Denkst du, China kann Taiwan einfach einnehmen? Denk nochmal nach

Von Brian Kerg

China will der Welt weismachen, dass es bereits entscheidend gewonnen hat und dass niemand etwas dagegen tun kann

“Alle Medien sind [sic] Propaganda, wir sind nur ehrlicher damit. So heißt es auf dem Social-Media-Profil von Zhao DaShuai, einem Mitglied des Propagandabüros der Bewaffneten Volkspolizei.

Die chinesische Strategie zeichnet sich oft dadurch aus, dass sie auf Täuschung setzt, aber wie so viele autoritäre Regime sagt auch die Kommunistische Partei Chinas oft genau, was sie tut und warum sie es tut.

Unter diesem Blickwinkel der Propaganda und der politischen Kriegsführung sollten China-Beobachter die “Bestrafungsübungen” der Volksbefreiungsarmee rund um Taiwan analysieren, die unter dem Namen Joint Sword 2024A zusammengefasst werden. Diese Übungen, die von Peking als Reaktion auf die Antrittsrede des taiwanesischen Präsidenten Lai Ching-te am 20. Mai angekündigt wurden, positionierten chinesische Luft- und Seestreitkräfte in Gebieten um Taiwan, die es Peking ermöglichen würden, die Insel zu isolieren oder eine Blockade zu verhängen.

Begleitet wurden diese Übungen von einem Propagandavideo, das vom chinesischen Theaterkommando Ost produziert wurde und eine überwältigende Raketensalve zeigte, die Ziele in Taiwan traf. In den Slogans, die in dem Video zu hören sind, wird die Absicht dieser Angriffe deutlich: “Zerstört die Säule der taiwanesischen Unabhängigkeit! Schlagt das Basislager der taiwanesischen Unabhängigkeit! Schneidet den Blutfluss der taiwanesischen Unabhängigkeit ab!”

Betrachtet man dies im Zusammenhang mit Chinas anhaltender Druckkampagne gegen Taiwan, einer Beschleunigung des chinesischen Schiffbaus, der die westliche Marineproduktion zunehmend in den Schatten stellt, und einem wachsenden chinesischen Raketenbestand mit zunehmender Reichweite, ergibt sich leicht ein düsteres Bild der chinesischen Unbesiegbarkeit. Die Botschaft ist klar: Es ist aussichtslos, sich einer militärischen Inbesitznahme Taiwans durch China zu widersetzen.

Verbündete und Partner der USA, die eine Verteidigung Taiwans in Erwägung ziehen, könnten die Durchführbarkeit und den Wert eines Eingreifens gegen einen so mächtigen Feind wie China in Frage stellen. Und die taiwanesischen Politiker und Wähler könnten sich von dem Riesen einschüchtern lassen, dessen Faust ihre gesamte Inselnation überschattet. Wenn Widerstand aussichtslos ist, dann könnte es für Taiwan und die Welt die klügere Entscheidung sein, den Schmerz einer zukünftigen Vereinigung zu verringern.

Dieser Eindruck ist genau der Effekt, den China anstrebt – ein kognitives fait accompli. China will die Welt glauben machen, dass es bereits entscheidend gewonnen hat und dass niemand etwas dagegen tun kann.

Sieht man einmal von der Propaganda ab, so ist die tatsächliche militärische Stärke Chinas – auch wenn sie gefährlich ist – weniger beeindruckend und brüchiger, als Peking die Welt glauben machen will. Nichtsdestotrotz könnte Chinas Einflusskampagne wirksam sein, wenn sie das verstärkt, was China-Beobachter vielleicht schon zu glauben geneigt sind.

So hat beispielsweise die Associated Press versehentlich ein manipuliertes Foto der chinesischen Staatsmedien von Militärübungen der PLA verwendet. Von dort aus verbreitet sich das Narrativ weiter. In vielen Zeitungen, im Fernsehen, in den sozialen Medien und in der Wissenschaft wird nun die gleiche Geschichte von der chinesischen Übermacht erzählt. Kurz gesagt: Sie weist alle doktrinären Merkmale einer effektiven Täuschung auf.

Russland hat vor seinem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 eine ähnliche Strategie verfolgt und sein Militär als übermächtige Macht dargestellt. Und obwohl Russland eine existenzielle Bedrohung für die ukrainische Souveränität ist und bleibt, wurde die russische Fassade der Unbesiegbarkeit durch den erbitterten und anhaltenden ukrainischen Widerstand gegen einen Feind mit erheblichen materiellen und zahlenmäßigen Vorteilen schnell entlarvt.

Es ist eine weitere Variante der Geschichte von David gegen Goliath. Was China und Russland nicht bedenken, ist, dass in dieser Geschichte David gewinnt.

Um diese Täuschung als das zu entlarven, was sie ist, und gleichzeitig die chinesischen Schwachstellen aufzudecken, die sie zu verbergen sucht, ist ein mehrgleisiger Ansatz erforderlich:

Erstens müssen die politischen Entscheidungsträger und die Analysten, die sie informieren, die Art und Tiefe der Einflussnahme Pekings verstehen.

Zweitens müssen sie die relativen Schwächen Chinas und die Stärken Taiwans in einem Invasionsszenario erkennen.

Und schließlich müssen sie dem Narrativ der überwältigenden chinesischen Stärke umfassend entgegentreten und ihre Bevölkerungen gegen bösartige chinesische Einflussnahme impfen.

Chinas Einflusskampagne

Chinas Beeinflussungskampagne zur Erreichung dieser kognitiven vollendeten Tatsachen wird auf mehreren Ebenen durchgeführt. Am offensichtlichsten ist die offensichtliche Demonstration militärischer Stärke bei Übungen wie Joint Sword 2024A und den dazugehörigen Propagandavideos.

Chinas Kampagne wird in den sozialen Medien noch verstärkt. Die Kommunistische Partei Chinas finanziert die Wumao, Zehn- bis Hunderttausende von Internetnutzern, die von der chinesischen Regierung dafür bezahlt werden, die Propaganda des Regimes zu wiederholen und diejenigen zu verfolgen, die scheinbar kritische Ansichten vertreten.

Darüber hinaus produziert die chinesische Regierung jährlich Hunderte von Millionen von Internetbeiträgen, um die Nutzer von jeder kritischen Diskussion über die Partei abzulenken. Solche Beeinflussungsaktionen finden nicht nur auf Weibo, der staatlich kontrollierten chinesischen Social-Media-Plattform, statt, sondern auch auf X und anderen Plattformen, um das westliche Publikum zu beeinflussen. Viele von ihnen haben trotz ihrer Unbeholfenheit weiterhin eine große Anhängerschaft und ein großes Engagement.

Die Schwierigkeit eines Angriffs auf beiden Seiten der Straße

Dieser aggressive Vorstoß an allen Informationsfronten soll nicht nur die Stärke Chinas vermitteln, sondern auch seine Schwächen im Vergleich zu den Realitäten des Versuchs einer militärischen Einnahme Taiwans verschleiern. Eine solche Operation würde sowohl die Isolierung und Blockade Taiwans als auch einen amphibischen Angriff über die Meerenge von Taiwan erfordern.

China verfügt zweifellos über die Luft- und Seestreitkräfte, um eine Blockade um Taiwan zu errichten, aber die Aufrechterhaltung einer solchen Blockade könnte für Peking strategisch bedenklich werden, wenn sie die chinesische Wirtschaft, insbesondere den internationalen Handel, beeinträchtigen würde. Auch in operativer Hinsicht wäre eine Blockade aufgrund von Faktoren wie Logistik, Wartung, Luftraumkontrolle und -koordinierung problematisch.

Blockade-Demonstrationen wie Joint Sword 2024A sind unglaublich kostspielig und belasten die chinesischen Fähigkeiten auf breiter Front, obwohl sie nur vorübergehend sind. Eine vollständige, langwierige Blockade würde das chinesische Militärsystem mit einer noch größeren Belastung konfrontieren, was die Aufrechterhaltung des Systems fragwürdig und störanfällig machen würde.

Sollten die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten militärisch eingreifen, könnten die “Patrouillenboxen”, die auf den chinesischen Diagrammen ihrer jüngsten Übung angepriesen werden, ebenso leicht zu “Killboxen” für taiwanesische und US-amerikanische Streitkräfte werden, um chinesische Schiffe, insbesondere vor der Ostküste der Insel, anzugreifen.

Die chinesische Machtprojektion von der Küste des chinesischen Festlands zur Ostküste Taiwans ist relativ einfach, und China wird wahrscheinlich die Überlegenheit entlang solcher Operationslinien aufrechterhalten. Die Ostküste Taiwans kann jedoch leichter von Verbündeten und Partnern unterstützt werden, die vom Territorium Japans und der Philippinen aus oder über Luft- und Seestreitkräfte aus dem Pazifik eingreifen könnten. Während China seine militärische Vorherrschaft in der Straße von Taiwan wahrscheinlich aufrechterhalten würde, ist die Aufrechterhaltung dieser Vorherrschaft östlich von Taiwan ein aussichtsloses Unterfangen.

Die politischen Entscheidungsträger sollten auch auf die schiere Schwierigkeit eines Angriffs über die Straße hinweg hinweisen. Ein amphibischer Angriff von China auf Taiwan wäre größer und komplexer als die Invasion der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg und würde eine gemeinsame Planung und Koordination erfordern, die den zersplitterten und politisch gespaltenen Dienststellen der PLA fehlt.

Eine passendere Analogie wäre der gescheiterte Gallipoli-Feldzug der Alliierten im Ersten Weltkrieg, denn China wäre wahrscheinlich nicht in der Lage, operativ zu überraschen und würde in tödliche Gewässer voller Minen und Munition segeln. Und auch wenn chinesische Truppen es schließlich bis zur Küste Taiwans schaffen könnten, würden sie wahrscheinlich gestrandet und eingeschlossen sein.

Ein Quartier zu errichten ist eine Sache, es zu sichern und auszubauen eine andere. In einem Bericht von Mark F. Cancian, Matthew Cancian und Eric Heginbotham aus dem Jahr 2023 werden die zahlreichen Schwierigkeiten aufgezeigt, denen sich China bei der Einrichtung eines Quartiers gegenübersehen würde. Der Bericht zeigt andere Ansätze auf, die die Vereinigten Staaten und Taiwan verfolgen könnten, um eine solche Niederlassung einzudämmen oder zu verhindern.

Die einem autoritären, kommunistischen System innewohnenden Schwächen verschärfen diese operativen Faktoren nur noch mehr.

Chinas falsches Narrativ entkräften

Um Chinas bösartigem Narrativ entgegenzuwirken, sind proaktive und präventive Maßnahmen erforderlich. Erstens müssen die politischen Entscheidungsträger die Schwächen Chinas und die Stärken Taiwans in einem Invasionsszenario hervorheben und ihrer Öffentlichkeit vermitteln, soweit es die Klassifizierung und die Vorsicht erlauben.

Sie sollten so oft wie möglich den Willen vieler Taiwaner bekräftigen, für ihre Autonomie zu kämpfen, sowie die Stärke und Bereitschaft der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten und Partner, Taiwan in einem solchen Kampf zu unterstützen. Anders ausgedrückt: Sie müssen den Nettoeffekt der enger werdenden Allianzen und Partnerschaften für die Gesamtverteidigung Taiwans aufzeigen, die zu einem Schutzschild geschmiedet werden, der die chinesische Aggression weiterhin abwehrt.

Die politischen Entscheidungsträger sollten das Beispiel Russlands als einen übermütigen “Kaiser ohne Kleider” hervorheben und die Parallelen zwischen Moskau und Peking aufzeigen.

Schließlich sollten in Taiwan und anderswo verschiedene andere Bemühungen unternommen werden, um die Gesellschaft gegen Desinformation zu impfen. Verstärkte Bemühungen um die Entwicklung und Kultivierung von Medienkompetenz, von der Grundschule bis zur Hochschule, werden dazu beitragen, kritischere Konsumenten von Informationen heranzubilden, die sich nicht so leicht von Desinformation im Allgemeinen und chinesischer Desinformation im Besonderen täuschen lassen werden.

Bewusst mit Ressourcen ausgestattete Büros, die mit der Identifizierung und Bekämpfung chinesischer Desinformation betraut sind, könnten sich mit den Büros für öffentliche Angelegenheiten und Information in den Behörden der Pro-Taiwan-Länder abstimmen und von diesen verstärkt werden.

Indem sie die Wahrheit über die chinesischen Schwachstellen und die taiwanesischen Stärken über verschiedene Kanäle verbreiten, können Taiwans Verbündete und Partner die Kraft der chinesischen Propaganda abschwächen und den Weg für einen sachkundigeren und widerstandsfähigeren Ansatz zur Unterstützung der Sicherheit Taiwans sowie der Stabilität im gesamten Indopazifik ebnen.