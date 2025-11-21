Die Medien pushen weiterhin die WEF-Botschaft „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ – jetzt sagt CNN: „Die Erschwinglichkeit steckt in der Krise: Du wirst nie wieder etwas besitzen.“

Von The WinePress

Man sagt, wir hätten die Sklaverei abgeschafft. Das stimmt nicht; sie hat sich lediglich weiterentwickelt und uns zu Freilandrindern gemacht, und was wir heute haben, lässt das Plantagensystem wie ein Kinderspiel erscheinen.

Da die Lebenshaltungskosten für viele Amerikaner immer weiter steigen, kommen viele von ihnen allmählich zu dem Schluss oder haben bereits eingesehen, dass der Besitz der meisten Dinge unerreichbar ist. Damit erfüllt sich die Aussage des Weltwirtschaftsforums, dass man bis zum Jahr 2030 „nichts besitzen und glücklich sein wird“ – ein Slogan, der 2015 still und leise eingeführt wurde, als nur sehr wenige darauf achteten.

Hier ist der ursprüngliche Beitrag, der damals gepostet wurde

Darüber hinaus veröffentlichte das WEF etwa zur gleichen Zeit einen Aufsatz, in dem beschrieben wurde, wie das Leben im Jahr 2030 aussehen würde. Nachdem eine Reihe von Menschen nach 2020 darauf aufmerksam geworden waren, gab der Autor eine Erklärung ab, in der er behauptete, dass dies nicht wörtlich zu nehmen sei, aber die Menschen glaubten ihm nicht und schließlich entfernte das WEF den Artikel stillschweigend.

Der Artikel lautet wie folgt:

„So könnte sich das Leben in meiner Stadt bis zum Jahr 2030 verändern.“

Willkommen im Jahr 2030. Willkommen in meiner Stadt – oder sollte ich besser sagen: „unserer Stadt“. Ich besitze nichts. Ich besitze kein Auto. Ich besitze kein Haus. Ich besitze keine Haushaltsgeräte und keine Kleidung.

Das mag Ihnen seltsam erscheinen, aber für uns in dieser Stadt macht es durchaus Sinn. Alles, was Sie bisher als Produkt betrachtet haben, ist nun zu einer Dienstleistung geworden. Wir haben Zugang zu Transportmitteln, Unterkünften, Lebensmitteln und allem, was wir im täglichen Leben brauchen. Nach und nach wurden all diese Dinge kostenlos, sodass es für uns keinen Sinn mehr machte, viel zu besitzen.

Zuerst wurde die Kommunikation digitalisiert und für alle kostenlos. Als dann auch saubere Energie kostenlos wurde, ging alles sehr schnell. Die Preise für Transportmittel sind drastisch gefallen. Es machte für uns keinen Sinn mehr, Autos zu besitzen, da wir für längere Fahrten innerhalb weniger Minuten ein fahrerloses Fahrzeug oder ein fliegendes Auto rufen konnten. Wir begannen, uns viel organisierter und koordinierter fortzubewegen, als öffentliche Verkehrsmittel einfacher, schneller und bequemer wurden als das Auto. Heute kann ich kaum glauben, dass wir Staus und Verkehrsbehinderungen akzeptiert haben, ganz zu schweigen von der Luftverschmutzung durch Verbrennungsmotoren. Was haben wir uns dabei gedacht?

Manchmal benutze ich mein Fahrrad, wenn ich Freunde besuche. Ich genieße die Bewegung und die Fahrt. Es ist, als würde die Seele mit auf die Reise kommen. Es ist lustig, wie manche Dinge nie ihre Faszination verlieren: Spazierengehen, Radfahren, Kochen, Zeichnen und Pflanzen züchten. Das macht durchaus Sinn und erinnert uns daran, wie unsere Kultur aus einer engen Beziehung zur Natur entstanden ist.

In unserer Stadt zahlen wir keine Miete, weil jemand anderes unseren freien Raum nutzt, wenn wir ihn nicht brauchen. Mein Wohnzimmer wird für Geschäftstreffen genutzt, wenn ich nicht da bin.

Ab und zu entscheide ich mich, selbst zu kochen. Das ist ganz einfach – die notwendigen Küchengeräte werden innerhalb weniger Minuten an meine Haustür geliefert. Seitdem der Transport kostenlos ist, haben wir all diese Dinge nicht mehr in unserer Wohnung vollgestopft. Warum sollten wir eine Nudelmaschine und einen Crêpes-Maker in unseren Schränken verstauen? Wir können sie einfach bestellen, wenn wir sie brauchen.

Dies hat auch den Durchbruch der Kreislaufwirtschaft erleichtert. Wenn Produkte zu Dienstleistungen werden, hat niemand mehr Interesse an Dingen mit kurzer Lebensdauer. Alles ist auf Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit und Recyclingfähigkeit ausgelegt. Die Materialien fließen schneller in unserer Wirtschaft und können relativ einfach in neue Produkte umgewandelt werden. Umweltprobleme scheinen weit entfernt zu sein, da wir nur saubere Energie und saubere Produktionsmethoden verwenden. Die Luft ist sauber, das Wasser ist sauber und niemand würde es wagen, die Naturschutzgebiete anzutasten, da sie für unser Wohlbefinden von so großem Wert sind. In den Städten gibt es viel Grünfläche und überall Pflanzen und Bäume. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir in der Vergangenheit alle freien Flächen in der Stadt mit Beton aufgefüllt haben.

Einkaufen? Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, was das ist. Für die meisten von uns hat es sich zu einer Auswahl von Dingen entwickelt, die wir verwenden möchten. Manchmal macht mir das Spaß, und manchmal möchte ich einfach, dass der Algorithmus das für mich übernimmt. Er kennt meinen Geschmack mittlerweile besser als ich selbst.

Als KI und Roboter einen Großteil unserer Arbeit übernommen haben, hatten wir plötzlich Zeit, gut zu essen, gut zu schlafen und Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Das Konzept der Rushhour macht keinen Sinn mehr, da die Arbeit, die wir erledigen, zu jeder Zeit erledigt werden kann. Ich weiß nicht, ob ich es noch als Arbeit bezeichnen würde. Es ist eher Zeit zum Nachdenken, zum Schaffen und zum Entwickeln.

Eine Zeit lang wurde alles zur Unterhaltung, und die Menschen wollten sich nicht mit schwierigen Themen beschäftigen. Erst in letzter Minute haben wir herausgefunden, wie wir all diese neuen Technologien für bessere Zwecke nutzen können, als nur Zeit zu vertreiben.

Meine größte Sorge gilt all den Menschen, die nicht in unserer Stadt leben. Denen, die wir auf dem Weg verloren haben. Denen, die beschlossen haben, dass ihnen all diese Technologie zu viel geworden ist. Denen, die sich überflüssig und nutzlos fühlten, als Roboter und KI einen Großteil unserer Arbeitsplätze übernommen haben. Denen, die sich über das politische System geärgert und sich gegen es gewandt haben. Sie leben ein anderes Leben außerhalb der Stadt. Einige haben kleine, sich selbst versorgende Gemeinschaften gegründet. Andere sind einfach in den leeren und verlassenen Häusern kleiner Dörfer aus dem 19. Jahrhundert geblieben.

Manchmal ärgere ich mich darüber, dass ich keine wirkliche Privatsphäre habe. Es gibt keinen Ort, an den ich gehen kann, ohne registriert zu werden. Ich weiß, dass irgendwo alles, was ich tue, denke und träume, aufgezeichnet wird. Ich hoffe nur, dass niemand das gegen mich verwenden wird.

Alles in allem ist es ein gutes Leben. Viel besser als der Weg, den wir eingeschlagen hatten, auf dem so deutlich wurde, dass wir mit dem gleichen Wachstumsmodell nicht weitermachen konnten. Wir hatten all diese schrecklichen Dinge: Zivilisationskrankheiten, Klimawandel, Flüchtlingskrise, Umweltzerstörung, völlig überlastete Städte, Wasser- und Luftverschmutzung, soziale Unruhen und Arbeitslosigkeit. Wir haben viel zu viele Menschen verloren, bevor wir erkannt haben, dass wir die Dinge auch anders machen können.

Aber für etwas, das so fiktiv und hypothetisch ist, wie es das WEF behauptet, scheint es sich tatsächlich so zu entwickeln, wie es in dem Artikel vorhergesagt wurde.

Letztes Jahr veröffentlichte The Wall Street Journal diesen absolut lächerlichen Propagandaartikel, der suggerierte, dass einige Amerikaner bereits diesen Lebensstil angenommen haben – ein Leben, in dem sie nicht einmal das Hemd besitzen, das sie tragen, genau wie es das WEF vorausgesagt hatte. Der Artikel trug den Titel „Die extremen Mieter, die nichts besitzen, nicht einmal ihre Jeans; es geht nicht nur um das Leasen Ihres Autos. Weihnachtsbäume, Campingausrüstung und sogar Särge können gemietet werden”.

Nun, das Mainstream-Propagandaministerium ist wieder dabei, eine ähnliche Botschaft zu verbreiten.

CNN ist der jüngste Übeltäter mit einer Schlagzeile, die es auf den Punkt bringt: „Die Erschwinglichkeit steckt in der Krise. Die Lösung: Sie werden nie wieder etwas besitzen.“

Der Artikel beginnt mit den Worten: „Die hartnäckige Inflation macht die Lebenshaltungskosten für viele Amerikaner weiterhin unerträglich. Es sind eine Reihe von innovativen Lösungen entstanden – aber alle haben eines gemeinsam: Sie treiben die Verbraucher tiefer in die Verschuldung.“

Die Autoren führen anschließend Trumps Konzept einer 50-jährigen Hypothek auf, die jemanden für den Rest seines Lebens finanziell ruinieren würde, da der durchschnittliche Hauskäufer heute Anfang 40 ist. Wer sich also törichterweise auf diese Hypothek einlässt, wird nicht einmal mehr lange genug leben, um sie abzubezahlen, und selbst wenn er es irgendwie schafft, die Hypothek abzubezahlen, wird er wenige Jahre später sterben.

Die Zinskosten dafür sind fast doppelt so hoch wie bei einer 30-jährigen Hypothek, was für damalige Verhältnisse schon verrückt war, aber ich schätze, Trump hat gesagt: „Halt mal mein Bier.“

Außerdem habe ich kürzlich einen Artikel veröffentlicht, in dem es hieß, dass laut Analysten von UBS die Regierungen nach Möglichkeiten suchen werden, Renten und Erbschaften der schrumpfenden älteren Generationen zu entziehen, um Schulden zu tilgen (was in Wirklichkeit bedeutet, dass die Elite diese Gelder in ihre eigenen Taschen stecken wird). Da es sicherlich Dummköpfe geben wird, die sich tatsächlich dafür anmelden und dann vielleicht sterben, wird diese Hypothek einfach an jemand anderen weitergegeben, der nun das „Unglück” hat, ebenfalls mit dieser Schuld belastet zu sein.

Der CNN-Artikel spricht weiter über „Buy now, pay later” (BNPL)-Anwendungen zur Finanzierung der wöchentlichen Lebenshaltungskosten.

„Aber zunehmend tätigen Verbraucher – insbesondere jüngere – Käufe, die sie sich sonst vielleicht nicht leisten könnten, wie der jüngste Anstieg der Zahlungsverzüge zeigt.

Eine im letzten Jahr veröffentlichte Studie der Federal Reserve über BNPL-Nutzer berichtete, dass „Erwachsene, die über ein geringeres finanzielles Wohlergehen berichten, und diejenigen, die offenbar unter Liquiditäts- oder Kreditengpässen leiden, nicht nur zu denjenigen gehörten, die BNPL am ehesten nutzten, sondern dass die meisten dieser Verbraucher auch angaben, BNPL zu nutzen, weil es die einzige Möglichkeit war, sich die Käufe leisten zu können.”

Die WP zitierte im April einen Bericht von Lending Tree, wonach 25 % der Amerikaner BNPL-Apps zur Bezahlung von Lebensmitteln nutzen.

Aber BNPL-Unternehmen befinden sich in einer eigenen Kreditblase und leben auf Pump.

Unterdessen, wie CNN weiter berichtet, erreichen die Gesamtverschuldung der Verbraucher und Haushalte weiterhin neue Rekordwerte. Nach den neuesten Daten der Federal Reserve geraten die Amerikaner auch zunehmend in ernsthafte Zahlungsrückstände.

„Die Kreditwürdigkeit ist in diesem Jahr so stark gesunken wie seit der Großen Rezession nicht mehr. Wenn die Kreditwürdigkeit einer Person sinkt, wird die Finanzierung bestehender oder neuer Schulden in der Regel teurer, da die Kreditgeber den Kreditnehmer als größeres Risiko betrachten. Um dies auszugleichen, verlangen sie höhere Zinsen.“

Aber zurück zum Thema Wohneigentum: Jüngere Generationen erkennen, dass dies für sie in den meisten Fällen unerreichbar ist. CNN schrieb:

Ein wesentlicher Bestandteil des amerikanischen Traums ist seit langem der Besitz eines Eigenheims, und das aus gutem Grund.

Während das Mieten seine Vorteile hat, besteht der größte Vorteil des Eigentums darin, dass Immobilien im Laufe der Zeit tendenziell an Wert gewinnen, was einen Vermögensstrom generiert, auf den man später im Leben zurückgreifen kann und der es Menschen ermöglicht, in den Ruhestand zu gehen.

Ganz zu schweigen von den steuerlichen Vorteilen, die mit dem Besitz eines Eigenheims verbunden sind, wie beispielsweise die Möglichkeit, Hypothekenzinsen steuerlich abzusetzen, um die Gesamtsteuerlast zu senken. Für Mietzahlungen gibt es keine vergleichbare Möglichkeit.

„Der Erwerb von Wohneigentum war für den Durchschnittsbürger lange Zeit eine der zugänglichsten Möglichkeiten, Vermögen aufzubauen”, sagte Schulz. Aber angesichts der seit mehreren Jahren hohen Immobilienpreise und Hypothekenzinsen ist dies zu einer weiteren finanziellen Entscheidung geworden, die die Menschen zögern lässt.

Und das war’s: So endet der Artikel.

Im Grunde genommen ist also alles zu teuer und die Menschen werden zunehmend in immer tiefere Schuldknechtschaft getrieben; und laut CNN lautet die Lösung: „Sie werden nie wieder etwas besitzen.“

Das war schon immer das Ziel der Zentralbanken, der modernen „Geldwechsler“: alles zu besitzen, die Kreditgeber und Käufer der letzten Instanz zu werden, wo jeder zu einem Leibeigenen wird, der um staatlich subventioniertes Brot bettelt, mit einer digitalen ID, die an eine Sozialkreditwürdigkeit in einer tokenisierten Wirtschaft gekoppelt ist.

Der CNN-Artikel kratzt nur an der Oberfläche, denn man merkt, dass so viele Dinge unerreichbar werden, alles wird zu einer Dienstleistung oder einem Abonnement, alles wird digitalisiert, sodass sogar Papierdokumente verschwinden.

Aber die Geschichte hat schon früher ähnliche Ereignisse aufgezeichnet, wie ich in einer früheren Botschaft im letzten Jahr berichtet habe; und dieser neueste Bericht von CNN ist ein weiteres Propagandastück, um das den Massen einzuhämmern. Es wurde keine Lösung angeboten, nur Schuldknechtschaft und das Ende, das war’s.