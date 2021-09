Studie: COVID-Impfungen erhöht die Delta-Infektiosität

mercola.com

Nach Angaben der U.S. Centers for Disease Control and Prevention besteht bei Personen, die sich frühzeitig gegen COVID impfen ließen, ein erhöhtes Risiko für eine schwere COVID-Erkrankung

Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass eine antikörperabhängige Verstärkung (ADE) stattfindet, oder es könnte einfach darauf hindeuten, dass der Schutz bestenfalls auf ein paar Monate begrenzt ist

Jüngste Forschungsergebnisse warnen davor, dass die Delta-Variante „eine vollständige Resistenz gegen Wildtyp-Spike-Impfstoffe entwickeln könnte“. Dies könnte zu einem Worst-Case-Szenario führen, das diejenigen, die die Pfizer-Impfung erhalten haben, für schwerere Erkrankungen anfällig macht, wenn sie dem Virus ausgesetzt sind.

Um „dem Virus einen Schritt voraus zu sein“, erwägt die Regierung Biden nun, eine Auffrischungsimpfung fünf Monate nach den ersten beiden Dosen zu empfehlen, anstatt acht Monate zu warten, wie zuvor vorgeschlagen

Israelische Daten zeigen, dass die Wirksamkeit der Impfung von Pfizer von anfänglich 95 % auf 39 % Ende Juli 2021 sank, als der Delta-Stamm vorherrschend wurde. Die U.S. Food and Drug Administration erwartet für jeden Impfstoff eine Wirksamkeit von mindestens 50 % im Vergleich zu Placebo.

Die offizielle Darstellung der COVID-19-Impfung ändert sich in diesen Tagen schnell. Es dauerte nur einen Monat, um von „wenn Sie geimpft sind, werden Sie nicht an COVID erkranken, einschließlich der Delta-Variante, zu „Menschen, die früh geimpft wurden, haben ein erhöhtes Risiko für eine schwere COVID-Erkrankung zu wechseln.

Von Anfang an haben ich und viele andere Mediziner vor der Möglichkeit gewarnt, dass diese Impfungen ein antikörperabhängiges Enhancement (ADE) verursachen können, d. h. eine Situation, in der die Impfung eine Kaskade von Krankheitskomplikationen begünstigt, anstatt davor zu schützen. Dies kann dazu führen, dass Sie bei einer Begegnung mit dem Wildvirus schwerer erkranken, als wenn Sie nicht „geimpft“ worden wären.

Wir haben zwar noch keine endgültigen Beweise für das Auftreten von ADE, aber es gibt verdächtige Anzeichen dafür, dass dies der Fall sein könnte. Daten, die zeigen, dass diejenigen, die sich Anfang des Jahres impfen ließen, jetzt ein erhöhtes Risiko für eine schwere Infektion haben, könnten ein solches Zeichen sein. Zumindest ist dies ein Hinweis darauf, dass der Schutz, den diese Impfungen bieten, nur sehr vorübergehend ist und nur einige Monate anhält.

Das macht Sinn, wenn man bedenkt, dass der Körper darauf programmiert wird, nur eine Art von Antikörpern gegen ein bestimmtes Spike-Protein zu produzieren. Sobald das Spike-Protein oder andere Elemente des Virus zu mutieren beginnen, nimmt der Schutz radikal ab. Schlimmer noch, der Impfstoff erleichtert die eigentliche Produktion der Varianten, da er „undicht“ ist und nur einen teilweisen, unwirksamen Immunschutz bietet.

Die natürliche Immunität ist weitaus besser, denn wenn Sie sich von der Infektion erholen, bildet Ihr Körper Antikörper gegen alle fünf Proteine des Virus sowie T-Gedächtniszellen, die auch dann noch vorhanden sind, wenn der Antikörperspiegel sinkt. Dadurch erhalten Sie einen weitaus besseren Schutz, der wahrscheinlich lebenslang bestehen bleibt, es sei denn, Sie haben eine eingeschränkte Immunfunktion.

Reale Daten aus Israel bestätigen dies. Sie zeigen, dass Personen, die die COVID-Impfung erhalten haben, ein 6,72-mal höheres Risiko haben, sich zu infizieren als Menschen mit natürlicher Immunität.

CDC räumt ein, dass die Immunität eines Impfstoffs nicht anhält

In einem Bericht vom 20. August 2021 stellte das BPR fest:

„‚Die Daten, die wir heute und nächste Woche veröffentlichen werden, zeigen, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die SARS-COVID-2-Infektion nachlässt‘, begann die CDC-Direktorin [Rochelle Walensky] … Sie zitierte Berichte internationaler Kollegen, darunter auch aus Israel, ‚die auf ein erhöhtes Risiko einer schweren Erkrankung bei den früh Geimpften hindeuten.‘ Keine Angst, dieselben Leute, die versucht haben, den Amerikanern Immunität durch eine Impfung zu verkaufen und versprochen haben, die Freiheiten, die sie beschnitten haben, zurückzugeben, haben einen Plan, und sie lassen nicht viel Raum für persönliche Entscheidungen.

In Anbetracht dieser Bedenken planen wir, dass die Amerikaner ab dem nächsten Monat Auffrischungsimpfungen erhalten, um den Impfschutz zu maximieren. Unser Plan ist es, das amerikanische Volk zu schützen und diesem Virus einen Schritt voraus zu sein, teilte Walensky mit … Der CDC-Direktor scheint fast zuzugeben, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs zeitlich begrenzt ist und sein Schutz in der sich ständig verändernden Umwelt begrenzt ist.

Angesichts dieser Erkenntnisse sind wir besorgt, dass der derzeitige starke Schutz vor schweren Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen in den kommenden Monaten abnehmen könnte. Dies gilt insbesondere für Personen, die ein höheres Risiko aufweisen oder die während der Phasen unserer Impfung früher geimpft wurden, erklärte Walensky … Ab dem 20. September haben Amerikaner, die vor mindestens acht Monaten ihre zwei Dosen des Impfstoffs von Pfizer oder Moderna erhalten haben, Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung. Die Torpfosten zurück zu einer „normalen“ Gesellschaft werden immer weiter verschoben. Wann werden die Amerikaner, vor allem diejenigen, die die ersten Impfungen durchgeführt haben, genug haben?“

Daten zeigen schnell abnehmende Immunität durch Impfungen

Tatsächlich zeigen israelische Daten, dass die Impfung von Pfizer von einer anfänglichen Wirksamkeit von 95 % auf 64 % Anfang Juli 2021 und 39 % Ende Juli, als der Delta-Stamm vorherrschend wurde, zurückging. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA erwartet für jeden Impfstoff eine Wirksamkeitsrate von mindestens 50 %.

Pfizers eigene Studiendaten zeigten sogar schon am 13. März 2021 eine rasch abnehmende Wirksamkeit. BMJ-Redakteur Peter Doshi erörterte dies in einem Blog vom 23. August 2021.

Im fünften Monat der Studie war die Wirksamkeit von 96 % auf 84 % gesunken, und dieser Rückgang konnte nicht auf das Auftreten der Delta-Variante zurückzuführen sein, da 77 % der Studienteilnehmer aus den USA stammten, wo die Delta-Variante erst Monate später auftauchte. Dies deutet darauf hin, dass die COVID-Spritze unabhängig von neuen Varianten eine sehr vorübergehende Wirksamkeit hat.

Hinzu kommt, dass die israelischen Behörden zwar behaupten, die Pfizer-Impfung sei immer noch wirksam, um Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu verhindern, dass aber viele, die sich doppelt impfen lassen, im Krankenhaus landen, und dass wir bereits eine Verschiebung der Krankenhausaufenthaltsraten von den Ungeimpften zu denjenigen beobachten, die eine oder zwei Injektionen erhalten haben. Mitte August waren beispielsweise 59 % der schweren COVID-Fälle unter Israelis zu verzeichnen, die zwei COVID-Injektionen erhalten hatten.

Geimpfte über 50 Jahre mit erhöhtem Risiko für schwere Infektionen

Daten aus dem Vereinigten Königreich zeigen einen ähnlichen Trend bei den über 50-Jährigen. In dieser Altersgruppe entfallen 68 % der Krankenhauseinweisungen und 70 % der COVID-Todesfälle auf teilweise und vollständig „geimpfte“ Personen.

80 % der COVID-Krankenhausaufenthalte in Massachusetts sind geimpfte

Daten der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention werfen ebenfalls Fragen über den Nutzen der COVID-Impfung auf. Zwischen dem 6. und 25. Juli 2021 wurden bei einem Ausbruch in Barnstable County, Massachusetts, 469 COVID-Fälle festgestellt.

Von den positiv getesteten Personen hatten 74 % zwei COVID-Impfungen erhalten und galten als „vollständig geimpft“. Trotz der Anwendung unterschiedlicher Diagnosestandards für nicht geimpfte und geimpfte Personen entfielen satte 80 % der COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte ebenfalls auf diese Gruppe.

Obwohl die BNT162b2-Immunsera von Pfizer-BioNTech die Delta-Variante neutralisierten, verloren einige BNT162b2-Immunsera ihre neutralisierende Wirkung und verstärkten die Infektiosität, wenn vier gemeinsame Mutationen in die Rezeptorbindungsdomäne (RBD) der Delta-Variante (Delta 4+) eingeführt wurden. ~ bioRxiv. 23. August 2021

Die CDC bestätigte auch, dass vollständig geimpfte Personen, die sich infizieren, eine ebenso hohe Viruslast in ihren Nasengängen haben wie ungeimpfte Personen, die sich infizieren, was beweist, dass es keinen Unterschied zwischen den beiden gibt, was das Übertragungsrisiko angeht.

Wenn der Impfstatus keinen Einfluss auf das potenzielle Risiko hat, das man für andere darstellt, warum brauchen wir dann Impfpässe? Nach Ansicht des Harvard-Epidemiologen Martin Kulldorff sprechen diese Beweise gegen Impfpässe. Sie können eindeutig keine Sicherheit gewährleisten, wie Ausbrüche zeigen, bei denen die Impfrate 100 % betrug. Beispiele hierfür sind Ausbrüche an Bord eines Carnival-Kreuzfahrtschiffs und der HMS Queen Elizabeth, einem Flaggschiff der britischen Marine.

Studie prognostiziert, dass die Impfung von Pfizer die Delta-Infektiosität erhöhen wird

Eine Studie, die am 23. August 2021 auf dem Preprint-Server bioRxiv veröffentlicht wurde, warnt nun davor, dass die Delta-Variante „eine vollständige Resistenz gegen Wildtyp-Spike-Impfstoffe entwickeln könnte“. Dies könnte zu einem Worst-Case-Szenario führen, bei dem diejenigen, die die Pfizer-Impfungen erhalten haben, bei Kontakt mit dem Virus schwerer erkranken könnten. Wie die Autoren erklären:

Obwohl die BNT162b2-Immunsera von Pfizer-BioNTech die Delta-Variante neutralisierten, verloren einige BNT162b2-Immunsera ihre neutralisierende Aktivität und verstärkten die Infektiosität, als vier häufige Mutationen in die Rezeptorbindungsdomäne (RBD) der Delta-Variante (Delta 4+) eingeführt wurden. Einzigartige Mutationen in der Delta-NTD waren an der erhöhten Infektiosität durch die BNT162b2-Immunsera beteiligt. Seren von Mäusen, die mit Delta-Spike, aber nicht mit Wildtyp-Spike immunisiert wurden, neutralisierten durchweg die Delta 4+ Variante, ohne die Infektiosität zu erhöhen.

Angesichts der Tatsache, dass laut GISAID-Datenbank bereits eine Delta-Variante mit drei ähnlichen RBD-Mutationen aufgetaucht ist, ist es notwendig, Impfstoffe zu entwickeln, die vor solchen kompletten Durchbruchsvarianten schützen.

Proaktiver Einsatz von COVID-Impfungen treibt gefährliche Mutationen voran

Es ist nun klar, dass sich die frühen Warnungen vor Massenimpfungen während eines aktiven Ausbruchs bewahrheiten. Nicht die Ungeimpften treiben die Mutationen voran, sondern die Geimpften, da die Injektionen die Infektion einfach nicht verhindern.

Das Endergebnis, wenn wir so weitermachen, wird eine Tretmühle ständiger Injektionen sein, um mit dem Karussell der nachlassenden Wirksamkeit im Allgemeinen und dem Auftauchen von impfstoffresistenten Varianten Schritt zu halten. Wie in Live Science berichtet:

„Impfstoffresistente Coronavirus-Mutanten entstehen eher, wenn ein großer Teil der Bevölkerung geimpft ist und die Virusübertragung hoch ist … Mit anderen Worten, eine Situation, die der derzeitigen in den USA sehr ähnlich ist. Das mathematische Modell, das am 30. Juli in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurde, simuliert, wie die Impfquote und die virale Übertragungsrate in einer bestimmten Bevölkerung beeinflussen, welche SARS-CoV-2-Varianten die Viruslandschaft dominieren …

Wenn die virale Übertragung niedrig ist, haben alle impfstoffresistenten Mutanten, die auftauchen, weniger Chancen, sich zu verbreiten, und sterben daher eher aus, sagte der Hauptautor Fyodor Kondrashov, der ein Labor für evolutionäre Genomik am Institute of Science and Technology Austria leitet.

Diese Ergebnisse sind keine Überraschung für diejenigen, die mit früheren Forschungsergebnissen vertraut sind, die genau das Gleiche zeigen. Wie in dem Artikel „Vaccines Are Pushing Pathogens to Evolve“ (Impfstoffe treiben Krankheitserreger zur Evolution an), der im Quanta Magazine veröffentlicht wurde, erläutert wird, „können Impfstoffe Veränderungen hervorrufen, die es Krankheiten ermöglichen, sich ihrer Kontrolle zu entziehen, genauso wie Antibiotika Resistenzen bei Bakterien erzeugen“.

Der Artikel beschreibt die Geschichte des Impfstoffs gegen die Marek-Krankheit bei Hühnern, der erstmals 1970 eingeführt wurde. Heute gibt es bereits die dritte Version dieses Impfstoffs, da er innerhalb eines Jahrzehnts nicht mehr wirkt. Der Grund dafür? Das Virus ist mutiert und entzieht sich dem Impfstoff. Als Folge dieser undichten Impfstoffe wird das Virus immer tödlicher und schwieriger zu behandeln.

In einer 2015 in PLOS Biology veröffentlichten Arbeit wurde die Theorie getestet, dass Impfstoffe die Mutation des Herpesvirus, das die Marek-Krankheit bei Hühnern verursacht, vorantreiben. Zu diesem Zweck wurden 100 Hühner geimpft und 100 ungeimpft gelassen. Alle Vögel wurden dann mit verschiedenen Virusstämmen infiziert. Einige Stämme waren virulenter und gefährlicher als andere.

Im Laufe des Lebens der Vögel gaben die ungeimpften mehr der weniger virulenten Stämme an die Umwelt ab, während die geimpften mehr der virulenten Stämme abgaben. In dem Artikel des Quanta Magazine heißt es:

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Marek-Impfstoff gefährlichere Viren zur Vermehrung anregt. Diese erhöhte Virulenz könnte den Viren dann die Möglichkeit geben, die durch den Impfstoff ausgelöste Immunreaktion der Vögel zu überwinden und geimpfte Bestände krank zu machen.

Geimpfte Menschen können als Nährboden für Mutationen dienen

Vor 2021 war klar, dass Impfstoffe Viren dazu bringen, zu gefährlicheren Stämmen zu mutieren. Die Frage war nur, in welchem Ausmaß? Jetzt sollen wir plötzlich glauben, dass die konventionelle Wissenschaft die ganze Zeit falsch lag. Hier ein weiteres Beispiel: NPR berichtete erst am 9. Februar 2021, dass „Impfstoffe zu Virusmutationen beitragen können“. NPR-Wissenschaftskorrespondent Richard Harris stellte fest:

Sie haben vielleicht schon davon gehört, dass Bakterien Resistenzen gegen Antibiotika entwickeln können, die im schlimmsten Fall die Medikamente unbrauchbar machen. Etwas Ähnliches kann auch mit Impfstoffen passieren, allerdings mit weniger schwerwiegenden Folgen. Diese Sorge ist vor allem in der Debatte darüber aufgekommen, ob eine zweite Impfung aufgeschoben werden sollte, damit mehr Menschen die erste Impfung schnell erhalten können. Paul Bieniasz, ein Howard-Hughes-Forscher an der Rockefeller University, sagt, dass diese Lücke die Menschen länger als nötig mit einer nur teilweisen Immunität belassen würde.

Laut Bieniasz könnten teilweise geimpfte Personen „als eine Art Brutstätte für das Virus dienen, um neue Mutationen zu erwerben.“ Dies ist genau die Behauptung, die jetzt von denjenigen, die die natürliche Selektion nicht verstehen, den ungeimpften Menschen zugeschrieben wird.

Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass Viren ständig mutieren, und wenn es keinen sterilisierenden Impfstoff gibt, der die Infektion vollständig verhindert, dann mutiert das Virus, um der Immunreaktion der betreffenden Person zu entgehen. Das ist eines der besonderen Merkmale der COVID-Impfungen – sie sind nicht darauf ausgelegt, die Infektion zu verhindern. Sie lassen eine Infektion zu und lindern bestenfalls die Symptome dieser Infektion. Wie Harris feststellt:

Dieser evolutionäre Druck besteht für jeden Impfstoff, der eine Infektion nicht vollständig verhindert … Viele Impfstoffe, einschließlich der COVID-Impfstoffe, verhindern nicht vollständig, dass sich ein Virus in einem Menschen vermehrt, obwohl diese Impfstoffe schwere Krankheiten verhindern.

Kurz gesagt, so wie Bakterien mutieren und stärker werden, um den Angriff von antibakteriellen Mitteln zu überleben, können Viren in geimpften Personen, die sich mit dem Virus infizieren, mutieren, und in diesen mutiert das Virus, um dem Immunsystem zu entgehen.

Bei einer ungeimpften Person hingegen steht das Virus nicht unter demselben evolutionären Druck, zu etwas Stärkerem zu mutieren. Wenn SARS-CoV-2 also zu tödlicheren Stämmen mutiert, dann ist die Massenimpfung der wahrscheinlichste Auslöser.

Was uns der NFL-Ausbruch sagen kann

Wie MSN am 27. August 2021 berichtete, wurden im Zuge der Aufforderung an die Spieler, sich zur Sicherheit aller gegen COVID impfen zu lassen, separate Testregeln eingeführt. Spieler, die die Impfung erhalten haben, müssen sich nur alle zwei Wochen testen lassen, während ungeimpfte Spieler täglich getestet werden.

Die gelockerte Testpflicht für doppelt geimpfte Spieler wurde als Anreiz genutzt, sich impfen zu lassen. MSN berichtet: „Umgekehrt würden die fortgesetzten täglichen Tests Teil eines Bestrafungssystems werden, das den Ungeimpften das Leben so schwer machen würde, dass sie sich schließlich doch impfen lassen würden“.

Nun, das hat nicht so geklappt wie geplant. Neun Spieler der Titans und der Cheftrainer Mike Vrabel wurden inzwischen positiv getestet, was zeigt, dass es wirklich egal ist, ob man doppelt geimpft ist oder nicht. Die Infektion breitet sich unter den Geimpften genauso aus. Wie MSN berichtet:

„Die Pandemie befindet sich in einer Phase, in der die Ungeimpften der Rache eines aggressiveren Stammes von COVID-19 ausgesetzt sind. Es ist auch eine Zeit, in der sich die Geimpften mit der Realität auseinandersetzen müssen, dass ihre Impfungen zwar ihre Symptome und medizinischen Komplikationen lindern, aber nicht vollständig verhindern, dass sie sich infizieren oder COVID auf andere übertragen.“

Um hier Abhilfe zu schaffen, fordert die NFL Players Association, die Gewerkschaft, die die Spieler der National Football League vertritt, nun die Rückkehr zu täglichen Tests für alle Spieler, unabhängig vom COVID-Impfstatus. Immer wieder stellen wir fest, dass Anreize weit hinter ihren ursprünglichen Versprechungen zurückbleiben. Das war auch bei den Masken der Fall.

Zunächst wurde uns gesagt, dass wir keine Masken mehr tragen müssen, wenn wir die COVID-Impfung erhalten. Natürlich kehrten die allgemeinen Maskenempfehlungen mit voller Wucht zurück, als sich herausstellte, dass die Durchbruchsinfektionen immer noch mit einer überraschenden Häufigkeit auftraten.

Jetzt werden wieder routinemäßige Tests mit einem Test propagiert, von dem bekannt ist, dass er zu 97 % falsch-positive Ergebnisse liefert, unabhängig vom Impfstatus, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dasselbe nicht auch mit Impfpässen passieren wird. Uns wird Freiheit versprochen, wenn wir die medizinische Autonomie aufgeben, aber die Freiheit wird nie wirklich gewährt werden. Sie werden nur den Torpfosten weiter verschieben.

Es ist sehr wahrscheinlich, ja sogar vorhersehbar, dass trotz der dramatischen Wirkungslosigkeit aus der Forderung nach einer oder zwei COVID-Impfungen bald drei werden und Impfpassinhaber, die diese dritte Impfung nicht haben wollen, wieder auf Platz 1 stehen werden. Sie werden dann genauso unerwünscht sein wie diejenigen, die sich nicht impfen lassen.

In Anbetracht der Geschwindigkeit, mit der SARS-CoV-2 mutiert, können Sie sicher sein, dass es eine vierte Impfung geben wird, und eine fünfte und, na ja, Sie verstehen schon. Impfpässe und die COVID-Impfpflicht werden einfach dazu führen, dass Sie sich immer wieder impfen lassen müssen oder alle Ihre Privilegien verlieren.

Natürlich ist jede einzelne Injektion mit gesundheitlichen Risiken verbunden, und das Risiko eines unerwünschten Ereignisses wird wahrscheinlich mit jeder weiteren Impfung größer und größer, und man muss kein moderner Nostradamus sein, um zu erkennen, wohin uns das führen wird.

Fünfmonatige Auffrischungsimpfung wird jetzt in Erwägung gezogen

Anstatt die Realität zu akzeptieren – nämlich, dass SARS-CoV-2 genau wie andere Erkältungs- und Grippeviren ein Dauerbrenner ist – und das Karussell der Injektionen zu stoppen, das die Sache nur noch schlimmer macht, sagte Präsident Biden, er habe mit Dr. Anthony Fauci darüber gesprochen, Auffrischungsimpfungen fünf Monate nach der ersten Injektionsrunde zu verabreichen, anstatt acht Monate zu warten, wie zuvor vorgeschlagen.

Fauci antwortete zwar schnell, dass acht Monate nach wie vor das Ziel seien, sagte aber auch, dass „wir offen für neue Daten sind“, falls die Food and Drug Administration und der beratende Ausschuss für Impfpraktiken einen früheren Zeitpunkt für notwendig erachten.

Israel begann am 30. Juli 2021 mit der Verabreichung einer dritten Auffrischungsimpfung an Personen über 60 Jahre. Am 19. August wurde der Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung auf Personen über 40 Jahre sowie auf Schwangere, Lehrer und Beschäftigte im Gesundheitswesen ausgeweitet, auch wenn sie jünger als 40 Jahre sind. Erste Berichte deuten darauf hin, dass die dritte Dosis den Schutz in der Gruppe der über 60-Jährigen verbessert hat, verglichen mit denjenigen, die nur zwei Dosen von Pfizer erhalten haben. Laut Reuters:

„Aus den Statistiken des israelischen Gertner-Instituts und des KI-Instituts geht hervor, dass bei Menschen über 60 Jahren der Schutz vor einer Infektion zehn Tage nach einer dritten Dosis viermal höher war als nach zwei Dosen. Bei den über 60-Jährigen bot eine dritte Impfung nach 10 Tagen einen fünf- bis sechsmal höheren Schutz in Bezug auf schwere Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte.“

Wer glaubt, dass eine oder mehrere Auffrischungsimpfungen die Antwort auf SARS-CoV-2 sind, macht sich wahrscheinlich etwas vor. Ich bin gespannt auf die Daten zu den Hospitalisierungs- und Sterberaten, ganz zu schweigen von den Nebenwirkungsraten, die in den kommenden Monaten erhoben werden.

Nach dem, was wir bereits über die Risiken dieser Impfungen und ihre Tendenz, Mutationen zu fördern, wissen, liegt der Verdacht nahe, dass wir uns damit nur ein immer tieferes und breiteres Loch graben, aus dem es immer schwieriger wird, wieder herauszukommen.

Quellen: