Die Astrophysikerin warnt vor der kommenden kleinen Eiszeit: “Sie hat bereits begonnen”

Von Hannes Sarv

“CO2 ist kein schlechtes Gas”, sagt Valentina Zharkova, Professorin an der Northumbria University in Newcastle, Großbritannien. Im Gegenteil, sie weist darauf hin, dass jedes Gartencenter es in seinen Gewächshäusern verwendet, um Pflanzen üppig und grün zu machen. “Wir haben in der Tat ein CO2-Defizit in der Welt, und zwar drei- bis viermal weniger, als die Pflanzen gerne hätten”, stellt sie fest und fügt hinzu, dass der CO2-Anteil in der Atmosphäre im Laufe der Geschichte unseres Planeten viel höher war als heute.

Tatsächlich hat der CO2-Gehalt in der Atmosphäre in den letzten 140 Millionen Jahren stetig abgenommen und beginnt erst jetzt wieder leicht anzusteigen. Derzeit liegt er bei etwa 420 Teilen pro Million (ppm) oder 0,042 %. Vor 140 Millionen Jahren lag er schätzungsweise bei 2.500 ppm (0,25 %), also etwa sechsmal höher. Und es bedeutete auch eine grünere und artenreichere Welt. Würde der CO2-Gehalt unter 150 ppm (0,015 %) fallen, würde dies bereits das Aussterben der Vegetation und allen anderen Lebens bedeuten. Während des letzten Gletschermaximums waren wir mit 182 ppm (0,018 %) schon nahe daran.

Nach Ansicht von Zharkova ist die Tatsache, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre jetzt steigt, eine gute Sache. “Wir brauchen das CO2 nicht zu entfernen, weil wir eigentlich mehr davon brauchen würden. Es ist Nahrung für Pflanzen, die Sauerstoff für uns produzieren. Die Leute, die sagen, dass CO2 schlecht ist, sind offensichtlich an der Universität oder wo auch immer sie studiert haben, nicht sehr gut ausgebildet. Nur ungebildete Menschen können mit solch absurdem Gerede aufwarten, dass CO2 aus der Luft entfernt werden sollte”, sagt Zharkova.

Die Sonne – ein natürlicher Motor des Klimawandels

Professor Zharkova kann zwar ausführlich darüber sprechen, was CO2 in der Natur tut oder nicht tut und wie es sich verhält, aber sie untersucht es nicht direkt als Wissenschaftlerin. Zharkova ist eine aus der Ukraine stammende Astrophysikerin. Sie schloss ihr Mathematikstudium an der Nationalen Universität Kiew ab und promovierte am Astronomischen Hauptobservatorium in Kiew, Ukraine. Seit 1992 hat sie an verschiedenen britischen Universitäten gearbeitet und geforscht. Seit 2013 ist sie Professorin für Mathematik an der Northumbria University und unterrichtet dort wichtige Module in Mathematik und Physik.

Ihr Forschungsschwerpunkt ist jedoch die Sonne, und sie kann bestätigen, dass die Sonne im Gegensatz zu CO2 eine wichtige Rolle beim Klimawandel auf der Erde spielt. Und zwar so sehr, dass Zharkovas Forschungen darauf hindeuten, dass wir in den nächsten 30 Jahren in eine kältere Periode, im Grunde eine kleine Eiszeit, eintreten werden, da die Sonnenaktivität im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung abnimmt.

Mit anderen Worten: Es geht nicht darum, dass Zharkova – oder irgendein anderer Wissenschaftler, der zu Recht skeptisch gegenüber der allmächtigen Kraft des CO2-Moleküls zur Erwärmung der Luft ist – den Klimawandel leugnet. Im Gegenteil, der Klimawandel und die Abkühlung oder Erwärmung der Temperaturen sind sehr real, behauptet sie. So weist Zharkova darauf hin, dass in Schottland, wo sie seit vielen Jahren lebt, das Wetter vor 2.000 Jahren viel wärmer war. “Zu dieser Zeit bauten die Römer in Schottland Trauben an und stellten Wein her”, sagt sie.

Doch zwischen 1645 und 1715 zum Beispiel, dem so genannten Maunder-Minimum, als die Sonnenaktivität besonders stark abnahm, wurde das Wetter in Europa viel kälter. Die großen Flüsse Großbritanniens – wie die Themse und der Tyne – konnten mit Schlittschuhen befahren werden, und die niederländischen Kanäle froren regelmäßig zu. Die Alpengletscher vergrößerten sich und verschluckten große Flächen an Ackerland, und die Eismassen dehnten sich von der Arktis aus stark nach Süden aus. Die Temperaturen waren überall auf der Erde viel niedriger – in Europa und Nordamerika zum Beispiel teilweise bis zu 5° bis 7°C kälter. Dies ist eine enorme Veränderung.

Zharkova schätzt auf der Grundlage einiger früherer Forschungsarbeiten, dass die Temperatur der Erde in den nächsten 30 Jahren im Durchschnitt um ein Grad Celsius sinken wird – was natürlich bedeutet, dass die Veränderungen von Region zu Region viel größer sein können – und nicht ansteigen wird, wie der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) der Vereinten Nationen warnt.

Sie erklärt, dass solche abrupten Veränderungen von den Zyklen der Sonnenaktivität abhängen. Wenn die Sonne weniger aktiv ist, führt ihr abnehmendes Magnetfeld zu einem Rückgang der Strahlungsintensität. Weniger Sonneneinstrahlung bedeutet weniger Wärme. Laut Zharkova findet ein solcher Wechsel alle 350-400 Jahre statt (Grand Solar Cycle oder GSC), und sie sagt, dass wir im Jahr 2020 in eines der Grand Solar Minima (GSM) eingetreten sind, die die GSCs trennen. Dieses GSM wird bis 2053 andauern, danach wird die Sonnenaktivität im Zyklus 28 zur Normalität zurückkehren.

Würde eine Investition in Sonnenkollektoren nicht empfehlen

In absehbarer Zeit, so Zharkova, sollten wir also nicht an eine globale Erwärmung denken, sondern an eine deutliche Abkühlung, wie sie im 17. Jahrhundert stattfand, was sich natürlich direkt auf unsere Lebensweise auswirken wird. Ein Beispiel ist der Energiesektor, in dem unter dem Schlagwort “grüner Übergang” und “Netto-Null” das Ziel verfolgt wird, die heutigen Energieerzeugungskapazitäten durch erneuerbare Energieträger wie Sonnenkollektoren zu ersetzen und sich von fossilen Brennstoffen zu lösen. Laut Zharkova lohnt es sich in Zeiten abnehmender Sonnenintensität nicht, naiv darauf zu hoffen, dass Solarpaneele in der Lage sein werden, eine nennenswerte Menge an Energie zu erzeugen. “Ich habe nur Mitleid mit den Menschen, die in Sonnenkollektoren investiert haben”, sagt Zharkova. Wenn man bedenkt, dass in der Zeit der geringen Sonnenaktivität die Winter länger werden und es in Nordeuropa sogar im Juni schneien kann, wie es im 17. Jahrhundert der Fall war, sind die Aussichten für Sonnenkollektoren nicht sehr gut. “Während des Maunder-Minimums gab es Jahre, in denen es überhaupt keinen Sommer gab – es gab einen kurzen Frühling, dann Herbst und wieder Winter. Und wenn Schnee auf den Sonnenkollektoren liegt oder der Himmel bewölkt ist, sind sie nutzlos”, sagt sie. Es ist auch zu erwarten, dass kälteres Wetter die Windenergieerzeugung unter Druck setzen wird – es gibt zahlreiche Beispiele von Windturbinen, die einfrieren und zum Stillstand kommen.

Eine weitere ernste Sorge, so Zharkova, ist, dass die Lebensmittelproduktion in Europa unter Druck geraten wird, wenn das Wetter kälter wird und die Ernten schal werden könnten. Das bedeutet, dass bessere Bedingungen für die Nahrungsmittelproduktion in Südeuropa oder sogar in Afrika gesucht werden müssen. Im Norden wird mehr Energie für die Produktion von Nahrungsmitteln, die Beheizung von Häusern und für alle anderen Aktivitäten benötigt. Laut Zharkova führt unter diesen Bedingungen kein Weg an fossilen Brennstoffen vorbei, die eine zuverlässige Energiequelle darstellen. “Wenn die Menschen im Mittelalter [die Kälteperiode] überlebt haben, sollten wir besser überleben, weil wir besser ausgerüstet sind. Wir haben etwas mehr Energieressourcen, wenn sie klug eingesetzt werden”, sagt Zharkova.

Auch die globale Erwärmung ist eine Realität

Aber Zharkova sagt, dass eine Kälteperiode von ein paar Jahrzehnten eine kurze Episode ist, verglichen mit dem derzeitigen langen Erwärmungstrend. Während die kälteren Jahrzehnte auf die abnehmende Aktivität der Sonne zurückzuführen sind, ist die Erwärmung auch auf die Annäherung der Sonne an die Erde zurückzuführen. Auch hier gibt es nichts Unerwartetes, wenn sich die Position der Planeten und der Sonne im Weltraum relativ zu uns verändert. Auch dies hat sich im Laufe der langen Geschichte wiederholt ereignet. Dies geschieht aufgrund der Anziehungskraft der großen Planeten, und wenn die Sonne näher an die Erde heranrückt, erhöht sich die Lufttemperatur hier. Laut Zharkova dauert dieser Sonnenzyklus 2.100 bis 2300 Jahre und wird als Hallstatt-Zyklus der Sonnenstrahlung bezeichnet. Der gegenwärtige Zyklus wird um das Jahr 2600 zu Ende gehen, und obwohl es während dieser Zeit eine weitere Periode geringerer Sonnenaktivität (GSM, 2375-2415) geben wird, in der es wieder kälter sein wird, wird es in den folgenden fünf Jahrhunderten eine stetige Erwärmung geben. Auf der Grundlage ihrer Berechnungen schätzt Zharkova einen Temperaturanstieg von 3,5°C bis zum Jahr 2600. “Natürlich werden wir dann nicht mehr hier leben, aber unser Vermächtnis wird weiterleben und die Leute werden nachprüfen können, ob die blonde Frau hier die Wahrheit über den Hallstattzyklus gesagt hat”, scherzt sie über sich selbst.

Laut Zharkova ist es im Gesamtkontext des CO2-Klimawandels wichtig zu verstehen, dass der Mensch in diesem Veränderungsprozess eigentlich nur Zuschauer ist. “Was auch immer wir auf der Erde tun, wir können die Umlaufbahn der Sonne und der großen Planeten wie Jupiter, Saturn, Neptun und Uranus nicht ändern”, erklärt sie. “Wir können nichts dagegen tun.”

“Wie die spanische Inquisition”

Doch gerade die Tatsache, dass dieser Prozess natürlich ist, wird von der Mainstream-Klimawissenschaft derzeit geleugnet, und die einzig akzeptable Ursache für den Klimawandel ist der Anstieg des anthropogenen CO2-Anteils in der Atmosphäre. Laut Zharkova kümmert man sich nicht um solche “Kleinigkeiten” wie die Sonne. Es sei sogar wissenschaftlich erwiesen, dass der Anstieg des CO2-Anteils in der Atmosphäre dem Temperaturanstieg folge und nicht umgekehrt, aber auch das werde von den Befürwortern der anthropogenen Klimaerwärmung nicht berücksichtigt. “Daran sieht man, wie ungebildet und unprofessionell die Leute sind, die behaupten, dass CO2 zu einem Temperaturanstieg führt”, so Zharkova. “Sie versuchen, jeden zum Schweigen zu bringen, der ihre fehlerhaften Modelle in Frage stellt”, fügt sie hinzu.

Zharkova hat selbst solche Versuche der Unterdrückung und Verfolgung erlebt. Als Beispiel führt sie an, dass einer ihrer wissenschaftlichen Artikel (Zharkova et al., 2019) im März 2020 vom Herausgeber Rafal Marszalek von Nature Scientific Reports auf Druck der Befürworter der anthropogenen globalen Erwärmung zurückgezogen wurde, da sie in dem Artikel erwähnt hatte, dass sich die Helligkeit der Sonne ändern kann, je nachdem, wo genau sich die Sonne im Verhältnis zur Erde befindet. Da man logischerweise argumentieren kann, dass dies auch das Klima der Erde beeinflussen könnte, musste der Artikel zurückgezogen werden. Sie darf nicht mehr in Nature veröffentlichen, obwohl sie das in der Vergangenheit schon mehrmals getan hat.

Diese Rückzugsdrohung gilt ihrer Meinung nach für jeden, der die vom Menschen verursachte globale Erwärmung in Frage stellt und den Klimawandel auf andere Weise erklärt. “Sie verhalten sich wie die spanische Inquisition während des Maunder-Minimums”, sagt Zharkova über die Befürworter der anthropogenen globalen Erwärmung mit dem ihr eigenen Humor und bezeichnet sie scherzhaft als CO2-Mafia.

Ein Jahr nach dem Widerruf im April 2021 veröffentlichte Zharkova ein Buchkapitel, in dem sie anhand der offiziellen Ephemeriden der Sonne-Erde-Entfernungen, die von den offiziellen Seiten der NASA und des Observatoriums Paris-Meudon in Frankreich zur Verfügung gestellt wurden, nachweist, dass sich diese Entfernungen zwischen Sonne und Erde genau so ändern, wie in der zurückgezogenen Arbeit angegeben. Sie sagt, dass dies beweist, dass die Sonne, ihre Aktivität und ihre Position in der Umlaufbahn die natürliche Quelle jeglicher Klimaveränderung auf der Erde und anderen Planeten ist.