The Corbett Report: Warum die Welt aus den Fugen gerät (und was Sie dagegen tun können!)

Von James Corbett

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass alles auf einmal zusammenbricht?

Vergessen Sie es, eine Familie zu gründen oder ein Haus zu kaufen. Für junge Männer und Frauen wird es immer schwieriger, das Essen auf den Tisch zu bringen.

Und die Glücklichen, die den Widrigkeiten trotzen und eine Familie gründen können, verbringen ihre Zeit sicher nicht auf Grillpartys in der Nachbarschaft, während die Kinder eine Partie Streethockey spielen. Heute können sie froh sein, wenn sie ihre Kinder lange genug von ihren Geräten wegbekommen, damit sie merken, dass es noch andere Kinder in ihrer Nachbarschaft gibt. Nicht, dass die Eltern das Leben besser meistern würden.

Was machen alle an ihren Geräten? Natürlich scrollen sie durch ihre nicht enden wollenden Social-Media-Feeds mit Untergangspornos und Wutanfällen! Sie sind damit beschäftigt, zu beobachten, wie Israel den Holocaust an Palästina verübt und die NATO dem Atomkrieg mit Russland immer näher kommt, und wie die Menschen zu Hause in der Öffentlichkeit ausflippen, während die Gesellschaft zerfällt und die Welt dem Wahnsinn verfällt.

Der Glaube daran, dass harte Arbeit und Entschlossenheit uns allen helfen können, den Planeten zu verbessern und unseren Kindern einen besseren Ort zu hinterlassen? Vorbei. An seine Stelle ist das ungute Gefühl getreten, dass die Welt in einem Handkorb zur Hölle fährt und dass sie es vielleicht gar nicht wert ist, gerettet zu werden.

Ja, vom Makrokosmos der geopolitischen Krisen und Finanztricks bis hin zum Mikrokosmos des wirtschaftlichen Zerfalls und des spirituellen Unwohlseins scheint alles, was schief gehen könnte, schief zu gehen. Wir haben zunehmend das Gefühl, dass wir nur Zuschauer sind, die das chaotische Spektakel auf unseren Bildschirmen verfolgen, digitale Autofahrer, die dem Chaos, das sich auf der Datenautobahn abspielt, tatenlos zusehen.

Aber wussten Sie, dass es einen Namen für dieses Phänomen gibt? Und dass es Teil eines jahrelangen Plans der Mächte ist, die es nicht sein sollten, um die Welt zu destabilisieren und ihre Agenda voranzutreiben? Und wussten Sie auch, dass wir diesen Plan unterstützen, indem wir einfach nur zuschauen, wie sich diese Katastrophe abspielt?

Nein? Nun, Sie werden gleich alles darüber erfahren! Lasst uns eintauchen.

Das Prekariat*

*Prekariat beschreibt eine soziale Gruppe von Menschen, die unsicher oder prekär beschäftigt sind und oft in prekären Lebensverhältnissen leben.

Im Jahr 2011 veröffentlichte Guy Standing, ein marxistischer Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Entwicklungsstudien an der University of London, das Buch The Precariat: The New Dangerous Class (Das Prädikat: Die neue gefährliche Klasse), in dem er eine neue Art von sozialer Klasse definiert, die auf dem Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts entstanden ist:

Das Prekariat war nicht Teil der “Arbeiterklasse” oder des “Proletariats”. Die letztgenannten Begriffe suggerieren eine Gesellschaft, die zumeist aus Arbeitnehmern besteht, die langfristige, feste Arbeitsplätze mit festen Arbeitszeiten und Berufsbezeichnungen haben, die ihre Väter und Mütter noch verstanden hätten, und die mit lokalen Arbeitgebern konfrontiert sind, deren Namen und Merkmale ihnen vertraut sind. Viele, die ins Prekariat eintraten, kannten weder ihren Arbeitgeber noch wussten sie, wie viele Kollegen sie hatten oder in Zukunft wahrscheinlich haben würden. Sie gehörten auch nicht zur “Mittelschicht”, da sie weder über ein stabiles oder vorhersehbares Gehalt noch über den Status und die Vergünstigungen verfügten, die für Menschen der Mittelschicht selbstverständlich sind.

Mit anderen Worten: Nach Standings Einschätzung hat die “Gig-Economy” der letzten Jahre eine völlig neue Klasse von Arbeitnehmern hervorgebracht, deren wirtschaftliche Existenz durch ihre prekäre Natur definiert ist.

Aus einer marxistischen Weltanschauung kommend, stellt dieses Konzept des “Prekariats” diese Arbeiter nur als eine weitere ungetrennte Masse von Arbeitern im großen Klassenkampf dar und besteht darauf, dass sie die hilflosen Opfer gewaltiger wirtschaftlicher Kräfte sind, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Sie besteht darauf, dass die einzige Hoffnung dieser Massen von Eseln darin besteht, Lobbyarbeit bei den Regierungen zu leisten, damit diese den Gigarbeitern mehr Rechte einräumen. … oder die Regierung zu stürzen und eine Diktatur des Prekariats zu errichten … oder was auch immer marxistische Ökonomen glauben.

Natürlich ist diese Weltanschauung für die größten Kollektivisten von allen attraktiv: die Globalisten. Es ist also keine Überraschung, dass Standing innerhalb weniger Jahre eingeladen wurde, bei Bilderberg 2016 über “Prekariat und Mittelklasse” zu sprechen, oder dass seine Arbeit dann vom Weltwirtschaftsforum gefördert wurde, das ihn einlud, in Davos 2017 zu sprechen.

Aber das wirft die Frage auf: Warum sind die Erzglobalisten bei Bilderberg und Davos so daran interessiert, diese “Prekariats”-Idee zu fördern?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zunächst einen anderen Begriff ansehen, den die Mächtigen, die es nicht sein sollten, in den letzten Jahren versucht haben, im öffentlichen Bewusstsein zu verankern.

Die Polykratie

Das einzige, was die Kakistokraten an der Spitze der globalen Pathokratie mehr lieben als einen marxistischen Ökonomen, ist ein “postmarxistischer” französischer Soziologe. Das erklärt, warum die Werke von Edgar Morin – einem 103 Jahre alten französischen Theoretiker, der seit den 1940er Jahren schreibt – in den letzten Jahren von den Sprachrohren des Establishments und den Globalisten ausgegraben, entstaubt und durchforstet worden sind. Ihre Schatzsuche hat zu einem wertvollen Fund geführt: das Wort “Polykrise”.

Der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission (und langjährige Bilderberger) Jean-Claude Juncker nutzte 2016 eine Rede über die Probleme der Europäischen Union, um den von Morin in den 1990er Jahren geprägten Begriff wieder in den modernen politischen Diskurs einzuführen:

Die Europäische Union hat die schwerste Wirtschafts-, Finanz- und Sozialkrise seit dem Zweiten Weltkrieg hinter sich. Und sie hat immer noch mit den Folgen zu kämpfen. Ich habe oft das griechische Wort “Polykrise” verwendet, um die aktuelle Situation zu beschreiben. Unsere verschiedenen Herausforderungen – von den Sicherheitsbedrohungen in unserer Nachbarschaft und im eigenen Land über die Flüchtlingskrise bis hin zum Referendum im Vereinigten Königreich – sind nicht nur zur gleichen Zeit eingetroffen. Sie nähren sich auch gegenseitig und schaffen ein Gefühl des Zweifels und der Unsicherheit in den Köpfen unserer Menschen.

Während diese beiläufige Bemerkung über die “Polykrise” normalen Menschen mit klarem Verstand nicht viel erscheinen mag, haben die machiavellistischen Intriganten im globalistischen Jetset nachweislich keinen klaren Verstand.

Dementsprechend wurde Junckers flüchtige Erwähnung des Begriffs von dem Mainstream-Historiker (und Davos-Teilnehmer) Adam Tooze im Jahr 2022 auf den Seiten des Sprachrohrs der Londoner City, der Financial Times, aufgegriffen und weiter ausgeführt. Von da an wurde es zum “Modewort” in Davos im letzten Jahr, und das Weltwirtschaftsforum führte dann ein Interview mit Tooze über den Begriff und warum er so perfekt die Welt des Chaos beschreibt, die die Möchtegern-Globalherrscher herbeiführen.

Tooze zitiert die malthusianische Propaganda des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums in den 1970er Jahren als eine der “ersten Prognosen” der modernen Polykrise und schwärmt dann davon, wie der große Plan, (technokratische) Ordnung ins Chaos zu bringen, im totalen Zerfall der Weltwirtschaft und der Zivilgesellschaft in der Post-COVID-Welt gipfelt.

Wie der Bericht des Club of Rome und verschiedene Arten von epidemiologischem Fachwissen damals sagten, dämmerte das Bewusstsein, dass das Wunder des Wirtschaftswachstums, das nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich in dramatischem Ausmaß einsetzte, eine Kehrseite [sic] hat. Der Erfolg unseres Wirtschaftswachstums hat also eine Reihe wirklich dramatischer Risiken mit sich gebracht – auf der Seite der Ressourcen und der Umwelt, aber auch auf der Seite der pandemischen Krankheiten und zoonotischen Mutationen. Edgar Morin, der französische Theoretiker, der diesen Begriff als erster geprägt hat, ist ein klassischer Umweltalarmist der 1970er Jahre. Diese Chronologie ist also sehr eng. Aber es ist eine Sache, die Form von etwas zu sehen, es ist eine andere, seine Realität zu sehen. Und da ist die Pandemie-Erfahrung von 2020, 2021, einfach der Knaller, weil wir die Weltwirtschaft zum Stillstand bringen. So etwas haben wir noch nie erlebt – ein Einbruch des weltweiten BIP um 15-20 % innerhalb weniger Wochen.

Mit anderen Worten, die Polykrise definiert sich nicht durch eine der einzelnen Krisen, aus denen sie sich zusammensetzt – die (falsche) Klimakrise oder die (falsche) COVID-Krise oder die (erzeugte) Wirtschaftskrise usw. -, sondern durch die Art und Weise, wie all diese Krisen zusammenspielen und sich gegenseitig beeinflussen. Das ist der Grund, warum das Chaos der letzten Jahre uns allen so überwältigend vorkommt, wenn wir die Katastrophe in unserem Newsfeed beobachten. Es handelt sich nicht um eine Aneinanderreihung von Problemen, die sich jeweils einzeln lösen lassen, sondern um einen Schneeballsystem, bei dem jede einzelne Krise jede andere Krise nach sich zieht.

Und nun die eigentliche Frage: Warum sind diese vermeintlichen Machthaber des Planeten so begeistert von diesen Ideen des “Prekariats” und der “Polykrisen”?

Und warum? Weil es Teil ihres großen Plans ist, natürlich.

Nächstes Thema: Die Polykratie des Prekariats? . . .

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum die Bilderberger und ihre Lakaien in den Akademien und den etablierten Medien versuchen, “das Prekariat” und “Polykrise” in das öffentliche Bewusstsein zu bringen. Diese Begriffe passen perfekt in ihren langfristigen Plan, die (Neue Welt-)Ordnung aus dem (erzeugten) Chaos herauszuführen.

Nehmen Sie mich nicht beim Wort. Schauen Sie sich zum Beispiel an, was Bilderbergs Lieblingsmarxist, der bereits erwähnte Guy Standing, in seinem vom Weltwirtschaftsforum veranstalteten Vortrag über das Prekariat im Jahr 2016 argumentierte. Nachdem er vorgeschlagen hat, dass Regierungen weltweit mehr Geld von ihrem Steuervieh eintreiben sollten, und zwar durch “eine Sonderabgabe auf Einkommen, das durch Patente, Urheberrechte und andere Formen geistigen Eigentums generiert wird” und eine Abgabe “auf Einkommen, das von digitalen Plattformunternehmen aus App-gesteuerten Arbeitstransaktionen eingenommen wird”, schlägt er dann eine kühne neue Idee vor, was die blutsaugenden politischen Parasiten mit all dem gestohlenen Reichtum machen sollten: Ein universelles Grundeinkommen zur Versklavung , natürlich!

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Grundeinkommen Teil eines neuen Einkommensverteilungssystems sein muss. Es kann einige Zeit dauern, bis die Finanzierungsgrundlage geschaffen ist. Deshalb müssen die politischen Entscheidungsträger den Weg sorgfältig vorbereiten und einen evolutionären Ansatz verfolgen, der das alte Wohlfahrtssystem, das stückweise in einer anderen Ära aufgebaut wurde, schrittweise abbaut und ein neues, unserer Zeit angepasstes System errichtet. Unsere Aufgabe sollte es sein, den Politikern und den sie tragenden Institutionen das Rückgrat zu stärken. Das Grundeinkommen ist in der Tat ein politischer Imperativ.

Was?! Ein marxistischer Wirtschaftswissenschaftler schlägt vor, dass die Antwort auf den großen Klassenkampf darin besteht, den Menschen Geld zu stehlen und einen Teil davon in Form eines monatlichen, an Bedingungen geknüpften Stipendiums zurückzugeben? Und diese “radikale” Idee wird vom Weltwirtschaftsforum gefördert? Ich bin schockiert. (<–SARCASM)

Was ist mit der Polykrise? Ist sie auch ein trojanisches Pferd für den Plan der Globalisten?

Schauen Sie sich nur an, was das Sprachrohr des Establishments, Adam Tooze, in seinem vom Weltwirtschaftsforum veranstalteten Estrich über die Polykrise feststellt. Nachdem er auf die Vorteile hingewiesen hat, die die Polykrise für die Stärkung der verschiedenen Arme des Tiefen Staates mit sich bringen kann – er freut sich sogar darüber, dass die COVID-Propagandisten zum Beispiel das, was sie über die Manipulation der Öffentlichkeit gelernt haben, mit deutschen Regierungsbehörden teilen können, die versuchen, der Öffentlichkeit die grüne neofeudale Agenda zu verkaufen – sagt er uns dann, wir sollen uns entspannen. Wenigstens haben wir einen Namen für das Chaos, das sich um uns herum abspielt!

Der Zweck, die Idee des Konzepts besteht einfach darin, die Fäden zu öffnen, durch die man beginnen kann, die Zusammenhänge zu sehen. Wenn man nur eine Zeitung liest oder die Nachrichten sieht, wird einem diese Collage präsentiert, die einfach zusammenhanglos und verrückt aussieht, bis zu dem Punkt, an dem man sich zu fragen beginnt, ob man tatsächlich in der Lage ist, seinen eigenen Sinnen zu vertrauen. Das Polykrisenkonzept besagt: “Entspann dich, das ist tatsächlich der Zustand unseres gegenwärtigen Augenblicks. Ich denke, es ist nützlich, dem Gefühl einen Namen zu geben. Es ist therapeutisch. Hier ist Ihre Angst, hier ist etwas, das Sie grundlegend beunruhigt. So könnte man es nennen.

“Ja!” sagen die Globalisten. “Ihr Arbeiter seid eine Klasse des Prekariats und ihr seid Teil der großen Dialektik! Hört gut zu: Eure Rettung liegt im universellen Grundeinkommen und anderen staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft, die uns zufällig mehr Kontrolle über euer Leben geben!”

Und “Ja!” sagen die Globalisten. “Die Welt ist in einer Polykrise! Schaut euch eure Nachrichten an! Ihr wisst, dass es wahr ist. Gebt uns einfach mehr Kontrolle und entspannt euch in dem Wissen, dass wir alles für euch in Ordnung bringen werden!”

Auf diese Weise wird die Öffentlichkeit seit Generationen an der Nase herumgeführt. Ideen und Phrasen werden in den öffentlichen Diskurs eingebracht – “die Welt sicher machen für die Demokratie” oder “Verantwortung zum Schutz” oder “der globale Krieg gegen den Terror” oder “soziale Distanzierung” oder eine Million anderer sorgfältig verpackter Slogans – und plötzlich wird die Diskussion in diesen Begriffen geführt.

Selbst diejenigen, die sich diesen Ideen widersetzen, können ihnen nie wirklich entkommen. Gegen diese Ideen kann nur im Rahmen der Welt argumentiert werden, die sie voraussetzen – einer Welt, in der die Demokratie mit der Autokratie Krieg führt oder in der Völkermorde durch UN-Maßnahmen verhindert werden können oder in der der globale Terrorismus eine allgegenwärtige Bedrohung darstellt oder in der soziale Kontakte von Natur aus gefährlich sind.

Und nun, da das “Prekariat” und die “Polykrise” in die Dialektik eingegangen sind, sind die Globalisten ihrer Welteroberung noch einen Schritt näher gekommen.

Wie können wir diesem abscheulichen Plan entkommen?

. . . Oder der Polykrisenhaftigkeit der freien Menschheit?

Es ist nicht schwer zu verstehen, was die Globalisten wollen: Sie wollen die Kontrolle.

Und man muss kein Gehirnchirurg sein, um herauszufinden, wie sie ihre Kontrolle über den Globus festigen wollen: indem sie dem Chaos ihre Neue Weltordnung aufzwingen.

Und schließlich muss man kein Genie sein, um herauszufinden, wie sie aus dem Chaos eine Ordnung schaffen wollen: Sie werden das Chaos selbst erzeugen.

Dies ist ein Punkt, den ich in meinem Artikel Chaos aus der Ordnung, den ich 2017 geschrieben habe, angesprochen habe:

Natürlich müssen wir verstehen, dass wir aus einem bestimmten Grund an diesen Punkt gelangt sind. Um ihre neue Ordnung zu erhalten, mussten die Mächte, die nicht sein sollten, das derzeitige Chaos verursachen. Das beispiellose Ausmaß an sozialen, politischen und wirtschaftlichen Spannungen, das wir derzeit erleben, ist Teil eines Spielplans. Um die Schachfiguren zurückzusetzen, muss das Brett erst einmal umgestoßen werden.

Und jetzt, wo wir alle in jedem wachen Moment unseres Lebens in den schwarzen Spiegel unseres Fondleslab blicken, spüren wir den Druck der Polykrise umso deutlicher. Sehen Sie sich nur das ganze Chaos in der Welt an. Ich kann jede Minute des Tages meinen Newsfeed aktualisieren und eine neue Geschichte finden, über die ich mich empören oder entsetzen kann! Wird denn nicht jemand kommen und uns retten?

In der Zwischenzeit warten die Bilderberger und Davos-Eliten in den Startlöchern und bereiten ihre vorgefertigten “Lösungen” für diese Probleme vor.

Aber was wäre, wenn wir, anstatt uns gegen die Darstellung dieser Probleme durch Standing, Tooze und die anderen WEF-Helfer zu wehren, ihre Darstellung völlig ablehnen würden?

Was wäre, wenn wir nicht argumentieren würden, dass dem Klasseninteresse des Prekariats durch die Umsetzung dieser oder jener Regierungspolitik oder sogar durch Anarchie besser gedient wäre? Was wäre, wenn wir stattdessen das marxistische Konzept des Klassenkampfes selbst völlig ablehnen würden?

In der Tat bin ich jemand, der alle von Standing genannten Kriterien für ein Mitglied des Prekariats erfüllt: Ich bin kein Vollzeitangestellter eines großen Unternehmens. Ich habe keine Berufsbezeichnung, die die Generation meiner Mutter oder meines Vaters verstanden hätte. Ich habe keine traditionellen Sozialleistungen, keine festen Arbeitszeiten oder “etablierte Aufstiegsmöglichkeiten, die der gewerkschaftlichen Organisation und Tarifverträgen unterliegen”. Aber ich gehöre nicht zum “Prekariat”. Ich bin ein freies menschliches Wesen, das sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, indem es seinen freien Mitmenschen etwas Wertvolles zur Verfügung stellt. Ich bin nicht von einer Regierung abhängig, die mir Arbeitsgesetze gibt, die mich irgendwie vor dem Universum schützen. Ich kann mich dafür entscheiden, in Solidarität mit meinen Mitmenschen zu arbeiten. Ich kann mich dafür entscheiden, für ein Unternehmen zu arbeiten oder mich gewerkschaftlich zu organisieren oder Tarifverträgen beizutreten oder Sozialleistungen zu fordern … oder auch nicht. Ich bin nicht davon abhängig, dass Mama oder Papa Staat diese Dinge für mich tun, und ich will auch nicht, dass sie es tun.

Was wäre, wenn wir die Polykrise ablehnen würden, auf die sich Tooze und seine Mitstreiter konzentrieren wollen? Die “Klimakrise” ist überhaupt keine Krise, genauso wenig wie die “COVID-Krise” oder die “globale Terrorismuskrise” oder die “russische Desinformationskrise” oder irgendeine der Millionen anderen Ooga-Boya-Angstgeschichten, mit denen uns die Mächtigen, die es nicht sein sollten, und ihre medialen Sprachrohre ständig Angst machen wollen.

Und soweit es sich bei einigen Krisen um echte Krisen handelt, die unseren Lebensunterhalt oder unsere Existenz bedrohen – die echte Wirtschaftskrise, mit der viele heute konfrontiert sind, oder die allgegenwärtige Kriegsgefahr oder die Unterbrechung der weltweiten Nahrungsmittelversorgung -, sind diese Krisen entweder alle von der Regierung verursacht oder werden zumindest durch die Regierung verschärft. Es gibt keine “Polykrise”, die von uns verlangt, mehr Kontrolle an Politiker und ihre globalistischen Zahlmeister abzugeben, und keine “Polykrise”, die von uns verlangt, wie Sklaven auf einer neofeudalen Plantage zu leben und Käfer und im Labor hergestellte synthetische Fleischburger zu essen, um den Planeten zu retten.

So gesehen scheint unsere Aufgabe viel einfacher zu sein: mit unseren Mitmenschen zusammenzuarbeiten, um Gemeinschaften der Unterstützung zu schaffen, die nichts mit der Konsolidierung von immer mehr Kontrolle in den Händen von immer weniger Menschen zu tun haben. Das heißt nicht, dass die Aufgabe leicht sein wird, aber wenn wir erst einmal den vom Weltwirtschaftsforum propagierten Unsinn über “Prekariat” und “Polykrise” aus unserem Denken verbannt haben, können wir uns viel besser auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren, die vor uns liegt.

Wie können wir das also tun? Nun, zunächst einmal können wir aufhören, unser Leben im dunklen Schatten unserer leuchtenden Smartphone-Bildschirme zu verbringen. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten: Die Medienmatrix ist die Art und Weise, wie die Sie/Die/Die an der Spitze der globalen Machtpyramide uns gespalten und besiegt halten, fokussiert auf das Zugwrack des gesellschaftlichen Chaos und des Zerfalls, so dass wir die Welt um uns herum nie sehen. Eine Welt, in der Familien Grillfeste in der Nachbarschaft veranstalten und Streethockey spielen, anstatt sich gegenseitig zu ignorieren und die Zeit mit unseren Tablets und Handys zu verbringen, wäre eine unendlich bessere Welt, und wir alle wissen das.

Natürlich müssen wir uns dann einem anderen Problem stellen: dem Problem des drittwirksamsten Teils der feindlichen Propaganda.

Was ist das drittwirksamste Stück feindlicher Propaganda, fragen Sie? Eine gute Frage. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag.

In der Zwischenzeit ist es vielleicht an der Zeit, dass wir nicht länger zulassen, dass die Technokraten unseren Diskurs prägen – dass wir nicht länger zulassen, dass sie Wörter wie “Prekariat” und Phrasen wie “besitze nichts und sei glücklich” und Slogans wie “vertraue der Wissenschaft” in unsere Diskussionen einführen. Wenn die Grenzen unserer Sprache wirklich die Grenzen unserer Realität sind, wie Wittgenstein es formulierte, dann können wir damit beginnen, die Kontrolle über unsere Realität zurückzuerlangen, indem wir die Kontrolle über unsere Sprache zurückerlangen.

Es gibt keine Polykratie des Prekariats. Es gibt nur die Polykrisenhaftigkeit der freien Menschheit.