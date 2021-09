Der 11. September 2001: Fragen, die Sie sich stellen sollten, wenn Sie der offiziellen Darstellung immer noch Glauben schenken

globalresearch: Die Anschläge vom 11. September 2001 (9/11) forderten fast 3000 Tote in New York City, Washington D.C. und in Pennsylvania. Die Anschläge verwandelten Amerika in einen sich verschärfenden Polizeistaat im Inland und eine Nation, die sich im Ausland ständig im Krieg befindet.

Nach offizieller Darstellung übernahmen 19 Entführer der Al-Qaida vier Verkehrsflugzeuge, um Anschläge auf das World Trade Center in New York City und das Pentagon in Washington D.C. zu verüben.

Das Ereignis diente als Anstoß für die Invasion und Besetzung Afghanistans, die bis heute andauert. Es führte auch direkt zur Invasion und Besetzung des Irak. Es wurden auch Versuche unternommen, den Angriff zu zitieren, um einen Krieg mit dem Iran und anderen Mitgliedern der so genannten „Achse des Bösen“ (Libyen, Syrien, Nordkorea und Kuba) herbeizuführen.

Und wenn dies die Version der Realität ist, die man sich zu eigen macht, bleiben einige Fragen offen.

Lassen sich die Ähnlichkeiten zwischen 9/11 und den Plänen des US-Verteidigungsministeriums (DoD) und der Joint Chiefs of Staff (JCS), die 1962 unter dem Codenamen „Operation Northwoods“ ausgearbeitet wurden, einfach abtun?

Das US-Verteidigungsministerium und der Generalstab der Vereinigten Staaten verfassten bereits 1962 einen detaillierten Plan, der mit den Anschlägen vom 11. September 2001 fast identisch war und den Namen „Operation Northwoods“ trug, in dem die USA vorschlugen, Verkehrsflugzeuge zu entführen, Terroranschläge zu verüben und Kuba die Schuld zu geben, um eine militärische Intervention der USA zu rechtfertigen.

Weit davon entfernt, eine Verschwörungstheorie zu sein, berichteten die Mainstream-Medien, einschließlich ABC News, über das Dokument in Artikeln wie „U.S. Military Wanted to Provoke War With Cuba“:

In den frühen 1960er Jahren entwarfen Amerikas führende Militärs angeblich Pläne, um unschuldige Menschen zu töten und Terroranschläge in US-Städten zu verüben, um öffentliche Unterstützung für einen Krieg gegen Kuba zu gewinnen.

Die Pläne mit dem Codenamen Operation Northwoods beinhalteten Berichten zufolge die mögliche Ermordung kubanischer Emigranten, das Versenken von Booten mit kubanischen Flüchtlingen auf hoher See, die Entführung von Flugzeugen, die Sprengung eines US-Schiffs und sogar die Inszenierung von gewalttätigem Terrorismus in US-Städten. Die Pläne wurden entwickelt, um die amerikanische Öffentlichkeit und die internationale Gemeinschaft dazu zu bringen, einen Krieg zu unterstützen, um Kubas neuen Führer, den Kommunisten Fidel Castro, zu stürzen.

Eine vollständige PDF-Kopie des Dokuments ist über das Archiv der George Washington University verfügbar und bezieht sich insbesondere auf die Entführung von Verkehrsflugzeugen:

Ein Flugzeug auf der Eglin AFB würde als exaktes Duplikat eines zivil registrierten Flugzeugs, das einer CIA-eigenen Organisation im Raum Miami gehörte, lackiert und nummeriert werden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt würde das Duplikat gegen das eigentliche Zivilflugzeug ausgetauscht und mit den ausgewählten Passagieren beladen werden, die alle unter sorgfältig vorbereiteten Decknamen an Bord gehen würden. Das eigentlich registrierte Flugzeug würde zu einer Drohne umgebaut.

In dem Dokument wird auch die USS Maine zitiert, um die Art von Ereignis zu beschreiben, das das DoD-JCS inszenieren wollte, ein US-Kriegsschiff, dessen Zerstörung dazu benutzt wurde, den Spanisch-Amerikanischen Krieg böswillig zu provozieren. Es sei darauf hingewiesen, dass im Gegensatz zu dem Vorschlag des DoD-JCS-Dokuments, Opfer im Zusammenhang mit Flugzeugen zu inszenieren, bei der Explosion der USS Maine 260 Seeleute ums Leben kamen. Es ist wahrscheinlich, dass das DoD und das JCS nicht riskieren würden, eine Provokation zu inszenieren, die zu einem größeren Krieg führt, sondern es zulassen würden, dass einfache Soldaten mit dem Wissen, woran sie teilgenommen haben, am Leben gelassen werden.

Wenn man bedenkt, dass die USA versucht haben, die Öffentlichkeit zu täuschen, um einen ungerechtfertigten Krieg zu provozieren, bei dem zweifellos Tausende oder Zehntausende unschuldiger Menschen ums Leben gekommen wären, und dass andere Vorschläge die Tötung unschuldiger Menschen vorsahen, ist es eine Überlegung wert, dass die US-Politiker ebenso bereit wären, unschuldige Leben auszulöschen, wenn sie die Entführung von Flugzeugen inszenieren, um einen solchen Krieg zu provozieren.

Warum haben die US-Politiker umfangreiche Pläne zur Wiedererlangung der globalen Hegemonie der USA ausgearbeitet – einschließlich Regimewechsel in Afghanistan, Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen – ohne jeden denkbaren Vorwand, bis sich der 11. September 2001 zufällig ereignete?

Im Jahr 2000 schmiedeten US-Politiker des Project for a New American Century (PNAC) einen weitreichenden Plan, um Amerika als globalen Hegemon wieder zu etablieren. In einem 90-seitigen Dokument mit dem Titel „Rebuilding America’s Defense: Strategy, Forces and Resources For a New Century“ (PDF) wird eine Strategie zur Aufrechterhaltung der sogenannten „amerikanischen militärischen Vorherrschaft“ im Detail dargelegt.

Sie beinhaltete globale Maßnahmen, die die Vereinigten Staaten – im Jahr 2000 – niemals rechtfertigen konnten, einschließlich der Stationierung von US-Truppen in Südostasien, des Aufbaus eines globalen Raketenabwehrnetzes, das durch die während des Kalten Krieges unterzeichneten Verträge verboten war, und der Eindämmung von Entwicklungsländern, die in naher Zukunft die globale Hegemonie der USA zurückdrängen würden, darunter Iran, Irak, China, Nordkorea, Libyen und Syrien.

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, die zur Erreichung der in dem Dokument festgelegten Ziele erforderlichen Umgestaltungen vorzuschlagen und durchzuführen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen:

Der Transformationsprozess, selbst wenn er revolutionäre Veränderungen mit sich bringt, wird wahrscheinlich langwierig sein, wenn nicht ein katastrophales und auslösendes Ereignis eintritt – wie ein neues Pearl Harbor.

Tatsächlich ist der gesamte Text des Dokuments eine unheimliche Beschreibung der „internationalen Ordnung“ nach dem 11. September 2001, einer Ordnung, die unvorstellbar wäre, wenn die Ereignisse des 11. September 2001 nicht eingetreten wären.

Es sollte auch daran erinnert werden, dass Kriege, die auf 9/11 basieren, wie die Invasion und Besetzung Afghanistans, zugegebenermaßen vor 9/11 geplant wurden.

Der Guardian berichtete 2004 in seinem Artikel „Bush team ‚agreed plan to attack the Taliban the day before September 11‘,„:

Am Tag vor den Anschlägen vom 11. September einigte sich die Bush-Regierung auf einen Plan, das Taliban-Regime in Afghanistan gewaltsam zu stürzen, falls es sich weigern sollte, Osama bin Laden auszuliefern, so der Bericht einer überparteilichen Untersuchungskommission. In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass die Einigung über den Plan, der eine ständige Eskalation des Drucks über einen Zeitraum von drei Jahren vorsah, von den Regierungen Clinton und Bush immer wieder verschoben wurde, obwohl die Versuche, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auszuüben, wiederholt gescheitert waren.

Zwar scheint es unvorstellbar, dass die amerikanische oder die Weltöffentlichkeit den 16 Jahre andauernden Multibillionen-Dollar-Krieg, zu dem die Invasion in Afghanistan geworden ist, ohne die Anschläge vom 11. September 2001 tolerieren würde, doch war ein solcher Krieg zugegebenermaßen bereits Jahre vor dem 11. September 2001 im Gange.

Auch die Invasion des Irak im Jahr 2003 war eng mit den Folgen des 11. September verbunden, wurde aber ebenfalls lange vor dem 11. September beschlossen.

CNN berichtet in seinem Artikel „O’Neill: Bush plante Irak-Invasion vor 9/11“:

Die Bush-Regierung plante den Einsatz von US-Truppen für die Invasion des Irak bereits wenige Tage, nachdem der ehemalige texanische Gouverneur vor drei Jahren ins Weiße Haus eingezogen war, sagte der frühere Finanzminister Paul O’Neill in der Sendung 60 Minutes von CBS News.

Dies erinnert an ähnliche Äußerungen von US-Armeegeneral Wesley Clark, der wiederholt davor gewarnt hatte, dass die USA nach dem Kalten Krieg einen weltumspannenden Krieg anstrebten, um ihre Hegemonie über den Planeten zu behaupten, und dass sie den 11. September als Vorwand dafür nutzen wollten.

General Clark listete sieben Nationen auf, die nach dem 11. September 2001 für einen Regimewechsel vorgesehen waren, darunter Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen – alles Nationen, die sich jetzt entweder im Krieg befinden oder denen ein Krieg mit den Vereinigten Staaten und ihren Stellvertretern droht – oder, wie im Falle Libyens, die im Gefolge der US-Militäroperationen vollständig geteilt und zerstört wurden.

Wenn die Anschläge vom 11. September 2001 in erster Linie von saudischen Entführern mit saudischem Geld und saudischer Organisation verübt wurden, warum haben die Vereinigten Staaten dann mit allen Staaten im Nahen Osten außer Saudi-Arabien und seinen Verbündeten Krieg geführt oder mit Krieg gedroht?

Die Vereinigten Staaten haben nicht nur keine Schritte gegen Saudi-Arabien wegen seiner offensichtlichen Rolle bei den Anschlägen vom 11. September unternommen – dies gilt für die Regierungen der US-Präsidenten George Bush, Barack Obama und Donald Trump -, sondern sie haben Saudi-Arabien auch Waffen in Milliardenhöhe verkauft, dem saudischen Militär und der saudischen Regierung militärische Unterstützung und Schutz gewährt und sich mit Saudi-Arabien in seinem andauernden Konflikt mit dem Jemen zusammengetan – und das alles, obwohl aus US-Regierungsdokumenten und durchgesickerten E-Mails zwischen US-Politikern hervorgeht, dass Saudi-Arabien immer noch ein staatlicher Sponsor von Al-Qaida ist – der Organisation, die offiziell für die Anschläge vom 11. September 2001 verantwortlich gemacht wird.

In einem Bericht der US Defense Intelligence Agency (DIA) aus dem Jahr 2012 wird dies sogar ausdrücklich eingeräumt:

Wenn sich die Lage entspannt, besteht die Möglichkeit, ein erklärtes oder nicht erklärtes salafistisches Fürstentum in Ostsyrien (Hasaka und Der Zor) zu errichten, und genau das wollen die Unterstützungsmächte der Opposition, um das syrische Regime zu isolieren, das als strategische Tiefe der schiitischen Expansion (Irak und Iran) gilt.

Das DIA-Memo erklärt dann genau, wer die Unterstützer dieses „salafistischen Fürstentums“ sind:

Der Westen, die Golfstaaten und die Türkei unterstützen die Opposition, während Russland, China und der Iran das Regime unterstützen.

Dieses „salafistische Fürstentum“ ist jetzt als „Islamischer Staat“ bekannt, ein Ableger von Al-Qaida, der immer noch mit erheblicher staatlicher Unterstützung überall von Syrien, Irak und Libyen bis zu den Philippinen und darüber hinaus operiert.

Zufälligerweise dienten die von den Saudis bewaffneten und finanzierten Terroristen auf den Philippinen als Vorwand für die US-Militärs, um ihre Präsenz in Südostasien auszuweiten, genau wie es das bereits erwähnte PNAC-Dokument aus dem Jahr 2000 gefordert hatte.

In einer E-Mail aus dem Jahr 2014 zwischen dem Berater des US-Präsidenten, John Podesta, und der ehemaligen US-Außenministerin Hillary Clinton wird zudem eingeräumt, dass zwei der engsten regionalen Verbündeten der USA – Saudi-Arabien und Katar – den Islamischen Staat finanziell und logistisch unterstützen.

In der E-Mail, die durch Wikileaks an die Öffentlichkeit gelangte, heißt es:

… wir müssen unsere diplomatischen und traditionelleren nachrichtendienstlichen Mittel nutzen, um Druck auf die Regierungen von Katar und Saudi-Arabien auszuüben, die [den Islamischen Staat] und andere radikale sunnitische Gruppen in der Region heimlich finanziell und logistisch unterstützen.

Während die E-Mail die USA im Kampf gegen genau das „salafistische“ (islamische) „Fürstentum“ (Staat) darstellt, das sie 2012 zu schaffen und als strategischen Vorteil zu nutzen suchte, zeigt die Tatsache, dass sowohl Saudi-Arabien als auch Katar als staatliche Sponsoren der Terrororganisation anerkannt sind – und beide noch immer immense militärische, wirtschaftliche und politische Unterstützung von den Vereinigten Staaten und ihren europäischen Verbündeten genießen.

Wenn die USA wirklich glauben, dass Al-Qaida die tödlichen Anschläge vom 11. September 2001 verübt hat, warum zählen sie dann zwei der größten und produktivsten staatlichen Sponsoren von Al-Qaida zu ihren engsten Verbündeten?

Wenn wir diese drei Fragen ehrlich beantworten, können wir die sehr reale Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der 11. September kein von ausländischen Terroristen verübter Terroranschlag war, sondern vielmehr ein von Sonderinteressen innerhalb der Vereinigten Staaten selbst inszenierter Angriff.

Wenn wir diese Schlussfolgerung ablehnen, müssen wir uns fragen, warum das US-Verteidigungsministerium und das JCS sich die Zeit nehmen würden, Pläne für Anschläge unter falscher Flagge zu entwerfen, wenn sie nicht glaubten, dass es sich dabei um realisierbare Optionen handelt, die die US-Politiker ernsthaft in Betracht ziehen könnten. Zumindest müssen wir uns fragen, warum die Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums und des Obersten Rates der Vereinigten Staaten bei der Unterzeichnung und Verabredung einer Verschwörung zur Begehung unsäglicher terroristischer Handlungen erwischt werden konnten, um einen ungerechten Krieg zu rechtfertigen, und dabei nicht nur strafrechtlichen Anklagen entgingen, sondern auch weiterhin in der US-Regierung beschäftigt blieben.

Wir müssen uns auch fragen, warum die US-Politiker langfristige Pläne für die Wiedererlangung der globalen Hegemonie der USA entwerfen, ohne dass es einen denkbaren Vorwand gibt, um diese Pläne zu rechtfertigen. Selbst nach dem 11. September fiel es der US-Regierung schwer, der amerikanischen Öffentlichkeit und ihren Verbündeten die Invasion im Irak zu verkaufen. Ohne den 11. September wäre eine solche Verkaufsstrategie unmöglich gewesen. In Syrien sind die Bemühungen der USA um einen Regimewechsel so gut wie zum Erliegen gekommen, da der 11. September in weite Ferne gerückt ist.

Schließlich müssen wir angemessene Erklärungen dafür finden, warum diejenigen, die die mutmaßlichen Täter vom 11. September 2001 unterstützen, nach wie vor unerschütterliche amerikanische Unterstützung, Waffenverkäufe und sowohl politischen als auch militärischen Schutz erhalten. Wir müssen versuchen, eine Antwort darauf zu finden, warum Kämpfer, die in Syrien unter dem Banner von Al Qaida kämpfen, in den letzten sechs Jahren offen vom Gebiet des NATO-Mitglieds Türkei aus operieren konnten, Seite an Seite mit Mitarbeitern der US Central Intelligence Agency (CIA), die den Konflikt zugegebenermaßen mit Waffen, Geld und Ausbildung anheizen, die „zufällig“ in den Händen von Al Qaida landen.