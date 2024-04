Der “anarcho-kapitalistische” Präsident Javier Milei verpackt die Unterwerfung der Elite in ein radikales Paket

Von John Miles

Trotz seiner Anti-Establishment-Rhetorik verfolgt der argentinische Präsident eine vertraute Politik, die das Land unter den Einfluss westlicher Finanzinstitutionen stellt, so der Analyst Caleb Maupin.

Präsident Javier Milei isolierte Argentinien von seinen Wirtschaftspartnern und seinen südamerikanischen Nachbarn, als er in jüngster Vergangenheit ankündigte, dass er eine militärische Unterstützung der Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland in Erwägung zieht.

Der umstrittene Staatschef enthüllte den Vorschlag während eines Interviews mit dem US-Nachrichtensender CNN, in dem er den mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador als “ignorant” bezeichnete und den kolumbianischen Staatschef Gustavo Petro als “terroristischen Mörder” bezeichnete. Die unpolitische Bemerkung über Petro führte dazu, dass argentinische Diplomaten aus der Botschaft des Landes in Bogotá ausgewiesen wurden.

Die Kontroverse findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem Mileis Zustimmungswerte in Argentinien inmitten unnachgiebiger Proteste gesunken sind. Das Land hat zum ersten Mal seit Anfang der 2000er-Jahre mit einer weitverbreiteten Hungersnot zu kämpfen, da die wirtschaftlichen Probleme Argentiniens anhalten. Milei wurde in den vergangenen Tagen kritisiert, nachdem die Polizei gewaltsam gegen Demonstranten in der Hauptstadt des Landes vorging, die Unterstützung für die Suppenküchen des Landes forderten.

Der Analyst Caleb Maupin diskutierte am Montag in der Sputnik-Sendung “Die kritische Stunde” über die jüngsten Entwicklungen in Argentinien und behauptete, der selbsternannte “Anarchokapitalist” Milei versuche, elitenfreundliche neoliberale Wirtschaftspolitik in einer scheinradikalen Verpackung zu verkaufen.

“Ich muss sagen, dass ich über Mileis Verhalten nicht schockiert bin”, sagte der Journalist. “Er hat Argentinien aus den BRICS-Gesprächen herausgezogen. Seit seinem Amtsantritt hat er nichts als Hass auf China und Russland geäußert. Er ist ein großer Befürworter Israels und seiner Gräueltaten gegen die Palästinenser und dessen, was im Moment passiert.”

“Aber was mich beunruhigt, ist, dass es viele Menschen gibt, die der US-Außenpolitik kritisch gegenüberstehen… die den Eindruck zu haben scheinen, dass Milei eine Art Held im Kampf gegen den tiefen Staat ist, dass er es den globalen Eliten irgendwie heimzahlt”, fügte Maupin hinzu. “Ich finde diese Illusion sehr, sehr frustrierend. Milei vertritt die Ideologie der globalen Eliten, die sich Neoliberalismus nennt, der Glaube, dass der Markt immer die beste Lösung bietet, der Glaube, dass der Staat nicht verpflichtet ist, die arbeitenden Menschen vor Arbeitslosigkeit, vor Hunger usw. zu schützen.”

“Eine Schicht von Menschen… scheint blind zu glauben, dass dieser Mann irgendwie auf ihrer Seite steht, einfach weil er für den Libertarismus eintritt, einfach weil er die Dinge in Begriffen wie Kampf gegen den Globalismus, Kampf gegen den Sozialismus formuliert.”

Milei wurde als politischer Kommentator im argentinischen Fernsehen bekannt, der sich durch seine bombastische Rhetorik und seine Kritik am politischen Establishment des Landes einen Namen gemacht hat. Viele Beobachter gaben dem aufstrebenden Kandidaten wenig Chancen, Ende letzten Jahres die Präsidentschaft des Landes zu gewinnen. Doch Milei gelang es, die tiefe Unzufriedenheit über die katastrophale wirtschaftliche Lage Argentiniens nach der Covid-19-Pandemie in einen Sieg über den peronistischen Kandidaten Sergio Massa zu verwandeln.

“Eine Sache, die ich für erwähnenswert halte, ist, dass Milei die Unterstützung der argentinischen Bevölkerung zum Teil dadurch gewinnen konnte, dass viele Menschen in Argentinien durch die sogenannte Gig-Economy auf ein sehr trostloses Dasein reduziert wurden”, so Maupin. “Sie haben nicht den Status eines regulären Arbeitnehmers mit einem regulären Arbeitsvertrag, so vielen Arbeitsstunden, garantierter Beschäftigung und so weiter.”

“Diese Existenz – von einigen Ökonomen als Prekariat bezeichnet – hat diese Leute sehr wütend auf den argentinischen Staat gemacht, der von ihnen bestimmte Lizenzen verlangt und sie zu einem wesentlich höheren Satz besteuert, weil sie technisch gesehen keine Angestellten sind, sondern Geschäftsinhaber”, erklärte er. “Ich denke, das muss angegangen werden, denn das ist ein Problem, das nicht nur Argentinien betrifft, sondern auch unser Land”.

Maupin behauptete, dass Milei trotz seiner Anti-Establishment-Rhetorik lediglich eine bekannte Politik verfolge, die Argentinien unter den Einfluss westlicher Finanzinstitutionen stelle.

“Er gibt die argentinische Währung auf, er versucht, Argentinien an den US-Dollar zu binden”, so Maupin. “Schauen Sie sich die Region an. Als Ecuador in den späten 90er Jahren diese Maßnahmen ergriff, wurde die ecuadorianische Wirtschaft vollständig zerstört. Ecuador hatte 1999 eine von Menschen verursachte Hungersnot, bei der die Menschen verhungerten und an Unterernährung starben.”

“Das passiert, wenn man seine Wirtschaft für die neoliberale Ausplünderung öffnet”, behauptete er. “In den 90er-Jahren haben wir in ganz Lateinamerika gesehen, wie die Politik von Javier Milei umgesetzt wurde… Der Neoliberalismus wurde als Wirtschaftssystem ausprobiert und ist gescheitert. Und nur weil man ihn jetzt plötzlich in eine Anti-Establishment-Rhetorik packt, verpackt man ihn neu… die Politik ist immer noch dieselbe.”

“Der Neoliberalismus ist immer noch derselbe, und die Politik des freien Marktes ist das, was das Weltwirtschaftsforum, die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und diese riesigen globalistischen Institutionen von Anfang an vorangetrieben haben.”