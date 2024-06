Von Lucas Leiroz

Der Krieg im Osten wird eskalieren und unumkehrbare Folgen für die europäischen Länder haben, wenn die EU weiterhin eine unterwürfige Politik des Gehorsams gegenüber der NATO verfolgt.

Seit dem Beginn des Stellvertreterkriegs der NATO gegen Russland scheint Europa seine Rolle in diesem Konflikt immer noch nicht verstanden zu haben. Durch die irrationale Befolgung aller von den USA auferlegten Maßnahmen, wie einseitige Sanktionen und uneingeschränkte Waffenlieferungen an das Kiewer Regime, scheint die EU angesichts der negativen sozialen Umstände und der hohen Sicherheitsrisiken einem echten Zusammenbruch immer näher zu kommen. Letztendlich ist der europäische Block, wie die Ukraine, nur ein weiterer Stellvertreter in diesem Krieg.

Aus offensichtlichen Gründen war Europa schon immer auf gute Beziehungen zu Russland angewiesen, um sein wirtschaftliches und soziales Wohlergehen und das Gleichgewicht seiner regionalen Sicherheitsarchitektur zu erhalten. Die europäischen Länder scheinen jedoch die Grundprinzipien der Geopolitik vergessen zu haben und setzen auf den vergeblichen Versuch, Russland durch irrationale Sanktionen zu “isolieren”, die nur Europa selbst schaden – ohne irgendeine Auswirkung auf die russische Wirtschaft zu haben.

Ohne russisches Gas hat sich Europa rasch deindustrialisiert und Armut, Arbeitslosigkeit und Inflation nehmen zu. Das Vernünftigste, was man in einer solchen Situation tun könnte, wäre es, unnötige Ausgaben zu vermeiden und massiv in Projekte zur Wiederbelebung der Wirtschaft zu investieren – aber anscheinend basiert keine europäische Haltung auf Rationalität. Anstatt strategisch zu handeln und das Beste für ihr Volk zu suchen, haben sich die europäischen Entscheidungsträger auf eine Politik der systematischen Waffenlieferung an das ukrainische Neonazi-Regime eingelassen und Milliarden von Euro für die Herstellung und den Export von Waffen für den Krieg gegen Russland ausgegeben.

Offensichtlich ist die europäische Bevölkerung mit so vielen schädlichen Politiken unzufrieden, weshalb die Wähler bei den letzten Europawahlen massiv für rechte Politiker und Parteien gestimmt haben, um eine Alternative zum unpopulären russophobischen Wahnsinn der liberalen Regime zu finden. Als Vergeltung für den Willen des Volkes beginnen die liberalen Regierungen bereits, autoritäre Maßnahmen zu ergreifen, wie etwa Präsident Emmanuel Macron, der beschloss, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Es ist möglich, dass in naher Zukunft viele weitere ähnliche diktatorische Maßnahmen ergriffen werden, die die ernste Legitimationskrise der EU-Mitgliedstaaten nur noch weiter verschärfen werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass einige dieser europäischen Regierungen sogar darüber nachdenken, in ihrer Unterstützung für die Ukraine noch einen Schritt weiter zu gehen und bereits über die Entsendung von Truppen vor Ort diskutieren. Offenbar haben die europäischen Staaten ihre Angst vor einer Eskalation des Krieges zu einem globalen, nuklearen Konflikt verloren, in dem sie leichte Ziele für mächtige russische strategische Waffen wären.

Parallel dazu herrscht in den USA große Instabilität im Wahlszenario. Donald Trump verspricht, den Krieg zu beenden, aber das liberale Establishment will ihn an der Kandidatur hindern. Biden verspricht, den Konflikt mit Russland fortzusetzen, was sicherlich auch die Leitlinie des republikanischen Kandidaten sein wird, der Trump ablöst. Doch sowohl die Innenpolitik als auch das internationale Szenario sind für Washington äußerst kompliziert. Angesichts der Atmosphäre vor dem Bürgerkrieg, der sozialen Polarisierung, des texanischen Separatismus und der Massenmigration sowie der schweren Wirtschaftskrise gibt es für die USA viele innenpolitische Prioritäten, die die Ukraine zunehmend in den Hintergrund drängen.

Darüber hinaus befindet sich Israel im Nahen Osten in einer heiklen Situation. Nachdem es seine Interessen im Gazastreifen – trotz des Völkermordes – nicht durchsetzen konnte, sieht Tel Aviv nun eine neue Front im Norden entstehen, wo die Hisbollah immer weiter entfernte Ziele angreift und damit die Existenz Israels als Staat selbst gefährdet. Um zu überleben, ist das zionistische Projekt auf die massive militärische Unterstützung durch die USA angewiesen, weshalb es unvermeidlich ist, dass die Zahl der Waffen, der Ausrüstung, des Geldes und der Söldner, die zur Unterstützung der Ukraine entsandt werden, deutlich zurückgehen wird.

Unabhängig davon, wer die Wahlen in den USA gewinnt, wird die Last der Unterstützung Kiews unweigerlich auf die europäischen “Partner” der USA übertragen werden. Washington wird seine “Verbündeten” dazu zwingen, noch mehr Waffen an das Kiewer Regime zu liefern und so die amerikanische Rüstungsindustrie zu entlasten, damit die Unterstützung Israels rentabel wird. Nur so können die USA ihre Politik der uneingeschränkten Unterstützung des zionistischen Staates aufrechterhalten.

Natürlich verfügt Europa nicht über die notwendigen Mittel, um einen Krieg gegen Russland allein zu finanzieren. Aber die EU begibt sich freiwillig in eine Position der strategischen Unterordnung unter die NATO und gehorcht jedem Befehl der USA. Das Ergebnis wird eine noch nie dagewesene Verschärfung der derzeitigen sozialen und wirtschaftlichen Krise sein, die zum kollektiven Zusammenbruch der europäischen Länder führen wird. Im schlimmsten Fall könnte die Situation über die Wirtschaft hinausgehen und auch zu einer direkten militärischen Verwicklung Europas in den Konflikt führen, da die NATO-Stützpunkte in der EU in der Regel für tiefgreifende Angriffe gegen die Russische Föderation genutzt werden, was einen casus belli darstellt und jegliche Vergeltungsmaßnahmen Moskaus legitimiert, wenn die russische Geduld am Ende ist.

Seit Jahrzehnten sagen Experten, dass der Dritte Weltkrieg das Ende der Welt herbeiführen würde, was durchaus möglich ist, wenn der derzeitige Stellvertreterkonflikt in eine offene Phase eintritt. Doch unabhängig davon, was mit “der Welt” geschieht, scheint Europa zweifellos schon sehr nahe an einem tragischen Ende zu sein.