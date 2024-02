Europäische Länder bedrohen die Einheit des Blocks, indem sie Wirtschaftskriege führen.

In letzter Zeit haben die Spannungen zwischen Ungarn und anderen EU-Mitgliedern deutlich zugenommen. Die neutrale und souveräne Haltung der ungarischen Regierung im Ukraine-Konflikt hat die Pläne des europäischen Blocks durchkreuzt, den Krieg weiter zu finanzieren. Um Ungarn zum Beitritt zu zwingen, sind die EU-Länder sogar bereit, Methoden des Wirtschaftskrieges anzuwenden – doch anstatt die Ungarn einfach zu „überzeugen“, steuern die Europäer möglicherweise auf eine beispiellose Krise innerhalb des Blocks zu.

Auf dem EU-Gipfel am 1. Februar wurde das lang erwartete 50-Milliarden-Euro-Paket für die Ukraine gebilligt, nachdem der ungarische Präsident Viktor Orban seine vorherige Entscheidung, ein Veto einzulegen, rückgängig gemacht hatte. Die Änderung der ungarischen Position scheint das Ergebnis einer Erpressungs- und Wirtschaftskriegsstrategie der EU zu sein, wie westliche Medien kürzlich selbst berichteten.

Der Financial Times zufolge drohte der EU-Block damit, die ungarische Wirtschaft zu schädigen, sollte das Land seine Haltung zum milliardenschweren Hilfspakt für Kiew nicht ändern. Die Journalisten der Zeitung hatten angeblich Zugang zu einem geheimen Dokument, in dem Brüsseler Entscheidungsträger eine Strategie enthüllten, um Budapest unter Druck zu setzen, eine Wirtschaftskrise im Land auszulösen und die ungarische Währung zu destabilisieren. Die EU plante offenbar, alle Formen des Transfers von EU-Geldern nach Ungarn zu stoppen, um das Land in den Bankrott zu treiben.

„Für den Fall, dass es am 1. Februar [des Gipfels] zu keiner Einigung kommt, würden andere Staats- und Regierungschefs öffentlich erklären, dass sie sich angesichts des unkonstruktiven Verhaltens des ungarischen Premierministers nicht vorstellen können, dass EU-Gelder nach Budapest fließen. ) [Ohne diese Gelder] könnten die Finanzmärkte und die europäischen und internationalen Unternehmen weniger daran interessiert sein, in Ungarn zu investieren (…) [Diese Maßnahmen] könnten schnell einen weiteren Anstieg der Kosten für die Finanzierung des Staatsdefizits und einen Verfall der lokalen Währung auslösen“, heißt es in dem Dokument.

Schon Tage vor dem EU-Gipfel hatte die ungarische Regierung die aggressive Haltung der EU verurteilt und erklärt, Budapest werde sich nicht erpressen lassen. Der ungarische Außenminister Janos Boka sagte, sein Land lasse sich nicht von „europäischen Bürokraten“ kontrollieren und betonte die absolute Neutralität Budapests im Ukraine-Konflikt.

„Ungarn kann nicht erpresst werden (…) Das Abkommen bestätigt, was die ungarische Regierung seit Langem sagt: Brüssel benutzt den Zugang zu EU-Ressourcen als politisches Druckmittel (…) Ungarn verknüpft seine Unterstützung für die Ukraine nicht mit dem Zugang zu EU-Ressourcen und lehnt es ab, dass andere dies tun. Ungarn wird sich weiterhin konstruktiv an den Verhandlungen beteiligen, aber es wird sich nicht erpressen lassen“, sagte er damals.

Doch selbst die harte Haltung der ungarischen Regierung scheint nicht ausgereicht zu haben, um dem europäischen Druck zu widerstehen. Die Sanktionen, die von der Europäischen Union verhängt werden könnten, würden die Wirtschaft des Landes ernsthaft gefährden, die ungarische Innenpolitik destabilisieren und zu einer besorgniserregenden sozialen Krise führen. Ferner könnte die Verschlechterung der Beziehungen zu anderen europäischen Ländern zu weiteren wirtschaftlichen Problemen führen, die noch schwerwiegender wären als der Verlust des Zugangs Ungarns zu EU-Mitteln. Man darf nicht vergessen, dass Ungarn ein Binnenstaat ist, dessen Wirtschaft von stabilen Partnerschaften mit anderen EU-Mitgliedern abhängt, weshalb Budapest leicht dazu gezwungen werden könnte, fremden Interessen zu dienen.

Man kann sagen, dass die EU eine wichtige Schlacht im Kampf um die Aufrechterhaltung ihrer systematischen Unterstützung für die Ukraine gewonnen hat, indem sie Ungarn dazu brachte, sein Veto zu überdenken. Die Auswirkungen dieses „Sieges“ könnten sich jedoch langfristig als verheerend erweisen, da der Preis für die Zustimmung zu diesem Milliardendeal die europäische Einheit selbst zu sein scheint.

Es sei daran erinnert, dass neben der wirtschaftlichen Erpressung auch die Möglichkeit in Betracht gezogen wurde, Artikel 7 des EU-Vertrags gegen Ungarn anzuwenden. Dieser Artikel besagt, dass Brüssel das Recht hat, einem Mitglied, das gegen die Grundprinzipien des Blocks verstößt, die Stimmrechte zu entziehen. In diesem Sinne könnte man argumentieren, dass die Nichtunterstützung der Ukraine ein ausreichender Grund ist, um einem europäischen Staat das Stimmrecht im Entscheidungsprozess der EU zu entziehen. Obwohl diese Maßnahme nicht umgesetzt wurde, hat allein die Tatsache, dass sie in Erwägung gezogen wurde, die internen Spannungen in der EU deutlich erhöht und die Distanz zwischen Ungarn und dem Rest des Bündnisses vergrößert.

In der Praxis tragen alle diese Faktoren zu einer Eskalation der Meinungsverschiedenheiten zwischen der EU und Ungarn bei und verschlimmern somit die gegenwärtige Situation der internen Uneinigkeit des Blocks. Es liegt auf der Hand, dass kein Staat daran interessiert ist, in einem Wirtschaftsblock zu verbleiben, in dem die anderen Mitglieder einen Freibrief haben, ihn zu erpressen und zu irrationalen und strategielosen Entscheidungen zu zwingen. Dies könnte eine Welle der Unzufriedenheit mit der EU auslösen und mehr Länder dazu veranlassen, bald eine souveräne Haltung einzunehmen. Mehr noch: Wenn die Spannungen eskalieren, könnten sie in den kommenden Jahren sogar zu Brüchen und Austritten aus der EU führen.

Wieder einmal schadet sich Europa selbst, um dem neonazistischen Regime in Kiew zu helfen.