead-Vaccinated-Proves-Auto-Immune-Attack:e

[11] 1986 verabschiedete der Kongress den National Childhood Vaccination Injury Act, der die Impfstoffhersteller von der Haftung befreite und einen Bundesfonds und ein System zur Entschädigung von Opfern bekannter Schäden einrichtete, 42 U.S.C. 300aa-22. Im Rahmen der Covid-Regelung wurde den Verkäufern des Covid-Impfstoffs durch das PREP-Gesetz (42 U.S.C. 247d-6e) vollständige Immunität gewährt.

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_immunity_in_the_United_States

[13] Die Vereinigten Staaten von Amerika gegen Karl Brandt et al, http://werle.rewi.hu-berlin.de/MedicalCase.pdf

[14] https://www.newsweek.com/members-congress-staff-exempt-biden-covid-vaccine-mandate-1627859. Postangestellte sind von der Impfpflicht für Bundesangestellte befreit: https://www.msn.com/en-us/news/us/postal-workers-exempt-from-new-vaccine-requirements-report/ar-AAOhiV0

[15] Durchführungsverordnung 14043, (9. September 2021): https://www.federalregister.gov/documents/2021/09/14/2021-19927/requiring-coronavirus-disease-2019-vaccination-for-federal-employees

[16] Durchführungsverordnung 14042, (9. September 2021): https://www.federalregister.gov/documents/2021/09/14/2021-19924/ensuring-adequate-covid-safety-protocols-for-federal-contractors

[17] https://www.osha.gov/coronavirus/ets2

[18] CMS-Mandat (5. November 2021): https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/05/2021-23831/medicare-and-medicaid-programs-omnibus-covid-19-health-care-staff-vaccination

[19] BST Holdings, LLC gegen OSHA, Nr. 21-60845 (5th Cir. 6. November 2021): https://www.ca5.uscourts.gov/opinions/pub/21/21-60845-CV0.pdf

Die OSHA räumt selbst ein, dass sie keine Rechtshoheit über die Regierungen von Bundesstaaten, Landkreisen oder Gemeinden hat. https://www.osha.gov/laws-regs/standardinterpretations/2006-10-11-1. Die Zuständigkeit der CDC für „Krankheiten“ ist per Gesetz begrenzt und schließt alles aus, was ausschließlich innerhalb eines Staates geschieht (und nicht die Staatsgrenzen überschreitet). 42 U.S.C. 264(c).

[20] Louisiana gegen Becarra, Nr. 21-CV-0397 TAD/KDM (W.D. La. November 30, 2021): https://www.alabamaag.gov/Documents/news/CMS Nationwide Injunction.pdf

[21] Georgia gegen Biden, Nr. 21-CV-00163 RSB/BKE (S.D. Ga., 7. Dezember 2021): https://www.scag.gov/media/1pfaybfp/federal-contractor-order.pdf

[22] Florida vs. Nelson, Nr. 21-CV–254 SDM/TGW (M.D. Fla. 22. Dezember 2021): https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.flmd.395435/gov.uscourts.flmd.395435.37.0.pdf

[23] In re: MCP Nr. 165, OSHA Interim Final Rule: Covid-Impfung und -Tests, Nr. 21-7000 (17. Dezember 2021): https://www.opn.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/21a0287p-06.pdf

[24] https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/122221zr2_f20h.pdf