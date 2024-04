Faktenprüfer schauen (wieder!) weg, als Pfizer bei der Verbreitung von Fehlinformationen über Impfstoffe erwischt wird und die gesamte Branche in Verruf bringt

Die Pfizer COVID-Impfstoff-Korruption ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Faktenprüfer die kriminellen Partner der Pharmaindustrie sind.

Ein britisches Pharmaunternehmen beschuldigte Pfizer, die gesamte Branche in Verruf zu bringen, nachdem leitende Angestellte von Pfizer den Impfstoff COVID in sozialen Medien beworben hatten, bevor er überhaupt zugelassen war, und dabei fünfmal gegen den regulatorischen Kodex verstoßen hatten, indem sie irreführende Behauptungen aufstellten, Industriestandards missachteten und nicht zugelassene Medikamente vermarkteten.

Dies ist das sechste Mal, dass die Behörde Pfizer wegen der Werbung für den Impfstoff COVID-19 rügt. Auf der Liste steht auch ein Vorfall von Ende 2021, als Pfizer-Chef Albert Bourla in einem BBC-Interview irreführende Aussagen über Kinderimpfstoffe machte. Im selben Jahr wurde Bourla von CNN Business zum “CEO of the Year” ernannt und sein Vermögen wird auf über 35 Millionen Dollar geschätzt.

Das letzte Woche von der Prescription Medicines Code of Practice Authority (PMCPA) gefällte Urteil gegen Pfizer unterstreicht erneut das Ausmaß der Lügen, die Pfizer über seinen COVID-Impfstoff verbreitet hat. Die PMCPA stellte fest, dass Pfizer seit 2020 bei der Werbung für seinen COVID-Impfstoff gegen Industriestandards verstößt. Das bedeutet, dass Pfizer die Öffentlichkeit während der gesamten Pandemie über seinen Impfstoff in die Irre geführt hat, noch bevor das Unternehmen Ende 2020 die vorläufigen Ergebnisse seiner klinischen Studien zu COVID-19 bekannt gab.

Wie schlimm ist es? Sagen wir es so: Die unverblümten Urteile des PMCPA gegen Pfizer sind umso erstaunlicher, als die britische Pharmaindustrie das PMCPA 1993 als Selbstregulierungsgremium gegründet hat, das sich aus Brancheninsidern zusammensetzt. Man fragt sich, wie oft die PMCPA Pfizer wegen Regelverstößen gerügt hätte, wenn sie wirklich unabhängig von den Unternehmen wäre, über die sie eigentlich wachen soll.

Im Ernst, Leute. Es ist so schlimm.

Aber es wird noch schlimmer.

Während Pfizer in den vergangenen vier Jahren die Öffentlichkeit über ihren Impfstoff in die Irre geführt hat, konnte ich keinen einzigen “Faktencheck” finden, der Pfizer für einen dieser Vorfälle verantwortlich macht. Nicht einen einzigen. Wenn Sie mir nicht glauben, recherchieren Sie im Internet und posten Sie in den Kommentaren unten, ob Sie einen “Faktenprüfer” oder “Desinformationsreporter” oder “Desinformationswissenschaftler” finden, der die Lügen von Pfizer aufdeckt, wie es die PMCPA, die eigene Regulierungsbehörde von Big Pharma, verlangt.

Sie werden keine “Faktencheck”-Kritik an Pfizer finden, weil die “Faktenchecker” an Pfizers Betrug beteiligt sind, um Sie in die Irre zu führen.

In einem der lächerlichsten “Faktenchecks” versuchte die Gruppe Full Fact, das Vertrauen in Pfizers Impfstoff COVID, der überstürzt auf den Markt gebracht wurde, zu stärken, indem sie darauf hinwies, dass Pfizer zwar eine beispiellose Strafe von 2,3 Milliarden Dollar für Betrug im Gesundheitswesen gezahlt habe, sich aber alle verdammt noch mal beruhigen sollten, weil keiner der Betrügereien von Pfizer einen Impfstoff betraf.

Das ist so, als würde ein öliger Anwalt vor Gericht argumentieren, dass – obwohl sein Klient, ein Gebrauchtwagenhändler, verurteilt und zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, weil er die Käufer über den Tisch gezogen und Hunderte von kaputten Schrottautos verkauft hat – dies alles Ford-Fahrzeuge waren, während die billigen Schrottautos, die er jetzt loswerden will, Chevys sind.

Schauen wir uns das genauer an.

Selbst die Industrie gibt zu, dass Pfizer gelogen hat

In einem Artikel über Pfizer bezeichnete The Telegraph die PMCPA als “den pharmazeutischen Wachhund Großbritanniens”. Neugierig geworden, habe ich nachgeforscht und herausgefunden, dass die Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) die PMCPA 1993 gegründet hat und nun von Alex Fell geleitet wird, der zuvor bei Amicus Therapeutics und GSK gearbeitet hat.

Die Präsidentin der ABPI ist Susan Rienow, Präsidentin von Pfizer UK. Ja, es ist eine enge Freundesgruppe innerhalb der Pharmaindustrie.

Weit davon entfernt, ein unabhängiger “Wachhund” zu sein, ist die PMCPA das Schoßhündchen von Big Pharma, das bellt, wenn ein Unternehmen die Regeln der Industrie bricht – Regeln, die die Industrie selbst aufgestellt hat. Aber Pfizer zwang dieses Schoßhündchen zu bellen, weil das Verhalten des Unternehmens so abscheulich war, dass es “die ganze Industrie in Verruf brachte”.

Der Telegraph schreibt:

Die Beschwerde bezog sich auf einen Beitrag von Dr. Berkeley Phillips, Medizinischer Direktor von Pfizer UK, in den sozialen Medien. Er teilte einen Beitrag eines Mitarbeiters von Pfizer in den USA, in dem es hieß: “Unser Impfstoffkandidat ist zu 95 Prozent wirksam bei der Prävention von Covid-19 und zu 94 Prozent wirksam bei Menschen über 65 Jahren. Wir werden alle unsere Daten in den nächsten Tagen bei den Gesundheitsbehörden einreichen. Wir danken allen Freiwilligen, die an unserer Studie teilgenommen haben, und allen, die unermüdlich gegen diese Pandemie kämpfen.

Vier weitere Mitarbeiter von Pfizer, darunter ein “hochrangiger” Kollege, veröffentlichten die gleiche Nachricht.

Die PMCPA-Entscheidung stellte fest, dass diese Mitteilung “begrenzte” Informationen über die Wirksamkeit des Impfstoffs, keine Sicherheitsinformationen und keine Hinweise auf unerwünschte Ereignisse enthielt.

Weiter heißt es, dass der Social-Media-Beitrag zu einer “proaktiven Verbreitung eines nicht zugelassenen Arzneimittels über Twitter an Angehörige der Gesundheitsberufe und die Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich” geführt habe.

Wie ich bereits erwähnt habe, veröffentlichten die Medien Ende 2020 eine Pressemitteilung von Pfizer über den ImpfstoffCOVID , in der die ersten Ergebnisse klinischer Studien als Neuigkeit verkündet wurden, obwohl kein externer Experte die Daten von Pfizer geprüft hatte. Diese “Neuigkeit” erzeugte dann öffentlichen Druck auf die FDA, den Impfstoff für die Bevölkerung freizugeben.

Diese jüngste PMCPA-Entscheidung zeigt, dass Pfizer nach der Veröffentlichung derselben Pressemitteilung, in der eine 95%ige Wirksamkeit behauptet wurde, auch in den sozialen Medien für seinen COVID-Impfstoff geworben hat. (Glaubt heute noch jemand, dass der Impfstoff jemals zu 95% wirksam war?)

Der Telegraph-Artikel baut auf einer Geschichte aus dem Jahr 2022 auf, in der berichtet wurde, dass die PMCPA festgestellt habe, dass der CEO von Pfizer, Albert Bourla, in einem BBC-Interview im Dezember 2021 “irreführende” Aussagen über Impfstoffe für Kinder gemacht habe. In dem BBC-Interview behauptete Bourla, dass “ich keinen Zweifel daran habe, dass die Vorteile rundum dafür sprechen”, Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit Covid-19 zu impfen, und argumentierte, dass “Covid in Schulen floriert”, während er hinzufügte, dass “es das Bildungssystem erheblich stört und einige Kinder schwere Symptome haben werden”.

Bourla machte diese irreführenden Werbeaussagen gegenüber der BBC, bevor Großbritannien den Impfstoff für Kinder zugelassen hatte. Seltsamerweise machte sich die BBC nicht die Mühe, Bourla zu diesen Werbeaussagen zu befragen, die der PMCPA selbst als “irreführend” bezeichnet hatte.

Als die PMCPA Bourla in der BBC wegen Irreführung der Öffentlichkeit anprangerte, schien Pfizer fast froh zu sein, dass die Strafe gering ausfiel und nicht eine ganze Branche in Verruf brachte.

“Wir freuen uns, dass das Berufungsgremium des britischen PMCPA entschieden hat, dass Pfizer hohe Standards eingehalten und das Vertrauen in unsere Branche aufrechterhalten hat – die beiden schwerwiegendsten Urteile in dieser Klage einer britischen Kampagnengruppe”, sagte Pfizer gegenüber The Telegraph.

Big Fact Check: Partner in Big Pharma-Verbrechen

Nun, da wir wissen, dass Big Pharma’s Schoßhündchen, die PMCPA, entschieden hat, dass Pfizer seit Ende 2020 ein zweifelhaftes COVID-Impfstoff-Marketing betreibt, wollen wir sehen, ob die “Faktencheck”-Industrie Pfizer bei einem Verhalten erwischt hat, das die Pharmaindustrie in Verruf bringt.

Noch besser wäre es, wenn wir es der “Faktencheck”-Industrie leicht machen und sehen, ob sie Pfizer bei einer der anderen indiskreten Handlungen erwischt hat, die während COVID begangen wurden. Hier einige Beispiele:

CNN: Pfizer-Chef verkauft Aktien im Wert von 5,6 Millionen Dollar an dem Tag, an dem er vielversprechende Neuigkeiten über Impfstoffe verkündete

BMJ: Covid-19: Forscher ignoriert Datenintegritätsprobleme bei Impfstoffstudie von Pfizer

Britische Regierung: 70 Millionen Pfund Strafe für Pharmafirmen, die dem NHS zu viel berechnet haben. (Pfizer und Flynn missbrauchten ihre marktbeherrschende Stellung, um zu hohe Preise für ein lebensrettendes Epilepsie-Medikament zu verlangen).

The Intercept: Covid-19Arzneimittelhersteller setzten Twitter unter Druck, um Aktivisten zu zensieren, die sich für einen generischen Impfstoff einsetzten (laut Steuerdokumenten wurde die Kampagne von einer Lobbygruppe der Impfstoffindustrie angeführt, die von Unternehmen wie Moderna und Pfizer finanziert wurde).

Lee Fang: Pfizer finanziert heimlich Gruppen, die Lobbyarbeit für COVID-Impfstoffmandate machen

Bloomberg: Pfizer bestreitet Vorwürfe, einen Manager entlassen zu haben, der Bestechungsvorwürfe geäußert hatte

Politico: Pfizer, die EU und verschwindende Tinte. (Die Europäische Kommission hat die Untersuchung des COVID-19-Impfstoffgeschäfts von Pfizer systematisch blockiert).

Und raten Sie mal? Trotz all des schlechten Benehmens, einschließlich der “Verunglimpfung” der gesamten Pharmaindustrie, konnte ich keinen einzigen “Faktencheck” finden, der Pfizer in ein schlechtes Licht rückte.

Was ich fand, waren unzählige Faktenchecks, die Pfizer vor jeder Art von Kritik, ob berechtigt oder nicht, schützten.

In ihrem Eifer, Pfizer vor der leisesten Kritik zu schützen, widersprachen sich die Faktenprüfer manchmal sogar gegenseitig.

In einem Fall kam eine australische Nachrichtenagentur im Juli 2023 zu dem Schluss, dass die Behauptung von Pfizer, der Impfstoff sei zu 95 % wirksam, für die Beurteilung der Wirksamkeit in der Praxis relevanter sei als die von Kritikern angeführten Zahlen. Einige Monate später stellten die Faktenprüfer von Newsweek in Frage, ob Pfizer jemals behauptet hatte, dass sein Impfstoff zu 95 % wirksam sei.

Es ist, als ob der Big Fact Check nur existiert, um Big Pharma vor unglücklichen Fakten zu schützen.