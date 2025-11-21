Endlich Ehrlichkeit: einer der mächtigsten und renommiertesten Gesundheitsbehörden der Welt, die CDC, sagt, es gebe „keine Beweise“ für die Behauptung, dass Impfstoffe keinen Autismus verursachen

Die CDC hat ihre Autismus-Webseite dahingehend überarbeitet, dass es keine Beweise gibt, die die pauschale Behauptung stützen, dass Impfstoffe keinen Autismus verursachen – eine große Veränderung gegenüber früheren Mitteilungen. Das HHS teilte The Defender mit, dass die Änderungen „den Goldstandard der evidenzbasierten Wissenschaft widerspiegeln“, während CHD-CEO Mary Holland sagte, die Aktualisierung der Website zeige, „dass hinter der Behauptung ‘Impfstoffe verursachen keinen Autismus’ niemals Wissenschaft stand“.

von Michael Nevradakis, Ph.D.

Nach Jahrzehnten, in denen die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) unmissverständlich behaupteten, dass Impfstoffe keinen Autismus verursachen, aktualisierte die Behörde am Mittwoch ihre Webseite zu Impfstoffen und Autismus dahingehend, dass es keine Beweise gibt, die die Behauptung stützen, dass Impfstoffe keinen Autismus verursachen.

Die Webseite erklärte zuvor, es gebe keinen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus. Nun heißt es:

„Die Behauptung ‚Impfstoffe verursachen keinen Autismus‘ ist keine evidenzbasierte Aussage, da Studien nicht ausgeschlossen haben, dass Säuglingsimpfstoffe Autismus verursachen könnten.“

Weiter heißt es auf der Seite:

„Obwohl die Ursache von Autismus wahrscheinlich multifaktoriell ist, wurde die wissenschaftliche Grundlage, um einen möglichen Beitrag vollständig auszuschließen, nicht erbracht.“

Die Seite fügt hinzu, dass Studien, die einen möglichen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus unterstützen, „von Gesundheitsbehörden ignoriert wurden“.

In einer Reihe von Beiträgen auf X begrüßte Children’s Health Defense (CHD) die Ankündigung und bezeichnete sie als:

„den größten gesundheitspolitischen Kurswechsel unseres Lebens“,

„eine Bestätigung dessen, was Eltern seit Jahrzehnten rufen.“

Andrew Nixon, Kommunikationsdirektor des U.S. Department of Health and Human Services (HHS), sagte The Defender, die Änderungen „spiegeln den Goldstandard evidenzbasierter Wissenschaft wider“.

Im März kündigte die CDC an, mögliche Zusammenhänge zwischen Impfstoffen und Autismus zu untersuchen und versprach, „keinen Stein unberührt zu lassen“.

CHD-CEO Mary Holland sagte heute: „Der Damm bricht bereits.“ Weiter:

„Die neuen Informationen auf der CDC-Website zeigen, dass nie eine wissenschaftliche Grundlage hinter der Behauptung ‘Impfstoffe verursachen keinen Autismus’ stand. Das war Tabak-Wissenschaft, und Impfstoff-Wissenschaft ist Tabak-Wissenschaft — alles Marketing, keine Substanz. Jetzt beginnt die CDC endlich, auf der Seite der Wahrheit zu stehen.“

In einem Interview auf CHD.TV sagte Holland, sie glaube, dass Impfstoffe Autismus verursachen und „die Hauptursache der Autismus-Epidemie“ seien.

Forscher, die den möglichen Zusammenhang untersucht haben, begrüßten die neue CDC-Formulierung ebenfalls.

„Endlich Ehrlichkeit“, sagte Dr. Andrew Wakefield, der 1998 eine Studie im Lancet veröffentlichte, die auf einen möglichen Zusammenhang zwischen dem MMR-Impfstoff und Autismus hinwies. Der Artikel wurde 2010 nach intensiver Kritik zurückgezogen.

Wakefield nannte die neue CDC-Sprache „eine weitere Feder im Hut von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. auf seiner Suche nach Wahrheit und Integrität“.

Satz ‚Impfstoffe verursachen keinen Autismus‘ bleibt bestehen – mit einem Sternchen

Die aktualisierte Webseite führt den Satz „Vaccines do not cause autism“ weiterhin auf – jedoch mit einem Sternchen. Die CDC erklärt:

Der Satz bleibt aufgrund einer Vereinbarung mit Sen. Bill Cassidy (R-La.) während Kennedys Bestätigungsprozess bestehen.

Cassidy — Arzt und Vorsitzender des Senatsausschusses für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Rente (HELP) — hatte Kennedy im Februar bestätigt und eine „eng abgestimmte Zusammenarbeit“ angekündigt.

Holland sagte, es sei unklar, ob die neue CDC-Formulierung Cassidys Haltung verändern werde, bemerkte jedoch, dass HELP keine formale Aufsicht über den Gesundheitsminister hat.

Sie erklärte:

„Die Botschaft ist verwirrend. Die Negation — ‘Impfstoffe verursachen keinen Autismus’ — wird nicht mehr verteidigt, aber auch nicht entfernt. Und das Gegenteil — dass sie Autismus verursachen — wird ebenfalls nicht gesagt.“

Verbreitung von Fehlinformationen — oder Korrektur davon?

Mainstream-Medien und etablierte Wissenschaftler bezeichneten die Änderung als Angriff auf die Wissenschaft.

Washington Post:

„Die Regierung unter Kennedy legitimiert falsche Behauptungen über Impfstoffe und Autismus.“

Reuters:

„Die CDC übernimmt Kennedys impfkritische Ansichten.“

Dr. Demetre Daskalakis, früherer Impfchef der CDC, der im August aus Protest gegen Kennedy zurücktrat, erklärte auf X:

„Die Instrumentalisierung der CDC-Stimme wird schlimmer.“

Holland sagte hingegen:

„Die CDC korrigiert Fehlinformationen — sie verbreitet keine.“

RFK Jr.: Menschen, die den Zusammenhang bestreiten, „haben gelogen“

Bevor die Website aktualisiert wurde, berief sich die CDC auf eine IOM-Überprüfung (2012) und eine CDC-Studie (2013), die angeblich jeden Zusammenhang ausgeschlossen hätten.

RFK Jr. says the Institute of Medicine relied on studies that were rigged to declare vaccines don’t cause autism.



He says the people behind those studies lied to the public by pretending they ever proved anything.



“The people who told you that have been lying to you.”



“In… pic.twitter.com/AV8H5lAJHq — MAHA Action (@MAHA_Action) November 19, 2025

Kennedy sagte am Montag an der George Washington University:

„Die Leute, die Ihnen das erzählt haben, haben Sie belogen.“

Er kritisierte, dass die Studien sich ausschließlich auf die MMR-Impfung stützten und dass nie eine geimpfte gegenüber einer ungeimpften Gruppe verglichen wurde.

Eine von Brian Hooker, Ph.D., mitverfasste Studie (Januar) kam ebenfalls zum Schluss, dass die CDC-Behauptung auf unzureichenden Daten basiert.

Gilmore sagte:

„Eine Studie zu veröffentlichen, die einen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus zeigt, ist beruflicher Selbstmord — man wird ‘ge-Wakefielded’.“

Aaron Siri präsentierte im September eine bisher unveröffentlichte Studie des Henry-Ford-Gesundheitssystems:

Geimpfte Kinder hatten deutlich höhere Raten chronischer Krankheiten als ungeimpfte.

CHD wies darauf hin, dass auch andere Wissenschaftler zensiert wurden, darunter der CDC-Epidemiologe William Thompson, Ph.D., der 2013 einen Zusammenhang zwischen MMR und Autismus gefunden hatte und später erklärte, die CDC hätte „Unterlagen geschreddert“.

💥 In 2013, a CDC epidemiologist quietly REVEALED the link between the MMR vaccine and autism — and how the CDC “shredded all evidence of the finding.”



Dr. Brian Hooker: “In 2013, I received a … call from one Dr. William Thompson—the same epidemiologist who brusquely… pic.twitter.com/kaBGPBnBaA — Children’s Health Defense (@ChildrensHD) November 20, 2025

„Praktisch unvermeidlich“, dass neue Studien zeigen werden, dass Impfstoffe Hirnschäden verursachen

Kennedy sagte am Montag, HHS priorisiere jetzt Autismusforschung, die geimpfte und ungeimpfte Kinder vergleicht.

Die CDC-Webseite sagt nun, dass HHS:

„eine umfassende Bewertung der Ursachen von Autismus durchführt, einschließlich biologischer Mechanismen und möglicher kausaler Zusammenhänge.“

Bei einer Veranstaltung im Weißen Haus im September sagten Kennedy und Trump, man werde alle möglichen Ursachen untersuchen — einschließlich Impfstoffen und sogar Tylenol während der Schwangerschaft.

Trump verwies auf CDC-Zahlen:

1 von 31 Achtjährigen hatte 2022 eine Autismusdiagnose (2020: 1 von 36; 1990er: 1 von 1000).

Eine kürzlich erschienene Überprüfung von 300 Studien stellte fest:

Impfstoffe sind der wichtigste „veränderbare Risikofaktor“ für Autismus.

Eine im Januar veröffentlichte Studie zeigte:

Geimpfte Medicaid-Kinder hatten 170 % mehr Autismusdiagnosen und 212 % mehr neurologische Entwicklungsstörungen.

Schlussfolgerung: Die CDC-Änderung ist ein Wendepunkt

Holland sagte:

„Es ist praktisch unvermeidlich, dass neue Studien zeigen werden, dass Impfstoffe Hirnverletzungen verursachen, die wir als ‘Autismus’ bezeichnen.“

Sie nannte es eine bittere Bestätigung: