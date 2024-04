Japanische Forscher haben einen Zusammenhang zwischen Krebstodesfällen und der dritten mRNA-Impfung oder der ersten Auffrischungsimpfung festgestellt.

Im Jahr 2022 verzeichneten sie in Japan nach der Auffrischungsimpfung einen Anstieg der Sterblichkeit an verschiedenen Krebsarten, darunter Eierstockkrebs, Leukämie, Prostatakrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Brustkrebs. Zu diesem Zeitpunkt hatten zwei Drittel der japanischen Bevölkerung mindestens eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Die alterskorrigierten Wissenschaftler gehen davon aus, dass dieser Anstieg nicht auf Corona-Infektionen oder eine verzögerte Behandlung aufgrund von Sperrungen zurückzuführen ist.

DR. John Campbell betont, dass es sich um krebsbedingte Todesfälle und nicht um Krebsneuerkrankungen handelt. Nur die aggressivsten Krebsarten führten zu einer erhöhten Sterblichkeit, wobei die Menschen innerhalb von Monaten, einem oder zwei Jahren starben.

Und wenn es nur um die Verstorbenen ginge, würden wahrscheinlich viel mehr Menschen in Japan wegen Krebs behandelt, so Campbell. Es gehe also nicht um die Zahl der Neuerkrankungen, sondern um die Zahl der Todesfälle.

„Was bedeutet das für die Zukunft? Wir wissen es einfach nicht. Es ist beunruhigend. Die Regierungen im Westen müssen transparent sein und diese Daten veröffentlichen”.

Die Forschungsarbeit des Arztes und Epidemiologen Miki Gibo und seiner Kollegen wurde in der Fachzeitschrift Cureus veröffentlicht.

Die eindringliche Warnung japanischer Experten vor den Gefahren des mRNA-Impfstoffs wird durch ernsthafte wissenschaftliche Beweise untermauert. Japanische Forscher haben ein erhöhtes Krebsrisiko nach der Auffrischungsimpfung nachgewiesen und damit die Warnung des hochgeschätzten Prof. Angus Dalgleish von vor zwei Jahren bestätigt. Der beunruhigende Trend ist nur die Spitze des Eisbergs. Wie Dr. John Campbell anmerkte, bezieht sich die Studie lediglich auf die Todesfälle, nicht aber auf die Zahl der Menschen, die mit Krebs leben. Sie sind weder sicher noch wirksam und es ist kaum zu glauben, dass jemand diese Dinge noch empfehlen könnte.

