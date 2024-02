Die Zeit ist reif: Menschen gegen Banken

Der Kampf ist jetzt, er ist im Gange und wir, das Volk, werden ihn gewinnen.

Alex Krainer

In meinem letzten Substack-Artikel „Das System versagt, wir sind auf uns allein gestellt“ habe ich die systematische Zerstörung unserer Regierungsstrukturen diskutiert und die Vermutung geäußert, dass die Fassade effektiver Kontrollen und Gegengewichte weitgehend fiktiv ist und nur dazu dient, uns in passive Duldung der verdeckten Herrschaft einer verborgenen Macht hinter dem Thron einzulullen. Ich habe das nicht weiter ausgeführt, aber es ist klar, dass es eine solche Macht gibt und sie das Weltgeschehen bestimmt.

Wie Carol Jones in ihrem Kommentar zu einem früheren Artikel („C0VlD l9 hoax goes to court“) scharfsinnig schrieb: „Damit ein medizinischer Staatsstreich auf dieser Ebene erfolgreich sein kann, … muss es eine koordinierte Kastration der Regierungsdokumente/Verfassungen aller Länder geben. … die Fähigkeit, eine solche Koordination zum richtigen Zeitpunkt durchzuführen, alles an Ort und Stelle zu haben usw. ist offen gesagt so wahrscheinlich wie 1000 Elefanten, die gerade an meinem Fenster vorbeiziehen“. Sie hat auch zu Recht darauf hingewiesen, dass die Tatsache, dass sich 159 Länder der WHO unterwerfen, diese Koordination nicht erklärt.

Was ist die treibende Kraft hinter dieser Agenda?

Ich habe versucht, diese Frage in einem Artikel zu beantworten, den ich im August 2020 veröffentlicht habe. Der Titel verrät es schon: „Covid 19: Das Bankenkartell treibt die Agenda an“, aber lassen Sie mich hier eine gekürzte Version des Artikels wiedergeben.

Viele Monate lang, in den Jahren 2020 und 2021, verbreiteten die Medien und die „Gesundheitsbehörden“ unerbittlich angstmachende Geschichten über die angebliche Covid 19-„Pandemie“ und machten aus dem Notfall fast rund um die Uhr eine Sensation, während sie Hunderte, vielleicht Tausende Experte, die von der offiziellen Version der Nachrichten abwichen, ignorierten und zensierten. Angenommen, wir hätten es mit einer „Jahrhundertpandemie“ zu tun, die niemand hätte vorhersehen können, dann würde man eine lebhafte Expertendebatte über den besten Umgang mit der Krise erwarten. Die Journalisten hätten so viele Experten wie möglich befragen können, um ein möglichst klares Bild der neuen gesundheitlichen Herausforderung und ihrer Bewältigung zu erhalten. Wirksame Behandlungen hätten gefördert, gefeiert und von den Dächern gerufen werden müssen. Doch genau das ist nicht geschehen.

Die Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit – die in den meisten Ländern praktisch identisch waren – wurden von der Weltgesundheitsorganisation durch eine schattenhafte bürokratische Hierarchie durchgesetzt, die ein Monopol auf Wissenschaft und Wahrheit beanspruchte. Jegliche Diskussion wurde unterbunden, Hunderte Experte wurden aggressiv zum Schweigen gebracht. Mehrere wirksame Behandlungsmethoden wie Ivermectin und Hydroxychloroquin wurden identifiziert, aber die Behörden weigerten sich, sie zu erwähnen.

Ärzte und Patienten wurden nachdrücklich davon abgehalten, diese Mittel zu verwenden, und in einigen Ländern wurde HCQ abrupt vom Markt genommen. In Australien wurde die Verschreibung von HCQ sogar zu einer Straftat erklärt. Stattdessen drängten die Behörden auf eilig entwickelte, ungetestete, experimentelle Impfstoffe für eine Krankheit, die nur 0,004% der Bevölkerung tötet (selbst nach den aufgeblähten Statistiken des amerikanischen CDC).

Die rätselhafte Verschwiegenheit der Behörden

Wenige Monate nach der „Pandemie“ wurde die völlige Inkohärenz der offiziellen Positionen so offensichtlich, dass sie in weiten Teilen der Bevölkerung jede Glaubwürdigkeit verloren. Anstatt ihren Kurs zu ändern, verstrickten sich die Behörden nur noch tiefer in ihre eigenen Widersprüche und wurden immer aggressiver, mit immer restriktiveren Maßnahmen im Bereich der „öffentlichen Gesundheit“, während die Medien die Propaganda des „Projekts Angst“ auf ein abstoßendes Niveau steigerten.

Die Situation wurde surreal: Wie konnten anscheinend intelligente, gebildete Menschen so hartnäckig an einem Narrativ festhalten, das so offensichtlich falsch war? Warum schürten die Medien monatelang unermüdlich Angst und Hysterie wegen eines leichten Grippevirus? Neben den amerikanischen und britischen Medien verfolgte ich auch die Berichterstattung in Kroatien, Spanien, Frankreich und Italien – überall das gleiche Bild: Alles auf Covid, permanent, ununterbrochene Panikmache und Aufrufe zu immer dümmeren „Maßnahmen“. Sind alle Menschen auf der Welt verrückt geworden? Wenn es nicht die Wissenschaft und die Logik waren, die hinter den gesundheitspolitischen Maßnahmen standen, was war es dann? Und dann erinnerte ich mich…

Der merkwürdige Fall der IWF-Kredite für Belarus

Bereits im Juni 2020 hatte ich darauf hingewiesen, dass der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko eine Kreditlinie des Internationalen Währungsfonds in Höhe von 940 Millionen Dollar öffentlich abgelehnt hatte. Er lehnte ihn ab, weil der IWF den Kredit an die Bedingung knüpfte, dass Belarus eine strikte Abriegelungspolitik nach Covid 19 und eine Ausgangssperre einführt. Ich hielt es damals für sehr merkwürdig, dass der IWF einem Land einen Kredit anbietet und gleichzeitig Bedingungen stellt, die die Rückzahlungsfähigkeit des Landes stark beeinträchtigen.

Es scheint, dass eine Reihe anderer Länder ähnliche Angebote vom IWF und/oder der Weltbank erhalten haben, aber nur dank der öffentlichen Bekanntgabe durch Lukaschenko wussten wir von den Covid 19-Bedingungen, die an diese Angebote geknüpft waren. Bezeichnenderweise erwähnte Lukaschenko bei mehreren Gelegenheiten, dass die IWF-Unterhändler wollten, dass Belarus „wie Italien“ verfährt. Andere Länder und Regierungen, die das Geld annahmen, haben die Bedingungen möglicherweise stillschweigend akzeptiert, aber vergessen, sie uns mitzuteilen.

Im April 2020 hatten 85 Länder den IWF um Finanzhilfe gebeten. Hoch verschuldet und mit schwer angeschlagenen Volkswirtschaften waren die weltweit meisten Regierungen auf Kredite angewiesen und damit dem Diktat der Geldmacht ausgeliefert. Um an die benötigten Gelder zu kommen, mussten sie ihre Wirtschaft herunterfahren, die Freizügigkeit ihrer Bevölkerung einschränken, Stasi-ähnliche Kontaktverfolgungsstrukturen aufbauen und Schulen schließen.

Wir müssen die Test- und Forschungskapazitäten, die „wir aufgebaut haben“, aggressiv nutzen.

Ein weiterer Beweis dafür, dass die Agenda von den Bankern vorangetrieben wird, war ein Op-Ed in der New York Times von Neel Kashkari, dem Präsidenten der Federal Reserve Bank von Minneapolis, in dem er die Regierung aufforderte, strenge vier- bis sechswöchige Schutzanordnungen „für alle außer den wirklich wichtigen Arbeitern“ zu erlassen. Kashkari sprach sich dafür aus, dass die Schließungen so umfassend und streng wie möglich sein und aggressiv durchgeführt werden sollten, indem „die Test- und Rückverfolgungskapazitäten, die wir aufgebaut haben, genutzt werden“.

Die Fingerabdrücke des Bankenkartells finden sich auch in dem Dokument „Scenarios for the Future of Technology and International Development“, das 2010 von der Rockefeller Foundation veröffentlicht wurde. Auf Seite 18, unter der Überschrift „Lock Step“, beschreibt das Dokument in weiser Voraussicht unsere heutige Realität als „eine Welt der staatlichen Kontrolle von oben nach unten und der autoritären Führung, mit begrenzter Innovation und wachsendem Widerstand der Bürger“. Das Szenario sieht eine „Pandemie vor, auf die die Welt seit Jahren gewartet hat“. Und dann kam diese „Pandemie“ und „die Welt der staatlichen Kontrolle von oben nach unten und der autoritären Führung“.

Napoleon Bonaparte wusste nur zu gut: „Wenn eine Regierung von den Bankiers abhängt, kontrollieren diese die Situation und nicht die Regierungschefs“. In jeder Nation scheinen wir von einer Regierungsbürokratie bekämpft zu werden. Aber während diese Bürokratien und die Beamten, die in ihnen arbeiten, zur Zielscheibe des öffentlichen Grolls werden, ist es wichtig, dass wir die Puppenspieler hinter der Agenda erkennen, die hier gespielt wird.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass der Feind das internationale Bankenkartell mit Sitz in der Londoner City und an der Wall Street ist, zusammen mit seinen Agenturen wie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem IWF, der Weltbank, den globalen systemrelevanten Banken und Institutionen wie dem Weltwirtschaftsforum, den großen Pharmakonzernen, der Weltgesundheitsorganisation, der Bill and Melinda Gates Foundation, GAVI und vielen anderen.

Wie Lord Acton vor mehr als einem Jahrhundert warnte: „Die Frage, die sich durch die Jahrhunderte zieht und eines Tages entschieden werden muss, ist der Kampf der Menschen gegen die Banken. Es könnte der letzte Kampf um die Emanzipation der Menschheit oder unsere endgültige Versklavung sein. Um zu gewinnen, müssen wir unsere wahren Feinde und die finanziellen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Strukturen verstehen, die ihre Agenda ermöglichen.

Die Planung von Kriegen und mehr Kriegen

Das Dokument der Rockefeller Foundation enthüllt auch, dass sie unseren Widerstand klar vorausgesehen und mit Sicherheit Ablenkungsmanöver geplant haben, um unseren Unmut auf die sichtbaren Ermöglicher ihrer autoritären Herrschaft von oben nach unten zu lenken. Eines der besten Ablenkungsmanöver ist der Krieg. Wir müssen uns also davor hüten zu glauben, dass unsere Feinde die Russen, die Chinesen oder wer auch immer nach der Logik des Teilens und Herrschens unsere Gegner sind.

Wenn unsere Regierungen uns sagen, dass wir von einer anderen Nation ernsthaft bedroht werden, wenn sie Truppen an ihre Grenzen oder Kriegsschiffe in die Nähe ihrer Küsten schicken, dann müssen wir sie auffordern, sich zurückzuziehen. Wir müssen uns auch davor hüten, andere Nationen und ihre Führer zu dämonisieren, da dies oft zu einer militärischen Eskalation führt (man denke an Saddam Hussein, Moammar Gaddafi, Bashar al Assad…). Ron Paul warnte uns: „Es ist kein Zufall, dass das Jahrhundert des totalen Krieges mit dem Jahrhundert der Zentralbanken zusammenfiel“. Die systemischen Wurzeln der Kriegssucht des Westens habe ich in diesem Artikel erläutert: „Deflationary gap and the war addiction of the West“.

Kurzum, wir dürfen uns nicht vom roten Tuch des Toreros ablenken lassen: Die wahren Schuldigen, die Klasse der Superraubtiere, sind die Banker: eine Handvoll Familien und Einzelpersonen, die das gegenwärtige Geldsystem kontrollieren und verwalten. Wir haben keine andere Wahl, als uns ihnen entgegenzustellen. Heute sind wir mit der Wahrheit und mit Informationen bewaffnet, von denen frühere Generationen nicht einmal zu träumen wagten. Heute können wir etwas bewirken und unseren Kindern und Kindeskindern eine Welt des Wohlstands und der Freiheit bieten, die alles übersteigt, was wir uns heute vorstellen können. Dieser Kampf ist jede Anstrengung wert.