UNO sagt, dass sich der Zugang zu Hilfsgütern im nördlichen Gazastreifen nicht verbessert hat

Die USA haben erklärt, dass in Gebieten im nördlichen Gazastreifen bereits Hungersnot herrscht

Dave DeCamp

Ein UN-Beamter, der die Hilfsbemühungen im Gazastreifen überwacht, erklärte, dass sich der Zugang zu den Hilfsgütern im nördlichen Gazastreifen nicht verbessert habe, und wies die Behauptung Israels zurück, dass die UNO für die Schwierigkeiten bei der Verteilung der Hilfsgüter verantwortlich sei.

Jamie McGoldrick, ein UN-Koordinator für humanitäre Hilfe, sagte, die Verantwortung der Besatzungsmacht für die Bereitstellung humanitärer Hilfe für die hungernden Palästinenser “endet erst, wenn die Hilfe die Zivilisten in Gaza erreicht”.

“Es ist sehr einfach für Israel zu sagen, wir haben euch 1.000 Lastwagen geschickt, also liefert sie bitte in Gaza ab”, sagte McGoldrick.

Er sagte, dass die Verteilung innerhalb des Gazastreifens aufgrund des Sicherheitsvakuums und der Verzögerungen durch die israelischen Kontrollpunkte schwierig sei. Seit dem 7. Oktober wurden 177 Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA) ermordet, und auch Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sind häufig Ziel israelischer Angriffe.

Die Ermordung von sieben Mitarbeitern der World Central Kitchen erregte weltweites Aufsehen, da sechs von ihnen aus westlichen Ländern stammten. Bei dem jüngsten Vorfall berichteten UNICEF-Mitarbeiter, dass ein Fahrzeug, in dem sie unterwegs waren, von israelischen Schüssen getroffen wurde, wobei jedoch niemand verletzt wurde.

McGoldrick äußerte sich am Freitag, demselben Tag, an dem Israel ankündigte, Hilfsgüter über einen neuen Grenzübergang in den nördlichen Gazastreifen zu lassen. Ursprünglich hatte Israel angekündigt, den Grenzübergang Erez zu öffnen, um Lastwagen in den nördlichen Teil des Gazastreifens zu lassen, dann aber einen Übergang an einem anderen Ort eröffnet, den es nicht näher bezeichnete. Das israelische Militär lehnte es auch ab, zu sagen, wie viele Lastwagen über den neuen Grenzübergang eingelassen wurden, so dass unklar ist, ob dies Auswirkungen haben wird.

“Wir haben dies seit Monaten gefordert”, sagte McGoldrick. “Wir haben auf die Tatsache hingewiesen, dass es im Norden eine echte humanitäre Krise gibt, in der eine Hungersnot droht … erst jetzt sehen wir die ersten Ankündigungen”.

Samantha Power, die Leiterin der US-Behörde für internationale Entwicklung, sagte letzte Woche, sie glaube, dass in Teilen des nördlichen Gazastreifens bereits eine Hungersnot herrsche. Trotz des Eingeständnisses eines hochrangigen US-Beamten unterstützen die USA weiterhin Israels völkermörderischen Feldzug und weigern sich, zu einem einseitigen Waffenstillstand aufzurufen.