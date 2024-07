Iwo Jima 2.0: Welche Geschichte erzählt dieses Bild?

Von Pepe Escobar

Wenn der tiefe Staat den Ausgang der Wahlen im November nicht beeinflussen kann, kann er sechs Wege finden, um sie abzusagen.

Das Bild „Iwo Jima 2.0“, auf dem die Trump-Faust ein Attentat überlebt, hat die Welt im Sturm erobert – von einem Meme-Tsunami auf Chinas Weibo bis zu neuen Animes in Japan. Ganz zu schweigen von der Flut von Hüten und T-Shirts.

Ein sorgfältig komponiertes Bild verändert alles – in mehr als einer Hinsicht. Lassen Sie uns einen ersten Versuch unternehmen, es zu dekonstruieren.



Beginnen wir mit den großen Verlierern. Die Combo, die Crash Test Dummys Teleprompter/Ohrhörer aufstellt, besteht im Wesentlichen aus Mike Donilon, Steve Richetti, Bruce Reed und Ted Kaufman.

Regierungsbeamte wie Jake Sullivan und Little Blinkie befinden sich im Zentrum dessen, was in Washington als das „interagency“-System bekannt ist, besser beschrieben als „The Blob“.

Der unermüdliche Alastair Crooke hat erklärt, wie die Überlegungen von Sullivan und Little Blinkie „durch ein Netzwerk ineinandergreifender ‘Cluster’ verbreitet sind, das das Militärisch-Industrielle-Kombinat, Kongressführer, große Spender, Wall Street, das Finanzministerium, die CIA, das FBI, einige kosmopolitische Oligarchen und die Prinzen der Sicherheits- und Geheimdienstwelt umfasst.“

Doch der wesentliche – unsichtbare – Punkt ist, wer (kursiv von mir) Sullivan und Blinkie sagt, was sie tun sollen.

Diese sind die Personen, die tatsächlich (kursiv von mir) das Sagen haben: die großen Familien und die großen Spender – altes Geld und insbesondere neues Geld (wie etwa unsichtbare Vanguard-Aktionäre).

Sie sind alle fassungslos. Sie hätten nie gedacht, dass es zu diesem Debakel kommen würde – auch wenn Joe Biden ausdrücklich wegen seiner Eigenschaften ausgewählt wurde: als grober, korruptionsanfälliger, leicht manipulierbarer Handlanger und Kopf einer Verbrecherfamilie. Jeder, der in der Blob-Realität echte Macht hat, wusste schon vor langer Zeit, dass er ein Zombie wird.

Es gibt heftige Debatten in der Beltway, wie viele Fraktionen innerhalb der Dem-Blob miteinander im Krieg stehen.

Es gibt mindestens drei:

Die Biden-Verbrecherfamilie – von der Zehntausende von Menschen mit gut bezahlten Jobs und fetten Gehältern abhängen. Die down-ballot Dem-Maschinerie – eine „erweiterte Familie“ von weiteren Zehntausenden, die bei Wahlen oder Wiederwahlen bei einem Trump 2.0 schlecht abschneiden würden. Diese wollen Crash Test Dummy unter den – Altersheim – Bus werfen und ihn durch einen Demokraten ersetzen, von dem sie hoffen und beten, dass er gewinnen könnte (der Hauptkandidat ist die uber-inkompetente Kamala Harris).

Es versteht sich von selbst, dass diese beiden Fraktionen nicht nur in einem erbitterten heißen Krieg gegeneinander stehen, sondern auch im Krieg mit…

Denjenigen, die wirklich zählen: dem tatsächlichen Deep State – von der „Nachrichtendienstgemeinschaft“ bis zu Netzwerken innerhalb der CIA und des FBI. Dies ist die höllische Maschine, die 2020 tatsächlich das Weiße Haus auf einem Silbertablett an Biden übergeben hat.

Dem Chuck Schumer hat einmal berühmt erklärt: Wenn man sich mit dieser Fraktion anlegt, haben sie „Six Ways from Sunday“, um dich zu erreichen, dich zu zerstören oder dich zu beseitigen. Mit totaler Straflosigkeit.

Hier kommt Six Ways from Sunday ins Spiel

So könnte es als Nächstes passieren – weit über Iwo Jima 2.0 und den unwiderstehlichen Zug der Trump-Vance-Kandidatur hinaus. Wenn der Deep State den Ausgang der November-Wahlen nicht beeinflussen kann, können sie Six Ways from Sunday finden, um sie abzusagen, indem sie einen „nationalen Notstand“ ausrufen. Alles ist möglich – von False-Flag-Terrorismus bis zu Krieg.

Abgeleitet aus einer ziemlich nüchternen Analyse eines führenden Fintech-Experten aus Berlin, lässt sich die bipartisane Kriegstreiber-Vereinbarung in der Blob als zwei echte Mafia-Organisationen charakterisieren, die um ein Exceptionalistan am Rande des abgründigen Bankrotts kämpfen – und gezwungen sind, ihre letzten endlosen Kriege zu wählen.

Die Six Ways from Sunday-Fraktion ist entschlossen, bis zum Äußersten zu gehen – alle imperialen Mittel einzusetzen – um das zu erobern, was man als El Dorado im schwarzen Boden von Novorossiya bezeichnen könnte, dessen Ressourcen sie vielleicht noch weitere 50 Jahre Macht sichern könnten.

Auf der anderen Seite interessiert sich die MAGA-Gruppe nicht für diese Slawenländer und ist überzeugt, dass die wahre existenzielle Bedrohung das Mittlere Königreich ist. Und da sie dem Buch-Josua-System verpflichtet ist, glaubt die MAGA-Gruppe auch, dass „etwas gegen den Iran unternommen werden muss“.

Beide Gruppen sind übrigens de facto vollständig dem Buch-Josua-System verpflichtet.

Das Imperium – des Chaos – wird unter einer ziemlich eigenartigen Governance geführt, bei der ein sehr kompliziertes Wahlsystem darüber entscheidet, welche Gruppe Zugang zu den Mitteln zur Verfolgung ihrer Besessenheit erhält.

Solange genug Gold in den Tresoren des Imperiums – illegal angeeignet oder anders – war, wechselten sich die beiden Gruppen ohne großes Aufsehen bei der Machtübernahme ab.

Doch dann begann der Tribut der vielen Endlosen Kriege gegen militärisch unbedeutende Gegner, über die Jahre hinweg zu kosten. Und die finanziellen Zeiten sind jetzt wirklich, wirklich hart.

Das imperiale Wahlsystem hat eine extrem bizarre Eigenschaft: Bei ungefähr gleicher Wählerzugehörigkeit zu beiden Gruppen bestimmen die Stimmen aus nur fünf Städten in fünf Staaten im Mittleren Westen tatsächlich das Schicksal der schrumpfenden imperialen Ressourcen, um die die beiden Hauptgruppen heftig kämpfen.

Die Six Ways from Sunday-Gruppe kontrolliert die Wahlvorgänge in diesen fünf Städten.

Bereits bei den vergangenen Wahlen hat die Six Ways from Sunday-Gruppe einen sicheren Sieg der MAGA-Gruppe im Heartland um 10 Millionen Stimmen vereitelt, die meisten davon in Lkw-Ladungen von gefälschten Stimmzetteln in diesen fünf Städten sowie durch elektronische Manipulation.

Was die MAGA-Gruppe nun klar sieht, ist die Möglichkeit, diese fünf Städte in fünf Staaten endlich zu erobern.

Und doch könnten 10 Millionen zusätzliche Stimmen und der Versuch, diese fünf Staaten zu erobern, angesichts der massiven Betrugsmaschine nicht ausreichen.

Also kalkuliert MAGA für 2024, dass sie noch fünf weitere Staaten gewinnen müssen, die typischerweise zur Six Ways from Sunday-Welt tendieren, und mit einem Überschuss von mindestens 20 Millionen Stimmen gewinnen müssen, um den nahezu sicheren massiven Betrug zu verhindern.

Hier kommt Iwo Jima 2.0 ins Spiel – indem es die Karte für einen Erdrutschsieg grafisch gestaltet.

Six Ways from Sunday könnte am aktuellen heißen Punkt völlig benommen und verwirrt sein. Die Billionen-Dollar-Frage ist: Wie werden sie die Erzählung ändern und die Initiative zurückgewinnen?

Sie haben den tödlichen Fehler gemacht, als Kandidaten einen wandelnden Toten auszuwählen. Im Gegensatz dazu präsentiert MAGA den Inbegriff eines narzisstischen Popstars, der jetzt aufgeladen und neu belebt ist und globale Anziehungskraft besitzt.

Es scheint, dass der Erdrutschsieg unvermeidlich ist. Six Ways from Sunday befindet sich in totaler Panik – wissend, dass sie kurz davor sind, die Kontrolle zu verlieren.

Doch die fette Dame hat bisher nicht gesungen. Drei Monate und eine Woche sind eine galaktische Ewigkeit in der Politik. Und eine in die Ecke gedrängte Six Ways from Sunday-Gruppe ist bereit, mit größerer Wut als je zuvor zurückzuschlagen.