Was hat der große Umbruch in Argentinien mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der Sabotage der Nordstream-Pipeline, den Bauernprotesten in Deutschland und den Inflationsberichten der Zentralbanken zu tun?

Energie, sagt Rechtsanwalt Sven Hulleman.

Die Argentinier beschließen, den Peso aufzugeben und ihre Wirtschaft an den US-Dollar zu koppeln.

Ein riesengroßes Problem für die argentinische Wirtschaft und damit für den Niedergang seit 2006, aber eigentlich seit den 70er-Jahren, sind die amerikanischen Importzölle auf argentinisches Getreide und Fleisch.

Und noch etwas Interessantes geschieht. Wenn die argentinische Wirtschaft anfängt, alle ihre Produkte und Werte in Dollar auszudrücken, wird Argentinien tatsächlich zu einer Provinz der USA. „Und das ist riesig.“

Außerdem wurde die Nordstream-Pipeline gesprengt. Russisches Gas wurde für 20 Cent pro Kubikmeter von der deutschen, der niederländischen und der norditalienischen Industrie gekauft. Jetzt, da Nordstream nicht mehr existiert, importiert Europa Schiefergas aus den USA für 1,10 € pro Kubikmeter.

Damit bezahlen wir die Inflation der Amerikaner im Jahr 2020, zusammen mit den Argentiniern, die jetzt ihr Getreide und Fleisch in Dollar exportieren, in der Hoffnung, die Importbarrieren mit den USA zu beseitigen.

„Wenn ich Präsident von Argentinien wäre, würde ich ein nettes Gespräch mit dem US-Landwirtschaftsministerium führen, einschließlich Monsanto und Rabobank, die in den ländlichen Gebieten der USA gigantisch sind“, sagt Hulleman.

Er erwartet, dass der argentinische Präsident ein gutes Gespräch mit ihnen führen wird, um sein eigenes Volk vorübergehend zu „retten“.