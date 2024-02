Tucker Carlsons Popularität nimmt in Russland zu: Hier ist der Grund

Von Oleg Burunov

Der US-amerikanische Politikkommentator Tucker Carlson ist am 3. Februar nach Moskau gereist. Es wird spekuliert, dass das Ziel des Besuchs darin besteht, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu interviewen, um die Popularität des ehemaligen Fox-News-Moderators in dem Land zu steigern. Sputnik geht der Frage nach, warum.

In einem Video, in dem Tucker Carlson einen seiner russischen Fans in Moskau trifft, ist die Stimme eines Mannes zu hören, der den 54-jährigen konservativen Kommentator als den „besten US-Journalisten“ lobt.

Der ehemalige Fox-News-Moderator bedankt sich daraufhin bei dem Mann und lobt Moskau als eine wunderschöne Stadt, die er schon lange besuchen wollte.

Aber warum ist Carlson in Russland so beliebt?

Einige Karriere-Rückblicke

Fox News gab im April letzten Jahres überraschend bekannt, dass sich das Unternehmen und Carlson getrennt haben, obwohl er zu diesem Zeitpunkt die meistgesehene Sendung des Senders moderierte.

Zahlreiche Medienberichte legten nahe, dass Tucker aufgrund seiner Berichterstattung über einige kontroverse Themen entlassen wurde – vom Einbruch in das US-Kapitol am 6. Januar 2021 über die COVID-19-Maßnahmen bis zur Unterstützung des Weißen Hauses für Kiew im Ukraine-Konflikt.

Andere wiederum beharren darauf, dass Carlson wegen seiner Kritik an der Geschäftsführung von Fox News entlassen wurde.

Anfang Mai kündigte der ehemalige Fox News-Moderator auf Twitter eine neue Sendung auf dem Portal des Social-Networking-Riesen an. Tucker fügte hinzu, dass seine neue Sendung „eine neue Version der Show sein wird, die wir in den letzten sechseinhalb Jahren gemacht haben“. Die Tucker on Twitter Show wurde in Tucker on X umbenannt, kurz nachdem die Website ihren Namen geändert hatte.

Tuckers Haltung zu Russland, den USA und der Ukraine

Was Carlsons stetig wachsende Popularität in Russland angeht, kann man mit Sicherheit sagen, dass viele Russen ihn als ein Fenster zu Amerika betrachten, das es ihnen ermöglicht, sich über innenpolitische Themen der USA aus anderen Quellen als der liberalen Presse zu informieren. Ferner zögert Carlson nicht, seine eigenen Gedanken über Russland zu äußern.

„In der jüngsten Entwicklung, die auf einem Video festgehalten wurde, sagte Tucker, dass es Russland „sehr gut geht“, als er sich mit einem seiner russischen Fans in einem Hotel in Moskau traf, das wie ein solches aussah.“

Als Moderator von Fox News hat Tucker einmal seine Haltung gegenüber Russland und dessen militärischer Sonderoperation in der Ukraine angedeutet und deutlich gemacht, dass er Moskau die Daumen drückt.

„Warum interessiert es mich … was im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland vor sich geht? Und ich meine es ernst. Warum kümmert es mich? Warum sollte ich nicht für Russland sein, was ich ja bin?“ betonte Carlson.

Unabhängig davon warnte der konservative Kommentator in einer seiner Sendungen vor der Möglichkeit eines „heißen Krieges“ zwischen den USA und Russland. Er forderte seine Zuschauer auf, ein solches Szenario nicht auszuschließen, „egal wie weit hergeholt es erscheinen mag“.

„Ja, das ist eine verrückte Idee. Es gibt nichts, was wir durch eine militärische Konfrontation mit [Russlands Präsident] Wladimir Putin gewinnen könnten, und es gibt sehr viel, was wir verlieren könnten, darunter natürlich viele Tausende von amerikanischen Leben. Aber das heißt nicht, dass [US-Präsident] Joe Biden es nicht tun würde“, sagte Carlson.

Er bestand auch einmal darauf, dass die antirussischen Sanktionen, die Biden als „moralischen Sieg“ gegen Putin darstellte, den USA schaden, während der russische Präsident in der bilateralen Auseinandersetzung „gewinnt“.

„Das zeigt, dass der Verlierer dieser Politik nicht Wladimir Putin ist, er ist der Gewinner. Es sind die Vereinigten Staaten“, so der Fernsehmoderator.

In Bezug auf die Ukraine nahm Carlson kein Blatt vor den Mund, als er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij „verschwitzt und rattenhaft“ nannte und die Ukraine als „keine Demokratie“, sondern als „reinen Klientenstaat des US-Außenministeriums“ bezeichnete.

Öffentliche Popularität

Tucker ist nach wie vor der beliebteste amerikanische Journalist für mehr als eine Million Zuschauer, die sich zuvor bei dem russischsprachigen YouTube-Kanal CarlsonTV angemeldet haben.

Viele Nutzer lobten Tucker in den Kommentaren und bezeichneten ihn als „aufrichtigen Menschen, der die ganze Wahrheit sagt„. Sie wünschten sich mehr „mutige und ehrliche Menschen wie ihn“ in den USA, einem Land, das ihrer Meinung nach „in Lügen ertrinkt und versucht, anderen vorzuschreiben, wie sie leben sollen“.

Auf dem russischen Social-Media-Giganten VKontakte gibt es mehr als 46.000 Abonnenten des Kanals CarlsonTV, wo mehrere Nutzer kürzlich Tuckers Entscheidung, Moskau zu besuchen, begrüßten.

„Willkommen im Land eines freien Volkes“, „Danke, Genosse Tucker“, „Wow, das ist wirklich eine Nachricht, er hat sich entschieden“, lauteten einige Kommentare.

Russische Fernsehsender nehmen häufig Ausschnitte aus Carlsons Sendungen in ihr Programm auf. Dies liegt daran, dass zahlreiche politische Experten in Russland der Meinung sind, dass seine teilweise pro-russische Haltung, insbesondere in Bezug auf die Ukraine und Biden, unbewusst oder bewusst Sympathien bei den russischen Zuschauern weckt. Der Vorsitzende der Union russischer Journalisten, Wladimir Solowjow, hat inzwischen angekündigt, Carlson in der Organisation willkommen zu heißen.

Tucker Carlson tourt derzeit durch Russland. Das russische Medienunternehmen Sputnik ging auf die Straße und befragte Menschen zu ihrer Meinung über Carlson.

Direkt zum Video: