Der amerikanische Traum ist tot und Bitcoin hat ihn ersetzt

Der amerikanische Traum vom Eigenheim und der finanziellen Freiheit ist durch die Ungleichheit in unserem alten System zerstört worden. Aber Bitcoin bietet einen neuen Traum.

Jahrzehntelang war Wohneigentum das Vehikel, durch das die Mittelschicht zu Wohlstand kam. Leider ist der „amerikanische Traum“ für viele unerreichbar geworden, da institutionelle und ausländische Investoren die Immobilienpreise in die Höhe treiben und die Gelddruckerei nicht mehr funktioniert. Tatsächlich lebten 2017 in den USA mehr Haushalte zur Miete als jemals zuvor in den letzten fünf Jahrzehnten.

Aus diesem Grund schlage ich Bitcoin als Alternative zu Wohneigentum vor. Während der amerikanische Traum vielleicht im Sterben liegt, fängt der Bitcoin Traum gerade erst an. Anhand der Lehren aus der Geschichte werde ich acht Gründe aufzeigen, warum Bitcoin Wohnimmobilien weit überlegen ist:

1. Bitcoin ist digital rar

Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Während Ihr Großvater Ihnen vielleicht gesagt hat: „Kaufe Land, es wird nicht mehr hergestellt“, ist das nicht mehr ganz richtig.

Im Zuge des technologischen Fortschritts und der Änderung staatlicher Vorschriften sind die Menschen in der Lage, mehr Land zu „schaffen“ und so das Angebot zu erhöhen, indem sie höhere Wohnkomplexe bauen und Gebiete erschließen, die zuvor unbewohnbar waren. Mit Bitcoin entscheiden Sie sich stattdessen für ein Netzwerk mit einer vorhersehbaren Ausgabe und einer bekannten Geldmenge.

2. Bitcoin ist teilbar

Jeder kann 1 Dollar oder 1 Milliarde Dollar Bitcoin kaufen. Die Teilbarkeit macht Bitcoin für alle zugänglich und ermöglicht Anlegern einen Dollar-Cost-Average, anstatt den Markt mit einer großen Investition zu timen. Anstatt ein Jahrzehnt damit zu verbringen, eine abwertende Währung zu sparen, in der Hoffnung, genug für eine Anzahlung zu sammeln, können Anleger in dem Moment mit dem Stapeln beginnen, in dem sie ihren ersten Dollar verdienen. Durch den konsequenten Kauf kleiner Bitcoin Mengen müssen Käufer außerdem keine Angst davor haben, den Höhepunkt des Zyklus zu erreichen, wie dies bei Immobilienkäufen der Fall ist.

Eine Lehre aus der Geschichte: Im Juli 2006 kauften Zehntausende von Einwohnern von Las Vegas Häuser, die jetzt, 15 Jahre später, gerade die Gewinnschwelle erreichen. Diese unglücklichen Bewohner nahmen zum absoluten Höhepunkt der Immobilienblase Kredite auf und waren anschließend gezwungen, die nächsten 15 Jahre ihres investierbaren Einkommens für die Bedienung ihrer Hypothek zu verwenden.

3. Bitcoin ist fungibel

Ein Bitcoin in Kanada ist nicht anders als einer in El Salvador. Die Nichtfungibilität von Wohnraum erschwert die Kaufentscheidung. Ist das Haus in der Nähe einer guten Schule? Liegt es in der Nähe der U-Bahn? Hat es eine gute Größe? Liegt es in einer wachsenden Stadt? Dies sind nur einige von Dutzenden von Faktoren, die sich ständig ändern und den Wert Ihres Hauses beeinflussen.

Was passiert, wenn die U-Bahn verlegt, die Schule geschlossen oder die Bebauungsvorschriften geändert werden? Auch wenn Immobilien insgesamt an Wert gewinnen, kann Ihr Haus aus Gründen, die Sie nicht beeinflussen können, an Wert verlieren.

Eine Lehre aus der Geschichte: Im März 2020 führte die Umstellung auf die Arbeit von zu Hause aus zu einem starken Ausverkauf der Immobilien in New York City. Während die Besitzer von Wohnungen in der Innenstadt zusahen, wie ihre Ersparnisse verschwanden, erlebten die Besitzer von Immobilien in den Hamptons weniger als 100 Meilen entfernt einen Rekordwertzuwachs und neue Preishöchststände. In diesem Fall wurde eine zufällige Gruppe von Hausbesitzern belohnt, während andere in den Ruin getrieben wurden.

4. Bitcoin ist wartungsarm

Bitcoin kann praktisch ohne Gebühren gekauft, gelagert und verkauft werden. Bei den meisten amerikanischen Häusern belaufen sich die Kosten für Wartung, Reparatur und Abschreibung auf schätzungsweise 3 % des Immobilienwertes pro Jahr. Außerdem müssen Hausbesitzer erhebliche Transaktionskosten und Grundsteuern zahlen. Im Gegensatz dazu können Bitcoin für Gebühren von nur 20 Basispunkten (bps) sicher gekauft und mit einer Papiergeldbörse (Paper Wallet) kostenlos gelagert werden.

5. Bitcoin ist transparent

Alle Marktdaten sind auf der Bitcoin-Chain für jedermann einsehbar. Da institutionelle Investoren wie Blackstone und Technologieunternehmen wie Zillow für Käufer auf dem Immobilienmarkt immer wichtiger werden, vergrößert sich die Informationsasymmetrie des Marktes.

Zusätzlich zu den sehr begrenzten Preisdaten treten nun ganz normale Amerikaner in einen Bieterkrieg mit Unternehmen ein, die Hunderte von Milliarden Dollar verwalten und über Tausende von Transaktionsdaten verfügen, auf die sie ihre Entscheidungen stützen können. Im Gegensatz zum undurchsichtigen Immobilienmarkt kann im Bitcoin Netzwerk jeder Teilnehmer auf jede historische Transaktion zugreifen und diese analysieren, und zwar bis zurück zu den Anfängen.

6. Bitcoin ist liquide

Bitcoin kann überall auf der Welt gekauft und verkauft werden, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Diese ständige Preisfindung führt nicht nur zu weniger Preisanomalien, sondern ist auch in Notzeiten von unglaublichem Wert.

Eine Lehre aus der Geschichte: 2013, als China sein erstes Kryptowährungsverbot verhängte, konnten Bitcoin Besitzer ihre Bestände sofort verkaufen oder übertragen. Im Juli 2021 hingegen, als China das Eigentum antikommunistischer Demonstranten beschlagnahmte, waren Hausbesitzer machtlos, da ihre Ersparnisse konfisziert wurden.

7. Bitcoin ist Freiheit

Mit Bitcoin können Sie sich bewegen, wann und wo Sie wollen. Auch wenn das Sprichwort oft mit einem Augenzwinkern verwendet wird, ist es doch sehr passend, wenn es um Wohnraum geht.

Sich mit einer 30-jährigen Hypothek zu binden, die die Hälfte des verfügbaren Einkommens auffrisst, ist ein Rezept für eine Katastrophe. Da die Zahl der Berufswechsel und der Ortswechsel zunimmt, wird es immer wertvoller, wenn man seine Sachen packen und ohne große Reibungsverluste wegziehen kann.

Eine Lehre aus der Geschichte: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zogen über sechs Millionen Afroamerikaner aus den ländlichen Städten des Südens in den Norden, um den strengen Rassentrennungsgesetzen zu entgehen und bessere Chancen zu suchen. Um umzuziehen, mussten diese Bewohner ihre Häuser verkaufen und alle damit verbundenen Transaktionskosten und Unannehmlichkeiten auf sich nehmen.

8. Bitcoin ist Hoffnung

Bitcoin gibt Ihnen eine Kaufoption auf die Zukunft. Bitcoin ist ein quelloffenes Protokoll mit einem eingebauten Tugendzyklus: Wenn das Netzwerk wächst, werden Entwickler dazu angeregt, darauf aufzubauen, was wiederum das Netzwerk weiter stärkt. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Zahlungsverkehrs, der Investitionen oder sogar des Geldes selbst auf dem Bitcoin Netzwerk aufgebaut werden könnte, bietet Ihnen der Besitz des Vermögenswertes ein Zuwachspotential.

Der amerikanische Traum ist der Bitcoin Traum

Da der Wunsch nach Wohneigentum so fest im amerikanischen Unterbewusstsein verankert ist, ist es keine leichte Aufgabe, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Indem ich von den ersten Prinzipien ausgehe und mich auf Lehren aus der Geschichte stütze, hoffe ich, dass dieser Artikel dazu beiträgt, Bitcoin als eine bessere, sicherere und leichter zugängliche Alternative zu Wohneigentum zu präsentieren. Während der amerikanische Traum im Sterben liegt, hat der Bitcoin Traum gerade erst begonnen.