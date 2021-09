Japan: DRITTER Todesfall nach Verabreichung eines Moderna Covid-Impfstoffs aus einer Charge, die wegen einer Verunreinigung zurückgerufen wurde

Die japanischen Gesundheitsbehörden haben bestätigt, dass ein dritter Mann gestorben ist, einen Tag nachdem er eine zweite Dosis des Impfstoffs Moderna Covid-19 aus einer der kontaminierten Chargen erhalten hatte, die inzwischen zurückgerufen wurden.

Der 49-jährige Mann erhielt seine zweite Covid-19-Impfung am 11. August und wurde am nächsten Morgen für tot erklärt, berichteten lokale Medien unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Bislang ist unklar, ob sein Tod mit der Impfung zusammenhängt. Es ist auch nicht bekannt, ob der Verstorbene an einer Grunderkrankung litt, die zu seinem plötzlichen Ableben beigetragen haben könnte. Es wurde berichtet, dass der Mann allergisch gegen Buchweizen war.

Der Mann war mit einer Dosis geimpft worden, die aus einer der inzwischen suspendierten Chargen des Impfstoffs stammte. Etwa 2,6 Millionen Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff Covid wurden in ganz Japan zurückgerufen, nachdem in einigen der Fläschchen Fremdkörper gefunden worden waren. Während die Behörden zunächst etwa 1,63 Millionen Dosen aus drei verschiedenen Chargen zurückriefen, wurde später eine weitere Million Dosen in den Präfekturen Okinawa und Gunma zurückgerufen, nachdem auch bei ihnen eine Verunreinigung festgestellt worden war.

Bei dem 49-Jährigen handelt es sich um die dritte Person in Japan, die nach der Einnahme einer Dosis aus den verunreinigten Chargen gestorben ist. Zuvor waren zwei Männer, beide in ihren 30ern, wenige Tage nach der zweiten Moderna-Impfung gestorben. Es wurde jedoch berichtet, dass keine der Ampullen, mit denen sie geimpft wurden, Fremdpartikel enthielt. Die Untersuchung der Todesfälle ist noch nicht abgeschlossen.

Die Substanz, die zunächst in mehreren Dutzend unbenutzten Fläschchen gefunden wurde und den Rückruf der Chargen veranlasste, stellte sich später als rostfreier Stahl heraus. Letzte Woche teilte der japanische Vertriebshändler von Moderna, Takeda Pharmaceutical Co. mit, dass er eine Untersuchung in der Anlage durchgeführt hat, in der die Kontamination vermutlich stattgefunden hat, und dass die Metallspäne höchstwahrscheinlich von den Maschinen in der Anlage stammen. Das Unternehmen betonte jedoch, dass die Partikel keine Gefahr für die Patienten darstellten, da „rostfreier Stahl routinemäßig in Herzklappen, Gelenkersatz und Metallnähten und -klammern verwendet wird“.

Daher wird nicht erwartet, dass die Injektion der Partikel… zu einem erhöhten medizinischen Risiko führt.

Trotz der anhaltenden Moderna-Kontroverse führt Japans Impfminister Taro Kono derzeit die Umfragen im Rennen um das Amt des nächsten Premierministers des Landes an. Seine Chancen sind weiter gestiegen, nachdem der scheidende Premierminister Yoshihide Suga seinen Rücktritt in diesem Monat aufgrund der Kritik an seinem Umgang mit der Pandemie angekündigt hatte.