Die israelische Armee gibt zu, dass sie eine nicht genehmigte Propaganda-Kampagnen in Gaza durchgeführt hat.

Eine IDF-Einheit für psychologische Kriegsführung hat ohne Genehmigung einen Telegram-Kanal betrieben, der sich an israelische Zuschauer richtete. Die Armee leugnete zunächst ihre Beteiligung, doch eine interne Untersuchung nach der Enthüllung durch Haaretz ergab, dass sie doch involviert war.

Im Gegensatz zu einem früheren Dementi haben israelische Militärbeamte zugegeben, dass der Telegram-Kanal 72 Virgins – Uncensored von Mitgliedern einer Abteilung der Operationsdirektion der israelischen Verteidigungskräfte betrieben wurde.

Das Eingeständnis erfolgte, nachdem Haaretz im vergangenen Monat einen Bericht über den Kanal veröffentlicht hatte, der zu einer internen Untersuchung der Angelegenheit führte.

Die Untersuchung unter der Leitung von Generalmajor Oded Basyuk, dem Leiter der Operationsdirektion, ergab, dass die Informationen, die zu dem ursprünglichen Dementi geführt hatten, dass der Sender von der Armee oder in ihrem Auftrag betrieben werde, nicht korrekt waren und auf Fehlinformationen beruhten, die von Mitgliedern der Abteilung für Beeinflussung weitergegeben worden waren. Als Folge dieser Erkenntnisse muss der Kommandeur der Einheit seinen Militärdienst beenden.

Während der ursprünglichen Untersuchung sagten Quellen gegenüber Haaretz, dass Mitglieder der Einheit, die für die psychologische Kriegsführung gegen den Feind und die ausländische Öffentlichkeit zuständig ist, 72 Virgins – Uncensored am 9. Oktober, zwei Tage nach Beginn des Krieges, ohne offizielle Genehmigung und ohne Befugnis gestartet hatten. Außerdem richtete sich der Sender an ein israelisches Publikum.

Bilder aus der Telegrammgruppe „72 Jungfrauen – Unzensiert“.

Nach der Auswertung der Ergebnisse kontaktierten die IDF-Beamten Haaretz, um ihre Schlussfolgerungen zu präsentieren. In einer schriftlichen Antwort erklärte die Pressestelle der IDF, dass nach einer gründlichen Untersuchung „festgestellt wurde, dass die Telegram-Seite von den IDF ohne Genehmigung und ohne Autorisierung betrieben wurde. Der Vorfall wurde aufgeklärt“.

Die Administratoren des Kanals veröffentlichten täglich grafische Inhalte wie Bilder der Leichen von Hamas-Terroristen mit der Überschrift „Zerstört die Fantasie der Terroristen“. Mehrmals veröffentlichten sie exklusives Material aus Ermittlungen oder Informationen, die zu diesem Zeitpunkt nur dem Verteidigungsministerium vorlagen, und brüsteten sich damit, „exklusiv aus Gaza“ zu sein. Sie luden Tausende Videos und Standbildern hoch, die die Tötung von Terroristen und Zerstörungen im Gazastreifen zeigten, und forderten die Anhänger des Kanals auf, die Inhalte zu teilen, damit „jeder sehen kann, dass wir sie verarschen“.

Die Betreiber bedienten sich einer rüden Sprache, um die Beteiligung der IDF an dem Kanal zu verschleiern. Ein Beitrag vom 11. Oktober lautete: „Verbrennt eure Mutter… Ihr werdet das Video nicht glauben, das wir bekommen haben! Man kann ihre Knochen brechen hören. Wir werden es sofort veröffentlichen, macht euch bereit“. Fotos von palästinensischen Männern, die von der IDF im Gazastreifen gefangen genommen wurden, und von den Leichen der Terroristen wurden mit der Überschrift versehen: „Vernichtet die Kakerlaken… vernichtet die Ratten der Hamas… teilt diese Schönheit“. Ein Video, in dem ein Soldat angeblich Maschinengewehrkugeln in Schweinefett taucht, trägt den Untertitel: „What a man!!!!! Schmiere Kugeln mit Schweineschmalz ein. Du bekommst keine Jungfrauen.“ Eine andere Bildunterschrift lautet: „Müllsaft!!!! Noch ein toter Terrorist!!! Ihr müsst es mit Ton sehen, ihr werdet euch totlachen“.

Am 14. Oktober war neben der Bildunterschrift „Exklusives Video einer guten Nacht, nicht vergessen zu teilen und zu posten“ ein Video zu sehen, in dem ein israelisches Fahrzeug wiederholt über die Leiche eines Terroristen fährt. „Sehr gut, Gershon!!! Fahr ihn über fahr ihn über !!!! Scheiß auf die Bastarde! Knallt sie ab“, hieß es im Begleittext.

Die Betreiber des Senders beließen es nicht bei den Bildern aus Gaza. Am 11. Oktober randalierten Hunderte Israelis, darunter Mitglieder des gewalttätigen rassistischen Fanclubs La Familia des Fußballclubs Beitar Jerusalem, im Sheba Medical Center in Tel Hashomer bei Tel Aviv, nachdem das Gerücht aufgekommen war, dort würden nach Israel eingedrungene Hamas-Terroristen behandelt. Die Menschen zogen durch das Krankenhaus und beschimpften und bespuckten das medizinische Personal. Innerhalb einer Stunde wurde ein Video des Aufruhrs auf dem Kanal der 72 Jungfrauen mit dem Titel „Meine Brüder, Heldinnen und Helden, Fans von La Familia, ich liebe euch !!!!!!!“ veröffentlicht. Was für Helden, die gekommen sind, um die Araber zu bescheißen“.