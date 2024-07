Die Unterstützung Israels ist ein großes Geschäft in den Vereinigten Staaten

Von Philip Giraldi

Regierung und Eliteinstitutionen arbeiten zusammen, um den jüdischen Staat zu schützen und zu stärken

In einem kürzlich erschienenen Artikel, in dem ich erörterte, wie Steuervergünstigungen des US-Finanzministeriums von Gruppen ausgenutzt werden, die in Amerika Gelder zur Unterstützung der so genannten israelischen Verteidigungskräfte (IDF) sammeln, kam ich zu dem Schluss, dass es nicht einmal eines besonders brillanten Beobachters bedarf, um zu erkennen, dass Israel und die Israelis sowohl politisch als auch wirtschaftlich von den Regierungen auf verschiedenen Ebenen in den Vereinigten Staaten nicht wie alle anderen behandelt werden, sondern in vielen Fällen ganz im Gegenteil. Dennoch müssen einige Schlüsselfragen zu Israels eindeutig privilegiertem Status gestellt werden, auch auf die Gefahr hin, dass sie sich wiederholen. Man muss sich fragen, wie es möglich ist, dass Organisationen, die sich der finanziellen Unterstützung von Kriegsverbrechen und sogar Völkermord durch eine fremde Nation verschrieben haben, Steuererleichterungen gewährt werden, die es ihnen ermöglichen, mehr Geld zu sammeln, was ihnen wiederum hilft, das System zu korrumpieren, das sie ernährt, während sie gleichzeitig diese ausländischen Militärs stärken? Wie ist es möglich, dass die ausländische Armee, die die Kriegsverbrechen ausführt, auch direkt von den US-Gesetzen profitieren darf, die eine Steuerbefreiung geschaffen haben? Kurzum, hat die amerikanische Regierung kein Verantwortungsgefühl und/oder keine Konsequenzen, wenn es um das Verhalten des jüdischen Apartheidstaates geht?

In der Tat haben mich die Kommentare und Einsichten einiger Leser sowohl in meinem Posting als auch privat in E-Mails und auf Facebook davon überzeugt, dass ich den Fall stark untertrieben habe. Diejenigen, die – vielleicht etwas scherzhaft – behaupten, dass der Kongress die Knesset West ist und dass sowohl Donald Trump als auch Joe Biden in Wirklichkeit israelische Marionetten sind, sind sehr nahe dran, ins Schwarze zu treffen, wodurch Israel und seine allmächtige, von Milliardären finanzierte Lobby unbestreitbar die Kontrolle über viele Schlüsselaspekte der amerikanischen Regierung haben, abgesehen von der offensichtlich gezielten Außenpolitik. Kombiniert man das mit der Kontrolle über die Medien und die Unterhaltungsindustrie, die jederzeit die von Israel bevorzugte Erzählung prägen, dann hat man eine Situation, in der 95% des Kongresses und jeder im Weißen Haus zu hüpfen beginnen, wenn Premierminister Benjamin Netanjahu “springen” sagt. Das werden wir zweifellos erleben, wenn der monströse Netanjahu am 24. Juli in Washington vor dem Kongress sprechen wird. Die vorführenden Affen, die im Fernsehen auf und ab hüpfen und Bibi zujubeln werden, werden sicherlich etwas zu sehen sein, obwohl man hofft, dass zur gleichen Zeit auch eine Million Demonstranten den Capitol Hill umzingeln und den Kopf des weltweit führenden Kriegsverbrechers fordern werden.

Eines sollte völlig klar sein: Die Vereinigten Staaten haben absolut nichts von den Beziehungen zu Israel, die nur in eine Richtung fließen, und zwar in einer Größenordnung von wahrscheinlich mehr als einer Milliarde Dollar pro Monat, wenn man alle Extras und den unvermeidlichen Betrug berücksichtigt. Und da sind noch nicht einmal Sonderspenden wie die 14 Milliarden Dollar enthalten, die kürzlich vom Kongress und von Präsident Joe Biden bewilligt wurden, um Israels nicht enden wollenden Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser zu finanzieren. In meinem jüngsten Artikel habe ich insbesondere die in New York City und Massachusetts gegründeten 501(c)(3) gemeinnützigen Organisationen ins Visier genommen, die der israelischen Armee Gelder zukommen lassen. Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) mit Sitz in New York, aber mit zwanzig Zweigstellen in den USA, rühmt sich auf ihrer Website, dass sie dem israelischen Militär Dutzende von Millionen Dollar zur Verfügung gestellt hat. Das gespendete Geld ist von der Bundeseinkommenssteuer befreit, und die meisten Spender können die Beiträge als Anreiz zum Spenden von ihren eigenen Bundessteuern absetzen. Derartige gemeinnützige Organisationen erhalten diesen Sonderstatus in der Regel durch den Nachweis, dass sie religiös, wohltätig oder erzieherisch tätig sind. Das Senden von Geld an die israelische Armee erfüllt keine dieser Voraussetzungen.

Israel profitiert nicht nur von einer Steuererleichterung für Gelder von Gruppen, die angeblich in den USA ansässig sind, sondern einer meiner Korrespondenten wies mich darauf hin, dass die Korruption noch viel tiefer geht und darin besteht, dass 501(c)(3)-Organisationen über ein so genanntes “Domizil” registriert sein müssen. Die meisten befinden sich in den Vereinigten Staaten, aber angesichts der wirtschaftlichen Gegebenheiten des nordamerikanischen Marktes werden auch Domizile in Kanada und Mexiko akzeptiert. Nur ein weiteres Land hat ein akzeptables Domizil, und das ist natürlich und zwangsläufig Israel. Mit anderen Worten: Eine zulässige Steuerbefreiung und die damit verbundene abzugsfähige Spende für US-Steuerzwecke kann ausschließlich aus Geldern der US-Steuerzahler bestehen, die an eine in Israel registrierte Wohltätigkeitsorganisation gehen. Da israelische Wohltätigkeitsorganisationen gegenüber dem US-Finanzministerium nicht berichtspflichtig sind und es keinen Mechanismus zur Überprüfung ihrer Funktion und Tätigkeit gibt, sind sie nur der Regierung des Staates Israel gegenüber verantwortlich.

Und natürlich umfasst die Anbiederung an Israel noch viel mehr, nämlich die Manipulation des politischen Prozesses, um dem jüdischen Staat Vorteile zu verschaffen. Es ist seit langem ein Klischee in Washington, dass jede lange Gesetzesvorlage, wie z.B. die Bewilligung von Verteidigungsmitteln, die durch den Kongress geht, unweigerlich einige Goodies für Israel enthält. Die jüngste und aktuelle Gesetzgebung spiegelt das Bedürfnis der Kongressabgeordneten wider, Flagge zu zeigen, und zwar den Davidstern und nicht die Sterne und Streifen, angesichts des israelischen Engagements bei der militärischen Vernichtung der Palästinenser, das auch im zehnten Monat kein Ende nehmen will. Die Vereinigten Staaten finanzieren und bewaffnen die Israelis nicht nur, sondern geben ihnen auch politische Rückendeckung, indem sie fast jeden Vorschlag der Vereinten Nationen ablehnen, der zu einem Waffenstillstand mit einem Austausch von Geiseln und Gefangenen geführt hätte. Dabei wird kein Exzess Israels als zu ungeheuerlich angesehen, um einen Einspruch des Kongresses und/oder des Weißen Hauses zu erfordern, einschließlich des Vorschlags des israelischen Ministers für Nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, die Überfüllung der Gefängnisse mit Palästinensern, die ohne Anklage festgehalten werden, dadurch zu beheben, dass er sie herausholt und tötet, jeder mit einem Pistolenschuss in den Kopf. Der ehemalige Verteidigungsminister Avigdor Liberman ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat sein Land aufgefordert, seine Atomwaffen einzusetzen, um den Iran zu vernichten, vermutlich mit voller Zustimmung der USA. Israel wird auch beschuldigt, Journalisten, Mitarbeiter humanitärer Organisationen und medizinisches Personal, darunter auch Ärzte, getötet und palästinensische Gefangene gefoltert und ausgehungert zu haben, aber das ist alles Nebensache, wenn man mit den “Auserwählten” in Israel befreundet ist.

Und es gibt noch viel mehr. Auf das Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs, wonach gegen den israelischen Premierminister und den Verteidigungsminister Haftbefehle wegen Kriegsverbrechen und möglichem Völkermord im Gazastreifen erlassen werden sollten, reagierte der US-Kongress mit einem Schreiben, in dem er den Geschworenen und ihren Familien drohte, falls das Gericht tätig werden sollte. Die USA haben auch die Finanzierung und sogar die Zusammenarbeit mit der UNWRA der Vereinten Nationen eingestellt, die von Israel als terroristische Organisation deklariert wurde, die aber die Hauptquelle für die Lieferung von Lebensmitteln und Medikamenten nach Gaza war, trotz der israelischen Bemühungen, diese zu blockieren. Der Kongress ignoriert auch alle Berichte der verbleibenden Behörden des Gazastreifens, in denen die Opfer der israelischen Bombenangriffe und anderer Tötungen genannt werden, als ob das Verschweigen der Zahl der Todesopfer diese verschwinden lassen würde. Die angesehene britische medizinische Fachzeitschrift The Lancet berichtet jetzt, dass bis zu 186.000 Menschen im Gazastreifen tot sein könnten, die meisten davon unter den Trümmern ihrer Häuser, die nicht gezählt wurden, weil die Gaza-Beamten, die diese Aufgabe übernommen hätten, tot sind und ganze Familien ausgelöscht wurden, so dass niemand als vermisst gemeldet wird. Es ist eine weitaus größere Zahl als die ca. 37.000, die immer wieder in den westlichen Medien auftaucht, um zu beschönigen, was Israel anrichtet.

Und dann gibt es da noch die wirklich belanglosen Dinge, die regelmäßig aus dem pro-israelischen Nachrichtenkontrollnetzwerk auftauchen. Drei hochrangige Beamte der Columbia University wurden ihrer Ämter enthoben, weil sie Kommentare und private E-Mails verfasst hatten, in denen sie sich über die Behauptung eines “anschwellenden” Antisemitismus an Hochschulen lustig machten. Zu den “Beweisen” gehörte eine abgefangene Nachricht, die darauf hindeutet, dass ein Diskussionsteilnehmer die jüngsten Proteste auf dem Campus als Gelegenheit zur Mittelbeschaffung genutzt haben könnte, und eine weitere, die sich kritisch über den Aufsatz eines Campus-Rabbiners über Antisemitismus äußerte. Die Universität wird außerdem ein “energisches” Schulungsprogramm zum Thema Antisemitismus und Antidiskriminierung einführen. Die führende New Yorker Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell, die von einem orthodoxen Juden geleitet wird, richtet unterdessen einen Index ein, mit dem Jurastudenten identifiziert werden sollen, die gegen Israel demonstriert haben, und erstellt eine Liste mit Namen, die nicht eingestellt werden sollen, damit ihnen nach ihrem Abschluss keine Stelle angeboten wird. “Die Firma prüft das Verhalten der Studenten mit Hilfe einer Firma für Hintergrundüberprüfungen, untersucht ihr Engagement in pro-palästinensischen Studentengruppen, durchforstet die sozialen Medien und wertet Nachrichtenberichte und Aufnahmen von Protesten aus. Sie sucht nach expliziten Fällen von Antisemitismus sowie nach Aussagen und Slogans, die sie als ‘auslösend’ für Juden erachtet.” Und dann ist da noch Donald Trump, der in seiner Debatte mit Joe Biden das Wort “Palästinenser” als Schimpfwort verwendet hat, und die Bemühungen von Politikern wie Gouverneur Ron DeSantis, die die Ankunft aller palästinensischen Flüchtlinge als Einwanderer in Florida ablehnen, da sie alle “Terroristen” seien. Sie wissen schon, solche Kleinigkeiten und die Bemühungen um die Kriminalisierung der freien Meinungsäußerung, wenn es darum geht, das Verhalten israelischer oder jüdischer Gruppen zu kritisieren. Sie wissen schon, Kleinigkeiten. Ziemlich bald werden wir Amerikaner alle terrorisiert werden, damit wir nach der gleichen Melodie tanzen, nach der der Kongress und das Weiße Haus tanzen. Dann wird es zu spät sein.