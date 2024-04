Iran–Israel: Renommierter Professor für internationale Beziehungen in Harvard mit einer Meinung, die vom Mainstream abweicht

Die Zusammenfassung betrifft den Artikel: America Fueled the Fire in the Middle East

Stephen Walt ist zweifellos der renommierteste Professor für internationale Beziehungen in Harvard.

Seine Meinung zum Streik im Iran weicht stark von dem ab, was wir sonst in den westlichen Medien hören.

Zunächst schreibt er, dass die generelle Unterstützung der Hamas durch den Iran völkerrechtlich legitim sei: “Nach den Genfer Konventionen hat eine Bevölkerung, die unter ‘kriegerischer Besatzung’ lebt, das Recht, sich der Besatzungsmacht zu widersetzen. Angesichts der Tatsache, dass Israel seit 1967 das Westjordanland und Ostjerusalem kontrolliert, diese Gebiete mit mehr als 700.000 illegalen Siedlern kolonisiert und dabei Tausende Palästinenser getötet hat, gibt es kaum Zweifel, dass es sich um eine ‘kriegerische Besetzung’ handelt. Natürlich unterliegen Widerstandshandlungen dem Kriegsrecht, und die Hamas und andere palästinensische Gruppen verstoßen gegen dieses Recht, wenn sie israelische Zivilisten angreifen. Aber Widerstand gegen die Besatzung ist legitim, und einer unterdrückten Bevölkerung dabei zu helfen, ist nicht unbedingt falsch, auch wenn der Iran dies aus seinen eigenen Gründen und nicht aus einem tiefen Engagement für die palästinensische Sache getan hat.”

Zweitens bezeichnet er die Reaktion des Irans auf die Bombardierung seines Konsulats durch Israel als vernünftig: “Die Entscheidung des Irans, Vergeltung zu üben, nachdem Israel sein Konsulat bombardiert und zwei iranische Generäle getötet hatte, ist kaum ein Beweis für angeborene Aggressivität, zumal Teheran wiederholt signalisiert hat, dass es den Krieg nicht ausweiten will. Tatsächlich wurde der Vergeltungsschlag so ausgeführt, dass Israel ernsthaft gewarnt wurde, und es scheint, dass er darauf abzielte, Teheran zu signalisieren, dass es keine weitere Eskalation wünscht. Wie amerikanische und israelische Offizielle zu sagen pflegen, wenn sie Gewalt anwenden, versucht der Iran lediglich, die Abschreckung wiederherzustellen”.

Schließlich sagt er, dass “die Verantwortung [für das Geschehene] eher in Washington als in Teheran liegt”. Wie das? Weil die USA “Israel jedes Jahr mit hoch entwickelter militärischer Ausrüstung im Wert von Milliarden von Dollar versorgen, begleitet von wiederholten Zusicherungen, dass die Unterstützung der USA bedingungslos ist”.

Walt schreibt: “Staaten mit unkontrollierter Macht neigen dazu, sie zu missbrauchen, und Israel ist da keine Ausnahme. Da Israel viel mächtiger ist als seine palästinensischen Untertanen – und übrigens auch mächtiger als der Iran – kann es ungestraft gegen sie vorgehen, und das tut es in der Regel auch. Die jahrzehntelange großzügige und bedingungslose Unterstützung durch die USA habe es Israel ermöglicht, zu tun, was es wolle, und dazu beigetragen, dass seine Politik und sein Verhalten gegenüber den Palästinensern im Laufe der Zeit immer extremer geworden seien.

Er stellt auch fest, dass sich eine Situation entwickelt hat, in der nur ein effektiver bewaffneter Widerstand eine Wirkung auf Israel hat:”in den seltenen Fällen, in denen die Palästinenser in der Lage waren, einen effektiven Widerstand zu mobilisieren – wie während der ersten Intifada (1987-1993) – waren israelische Führer wie der ehemalige Premierminister Yitzhak Rabin gezwungen, die Notwendigkeit von Kompromissen anzuerkennen und zu versuchen, Frieden zu schließen. Da Israel so stark, die Palästinenser so schwach und die amerikanischen Vermittler so einseitig zugunsten Israels eingestellt waren, war leider keiner von Rabins Nachfolgern bereit, den Palästinensern ein akzeptables Angebot zu machen”.

Er kommt zu dem Schluss, dass dies eine große Ironie sei, denn “die Personen und Organisationen in den Vereinigten Staaten, die Israel am eifrigsten vor Kritik schützen und eine Regierung nach der anderen dazu drängen, Israel zu unterstützen, egal, was es tut, haben dem Land, dem sie eigentlich helfen wollten, enormen Schaden zugefügt”.

Er beschreibt die aktuelle Situation, in der 1) “die Zweistaatenlösung gescheitert ist”, 2) Israel “sich in einen Pariastaat verwandelt”, 3) “die Unterstützung unter jüngeren Amerikanern – einschließlich vieler Juden – bröckelt” und 4) der Iran “kurz davor steht, Atomwaffen zu besitzen, und die Bemühungen der USA, ihn zu isolieren, vereitelt hat”.

Eine unausweichliche Schlussfolgerung: “Wenn das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) und seine Verbündeten zur Selbstreflexion fähig wären, würden sie sich für das schämen, was sie Israel angetan haben”. Und, so möchte ich hinzufügen, über all das Leid, das sie den Palästinensern angetan haben (wenn sie zu grundlegendem menschlichem Mitgefühl fähig wären, d.h.).