Fünf Staaten verklagen Pfizer: Kansas und Idaho gehören zu den Staaten, die Pfizer wegen irreführender Behauptungen über seine Covid-Spritzen verklagen werden.

Peter Imanuelsen

Das sind großartige Neuigkeiten.

Ich hatte bereits berichtet, dass der Generalstaatsanwalt von Kansas Pfizer wegen Irreführung über die Sicherheit und Wirksamkeit der Covid-Spritze verklagt.

Es hat sich herausgestellt, dass fünf US-Bundesstaaten, darunter auch Kansas, Pfizer verklagen werden. Das ist eine große Nachricht.

Sie kam mit schockierenden Enthüllungen, dass mehr als 10 Prozent der Frauen, die die Spritze erhalten hatten, eine Fehlgeburt erlitten.

Ich habe das schon vor vielen Jahren vermutet, weil mir in den Geburtenstatistiken etwas sehr Merkwürdiges aufgefallen ist. Etwa 9 Monate nach Einführung der Covid-Spritzen kam es zu einem massiven Einbruch der Geburtenrate.

Und nicht nur das, wir stellten auch fest, dass Frauen, die die Covid-Spritze nicht erhalten hatten, bei den Geburten überrepräsentiert waren. Das gab mir zu denken.

Es stellte sich heraus, dass eine Studie gezeigt hatte, dass die flüssigen Nanopartikel in den mRNA-Injektionen bei Ratten überall verteilt waren, mit einer hohen Konzentration in den Eierstöcken. Die Studie zeigte, dass die Injektion wahrscheinlich mit Unfruchtbarkeit in Verbindung steht.

Nachdem Pfizer über die Sicherheit und Wirksamkeit seiner Injektion gelogen hatte, erzielte das Unternehmen mit dem Verkauf seiner Covid-Injektionen einen Rekordumsatz von rund 75 Milliarden Dollar.

Das ist sehr interessant. Erinnern Sie sich an all die klinischen Studien, die angeblich durchgeführt wurden, um die Sicherheit der Injektionen zu gewährleisten? Nun, die entscheidende Covid-Impfstoffstudie von Pfizer wurde von Pfizer finanziert und von Pfizer-Mitarbeitern konzipiert, durchgeführt, analysiert und geschrieben. Hier ist nichts zu sehen…

Kansas ist damit der erste Bundesstaat, der Klage gegen Pfizer erhebt. Laut Generalstaatsanwalt Kris Kobach werden sich aber noch fünf weitere Staaten (neben Kansas) anschließen, darunter auch Idaho.

Die anderen Staaten werden ihre Klagen unabhängig voneinander ankündigen, was sie bisher noch nicht getan haben. Ich halte Sie auf dem Laufenden!