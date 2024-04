Eine vorläufige Analyse des Anschlags auf ein Moskauer Konzerthaus am 22. März.

***

Bitte beachten Sie : Swiss Policy Research (SPR) ist eine akademische Open-Source-Forschungsgruppe ohne jegliche Verbindungen zu Regierungen oder Geheimdiensten.

***

Einführung

Am 22. März um 16:00 Uhr UCT veröffentlichte Swiss Policy Research einen Beitrag mit dem Titel „Inszenierter Terror am 22. März“ . In dem Beitrag ging es um die „Brüssel-Bombenanschläge“ vom 22. März 2016 und den „London-Westminster-Anschlag“ vom 22. März 2017, die beide als inszenierte Ereignisse westlicher Sicherheitsdienste entlarvt wurden. In beiden Fällen bekannte sich die Terrorgruppe „IS“ zu den Anschlägen.

Nur eine Stunde später, um 17:00 Uhr UCT bzw. 20:00 Uhr Moskauer Zeit, wurde ein Großangriff auf das Crocus-Rathaus in Moskau gemeldet . Die in Afghanistan ansässige Gruppe „ISIS-KP“ übernahm die Verantwortung für den Angriff, doch die russischen Behörden machten dafür tadschikische Militante verantwortlich, die von der Ukraine angeheuert und bezahlt wurden.

Natürlich stellt sich die Frage, ob auch der Anschlag auf das Moskauer Konzerthaus ein inszeniertes Ereignis gewesen sein könnte. Angesichts der vielen Präzedenzfälle wäre es ebenso unprofessionell, diese Frage nicht zu stellen oder von vornherein abzulehnen, als einfach zu behaupten, der Angriff sei tatsächlich inszeniert.

Putin und der Terrorismus unter falscher Flagge

Der ehemalige sowjetische KGB-Offizier (1975 bis 1990) und russische Geheimdienstdirektor des FSB