Studie zum Funktionsgewinn bei der Vogelgrippe treibt die Entwicklung eines Impfstoffs und die Befürchtung einer Übertragung auf den Menschen voran

Von John-Michael Dumais

Eine neue, von Experten begutachtete Studie, die die Pathogenität und Übertragbarkeit des von Rindern stammenden Vogelgrippevirus H5N1 untersucht, hat neue Bedenken hinsichtlich des Potenzials des Virus, eine Pandemie beim Menschen auszulösen, geweckt.

Die von einem Team unter der Leitung von Yoshihiro Kawaoka, DVM, Ph.D., an der University of Wisconsin-Madison durchgeführten Forschungen ergaben, dass sich das bovine H5N1-Virus in Mäusen und Frettchen systemisch ausbreiten kann, an Rezeptoren vom menschlichen Typ bindet und bei Frettchen nur in begrenztem Umfang über Tröpfcheninhalation übertragen wird.

Kawaoka befasst sich seit 1990 mit der Erforschung des Funktionsgewinns der Vogelgrippe, die vom ehemaligen Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, und der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert wurde.

Er hält mehrere Patente im Zusammenhang mit der Vogelgrippe, unter anderem für die Entwicklung von Impfstoffen.

Experten, die mit The Defender sprachen, äußerten die Befürchtung, dass die Studie dazu benutzt wird, unbegründete Ängste vor einem Überspringen des Virus auf den Menschen zu schüren, die riskante gain-of-function-Forschung auszuweiten, die unverantwortliche Entwicklung von Vogelgrippe-Impfstoffen voranzutreiben und die Öffentlichkeit auf neue Pandemie-Gegenmaßnahmen vorzubereiten, die die Menschenrechte weiter einschränken werden.

Die Studie, die am 8. Juli in Nature veröffentlicht wurde, ist die erste umfassende Analyse des H5N1-Stammes, der seit Anfang 2024 Milchkühe in den USA infiziert.

Obwohl das Virus bisher keine effiziente Übertragung von Säugetier zu Säugetier gezeigt hat, wirft seine Fähigkeit, sich in Säugetiermodellen zu infizieren und zu verbreiten, Fragen über sein Pandemiepotenzial und die Wirksamkeit der derzeitigen Eindämmungsstrategien auf.

“Das bovine H5N1-Virus besitzt also Eigenschaften, die die Infektion und Übertragung bei Säugetieren erleichtern könnten”, schreiben Kawaoka und seine Kollegen.

Der Befund kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens mit einem anhaltenden Ausbruch von H5N1 in US-Milchviehherden und anderen Tieren zu kämpfen haben und an dem Berichten zufolge fünf Landarbeiter in Colorado am vergangenen Wochenende positiv auf Vogelgrippe getestet wurden (alle mit leichten Symptomen), wodurch sich die Gesamtzahl der menschlichen Infektionen in den USA auf acht erhöht hat.

Wichtigste Ergebnisse der Studie

Die Studie untersuchte die Pathogenität und Übertragbarkeit eines aus infizierter Kuhmilch in New Mexico isolierten H5N1-Virus. Bei Mäusen breitete sich das Virus sowohl nach oraler Aufnahme als auch nach intranasaler Infektion systemisch aus, auch auf die Brustdrüsen.

Bei Frettchen, die mit dem bovinen H5N1-Virus infiziert waren, kam es ebenfalls zu einer systemischen Ausbreitung auf mehrere Organe, einschließlich der Brustdrüsen und Zitzen. Dieser Befund deckt sich mit Berichten über das Virus in Brustdrüsen und Muskelgewebe infizierter Kühe.

Das bovine H5N1-Virus konnte sich sowohl an vogelähnliche als auch an menschenähnliche Rezeptoren auf Zellen binden. Diese doppelte Bindungsfähigkeit ist für H5N1-Viren ungewöhnlich und könnte es dem Virus erleichtern, menschliche Zellen zu infizieren, insbesondere im oberen Atemtrakt.

In einem Experiment zur Übertragung durch Tröpfcheninfektion zeigten Frettchen, die dem bovinen H5N1-Virus ausgesetzt waren, jedoch keine Anzeichen einer klinischen Erkrankung, und in ihren Nasenabstrichen wurde kein Virus nachgewiesen. Nur 1 von 4 exponierten Frettchen entwickelte Antikörper gegen das Virus, was auf ein begrenztes Potenzial für eine Übertragung über die Luft hindeutet.

Studie “wird benutzt, um Angst zu schüren”

Der wissenschaftliche Leiter von Children’s Health Defense, Dr . Brian Hooker, sagte gegenüber The Defender, dass die Kawaoka-Studie “dazu benutzt wird, Angst vor H5N1 als der neuesten Pandemie zu schüren”.

Hooker merkte insbesondere an, dass Rick Bright, ehemaliger Direktor der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), Twitter (jetzt X) mit Vogelgrippe-Angstmacherei “befeuert” hat.

Bevor er die BARDA im Jahr 2021 verließ, überwachte Bright die Gain-of-Function-Forschung zu H5N1 und hält laut Hooker Patente für Vogelgrippe-Impfstoffe.

Die Impfstoffforscherin und Biomathematikerin Jessica Rose, Ph.D., machte eine ähnliche Beobachtung und erklärte gegenüber The Defender, dass die Studie Teil einer absichtlichen Vorbereitung auf eine neue Pandemie sei.

Rose behauptete, dass die Arbeit, die nur 27 Tage nach der ursprünglichen Einreichung zur Veröffentlichung angenommen wurde, Teil “desselben Drehbuchs [wie] vor vier Jahren mit dem SARS-2-‘Pandemievorbereitungs’-Setup” von Event 201 ist.

Rose wies auf das nächste Event 201 hin: den Internationalen Vogelgrippe-Gipfel, der für Oktober in Washington, D.C., geplant ist. In der Broschüre des Gipfels werden Breakout-Sitzungen zu den Themen “Mass Fatality Management” (Management von Massensterben), “Strategies for Operating with 50% or More Absenteeism” (Strategien für den Betrieb mit 50 % oder mehr Abwesenheitsquote), “Enforcing Quarantine Measures Effectively” (Wirksame Durchsetzung von Quarantänemaßnahmen) und andere Pläne vorgestellt, die laut Rose wie die COVID-19-Pandemie “but amped up on steroids” (aber verstärkt durch Steroide) sein werden.

Hooker bestätigte, dass Kawaokas jüngste Forschungen als gain-of-function gelten und dass jede Freisetzung des im Labor hergestellten H5N1-Virus – ob absichtlich oder nicht – zu einer “Katastrophe für die öffentliche Gesundheit” führen könnte.

“Kawaoka behauptet, er habe die richtigen Maßnahmen ergriffen, aber er hatte bereits zwei Laborunfälle, die zu einer Freisetzung in die Bevölkerung hätten führen können”, sagte Hooker.

Hooker sagte, dass die Annahme, das Virus könne auf natürliche Weise leicht mutieren, um hochvirulent und auf den Menschen übertragbar zu werden, ein Freibrief für Labors sein könnte, die bereit sind, an dem Virus zu forschen und damit die Gefahr von Laborunfällen zu vervielfachen.

Er warnte auch davor, dass die Informationen über die genetische Sequenz des Virus – insbesondere die durch Frettchen übertragene Version – “zur Herstellung von ‘waffenfähigem’ H5N1 missbraucht werden könnten”.

Sowohl Hooker als auch Rose warnten davor, dass der Vorwand einer neuen Pandemie genutzt wird, um Impfstoffe zu propagieren.

Die Angst vor der Vogelgrippe wird bereits genutzt, um minderwertige H5N1-Impfstoffe für Landarbeiter zu empfehlen”, sagte Hooker. “Drei von ihnen wurden von der FDA [U.S. Food and Drug Administration]zugelassen, aber die [gegen den Impfstoff gerichteten] Viren sind hoffnungslos veraltet. Das Gewinnstreben, das dahinter steckt, ist heimtückisch”.

“Stellen Sie sich einen Helden vor, der die neueste magische Gentherapie entwickelt, die sich als ‘Impfstoff’ ausgibt, um jeden über Nacht zu heilen!” sagte Rose. “Und alles, was Sie dafür tun müssen, ist, Ihre grundlegenden Menschenrechte aufzugeben – Ihre Rechte zu reisen, sich zu versammeln, Fleisch zu essen, sich zu bewegen, sich zu widersetzen, zu protestieren, zu leben.”

Die neue Theorie von Geert Vanden Bossche

In einem Artikel auf TrialSite News vom 23. Mai ging der Virologe Geert Vanden Bossche auf die allgemeinen wissenschaftlichen Bedenken ein, dass H5N1 seine Oberflächenproteine anpassen könnte, um besser mit Säugetierzellen interagieren zu können.

Er schlug jedoch eine alternative Theorie vor, die die COVID-19-Impfung mit der Verbreitung von H5N1 in Verbindung bringt.

Vanden Bossche schlug vor, dass hoch geimpfte menschliche Populationen, die als Reservoir für SARS-CoV-2 (SC-2)-Varianten fungieren, indirekt das Immunsystem der Vögel beeinflussen könnten. Er stellte die Hypothese auf, dass die Exposition von Vögeln gegenüber menschlichen SC-2-Varianten eine starke Immunreaktion bei den Vögeln auslösen könnte, insbesondere die Aktivierung zytotoxischer T-Lymphozyten (CTLs), d. h. Immunzellen, die virusinfizierte Zellen abtöten.

“Ich habe keine schlüssigen Beweise dafür, aber ich schließe die Möglichkeit nicht aus, dass hoch C-19-geimpfte menschliche Populationen … die Ursache für eine starke Aktivierung von CTLs in SC-2-exponierten Vögeln sein könnten”, schrieb Vanden Bossche.

Dieses aktivierte Immunsystem der Vögel, so Vanden Bossches Theorie, könnte anders reagieren, wenn sie H5N1 ausgesetzt sind. Anstelle der typischen Immunreaktion, die die Ausbreitung des Virus einschränken würde, könnte dieses “vorbereitete” Immunsystem unbeabsichtigt die Infektion und Übertragung von H5N1 erleichtern.

Vanden Bossche schlug weiter vor, dass dieses Zusammenspiel des Immunsystems es H5N1 ermöglichen könnte, Säugetiere, einschließlich Menschen, leichter zu infizieren. Normalerweise muss ein Virus erheblich mutieren, um zwischen den Arten zu wechseln. Vanden Bossche schlug jedoch vor, dass diese veränderte Immunreaktion es H5N1 ermöglichen könnte, sich über verschiedene Arten hinweg auszubreiten, ohne dass die üblichen adaptiven Mutationen erforderlich sind.

Hooker bezeichnete Vanden Bossches Theorien zur Vogelphysiologie als “spekulativ”, sagte aber, dass “diemRNA-Impfung speziell eine angeborene Immunsuppression verursacht, die den Menschen anfälliger für eine Infektion mit Vogelgrippeviren macht”.

Vanden Bossche schlug auch ein überraschendes potenzielles Ergebnis dieses Zusammenspiels zwischen H5N1 und SARS-CoV-2 vor, indem er vorschlug, dass die Vogelgrippe-Panzootie das Ende der, wie er es nennt, ” SARS-CoV-2-Immunflucht-Pandemie ” tatsächlich beschleunigen könnte.

Seiner Theorie zufolge könnte die weit verbreitete Präsenz von H5N1 zu einer verstärkten Aktivierung kreuzreaktiver Immunreaktionen beim Menschen führen. Diese verstärkte Immunaktivität könnte zusätzlichen Druck auf SARS-CoV-2 ausüben und es möglicherweise dazu zwingen, sich in einer Weise weiterzuentwickeln, die letztlich zu seinem Rückgang führen könnte.

“Eine verstärkte Reduzierung der SC-2-Übertragung in hochgradig C-19-geimpften Populationen würde das Ende der SC-2-Immunfluchtpandemie beschleunigen”, schrieb Vanden Bossche.

Er stellte ferner die Hypothese auf, dass das Ende der SARS-CoV-2-Pandemie wiederum zu einem Rückgang der H5N1-Übertragung unter Vögeln führen könnte, was möglicherweise das Ende der Vogelgrippe-Panzootie bedeuten würde.

Vanden Bossche riet nachdrücklich von einer Impfung sowohl gegen die Vogelgrippe als auch gegen die saisonale Grippe ab. Er argumentierte, dass eine Impfung gegen die Vogelgrippe kontraproduktiv wirken und möglicherweise die katastrophale evolutionäre Dynamik der SC-2-Immunitätspandemie” beschleunigen könnte.

“Menschen mit einem höheren Risiko einer schweren Erkrankung durch die saisonale Grippe sind mit antiviralen Medikamenten besser bedient”, schlug Vanden Bossche vor.