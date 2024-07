Denkfabriken: Wie taiwanesisches Geld den Vorstoß in den Krieg mit China finanziert

Von Alan Macleod

TAIPEI – Wir von MintPress haben an vorderster Front aufgedeckt, wie die Diktaturen des Nahen Ostens und Waffenlieferanten Geld in Think Tanks und politische Aktionskomitees fließen lassen und damit die Trommel für mehr Krieg und Konflikte in der Welt rühren. Eine wenig beachtete Nation, die weit über ihr Gewicht hinaus Geld in Washington ausgibt, ist Taiwan.

MintPress hat anhand von Taiwans Finanzberichten festgestellt, dass die halbautonome Insel mit 23 Millionen Einwohnern in den vergangenen Jahren Millionen von Dollar an viele der größten und einflussreichsten Denkfabriken in den Vereinigten Staaten vergeben hat. Dies fiel zeitlich mit einem starken Anstieg der antichinesischen Rhetorik in Washington zusammen, wo ein Bericht nach dem anderen vor dem wirtschaftlichen Aufstieg Chinas warnte und die USA aufforderte, sich stärker in die Streitigkeiten zwischen China und Taiwan einzumischen.

Diese Denkfabriken sind mit prominenten Persönlichkeiten aus beiden Parteien besetzt und haben die Ohren der mächtigsten Politiker in Washington. In ihren Büros verfassen Spezialisten Papiere und brüten Ideen aus, aus denen die Politik von morgen wird. Sie bringen auch Experten hervor, die in den Medien erscheinen und dazu beitragen, die öffentliche Debatte über politische und wirtschaftliche Themen zu gestalten und zu kontrollieren.

Vor zwanzig Jahren nutzte eine Gruppe neokonservativer Denkfabriken wie das Project for a New American Century, die von ausländischen Regierungen und Waffenherstellern finanziert wurden, ihre Macht, um katastrophale Kriege im Nahen Osten zu fördern. Jetzt arbeitet eine neue Gruppe von Denkfabriken, die mit vielen der gleichen Experten besetzt ist, die die intellektuelle Grundlage für diese Invasionen lieferten, hart daran, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass es eine neue existenzielle Bedrohung gibt: China.

Eine Handvoll Dollar

Im Jahr 2019 spendete das Taipeh Economic and Cultural Representative Office in the United States (TECRO) – im Grunde die taiwanesische Botschaft – zwischen 250.000 und 499.999 Dollar an das Brookings Institute, das gemeinhin als einflussreichste Denkfabrik der Welt gilt. Auch taiwanesische Technologieunternehmen haben der Organisation große Summen zukommen lassen. Im Gegenzug setzen sich Mitarbeiter des Brookings-Instituts wie Richard C. Bush (ehemaliges Mitglied des Nationalen Geheimdienstrates und nationaler Geheimdienstbeauftragter der USA für Ostasien) vehement für die Sache der taiwanesischen Nationalisten ein und verurteilen routinemäßig Pekings Versuche, die Insel stärker unter Kontrolle zu bringen.

TECRO steht an prominenter Stelle unter den zahllosen Verteidigungsinteressen, die auf den Spenderlisten des Atlantic Council (links) und des Brookings Institute stehen.

Letzte Woche fand bei Brookings eine Veranstaltung mit dem Titel “Taiwans Streben nach Sicherheit und einem guten Leben” statt, die mit der Feststellung begann, dass “Taiwan zu Recht für seine Demokratie gelobt wird. Die Wahlen sind frei, fair und wettbewerbsorientiert, die bürgerlichen und politischen Rechte sind geschützt”. Weiter heißt es, dass die “folgenreichste” Herausforderung für die Freiheit und den Wohlstand der Insel “Chinas Bestreben, Taiwans separate Existenz zu beenden” sei.

Laut den jüngsten Finanzberichten einer anderen Organisation spendete TECRO außerdem einen sechsstelligen Betrag an den Atlantic Council, eine Denkfabrik, die eng mit der NATO verbunden ist. Es ist unklar, was der Atlantic Council mit diesem Geld gemacht hat, sicher ist jedoch, dass er Chang-Ching Tu, einem Akademiker, der vom taiwanesischen Militär angestellt ist, um an der Nationalen Verteidigungsuniversität des Landes zu lehren, ein Senior Fellowship gewährte. Im Gegenzug verfasste Tu Berichte des Atlantic Council, in denen er sein Land als “Verfechter [der] globalen Demokratie” bezeichnete und erklärte, dass “Demokratie, Freiheit und Menschenrechte Taiwans Grundwerte sind”. Ein bedrohliches China erhöht jedoch seine militärischen Bedrohungen, so dass Taiwan “seine Abschreckungskräfte beschleunigen und seine Selbstverteidigungsfähigkeiten stärken” muss. Daher rät er, dass die USA viel enger mit Taiwans Militär zusammenarbeiten, gemeinsame Übungen durchführen und sich auf ein formelleres Militärbündnis zubewegen. Im Jahr 2020 verkauften die USA Waffen im Wert von 5,9 Milliarden Dollar an die Insel, die damit im vergangenen Jahr der fünftgrößte Empfänger amerikanischer Waffen war.

Andere in Taiwan tätige Wissenschaftler haben den Westen auf der Website des Rates für seinen unzureichenden Eifer bei der “Abschreckung der chinesischen Aggression” gegen die Insel kritisiert. “Eine Entscheidung der Vereinigten Staaten, einen Rückzieher zu machen” – schrieb Philip Anstrén, ein schwedischer Stipendiat des taiwanesischen Außenministeriums – “könnte die Glaubwürdigkeit der US-Verteidigungsgarantien beschädigen und signalisieren, dass Washingtons Wille, seine Verbündeten zu verteidigen, schwach ist.” Anstrén betonte außerdem, dass “die Zukunft Europas in der Taiwanstraße auf dem Spiel steht”. “Die westlichen demokratischen Nationen haben moralische Verpflichtungen gegenüber Taiwan”, fügte er in seinem Blog hinzu, “und die westlichen Demokratien haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass [Taiwan] nicht nur überlebt, sondern auch gedeiht.”

Dies ist deshalb so wichtig, weil der Atlantic Council eine äußerst einflussreiche Denkfabrik ist. Sein Vorstand ist ein “Who is Who” der außenpolitischen Staatskunst, darunter nicht weniger als sieben ehemalige CIA-Direktoren. Auch viele der Architekten der Kriege im Irak und in Afghanistan, darunter Colin Powell, Condoleezza Rice und James Baker, sind im Vorstand vertreten. Wenn Organisationen wie diese anfangen, die Kriegstrommeln zu rühren, sollte das jeder zur Kenntnis nehmen.

Die vielleicht am stärksten gegen Peking gerichtete Denkfabrik in Washington ist das konservative Hudson Institute, eine Organisation, die von vielen der einflussreichsten Persönlichkeiten der Republikanischen Partei besucht wird, darunter der ehemalige Außenminister Mike Pompeo, der ehemalige Vizepräsident Mike Pence und der Senator von Arkansas, Tom Cotton. Die Worte “China” oder “Chinesen” tauchen 137 Mal im jüngsten Jahresbericht von Hudson auf, so sehr konzentrieren sie sich auf die asiatische Nation. Liest man ihren Bericht, hat man oft den Eindruck, dass sie sich um nichts anderes kümmern, als die Spannungen mit Peking zu verschärfen, das Land für seine Behandlung von Hongkong, Taiwan und uigurischen Muslimen zu verurteilen und vor der wirtschaftlichen und militärischen Bedrohung durch ein aufstrebendes China zu warnen.

Ein Auszug aus einem Bericht des Hudson-Instituts aus dem Jahr 2020 über existenzielle Bedrohungen für die Vereinigten Staaten

Im Laufe der Jahre wurden die Bemühungen von Hudson durch umfangreiche Spenden von TECRO unterstützt. Das Hudson Institute legt die genauen Spendenbeträge nicht offen, aber seine Jahresberichte zeigen, dass TECRO jedes Jahr auf der höchsten Stufe der Spender (100.000 USD und mehr) steht, seit es 2015 mit der Offenlegung seiner Sponsoren begann. Im Februar schrieb Hudson Senior Fellow Thomas J. Duesterberg einen Meinungsartikel für Forbes mit dem Titel “The Economic Case for Prioritizing a U.S.-Taiwan Free Trade Agreement”, in dem er Taiwans Wirtschaft als modern und dynamisch anpries und die Sicherung engerer wirtschaftlicher Beziehungen mit dem Land als unumstößlich darstellte. Mitarbeiter des Hudson-Instituts sind auch nach Taiwan gereist, um dort führende Vertreter des Außenministeriums zu treffen und Veranstaltungen abzuhalten.

Das Hudson Institute hat sich kürzlich auch mit dem eher liberalen Center for American Progress (CAP) zusammengetan, um eine Veranstaltung mit der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen auszurichten, die die Gelegenheit nutzte, um zahlreiche aufrührerische Äußerungen über die “immer größer werdenden Bedrohungen für freie und demokratische Gesellschaften” zu machen, die von China ausgehen, das Vorgehen der USA in Bezug auf Hongkong zu begrüßen und darüber zu sprechen, wie Taiwan diejenigen ehrt und feiert, die beim Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens gestorben sind. TECRO hat der CAP im vergangenen Jahr zwischen 50.000 und 100.000 Dollar gespendet.

Das Center for Strategic and International Studies (CSIS) scheint jedoch das meiste Geld aus Taiwan zu erhalten. Laut seiner Spenderliste gibt Taiwan ihm so viel Geld wie die Vereinigten Staaten – mindestens 500.000 Dollar allein im letzten Jahr. Dennoch fließt das gesamte Geld der taiwanesischen Regierung in das CSIS-Programm für regionale Studien (d.h. Asien). Wie die Mitarbeiter von Hudson fordert auch das CSIS ein Freihandelsabkommen mit Taiwan und lobt die Nation für ihre Vorgehensweise bei der Bekämpfung von Desinformation und bezeichnet sie als “blühende Demokratie und kulturelles Kraftzentrum”. Obwohl das CSIS einräumt, dass die Berichte von TECRO bezahlt wurden, besteht es darauf, dass “alle hierin zum Ausdruck gebrachten Meinungen ausschließlich als die der Autoren zu verstehen sind und in keiner Weise durch eine Spende beeinflusst wurden.” Im Dezember veranstaltete das CSIS auch eine Debatte, in der es davon ausging, dass “China innerhalb der nächsten fünf Jahre erhebliche militärische Gewalt gegen ein Land an seiner Peripherie einsetzen wird”, und untersuchte, wie die USA auf eine solche Aktion reagieren sollten.

Wie der Atlantic Council ist auch die CSIS-Organisation mit hochrangigen Beamten aus dem Bereich der nationalen Sicherheit besetzt. Ihr Präsident und Geschäftsführer ist der ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister John Hamre, während Henry Kissinger – ehemaliger Außenminister und Architekt des Vietnamkriegs – ebenfalls im Rat sitzt.

Das CSIS nimmt auch Geld vom Global Taiwan Institute und der Taiwan Foundation for Democracy (TFD) an. Erstere ist eine eher zwielichtige pro-taiwanesische Gruppe, die ihre Finanzierungsquellen offenbar nicht offenlegt. Letztere ist eine von der Regierung finanzierte Organisation, die vom ehemaligen taiwanesischen Präsidenten You Si-kun geleitet wird. Jedes Jahr veröffentlicht die TFD einen Menschenrechtsbericht über China, in dessen letztem Bericht behauptet wird, dass “die Kommunistische Partei Chinas keine Grenzen kennt, wenn es darum geht, schwere Menschenrechtsverletzungen zu begehen”, und sie beschuldigt wird, “die Initiative zu ergreifen”, um “einen neuen Kalten Krieg in der Frage der Menschenrechte zu fördern” und zu versuchen, “den universellen Stellenwert der Menschenrechte in der Welt zu ersetzen”. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass China “eine große Herausforderung für Demokratie und Freiheit in der Welt darstellt”.

Joseph Hwang vom War College in Taiwan spricht bei einer CSIS-Veranstaltung darüber, wie Taiwan als Puffer fungiert, um die US-Dateninfrastruktur vor China zu schützen

Die TFD war auch ein wichtiger Geldgeber der Victims of Communism Memorial Foundation, einer rechtsextremen Interessengruppe, die behauptet, der Kommunismus habe weltweit über 100 Millionen Menschen getötet. Letztes Jahr fügte die Victims of Communism Memorial Foundation alle COVID-19-Todesfälle weltweit der Liste der kommunistisch verursachten Todesfälle hinzu, mit der Begründung, das Virus sei in China entstanden. Die Stiftung beschäftigt auch Adrian Zenz, einen deutschen evangelischen Theologen, von dem viele der umstrittensten und umstrittensten Behauptungen über die chinesische Unterdrückung in der Provinz Xinjiang stammen.

In den letzten 12 Monaten hat TECRO außerdem sechsstellige Beträge an viele andere prominente Think Tanks gespendet, darunter den German Marshall Fund of the United States, das Center for a New American Security und das Carnegie Endowment for International Peace. MintPress hat eine Reihe dieser Denkfabriken um eine Stellungnahme gebeten, aber keine Antwort erhalten.

“Es wäre naiv zu glauben, dass Taiwans Finanzierung von Denkfabriken diese nicht dazu bringt, pro-taiwanesische oder anti-chinesische Positionen einzunehmen”, sagte Ben Freeman, der Direktor der Foreign Influence Transparency Initiative am Center for International Policy, gegenüber MintPress und fügte hinzu:

“Warum sollte Taiwan Denkfabriken finanzieren, die sich kritisch über Taiwan äußern? Es gibt ein darwinistisches Element bei der ausländischen Finanzierung von Think Tanks, das ausländische Regierungen dazu bringt, Think Tanks zu finanzieren, die das schreiben, was die ausländische Regierung will. Taiwan ist keine Ausnahme von dieser Regel.”

TECRO sponsert jedoch nicht nur amerikanische Denkfabriken. Sie hat auch das Australian Strategic Policy Institute (ASPI) finanziert, eine kämpferische und umstrittene Gruppe , die als “die Denkfabrik hinter Australiens veränderter Sicht auf China” bezeichnet wird. Der ehemalige Botschafter des Landes in Peking bezeichnete ASPI als “Architekt der Theorie der chinesischen Bedrohung in Australien”, während Senator Kim Carr aus Victoria anprangerte, dass ASPI Hand in Hand mit Washington arbeite, um “einen neuen Kalten Krieg mit China” voranzutreiben. ASPI stand hinter der Entscheidung von Twitter im vergangenen Jahr, mehr als 170.000 Konten, die mit Peking sympathisieren, von der Plattform zu löschen.

“Wir müssen bereit sein, für unsere Sache zu kämpfen, wenn die Spannungen in Taiwan zunehmen”, schrieb ASPI im Januar, nachdem es zuvor den Westen dafür gegeißelt hatte, dass er “nicht mehr bereit ist, Taiwan zu verteidigen”.

ASPI wird – wie Brookings, der Atlantic Council und andere – direkt von Waffenherstellern finanziert, die alle ein unmittelbares Interesse daran haben, weitere Kriege in der Welt zu fördern. Wenn die Öffentlichkeit also nicht aufpasst, könnten bestimmte Sonderinteressen dazu beitragen, die Vereinigten Staaten auf einen weiteren internationalen Konflikt zuzusteuern.

Während die oben beschriebene Situation schon besorgniserregend genug ist, haben die Untersuchungen der Foreign Influence Transparency Initiative gezeigt, dass etwa ein Drittel der Think Tanks immer noch keinerlei Informationen über ihre Finanzierung zur Verfügung stellt und nur sehr wenige völlig offen über ihre Finanzen sind. Freeman vertritt die Auffassung, dass die Finanzierung westlicher Denkfabriken durch ausländische Regierungen zwar an sich nichts Schlechtes sei, dass aber der Mangel an Transparenz ein ernsthaftes Problem darstelle, wie er erklärt:

“Das wirft eine Menge Fragen über die Arbeit auf, die sie leisten. Sagen ihre geheimen Geldgeber, was die Denkfabrik im Rahmen eines bezahlten Programms tun kann? Erkaufen die Geldgeber das Schweigen der Denkfabrik zu sensiblen Themen? Ohne die Geldgeber des Think Tanks zu kennen, wissen die politischen Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit nicht, ob es sich bei der Arbeit des Think Tanks um objektive Forschung oder einfach um die Argumente einer ausländischen Regierung handelt.”

Freemans Studie über die taiwanesische Lobby ergab, dass sieben Organisationen als Taiwans ausländische Agenten in den USA registriert sind. Diese Organisationen wiederum kontaktierten 476 Mitglieder des Kongresses (darunter fast 90 % des Repräsentantenhauses) sowie fünf Ausschüsse des Kongresses. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, war die häufigste Kontaktperson: Die Kalifornierin wurde 34 Mal von taiwanesischen Agenten kontaktiert. Pelosi ist eine große Unterstützerin der taiwanesischen Nationalisten, die erfolgreich pro-taiwanesische Gesetze fördert und stolz verkündet, dass die USA “an der Seite Taiwans stehen”.

Ausländische Agenten, die im Auftrag Taiwans arbeiten, haben außerdem 143 politische Spenden an US-Politiker geleistet, wobei der ehemalige Senator von Alabama, Doug Jones, der größte Empfänger war (Pelosi stand an dritter Stelle).

China verlieren, Taiwan zurückgewinnen?

In den oben genannten Berichten wird der Streit als eine reine Angelegenheit der chinesischen Kriegsführung gegen Taiwan verstanden, und die militärischen Aktionen der USA im Südchinesischen Meer werden sicherlich nicht als aggressiv angesehen. Das liegt daran, dass die Welt der Denkfabriken und Kriegsplaner die Vereinigten Staaten als Eigentümer des Planeten betrachtet, die jederzeit überall auf dem Globus agieren können.

Bis heute beklagen die US-Planer den “Verlust Chinas” im Jahr 1949 (eine Formulierung, die voraussetzt, dass die Vereinigten Staaten das Land besitzen). Nach einem langen und blutigen Zweiten Weltkrieg gelang es den kommunistischen Widerstandskräften unter Mao Tse-tung, sowohl die japanische Besatzung zu vertreiben als auch die von den USA unterstützte (nationalistische) Kuomintang-Truppe unter der Führung von Chang Kai-shek zu besiegen. Die Vereinigten Staaten marschierten 1945 tatsächlich in China ein. 50 000 Soldaten arbeiteten mit der Kuomintang und sogar mit japanischen Truppen zusammen, um die Kommunisten zu unterdrücken. Doch 1949 war Maos Armee siegreich, die Vereinigten Staaten zogen ab und Chang Kai-shek zog sich nach Taiwan zurück.

Die Kuomintang regierte die Insel 40 Jahre lang als Einparteienstaat und ist bis heute eine der beiden großen politischen Gruppierungen. Der Krieg zwischen den Kommunisten und der Kuomintang wurde nie offiziell beendet, und Taiwan hat nun 70 Jahre der Entfremdung vom Festland erlebt. Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Taiwaner heute die vollständige Unabhängigkeit befürwortet, obwohl sich eine große Mehrheit immer noch persönlich als Chinesen identifiziert.

Während viele Taiwaner eine verstärkte US-Präsenz in der Region begrüßen, sieht Peking das ganz anders. Im Jahr 2012 kündigte Präsident Barack Obama die neue US-Strategie “Pivot to Asia” an, mit der die Streitkräfte vom Nahen Osten nach China verlegt werden. Heute ist China von über 400 amerikanischen Militärstützpunkten umgeben.

In den vergangenen Monaten haben die Vereinigten Staaten auch eine Reihe von provokativen Militäraktionen vor der Haustür Chinas unternommen. Im Juli führten sie Marineübungen im Südchinesischen Meer durch, bei denen Kriegsschiffe und Marineflugzeuge nur 41 Seemeilen von der Küstenmetropole Shanghai entfernt gesichtet wurden, um Chinas Küstenverteidigung zu erkunden. Und im Dezember überflogen Atombomber chinesische Schiffe in der Nähe der Insel Hainan. Anfang dieses Jahres machte der Leiter des Strategischen Kommandos seine Absichten deutlich, indem er erklärte, es bestehe die “sehr reale Möglichkeit” eines Krieges gegen China wegen eines regionalen Konflikts wie Taiwan. China hat seinerseits seine Streitkräfte in der Region aufgestockt, führt Militärübungen durch und erhebt Anspruch auf eine Reihe umstrittener Inseln.

In einem neuen Bericht des Director of National Intelligence (DNI) heißt es, China habe für die USA “unvergleichliche Priorität” und Peking strebe “nach globaler Macht”. “Wir gehen davon aus, dass die Reibungen zunehmen werden, da Peking verstärkt versucht, Taipeh als international isoliert und für wirtschaftlichen Wohlstand vom Festland abhängig darzustellen, und da China seine militärischen Aktivitäten rund um die Insel weiter ausbaut”, heißt es in dem Bericht.

In dem Bemühen, dies zu verhindern, hat Washington Verbündete in den Konflikt einbezogen. Australische Medien berichten, dass sich das australische Militär derzeit auf einen Krieg vorbereitet, um China zum Einlenken zu zwingen, während sich Präsident Joe Biden letzte Woche mit dem japanischen Premierminister Yoshihide Suga traf, um eine gemeinsame Front gegen Peking gegenüber Taiwan zu bilden.

Im Februar verfasste der Atlantic Council einen anonymen Bericht mit 26.000 Wörtern, in dem er Biden riet, eine Reihe von roten Linien um China herum zu ziehen, bei deren Überschreitung eine – vermutlich militärische – Reaktion erforderlich sei. Dazu gehörten jegliche Militäraktion oder sogar ein Cyberangriff auf Taiwan. Jedes Abweichen von dieser Haltung, so der Rat, würde zu einer nationalen “Demütigung” für die Vereinigten Staaten führen.

Am bemerkenswertesten ist jedoch vielleicht, dass der Bericht auch einen Ausblick darauf gibt, wie eine erfolgreiche amerikanische China-Politik im Jahr 2050 aussehen könnte:

“Die Vereinigten Staaten und ihre wichtigsten Verbündeten dominieren weiterhin das regionale und globale Machtgleichgewicht in allen wichtigen Machtbereichen; … [und Staatschef Xi Jinping] wurde durch eine gemäßigtere Parteiführung ersetzt; und … das chinesische Volk selbst ist dazu übergegangen, die jahrhundertealte These der Kommunistischen Partei, dass Chinas alte Zivilisation für immer einer autoritären Zukunft geweiht ist, infrage zu stellen und infrage zu stellen.”

Mit anderen Worten, dass China gebrochen wurde und eine Art Regimewechsel stattgefunden hat.

Bei all dem haben die Vereinigten Staaten sorgfältig darauf geachtet, zu betonen, dass sie Taiwan bisher nicht anerkennen und dass ihre Beziehungen völlig “inoffiziell” sind, obwohl sie behaupten, dass ihr Engagement für die Insel weiterhin “felsenfest” ist. In der Tat erkennen nur 14 Länder Taiwan offiziell an, das größte und mächtigste davon ist Paraguay.

Neben dem sich anbahnenden militärischen Konflikt hat Washington auch einen Informations- und Handelskrieg gegen China auf der Weltbühne geführt. Der Versuch, den Aufstieg großer chinesischer Unternehmen wie Huawei, TikTok und Xiaomi zu verhindern, ist ein Beispiel dafür. Andere in Washington haben dem Pentagon geraten, einen heimlichen Kulturkrieg gegen Peking zu führen. Dazu würde gehören, “taiwanesische Tom Clancy”-Romane in Auftrag zu geben, die Chinas Ein-Kind-Politik als “Waffe” gegen das Land einsetzen und die Bürger mit Geschichten darüber bombardieren, wie ihre einzigen Kinder in einem Krieg um Taiwan sterben werden.

Republikaner und Demokraten beschuldigen sich ständig gegenseitig, in der Tasche von Präsident Xi zu stecken, und versuchen, sich in ihrem chauvinistischen Eifer gegenseitig zu übertreffen. Vergangenes Jahr ging der Senator von Florida, Rick Scott, so weit zuverkünden, dass jeder chinesische Staatsbürger in den USA ein kommunistischer Spion sei und mit äußerstem Misstrauen behandelt werden sollte. Infolgedessen ist die Meinung der amerikanischen Öffentlichkeit über China auf einen historischen Tiefstand gesunken. Noch vor drei Jahren hatte die Mehrheit der Amerikaner eine positive Meinung von China. Heute sind es nur noch 20 %. Asiatischstämmige Amerikaner jeglicher Herkunft haben über einen Anstieg der gegen sie gerichteten Hassverbrechen berichtet.

Bargeld regiert alles um mich herum

Inwieweit ist die aggressive Haltung der Vereinigten Staaten gegenüber China auf den Einfluss taiwanesischen Geldes auf die Politik zurückzuführen? Das ist schwer zu sagen. Sicherlich haben die Vereinigten Staaten ihre eigenen politischen Ziele in Ostasien außerhalb Taiwans. Aber Freeman glaubt, dass die Antwort nicht bei Null liegt. Die Taiwan-Lobby “hat auf jeden Fall einen Einfluss auf die US-Außenpolitik”, sagte er und fügte hinzu:

“Auf einer Ebene schafft es eine Echokammer in Washington, die es tabu macht, die militärischen Beziehungen der USA zu Taiwan infrage zu stellen. Obwohl ich überzeugt bin, dass es gute strategische Gründe für die USA gibt, diesen demokratischen Verbündeten zu unterstützen – und es eindeutig in Taiwans Interesse liegt, die USA vollständig in ihre Sicherheit einzubinden – ist es beunruhigend, dass die politische Gemeinschaft in Washington keine ehrliche Diskussion darüber führen kann, was die Interessen der USA sind. Aber die taiwanesische Lobby in Washington und die Finanzierung von Denkfabriken arbeiten beide daran, dieses Gespräch zu unterdrücken, und, offen gesagt, waren sie dabei sehr effektiv.”

Andere nationale Lobbys beeinflussen die Politik der USA. Die kubanische Lobby trägt dazu bei, dass die amerikanische Haltung gegenüber ihrem südlichen Nachbarn so antagonistisch wie möglich bleibt. Die Israel-Lobby trägt dazu bei, dass die USA die israelischen Aktionen im Nahen Osten weiterhin unterstützen. Noch bedrohlicher ist jedoch, dass die Vertreter Taiwans dazu beitragen, die USA näher an eine Konfrontation mit einer Atommacht heranzuführen.

Während taiwanesisches Geld viele in Washington überzeugt zu haben scheint, ist es zweifelhaft, dass gewöhnliche Amerikaner bereit sind, einen Krieg um eine Insel zu riskieren, die kaum größer ist als Hawaii und nur 80 Meilen (ca. 129 km) vor der Küste des chinesischen Festlandes liegt.