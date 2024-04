Unterdrückung von Universitätsprotesten und Verbot von TikTok, damit die Kinder Israel lieben

Caitlin Johnstone

Ich habe jeden Tag meines Lebens dem Projekt gewidmet, das Bewusstsein über die Verderbtheit und den Betrug des westlichen Imperiums zu verbreiten, aber ich werde niemals etwas schreiben, das zu diesem Zweck wirksamer ist als das, was das Imperium selbst gegenwärtig auf dem Campus der Universitäten tut.

❖

Es ist einfach eine schwierige Situation mit Opfern auf beiden Seiten. Einerseits die Menschen, die in Massakern und Belagerungskriegen massenhaft abgeschlachtet werden, und andererseits die Menschen, deren Gefühle verletzt werden, wenn sie sich diesen Gräueltaten widersetzen. Schwer zu sagen, was schlimmer ist.

❖

Man muss sich fragen, was die sich dabei denken. “Ja, das ist es. Pro-palästinensische Proteste an Universitäten gewaltsam zu unterdrücken, TikTok zu verbieten, um sicherzustellen, dass pro-palästinensische Inhalte unterdrückt werden, und die Medien der Babyboomer mit offensichtlicher Propaganda zu überschwemmen. Das wird die Kinder dazu bringen, Israel zu lieben.

This video is unbelievable.



Students and teachers are being arrested for protesting US support for atrocities in Gaza. Now reporters are getting assaulted and arrested for covering the protests. But remember, democracy is on the ballot.pic.twitter.com/Gsl1zbnPKq