Der angebliche 28-Punkte-Friedensplan zwischen der Ukraine und Russland

Larry C. Johnson

Eine vollständige Fassung des angeblichen 28-Punkte-Friedensplans der USA zur Beendigung des Ukraine-Krieges ist online aufgetaucht, mit freundlicher Genehmigung von Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski; den Originalbeitrag finden Sie hier.

Laut meinem Freund Pepe Escobar wurde dieses Dokument von Kiril Dimitriev an die russische Presse weitergegeben. Dieser Vorschlag ist noch schlimmer, als ich befürchtet hatte. In einem Interview mit Maria Sacharowa, das ich am Mittwoch zusammen mit Alexander Kasakow und Pepe Escobar führte, erklärte sie, dass das russische Außenministerium noch keine offizielle Kopie des Vorschlags erhalten habe.

Sobald das vorgeschlagene Dokument dem russischen Außenministerium vorgelegt wird, glaube ich, dass Sergej Lawrow es in vorsichtiger diplomatischer Sprache als Ausgangspunkt für Verhandlungen begrüßen wird, aber es besteht absolut keine Möglichkeit, dass Russland dem in seiner jetzigen Form zustimmen wird.

Russland ist auf dem Schlachtfeld siegreich und zuversichtlich, nicht nur über die Ukraine, sondern auch über die NATO zu triumphieren. Das vorgeschlagene Dokument unterstellt, Russland suche nach einem Ausweg … Das ist nicht der Fall. Das größte Problem dieses Dokuments ist die Annahme, Russland und die Ukraine verhandelten auf Augenhöhe. Angesichts des gegenwärtigen Zusammenbruchs des ukrainischen Militärs wird jedoch Russland die Bedingungen diktieren.

Ich habe einige der problematischeren Abschnitte dieses Dokuments fett hervorgehoben:

1. Die Souveränität der Ukraine wird bestätigt werden.

2. Zwischen Russland, der Ukraine und Europa wird ein umfassendes Nichtangriffsabkommen geschlossen. Alle Unklarheiten der letzten 30 Jahre gelten damit als beseitigt.

3. Es wird erwartet, dass Russland keine Nachbarländer angreifen wird und dass die NATO sich nicht weiter ausdehnen wird.

Das Wort „erwartet“ stellt ein großes Hindernis dar… Russland wird auf einer eisernen Garantie bestehen, dass die NATO die Erweiterung beendet und Waffensysteme aus Rumänien und Polen entfernt, die zum Abschuss von Atomraketen fähig sind.

4. Zwischen Russland und der NATO wird unter Vermittlung der Vereinigten Staaten ein Dialog geführt, um alle Sicherheitsfragen zu lösen und die Voraussetzungen für eine Deeskalation zu schaffen, wodurch die globale Sicherheit gewährleistet und die Möglichkeiten für Zusammenarbeit und künftige wirtschaftliche Entwicklung erweitert werden.

5. Die Ukraine wird verlässliche Sicherheitsgarantien erhalten.

6. Die Stärke der ukrainischen Streitkräfte wird auf 600.000 Mann begrenzt.

Im Februar 2022, zu Beginn der russischen Militäroperation, umfasste das ukrainische Militär insgesamt etwa 260.000 bis 280.000 aktive Soldaten aller Teilstreitkräfte (Heer, Luftwaffe, Marine, Fallschirmjäger, Marineinfanterie und Spezialeinheiten). Russland wird einer Zahl von 600.000 Soldaten mit Sicherheit nicht zustimmen. Während der Verhandlungen mit der Ukraine in Istanbul im März 2022 forderte Russland eine Obergrenze von 85.000 aktiven Soldaten für die ukrainischen Streitkräfte in Friedenszeiten – eine Zahl, die weit unter der Stärke der ukrainischen Armee vor dem Krieg von etwa 200.000 bis 250.000 Soldaten liegt. Dies war Teil weitergehender russischer Forderungen nach einer Demilitarisierung, darunter Beschränkungen für Panzer (z. B. weniger als 400), Flugzeuge (z. B. 60 bis 80 Kampfflugzeuge), Raketen (Reichweite auf 40 km begrenzt) und Artilleriesysteme.

7. Die Ukraine verpflichtet sich, in ihrer Verfassung festzuschreiben, dass sie der NATO nicht beitreten wird, und die NATO verpflichtet sich, in ihren Statuten eine Bestimmung aufzunehmen, dass sie die Ukraine künftig nicht mehr aufnehmen wird.

8. Die NATO stimmt zu, keine Truppen in der Ukraine zu stationieren.

9. Europäische Kampfflugzeuge werden in Polen stationiert.

Ich glaube, dass Russland konkrete Beschränkungen für die Art der NATO-Flugzeuge fordern wird, die in Polen zugelassen werden dürfen.

10. US-Garantien: Die Vereinigten Staaten erhalten eine Entschädigung für die Garantie. Sollte die Ukraine in Russland einmarschieren, erlischt die Garantie. Im Falle eines russischen Einmarsches in die Ukraine werden neben einer entschiedenen und koordinierten militärischen Reaktion alle internationalen Sanktionen wieder in Kraft gesetzt, die Anerkennung neuer Gebiete und alle anderen Vorteile dieses Abkommens widerrufen. Sollte die Ukraine grundlos eine Rakete auf Moskau oder Sankt Petersburg abfeuern, gilt die Sicherheitsgarantie als ungültig.

In der jetzigen Form stellt dies ein Problem für Moskau dar, insbesondere angesichts der Geschichte der Zusammenarbeit der NATO mit ukrainischen Geheimdiensten bei der Durchführung von False-Flag-Anschlägen .

11. Die Ukraine behält das Recht auf EU-Mitgliedschaft und erhält während der Prüfung dieser Frage einen kurzfristigen Vorzugszugang zum europäischen Markt.

12. Ein umfassendes globales Maßnahmenpaket für den Wiederaufbau der Ukraine, das unter anderem Folgendes umfasst: a. Einrichtung eines Ukraine-Entwicklungsfonds zur Investition in wachstumsstarke Sektoren, darunter Technologie, Datenverarbeitungszentren und künstliche Intelligenz. b. Die Vereinigten Staaten werden mit der Ukraine beim gemeinsamen Wiederaufbau, der Entwicklung, der Modernisierung und dem Betrieb der ukrainischen Gasinfrastruktur, einschließlich Pipelines und Speicheranlagen, zusammenarbeiten. c. Gemeinsame Anstrengungen zum Wiederaufbau der vom Krieg betroffenen Gebiete, einschließlich des Wiederaufbaus und der Modernisierung von Städten und Wohngebieten. d. Infrastrukturentwicklung. e. Gewinnung von Mineralien und Bodenschätzen. f. Die Weltbank wird ein spezielles Finanzierungspaket zur Beschleunigung dieser Bemühungen entwickeln.

13. Russland wird in die Weltwirtschaft reintegriert: a. Die Aufhebung der Sanktionen wird schrittweise und individuell vereinbart. b. Die Vereinigten Staaten werden ein langfristiges Wirtschaftskooperationsabkommen abschließen, das auf die gegenseitige Entwicklung in den Bereichen Energie, Rohstoffe, Infrastruktur, künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Seltene-Erden-Projekte in der Arktis und andere für beide Seiten vorteilhafte Geschäftsmöglichkeiten abzielt. c. Russland wird zur Rückkehr in die G8 eingeladen.

14. Die eingefrorenen Vermögenswerte werden wie folgt verwendet: 100 Milliarden US-Dollar eingefrorener russischer Vermögenswerte werden in von den USA geführte Wiederaufbau- und Investitionsbemühungen in der Ukraine investiert. Die Vereinigten Staaten erhalten 50 % der Gewinne aus diesem Vorhaben. Europa steuert weitere 100 Milliarden US-Dollar bei, um die Gesamtinvestitionen für den Wiederaufbau der Ukraine zu erhöhen. Eingefrorene europäische Vermögenswerte werden freigegeben. Die verbleibenden eingefrorenen russischen Vermögenswerte werden in ein separates amerikanisch-russisches Investitionsvehikel investiert, das gemeinsame amerikanisch-russische Projekte in noch festzulegenden Bereichen umsetzen wird. Dieser Fonds dient der Stärkung der bilateralen Beziehungen und der Förderung gemeinsamer Interessen, um einen starken Anreiz zu schaffen, nicht in einen erneuten Konflikt zu verfallen.

Die Absätze 13 und 14 sind realitätsferne Vorschläge. Russland wird auf der sofortigen Aufhebung aller Sanktionen bestehen. Angesichts der wachsenden Bedeutung der BRICS-Staaten hat Russland zudem wenig Interesse an einer „ Rückkehr zur G8 “.

15. Zur Erleichterung und Gewährleistung der Einhaltung aller Bestimmungen dieses Abkommens wird eine gemeinsame amerikanisch-russische Arbeitsgruppe für Sicherheitsfragen eingerichtet.

16. Russland wird eine Politik der Nichtangriffspolitik gegenüber Europa und der Ukraine gesetzlich verankern.

17. Die Vereinigten Staaten und Russland werden sich darauf einigen, die Gültigkeit der Verträge über die Nichtverbreitung von Kernwaffen und die Rüstungskontrolle, einschließlich START-1, zu verlängern.

18. Die Ukraine verpflichtet sich, gemäß dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen ein Nichtkernwaffenstaat zu bleiben.

19. Das Kernkraftwerk Saporischschja (ZNPP) wird unter Aufsicht der IAEA wieder in Betrieb genommen, und der erzeugte Strom wird zu gleichen Teilen zwischen Russland und der Ukraine aufgeteilt (50:50).

Absatz 19 ist von vornherein zum Scheitern verurteilt… Das Kernkraftwerk ZNPP ist offiziell Teil Russlands, und Russland wird dies nicht mit der Ukraine teilen.

20. Beide Länder verpflichten sich, in Schulen und der Gesellschaft Bildungsprogramme einzuführen, die das Verständnis und die Toleranz gegenüber verschiedenen Kulturen fördern und Rassismus und Vorurteile abbauen: a. Die Ukraine wird die EU-Regeln zur religiösen Toleranz und zum Schutz sprachlicher Minderheiten übernehmen. b. Beide Länder vereinbaren, alle diskriminierenden Maßnahmen aufzuheben und die Rechte ukrainischer und russischer Medien und Bildungseinrichtungen zu gewährleisten. c. Jegliche nationalsozialistische Ideologie und Aktivität muss abgelehnt und verboten werden.

21. Gebiete: a. Die Krim, Luhansk und Donezk werden de facto als russisch anerkannt, auch von den Vereinigten Staaten. b. Cherson und Saporischschja werden entlang der Kontaktlinie eingefroren, was einer faktischen Anerkennung entlang dieser Linie gleichkommt. c. Russland verzichtet auf die anderen annektierten Gebiete (wahrscheinlich die von Russland besetzten Teile der Oblaste Charkiw, Sumy und Dnipropetrowsk – Anm. d. Red.), die es außerhalb der fünf Regionen kontrolliert. d. Die ukrainischen Streitkräfte ziehen sich aus dem von ihnen kontrollierten Teil der Oblast Donezk zurück; diese Rückzugszone wird als neutrale, entmilitarisierte Pufferzone betrachtet und international als zum Gebiet der Russischen Föderation gehörig anerkannt. Russische Streitkräfte betreten diese entmilitarisierte Zone nicht.

Russland wird einer Einfrierung der Kontakte entlang der Kontaktlinie in Cherson und Saporischschja nicht zustimmen. Diese Gebiete gehören verfassungsrechtlich nicht zur Russischen Föderation. Russland wird auch nicht auf seine Kontrolle über die annektierten Gebiete verzichten. Es wird darauf bestehen, dass die Bevölkerung dieser Gebiete das Recht hat, darüber abzustimmen, ob sie Teil der Ukraine bleiben oder der Russischen Föderation beitreten möchte.

22. Nach der Vereinbarung künftiger territorialer Regelungen verpflichten sich die Russische Föderation und die Ukraine, diese Regelungen nicht mit Gewalt zu ändern. Im Falle eines Verstoßes gegen diese Verpflichtung erlöschen jegliche Sicherheitsgarantien.

23. Russland wird die kommerzielle Nutzung des Dnipro durch die Ukraine nicht behindern, und es werden Abkommen über den freien Getreidetransport über das Schwarze Meer erzielt.

Durch Russlands Kontrolle über Cherson und Saporischschja hat Russland de facto die Kontrolle über den Dnipro… Russland wird diese Kontrolle nicht an eine Ukraine abgeben, die mit dem Westen verbündet ist.

24. Zur Lösung der offenen Fragen wird ein humanitäres Komitee eingerichtet: a. Alle verbleibenden Gefangenen und Leichen werden nach dem Prinzip „Alle für alle“ ausgetauscht. b. Alle zivilen Gefangenen und Geiseln, einschließlich der Kinder, werden zurückgeführt. c. Ein Programm zur Familienzusammenführung wird umgesetzt. d. Es werden Maßnahmen ergriffen, um das Leid der Konfliktopfer zu lindern.

25. Die Ukraine wird 100 Tage nach Unterzeichnung des Abkommens Wahlen abhalten.

26. Alle am Konflikt beteiligten Parteien erhalten eine vollständige Amnestie für die während des Krieges begangenen Taten und verpflichten sich, künftig keine Ansprüche geltend zu machen oder Beschwerden zu erheben.

Ich glaube nicht, dass Russland einer vollständigen Amnestie zustimmen wird .

27. Dieses Abkommen ist rechtsverbindlich. Seine Umsetzung wird von einem Friedensrat unter Vorsitz von Präsident Trump überwacht und gewährleistet. Bei Verstößen werden vorab festgelegte Sanktionen verhängt.

28. Sobald alle Parteien diesem Memorandum zugestimmt und es unterzeichnet haben, tritt der Waffenstillstand unmittelbar nach dem Rückzug beider Seiten auf die vereinbarten Positionen in Kraft, damit die Umsetzung des Abkommens beginnen kann.

Da ist es wieder: Waffenstillstand. Putins Position dazu wurde am 14. Juni 2024 dargelegt. Russland wird auf der Entmilitarisierung der Ukraine bestehen. Ohne diese gibt es keinen gangbaren Weg für Verhandlungen. Russland wird seine Sicherheit nicht Donald Trump anvertrauen. Er ist ein Präsident, dessen Amtszeit ruht, und es gibt keine Garantie, die die Russen zufriedenstellen würde, dass dieses vorgeschlagene Abkommen von seinem Nachfolger durchgesetzt würde.