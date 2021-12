Wenn Russland nicht blufft, was ist dann in den Karten?

Wladimir Putin ist als strategischer Schachspieler bekannt. Jetzt wird die Welt wohl sehen, wie gut er pokern kann.

Russland hat erklärt, dass es mit seinen kategorischen Sicherheitsforderungen vor den Verhandlungen auf höchster Ebene mit den amerikanischen Partnern in Genf nicht bluffen wird. Außenminister Sergej Lawrow schwor diese Woche, dass Russland eine harte Linie verfolgen werde und dass die Zeit für vage Kompromisse vorbei sei.

Die Geschichte hat hinlänglich bewiesen, dass Worte und Versprechen entbehrlich sind, wenn es darum geht, dass die Staats- und Regierungschefs der USA und der NATO Russland die Zusicherung geben, nicht anzugreifen. Drei Jahrzehnte, in denen der NATO-Militarismus in die Grenzen Russlands eingedrungen ist, sind Beweis genug.

Künftig wird es rechtsverbindliche Regeln für das Sicherheitsmanagement geben müssen. Das ist noch keine Garantie für die Einhaltung. Mehrere Rüstungskontrollverträge wurden seit dem Kalten Krieg von den US-Regierungen über Bord geworfen. Dennoch ist ein rechtlicher Rahmen eine Grundvoraussetzung. Danach muss es jedoch einen glaubwürdigen alternativen Warnmechanismus geben, um die Regeln durchzusetzen.

Die Forderungen Moskaus sehen vor, dass das von den USA geführte NATO-Militärbündnis seine Osterweiterung einstellt und auch ehemaligen Sowjetrepubliken wie der Ukraine und Georgien die Mitgliedschaft gewährt. Zweitens müssen die USA die in Osteuropa stationierten Streikwaffen abziehen, z. B. die in Polen und Rumänien oder die in den baltischen Staaten geplanten.

Die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten daraufhin am 10. Januar Verhandlungen in Genf und am 12. Januar NATO-Gespräche mit russischen Vertretern abhielten, zeigt, dass Washington und seine Verbündeten die Schwere der Bedenken Moskaus erkannt haben. Diese Besorgnis schwelt schon seit Jahren angesichts der unaufhaltsamen Expansion der NATO seit dem Ende des Kalten Krieges. Doch die jüngsten Spannungen im Zusammenhang mit der Ukraine, bei denen Russland grundlos beschuldigt wurde, eine Invasion zu planen, haben Moskaus Geduld zum Überkochen gebracht.

In den Augen Russlands sind es die USA und ihre NATO-Partner, die durch ihre rücksichtslose militärische Aufrüstung in Osteuropa und insbesondere in der Ukraine eine gefährliche Instabilität und Kriegsgefahr geschaffen haben.

Die prompte Reaktion der USA und der NATO, Gespräche in Genf zu führen, ist sicherlich ein Zeichen für eine Änderung der Haltung. Jahrelang haben die Amerikaner und Europäer die Mahnungen Russlands abgetan. Unglaublicherweise hat die NATO seit fast zweieinhalb Jahren keine hochrangigen Treffen mit Russland abgehalten.

Jetzt, so scheint es, schenken Washington und seine NATO-Verbündeten endlich Aufmerksamkeit. Dennoch gibt es Anzeichen dafür, dass die westlichen Mächte nach wie vor nicht in der Lage sind, Russlands Sicherheitsanforderungen zu verstehen. Die USA und die NATO haben bereits hochmütig Russlands rote Linien abgetan, die eine weitere Osterweiterung ausschließen.

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses erklärte zu den bevorstehenden Verhandlungen in Genf, die USA würden keine Entscheidungen treffen, ohne die anderen NATO-Verbündeten und -Partner, einschließlich der Ukraine, mit einzubeziehen. Das bedeutet, dass Washingtons anfängliche Reaktion auf Russland durch die antirussischen, irrationalen Ansichten Polens, der baltischen Staaten und des aus den Fugen geratenen Kiewer Regimes begrenzt sein wird.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates sagte, dass die Verhandlungen „nichts über unsere Verbündeten und Partner ohne unsere Verbündeten und Partner, einschließlich der Ukraine, beinhalten werden… Präsident Bidens Ansatz in Bezug auf die Ukraine war klar und konsequent: das Bündnis hinter zwei Schienen zu vereinen – Abschreckung und Diplomatie. Wir sind uns als Bündnis einig über die Konsequenzen, die Russland bei einem Vorgehen gegen die Ukraine zu gewärtigen hätte.“

Mit anderen Worten: Die Anzeichen deuten darauf hin, dass Washington es immer noch nicht verstanden hat. Im Grunde hält es an seinem arroganten Wahn des Unilateralismus und der Russophobie gegenüber Russland fest.

Deshalb weiß Moskau, dass es bereit sein muss, den Einsatz auf ein Niveau zu erhöhen, das einer unmittelbaren existenziellen Bedrohung für die USA gleichkommt. Nur in dieser ernsten Situation wird die Sprache der Sorge um die Sicherheit verstanden werden. Das ist gemeint, wenn Russland sagt, dass es nicht blufft und dass eine Reihe von militärisch-technischen Optionen zur Verfügung stehen.

Was könnten diese Optionen sein?

Randy Martin, ein in den USA ansässiger Analyst, geht davon aus, dass Moskau Washington dringend mit einem Atomkrieg drohen wird, um die unbekümmerten Amerikaner wachzurütteln und ihnen vor Augen zu führen, wie weit ihre Machenschaften gediehen sind.

„Russland hat dargelegt, was es für seine lebenswichtige nationale Sicherheit benötigt. Russland wird den Vereinigten Staaten erklären, was es braucht, und es wird eine rechtliche Vereinbarung erwarten. Alles, was dem nicht entspricht, wird für den Westen unheilvoll sein. Wenn die USA und die NATO nicht schnell handeln, um die von Russland erwartete Sicherheit zu gewährleisten, wird Moskau ihnen schnell einen nuklearen Dolch an die Kehle setzen. Dazu gehören taktische U-Boot-Atomwaffen, die innerhalb von Sekunden eingesetzt werden können, Marschflugkörper innerhalb von Minuten und die Auslöschung der westlichen Weltraumverteidigung sowie eine elektronische Kriegsführung, die die See- und Luftverteidigung unbrauchbar macht.“

Es ist bezeichnend, dass Russland im vergangenen Monat erfolgreich eine Anti-Satelliten-Rakete abgeschossen hat. Dies war ein Schock für die USA und die NATO. Offensichtlich war dies eine Demonstration dessen, was Russland mit amerikanischen Verteidigungssatelliten anstellen könnte, was die Vereinigten Staaten wehrlos machen würde.

Der amerikanische Kommentator John Rachel meint, dass Russland seine Raketensysteme in Onkel Sams vermeintlichen Hinterhof verlegen könnte.

„Hyperschall-Marschflugkörper in Kuba, Venezuela und Nicaragua könnten die Aufmerksamkeit von jemandem bei Cocktails in DC erregen“, bemerkt er trocken.

Russlands Entwicklung von Hyperschallwaffen verschafft ihm einen Vorteil gegenüber den Vereinigten Staaten.

Letzterer Schritt folgt dem Präzedenzfall, dass die USA ballistische Raketensysteme in Osteuropa aufstellen, die innerhalb von Minuten Moskau treffen können. Daher ist es keine ungerechtfertigte Aggression, wenn Russland innerhalb von Minuten Schlagwaffen aufstellt, um Washington auszulöschen. Es handelt sich vielmehr um eine Neugewichtung des Gleichgewichts des Schreckens, an das sich die selbstgefälligen amerikanischen Machthaber gewöhnt haben, weil sie glauben, dass sie allein das Monopol dafür haben.

Eines scheint sicher zu sein. Die bevorstehenden Sicherheitsgespräche zwischen den USA und Russland werden sich zu einem Ereignis entwickeln, das seinesgleichen sucht. Russland hat eine Schwelle der Intoleranz gegenüber weiteren amerikanischen Doppelzüngigkeiten und leeren Beteuerungen erreicht. Wenn es keine weitreichenden Sicherheitsgarantien gibt, wird Russland als Nächstes einige ernsthafte militärische Karten auf den Tisch legen.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist als strategischer Schachspieler bekannt. Es sieht so aus, als ob die Welt sehen wird, wie gut er pokern kann.