Zionismus ist das genaue Gegenteil von Spiritualität

Von Caitlin Johnstone

Der Zionismus ist das genaue Gegenteil von Menschen, die sich als “spirituell, aber nicht religiös” bezeichnen. Er ist eine Religion, die von jeglicher Spiritualität befreit ist, bis sie nichts weiter als eine beschissene politische Ideologie ist, bei der es letztlich um Land, westlichen Imperialismus und geostrategische Kontrolle geht.

❖

Es gehört schon eine tiefe Grausamkeit dazu, Zehntausende von Tonnen militärischer Sprengstoffe auf ein riesiges Konzentrationslager voller Kinder regnen zu lassen. Es bedarf eines ausgeprägten bösartigen Narzissmus, um zu erwarten, dass jeder dies akzeptiert, und sich verletzt und entrüstet zu zeigen, wenn sie es nicht tun.

❖

Die Menschen fühlen sich zur Religion berufen, weil es etwas in uns allen gibt, das uns sagt, dass diese Welt nicht ganz so ist, wie sie zu sein scheint, dass es ein wundersames Geheimnis gibt, das direkt unter der Oberfläche lauert (in Wirklichkeit ist das, was sie erleben, eine unangenehme Dissonanz mit der Täuschung des egoistischen Bewusstseins und ein Impuls, zu versuchen, daraus zu erwachen, aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal). Wenn sie bestimmten christlichen oder jüdischen Sekten angehören, wird ihnen gesagt, dass sie das bekommen können, wonach sie sich sehnen, indem sie sich leidenschaftlich für die militärischen und geopolitischen Ziele eines kleinen Landes auf der anderen Seite des Planeten einsetzen.

Es ist eigentlich ziemlich traurig, wenn man darüber nachdenkt. Die Menschen haben diesen Impuls, der sie über sich selbst hinaus zu einem viel höheren und tieferen Zweck ruft, und dieser Impuls wird genutzt, um sie dazu zu bringen, einige der schlimmsten Dinge auf der Erde zu unterstützen. Sie kommen auf der Suche nach Transzendenz und einer persönlichen Beziehung zum Heiligen und bekommen eine dumme, verrückte politische Ideologie vorgesetzt, die ihnen sagt, dass sie ganz banale menschliche Verderbtheiten wie Apartheid und ethnische Säuberungen unterstützen sollen.

Authentische Spiritualität holt dich aus deinem Kopf heraus und verankert dich fest in der Realität, indem sie dich zu einer aufrichtigen Untersuchung dessen führt, was in dieser mysteriösen Erfahrung namens Leben tatsächlich vor sich geht, und dir niemals erlaubt, Antworten zu akzeptieren, die aus gelehrtem Wissen oder deinen müden, langweiligen Gedankenschleifen stammen. Es geht darum, eine Wahrheit zu finden, die so wahr ist, dass sie offensichtlich ist, noch bevor man überhaupt darüber nachdenken kann. Dinge wie der Zionismus führen die Menschen genau in die entgegengesetzte Richtung: in indoktrinierte Glaubenssätze, Propaganda, Täuschung und Missbrauch.

❖

Immer wieder zu sagen “Antizionismus ist Antisemitismus”, während Zionisten zu Tausenden Kinder abschlachten, ist ein hervorragendes Mittel, um Menschen dazu zu bringen, sich nicht mehr um Antisemitismus zu kümmern.

❖

Laut israelischen Medien wird in einem demnächst erscheinenden IDF-Bericht festgestellt, dass “viele” Opfer am 7. Oktober nicht durch die Hamas, sondern durch das Feuer der IDF verursacht wurden. Mir wurde gesagt, dass es sich hierbei um eine antisemitische Blutverleumdung und eine Holocaust-Leugner-Verschwörungstheorie handelt, aber ich denke, das haben wir jetzt hinter uns.

❖

“Dieser offensichtliche Völkermord ist nicht das, wonach er aussieht. Glaubt nicht euren lügenden Augen oder euren lügenden Ohren oder eurem lügenden Verstand oder eurem lügenden Herzen.”

~ Die gesamte westliche politisch-mediale Klasse, Oktober 2023 – heute

❖

Eine gerechte und tugendhafte Nation hätte es nicht nötig, durch ständige Propaganda in den Massenmedien, aggressive Lobbyarbeit in ausländischen Regierungen, ununterbrochene Online-Informationseinsätze, ein erstaunliches Ausmaß an ausländischer militärischer Unterstützung und ständige polizeiliche und militärische Gewalt künstlich gestützt zu werden.

❖

“Warum kritisieren Sie ständig Israel, ohne über den Sudan zu sprechen? Haben Sie keine Gedanken zu den schrecklichen Dingen, die dort geschehen?”

Natürlich habe ich Gedanken zum Sudan. Ich finde es sehr interessant, dass die Simpsons des Imperiums wollen, dass ich über den Sudan spreche, anstatt über die Verbrechen in Gaza, die von dem Imperium, unter dem ich lebe, aktiv unterstützt werden. Ich finde es sehr aufschlussreich, dass dieselben Empire-Simps nie darüber sprechen wollen, dass die VAE – praktisch ein Mitgliedstaat ihres geliebten Imperiums – den RSF im Sudan unterstützen. Und ich denke, diese “Was ist mit dem Sudan”-Masche, die die Empire-Simps und Israel-Apologeten machen, klingt sehr nach “Hört auf, die Verbrechen der Weißen in der Machtstruktur zu kritisieren, zu der ihr gehört, kritisiert stattdessen diese braunen Menschen in Afrika.”

❖

Wenn die Menschen wirklich verstehen würden, was ihnen im Kapitalismus gestohlen wird, hätten wir sofort eine Revolution. Technische Innovationen könnten dazu genutzt werden, die Menschheit von der Notwendigkeit zu arbeiten zu befreien und das Paradies auf Erden zu schaffen, aber stattdessen werden sie dazu genutzt, Milliardäre in Billionäre zu verwandeln, während alle anderen ein Leben in Schufterei führen.

❖

Gaza hat der Linken, zusätzlich zu allem anderen, was die letzten acht Monate ausmachte, die Gelegenheit gegeben, sich selbst und ihre Prioritäten neu zu bewerten und zu spüren, wie mächtig sie sein kann, wenn sie all die sektiererischen Fehden, kleinlichen Streitereien und Social-Media-Geplauder beiseite legen kann, um sich auf etwas zu konzentrieren, das wichtiger ist als jeder von uns. Wir können die Welt verändern, wenn wir alle über uns hinauswachsen und uns mit aller Kraft für das höchste Interesse einsetzen.