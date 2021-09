„Zentralbanker sind Kriminelle“ Marc Faber warnt „Wenn COVID vorbei ist, werden die Eliten in den Krieg ziehen“

Der legendäre Investor, Ökonom und Marktprognostiker Dr. Marc Faber ist der Meinung, dass die Zentralbanken (CB) das Gelddrucken nicht einschränken werden. Ganz im Gegenteil.

Er sagt voraus, dass die Zentralbanken noch mehr Geld in einem schnelleren Tempo drucken werden, um das kollabierende Wirtschaftssystem noch ein wenig länger zusammenzuhalten. Dr. Faber erklärt,

„Was als sicher angesehen wird, nämlich Bargeld, ist nicht mehr sicher. Es ist unsicher. Sie fragen mich, was sicher ist? Ich weiß nicht mehr, was sicher ist, wenn man Gelddrucker hat, die unbegrenzt Geld drucken können. Ich glaube nicht, dass sie damit aufhören können. Ich glaube sogar, dass sie ihr Gelddrucken beschleunigen müssen. Die Aktienkurse können also steigen, aber das bedeutet nicht, dass der Lebensstandard real steigt. Vielleicht wird der Lebensstandard der 50 reichsten Menschen der Welt steigen, aber nicht der Lebensstandard des typischen Amerikaners oder des Durchschnittsamerikaners. Dieser Lebensstandard wird sinken. . . Das ganze Gelddrucken ist eine verzweifelte Maßnahme, um die Wähler von einer Rebellion abzuhalten.“

Dr. Faber sagt voraus, dass wir nicht nur eine weitere Inflation der Vermögenswerte erleben werden, sondern auch eine dramatische Lohninflation. Dr. Faber, der einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften hat, sagt,

„Ich glaube, dass es zu einer Lohninflation kommen wird, die die meisten Menschen noch nicht wirklich in Betracht gezogen haben. Zum ersten Mal seit den späten 1970er Jahren werden wir eine sich beschleunigende Lohninflation erleben, die in einigen Fällen sogar dramatisch sein wird. In einigen Staaten liegt der Mindestlohn bei 15 Dollar. Ich könnte mir vorstellen, dass er sehr schnell auf 30 Dollar pro Stunde ansteigt. Ich glaube nicht, dass die Inflation „vorübergehend“ ist (wie die Fed verkündet). Wir werden keine Stagflation haben. Wir werden etwas Schlimmeres haben. Wir werden steigende Preise und eine Depression des Lebensstandards der meisten Menschen haben.“

Dr. Faber sagt, der US-Aktienmarkt sei „überbewertet und überbesetzt“.

Er bevorzugt Aktien aus anderen Ländern, Immobilien „weit außerhalb der Städte“ und physisches Gold, Silber und etwas Bargeld. Faber mag auch einige Kryptowährungen in seinem Portfolio.

Dr. Faber macht sich weniger Sorgen über die wirtschaftliche Lage als vielmehr über den Aufstieg des Sozialismus und Kommunismus in der westlichen Welt. Faber behauptet, der Sozialismus zerstöre die Wirtschaft und die Freiheit. Faber weist darauf hin,

„Ich kann Ihnen ein Merkmal aller sozialistischen Länder nennen, die ich in meinem Leben besucht habe, und in allen gab es weniger Freiheit, weniger Glück als bei uns, und der Lebensstandard war wesentlich, nicht nur ein bisschen, sondern wesentlich niedriger als in der freien kapitalistischen Welt. . . . Ich muss leider sagen, dass ich glaube, dass die westliche Welt einen sehr gefährlichen Weg eingeschlagen hat, bei dem durch Nullzinsen im Grunde alles kostenlos ist. Das hat unbeabsichtigte Folgen.“

Wenn also die Inflation steigt und der Lebensstandard im Westen sinkt, steigt dann auch die Wahrscheinlichkeit eines Krieges? Faber sagt,