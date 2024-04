Was sind die Folgen, wenn es der WHO gelingt, uns ihre IHR-Änderungen aufzuerlegen?

Von Rhoda Wilson

Um zu verstehen, welche Auswirkungen die von der Weltgesundheitsorganisation (“WHO”) vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (“IGV”) auf jeden Menschen auf der Erde haben werden, müssen wir uns mit dem Begriff der totalitären Herrschaft auseinandersetzen – denn sollten die von der WHO vorgeschlagenen Änderungen im nächsten Monat angenommen werden, würden die Menschen auf der Welt einem unverfälschten Totalitarismus ausgesetzt werden.

Der Weg der WHO zum Totalitarismus

Von Bert Oliver

Auf Brownstone Institute sind bereits mehrere Artikel über die vorgeschlagenen Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO erschienen, wie z.B. DIESE ausgezeichnete Einführung. Es besteht daher keine Notwendigkeit, diese Informationen in ähnlicher Form zu wiederholen. Stattdessen möchte ich der Frage nachgehen, welche Folgen es für die Menschen weltweit hätte, wenn es dieser Organisation gelänge, die Vertreter der Mitgliedsländer zur Annahme der vorgeschlagenen Änderungen zu bewegen. Genauer gesagt, was sind die wahrscheinlichen Folgen in Bezug auf das Konzept und die Praxis des Totalitarismus?

Um dies zu verstehen, muss man sich natürlich mit der als totalitär bezeichneten Herrschaftsform auseinandersetzen, aber ich bezweifle, dass die meisten Menschen eine ausreichende Vorstellung von einer vollwertigen totalitären Herrschaft haben, auch wenn sie diese in letzter Zeit bis zu einem gewissen Grad unter “pandemischen” Bedingungen erlebt haben. Sollten die von der WHO vorgeschlagenen Änderungen im Mai angenommen werden, wären die Bürgerinnen und Bürger der Welt jedoch einem unverfälschten Totalitarismus ausgesetzt, so dass es sich lohnt, die volle Tragweite dieser “anonymen” Regierungsform hier zu untersuchen.

Dies geschieht in der Hoffnung, dass die Volksvertreter in den gesetzgebenden Körperschaften auf der ganzen Welt, wenn sie diesen Artikel und andere zu diesem Thema lesen, zweimal darüber nachdenken, bevor sie einen Antrag oder eine Gesetzesvorlage unterstützen, die der WHO das Recht einräumen, die Souveränität der Mitgliedsländer an sich zu reißen. Die jüngsten Entwicklungen im US-Bundesstaat Louisiana, die auf die Ablehnung der Autorität der WHO hinauslaufen, sollten andere Staaten und Länder dazu anregen, dem Beispiel zu folgen. Das ist der Weg, den verlogenen “Pandemievertrag” der WHO zu schlagen.

Auf ihrer Website “Freedom Research” hat Dr. Meryl Nass den WHO-Begriff “Pandemievorsorge” als “Betrug/Trickbetrug/Trojanisches Pferd” bezeichnet, der unter anderem darauf abzielt, Milliarden von Steuergeldern an die WHO und andere Industrien zu überweisen, Zensur im Namen der “öffentlichen Gesundheit” zu rechtfertigen und, was vielleicht am wichtigsten ist, die Entscheidungshoheit über die “öffentliche Gesundheit” weltweit auf den Generaldirektor der WHO zu übertragen (was rechtlich gesehen bedeutet, dass die Mitgliedsländer ihre Souveränität verlieren würden).

Darüber hinaus hebt sie die Tatsache hervor, dass die WHO beabsichtigt, die Idee von “One Health” zu nutzen, um alle Lebewesen, Ökosysteme und auch den Klimawandel unter ihre eigene “Autorität” zu subsumieren; “Darüber hinaus will sie mehr Krankheitserreger zur weiten Verbreitung erwerben, um auf diese Weise die Möglichkeit von Pandemien zu verschlimmern und gleichzeitig deren Ursprung zu verschleiern, und im Falle des Auftretens solcher Pandemien die Entwicklung von mehr (obligatorischen) “Impfstoffen” und die Einführung von Impfpässen (und Impfverboten) weltweit zu rechtfertigen, um so die Kontrolle (das Schlüsselwort hier) über die Bevölkerungen zu erhöhen. Sollte ihr Versuch einer globalen Machtergreifung gelingen, hätte die WHO die Befugnis, jedes “medizinische” Programm durchzusetzen, das sie für die “Weltgesundheit” für notwendig hält, unabhängig von dessen Wirksamkeit und Nebenwirkungen (einschließlich des Todes).

Im vorangegangenen Absatz habe ich das Wort “Kontrolle” als Schlüsselbegriff kursiv gesetzt. Es sollte um den Begriff “total” ergänzt werden, d. h. “totale Kontrolle”. Dies ist der Kern totalitärer Herrschaft, und es sollte daher leicht zu erkennen sein, dass das, was die WHO zusammen mit dem WEF und der UNO anstrebt, die totale oder vollständige Kontrolle über das Leben aller Menschen ist.

Niemand hat den Totalitarismus aus dieser Perspektive gründlicher analysiert und ausgearbeitet als die in Deutschland geborene amerikanische Philosophin Hannah Arendt, und ihre monumentale Studie über dieses Phänomen – “The Origins of Totalitarianism” (1951 und in erweiterter Form 1958) – gilt nach wie vor als die maßgebliche Quelle für das Verständnis seiner historischen Erscheinungsformen. Letztere, auf die sich Arendt konzentriert, sind der Nationalsozialismus und der Stalinismus des 20. Jahrhunderts, aber es ist nicht schwer, seine Züge in dem zu erkennen, was wir seit dem Jahr 2020 erleben – obwohl ein starkes Argument dafür angeführt werden könnte, dass das Jahr 2001 seinen erkennbaren Anfang markierte, als im Gefolge des 11. Septembers der Patriot Act verabschiedet wurde, der wohl die autoritäre Grundlage für die totalitäre Herrschaft legte, wie sie von Henry Giroux deutlich wahrgenommen wird.

Arendt (S. 274 der Harvest, Harcourt-Ausgabe von The Origins of Totalitarianism, 1976) nennt den “totalen Terror” als das Wesen der totalitären Regierung und führt dazu aus:

Indem er die Menschen gegeneinander presst, zerstört der totale Terror den Raum zwischen ihnen; verglichen mit dem Zustand innerhalb seines eisernen Bandes erscheint sogar die Wüste der Tyrannei [die sie vom Totalitarismus unterscheidet; B.O.], sofern sie noch eine Art von Raum ist, wie eine Garantie der Freiheit. Die totalitäre Regierung beschneidet nicht nur die Freiheiten oder schafft wesentliche Freiheiten ab; es gelingt ihr auch nicht, zumindest nach unserem begrenzten Wissen, die Liebe zur Freiheit aus den Herzen der Menschen zu tilgen. Sie zerstört die eine wesentliche Voraussetzung aller Freiheit, die einfach die Fähigkeit zur Bewegung ist, die es ohne Raum nicht geben kann.

Bei der Lektüre dieser anschaulichen Charakterisierung des Totalitarismus in Form des “totalen Terrors” wird einem mit Schrecken erneut bewusst, wie raffiniert die Urheber des so genannten “pandemischen” Notstands waren – der natürlich keine wirkliche Pandemie war, wie die deutsche Regierung kürzlich zugab. Es war sozusagen die Kehrseite der Medaille, den “totalen Terror” in unser Leben einzuschleusen, indem man unsere Bewegungsfreiheit im Raum einschränkt. “Lockdowns” sind das typische Instrument zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit im Raum.

Auf den ersten Blick mag dies nicht mit der Inhaftierung von Gefangenen in den Konzentrationslagern unter der Naziherrschaft vergleichbar sein, aber die psychologischen Auswirkungen von Abriegelungen ähneln denen, die die Insassen dieser berüchtigten Lager in den 1940er Jahren erlebten. Denn wenn man sein Haus nicht verlassen darf, außer um in den Laden zu gehen, um Lebensmittel und andere lebenswichtige Dinge zu kaufen, bevor man nach Hause eilt – wo man pflichtgemäß alle gekauften Gegenstände desinfiziert, eine konkrete Erinnerung daran, dass das Verlassen des Raums “potenziell tödlich” ist -, dann ist der Imperativ derselbe: “Du darfst diesen Bereich nur unter bestimmten Bedingungen verlassen.” Es ist verständlich, dass die Auferlegung solch strikter räumlicher Grenzen ein allgegenwärtiges Gefühl der Angst hervorruft, das schließlich in Terror umschlägt.

Kein Wunder, dass die Pseudo-Behörden das “Arbeiten (und Lernen) von zu Hause aus” förderten – wenn nicht gar “befahlen” – und Millionen von Menschen in ihren Häusern vor ihren Computerbildschirmen einsperrten (Platons Höhlenwand). Und das Verbot öffentlicher Versammlungen, abgesehen von einigen Zugeständnissen hinsichtlich der Teilnehmerzahl bei bestimmten Zusammenkünften, war ebenso wirksam im Hinblick auf die Verschärfung des Terrors. Die meisten Menschen würden es angesichts der Wirksamkeit der Kampagne nicht wagen, diese räumlichen Beschränkungen zu überschreiten, um der Bevölkerung die Angst vor dem angeblich tödlichen “neuartigen Coronavirus” einzuimpfen und so den “totalen Terror” zu verstärken. Die Bilder von Patienten in Krankenhäusern, die an Beatmungsgeräte angeschlossen sind und manchmal verführerisch und verzweifelt in die Kamera schauen, verstärkten dieses Gefühl des Schreckens noch.

Mit dem Aufkommen der viel gepriesenen Covid-Pseudo-“Impfstoffe” manifestierte sich ein weiterer Aspekt der Terrorerzeugung in der Bevölkerung in Form einer unerbittlichen Zensur aller abweichenden Ansichten und Meinungen zur “Wirksamkeit und Sicherheit” dieser Mittel sowie zur vergleichbaren Wirksamkeit einer frühzeitigen Behandlung von Covid mit bewährten Mitteln wie Hydroxychloroquin und Ivermectin. Das klare Ziel dabei war, Andersdenkende, die Zweifel an der offiziellen Aufwertung dieser vermeintlichen Wundermittel gegen die Krankheit äußerten, zu diskreditieren und als “Verschwörungstheoretiker” vom Mainstream zu isolieren.

Arendts Einsicht in die unverzichtbare Funktion des Raums für die menschliche Bewegung lässt auch die Pläne des WEF, weltweit “15-Minuten-Städte” zu schaffen, in einem beunruhigenden neuen Licht erscheinen. Diese wurden als “Konzentrationslager unter freiem Himmel” beschrieben, die schließlich zur Realität werden würden, indem die Bewegung außerhalb dieser abgegrenzten Gebiete verboten wird, nachdem die Idee zunächst als eine Möglichkeit zur Bekämpfung des Klimawandels verkauft wurde, indem man zu Fuß geht und Fahrrad fährt, anstatt kohlenstoffemittierende Autos zu benutzen. Die “Besorgnis” des WEF und der WHO über den Klimawandel als vermeintliche Bedrohung für die globale Gesundheit bietet eine weitere Rechtfertigung für diese geplanten Variationen von Gefängnissen, um Millionen von Menschen in dünnem Gewand einzukerkern.

Die Relevanz von Arendts Gedanken zum Totalitarismus für die Gegenwart endet hier jedoch nicht. Genauso relevant wie die Art und Weise, wie sie den Terror kultiviert, ist ihre Identifizierung von Einsamkeit und Isolation als Voraussetzungen für totale Herrschaft. Sie beschreibt die Isolation – im politischen Bereich – als “prätotalitär”. Sie ist typisch für die tyrannischen Regierungen von Diktatoren (die prätotalitär sind), wo sie dazu dient, die Bürger daran zu hindern, durch gemeinsames Handeln eine gewisse Macht auszuüben.

Die Einsamkeit ist das Gegenstück zur Isolation im sozialen Bereich; die beiden sind nicht identisch, und das eine kann ohne das andere der Fall sein. Man kann isoliert sein oder von anderen ferngehalten werden, ohne einsam zu sein; Einsamkeit tritt erst dann ein, wenn man sich von allen anderen Menschen verlassen fühlt. Der Terror kann, wie Arendt weise bemerkt, nur über Menschen “absolut herrschen”, die “gegeneinander isoliert” sind (Arendt 1975, S. 289-290). Es liegt daher auf der Hand, dass die Befürworter einer totalitären Herrschaft, um deren Triumph zu erreichen, die Umstände schaffen würden, unter denen sich die Menschen zunehmend isoliert und einsam fühlen.

Es ist überflüssig, daran zu erinnern, dass diese beiden Bedingungen im Verlauf der “Pandemie” systematisch geschaffen wurden, und zwar durch die bereits erwähnten Maßnahmen, insbesondere durch Abriegelungen, die Einschränkung sozialer Kontakte auf allen Ebenen und durch die Zensur, die – wie bereits erwähnt – eindeutig darauf abzielte, Andersdenkende zu isolieren. Und diejenigen, die auf diese Weise isoliert wurden, wurden oft – wenn nicht sogar in der Regel – von ihrer Familie und ihren Freunden im Stich gelassen, was zur Folge hatte, dass die Einsamkeit folgen konnte und manchmal auch folgte. Mit anderen Worten: Die tyrannische Auferlegung von Vorschriften diente dem (wahrscheinlich beabsichtigten) Zweck, den Boden für eine totalitäre Herrschaft zu bereiten, indem sie die Voraussetzungen dafür schuf, dass Isolation und Einsamkeit allgegenwärtig wurden.

Wie unterscheidet sich die totalitäre Regierung von der Tyrannei und dem Autoritarismus, wo man noch die Figuren des Despoten bzw. die Herrschaft eines abstrakten Ideals erkennen kann? Arendt schreibt, dass (S. 271-272):

Wenn die Gesetzmäßigkeit das Wesen der nicht-tyrannischen Regierung und die Gesetzlosigkeit das Wesen der Tyrannei ist, dann ist der Terror das Wesen der totalitären Herrschaft. Der Terror ist die Verwirklichung des Gesetzes der Bewegung; sein Hauptziel ist es, der Kraft der Natur oder der Geschichte die Möglichkeit zu geben, ungehindert von jeder spontanen menschlichen Handlung durch die Menschheit zu rasen. Der Terror als solcher versucht, den Menschen zu “stabilisieren”, um die Kräfte der Natur oder der Geschichte zu befreien. Es ist diese Bewegung, die die Feinde der Menschheit auswählt, gegen die der Terror losgelassen wird, und keine freie Aktion der Opposition oder der Sympathie darf die Beseitigung des “objektiven Feindes” der Geschichte oder der Natur, der Klasse oder der Rasse beeinträchtigen. Schuld und Unschuld werden zu sinnlosen Begriffen; “schuldig” ist derjenige, der sich dem natürlichen oder historischen Prozess in den Weg stellt, der über “minderwertige Rassen”, über “lebensuntüchtige Individuen”, über “sterbende Klassen und dekadente Völker” geurteilt hat. Der Terror vollstreckt diese Urteile, und vor seinem Gericht sind alle Beteiligten subjektiv unschuldig: die Ermordeten, weil sie nichts gegen das System getan haben, und die Mörder, weil sie nicht wirklich morden, sondern ein von einem höheren Gericht ausgesprochenes Todesurteil vollstrecken. Die Herrscher selbst beanspruchen nicht, gerecht oder weise zu sein, sondern nur historische oder natürliche Gesetze zu vollziehen; sie wenden keine [positiven] Gesetze an, sondern vollziehen eine Bewegung nach ihrem Eigengesetz. Terror ist Gesetzmäßigkeit, wenn das Gesetz das Gesetz der Bewegung einer übermenschlichen Kraft, der Natur oder der Geschichte ist.

Der Verweis auf Natur und Geschichte als übermenschliche Kräfte bezieht sich auf das, was laut Arendt (S. 269) die Grundlage für den Glauben des Nationalsozialismus bzw. des Kommunismus an die Gesetze der Natur und der Geschichte als unabhängige, quasi ursprüngliche Mächte an sich war. Daher die Rechtfertigung des Terrors gegen diejenigen, die sich der Entfaltung dieser unpersönlichen Kräfte in den Weg zu stellen scheinen. Bei sorgfältiger Lektüre zeichnet der obige Auszug ein Bild totalitärer Herrschaft als etwas, das auf der Neutralisierung der Menschen in der Gesellschaft als potenzielle Akteure oder Teilnehmer an ihrer Organisation oder der Richtung, in die sie sich entwickelt, beruht. Die “Herrscher” sind keine Herrscher im herkömmlichen Sinne; sie sind lediglich dazu da, dafür zu sorgen, dass die fragliche übermenschliche Kraft sich ungehindert so entfalten kann, wie sie “soll”.

Man muss kein Genie sein, um in Arendts scharfsinniger Charakterisierung totalitärer Herrschaft – die sie auf den Nationalsozialismus und den Stalinismus als deren historische Verkörperungen bezieht – eine Art Schablone zu erkennen, die auf den sich abzeichnenden totalitären Charakter dessen zutrifft, was sich im Jahr 2020 unter dem Deckmantel eines globalen Gesundheitsnotstands erstmals als Iatrokratie manifestierte – etwas, das uns allen heute wohl bekannt ist. Seitdem haben sich weitere Merkmale dieser totalitären Bewegung herausgebildet, die sich ideologisch als “Transhumanismus” bezeichnen lassen.

Auch dies passt in Arendts Darstellung des Totalitarismus – nicht der transhumanistische Charakter als solcher dieser jüngsten Inkarnation des Versuchs, die Menschheit als Ganzes für eine übermenschliche Macht nutzbar zu machen, sondern ihr ideologischer Status. So wie das Naziregime seine Operationen mit der Natur rechtfertigte (z. B. unter dem Deckmantel der gepriesenen Überlegenheit der “arischen Rasse”), so beruft sich die Gruppe technokratischer Globalisten, die den (nicht ganz so) “Großen Reset” vorantreibt, auf die Idee, “über die Menschheit” hinauszugehen und eine vermeintlich überlegene (nicht natürliche) “Spezies” zu schaffen, die eine Verschmelzung zwischen Menschen und Maschinen herbeiführt – die, wie es scheint, auch von dem “Singularitäts”-Künstler namens Stelarc vorweggenommen wurde. Ich habe “Idee” betont, weil, wie Arendt bemerkt (S. 279-280):

Eine Ideologie ist buchstäblich das, was ihr Name besagt: Sie ist die Logik einer Idee. Ihr Gegenstand ist die Geschichte, auf die die “Idee” angewandt wird; das Ergebnis dieser Anwendung ist nicht eine Gesamtheit von Aussagen über etwas, das ist, sondern die Entfaltung eines Prozesses, der sich in ständiger Veränderung befindet. Die Ideologie behandelt den Lauf der Dinge so, als folge er demselben “Gesetz” wie die logische Darlegung ihrer “Idee”.

In Anbetracht der oben erläuterten Natur einer Ideologie sollte es offensichtlich sein, wie dies auf die transhumanistische Ideologie der neofaschistischen Kabale zutrifft: Die Idee, die dem historischen Prozess zugrunde liegt, war angeblich immer eine Art transhumanistische Teleologie – angeblich war das (zuvor verborgene) Telos oder Ziel der gesamten Geschichte stets die Erreichung eines Zustands, in dem der bloße Homo und Gyna sapiens sapiens (der doppelt weise menschliche Mann und die doppelt weise menschliche Frau) übertroffen und der “Transhuman” verwirklicht wurde. Ist es da verwunderlich, dass sie behaupten, gottähnliche Kräfte erlangt zu haben?

Dies erklärt auch die Skrupellosigkeit, mit der die transhumanistischen Globalisten das Funktionieren und die lähmenden Auswirkungen des “totalen Terrors”, wie er von Arendt identifiziert wurde, in Kauf nehmen können. Mit “totalem Terror” sind hier die allumfassenden oder totalisierenden Auswirkungen gemeint, die beispielsweise durch die Installation umfassender Systeme der unpersönlichen, größtenteils KI-gesteuerten Überwachung entstehen, wobei den Menschen – zumindest anfänglich – vermittelt wird, dass dies ihrer eigenen Sicherheit dient. Die psychologischen Folgen laufen jedoch auf ein unterschwelliges Bewusstsein der Schließung des “freien Raums” hinaus, das durch ein Gefühl der räumlichen Enge und der “Ausweglosigkeit” ersetzt wird.

Wenn man vor diesem Hintergrund über die sich abzeichnende Möglichkeit nachdenkt, dass es der WHO gelingen könnte, konforme Länder dazu zu bringen, die vorgeschlagenen Änderungen ihrer Gesundheitsvorschriften zu akzeptieren, erhält man einen besseren Einblick in die konkreten Auswirkungen, die dies haben würde. Und die sind, gelinde gesagt, nicht schön. Kurz gesagt bedeutet dies, dass diese nicht gewählte Organisation die Befugnis hätte, nach Gutdünken des WHO-Generaldirektors Abriegelungen und “medizinische oder gesundheitliche Notfälle” sowie obligatorische “Impfungen” auszurufen, wodurch die Freiheit, sich frei im Raum zu bewegen, mit einem Schlag in eiserne räumliche Enge verwandelt würde. Das ist es, was der “totale Terror” bedeuten würde. Ich hoffe inständig, dass noch etwas getan werden kann, um diesen drohenden Alptraum abzuwenden.