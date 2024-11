Der Arzt erklärt, wie der COVID-Ausbruch genutzt wurde, um Injektionen zu erzwingen, anstatt die Krankheit zu bekämpfen

Ein kenianischer Arzt wies auf einen Fehltritt nach dem anderen im Umgang mit dem COVID-Ausbruch hin, wie z. B. die Tatsache, dass Postmortem-Untersuchungen nicht erlaubt waren, um zu bestimmen, wie COVID behandelt wurde.

Ein kenianischer Arzt hat überzeugend dargelegt, warum der COVID-Ausbruch genutzt wurde, um Impfungen zu erzwingen und „nicht, um die Krankheit zu bekämpfen“, wobei er eine bemerkenswerte Anzahl von Fehlern im Umgang mit der „Pandemie“ anführte.

Dr. Wahome Ngare, Direktor des Kenya Christian Professionals Forum (KCPF), erklärte am Dienstag in einem Interview mit der Podcast-Moderatorin Lynn Ngugi, dass Impfungen größere Risiken bergen, da sie auf gesunde Menschen abzielen und nicht auf Kranke. Impfungen sollten daher normalerweise auf Krankheiten beschränkt sein, die „gefährlich“ genug sind, um das Risiko einer Stimulation des Immunsystems durch ein Virus oder Virusbestandteile einzugehen.

„Wenn also ein Impfstoff ein Problem hat, kann er die ganze Gemeinschaft bedrohen – deshalb werden Impfstoffe zu einem nationalen Sicherheitsproblem, denn wenn man sich nicht richtig um sie kümmert und sie an die gesamte Bevölkerung verabreicht, die gesund ist, kann man großen Schaden anrichten“, sagte Ngare.

Er behauptete, dass es daher „viel besser ist, diejenigen zu behandeln, die krank sind“, als diejenigen zu impfen, die gesund sind.

In Bezug auf die sogenannte COVID-„Impfung“ deutete er an, dass das damit verbundene Risiko viel größer sei als das eines typischen Impfstoffs, unter anderem weil die vollständigen Ergebnisse der klinischen Studien der Phasen eins und zwei, die „uns sagen sollen, ob es sicher und wirksam ist“, erst im Dezember 2023 veröffentlicht werden – drei Jahre nach dem Ausbruch des COVID-Virus!

„Und der einzige Grund, warum diese Informationen veröffentlicht wurden, ist, dass jemand vor Gericht ging und Pfizer in den USA verklagte, und sie wurden vom Gericht gezwungen, diese Unterlagen freizugeben“, so Ngare. Er erklärte weiter, dass diese Studienergebnisse viele Probleme aufzeigten, die durch die COVID-Spritzen verursacht wurden, darunter Verletzungen wie Herzmuskelentzündung und sogar Todesfälle.

„Was mir das als Arzt sagt, ist ganz einfach: dass wir als Ärzte die Welt im Stich gelassen haben. Denn wir hätten diese Injektion nicht unterstützen dürfen, ohne die Ergebnisse der ersten und zweiten klinischen Studie zu sehen“, sagte er zu Ngugi.

Auf die Frage, ob die „falschen“ Impfstoffe verabreicht wurden, lenkte Wahome die Frage in eine andere Richtung und antwortete: „Was sollen wir tun, wenn es zu einem Ausbruch der Krankheit kommt?“

Als COVID zum ersten Mal auftauchte, wussten die Menschen nicht, worum es sich handelte – alles, was sie wussten, war, dass Menschen in China starben, sagte Ngare. Daher hätten die Ärzte als Erstes eine Obduktion der an COVID verstorbenen Menschen durchführen müssen, um festzustellen, welche Organe befallen waren, wie sie befallen waren, wo das Virus den größten Schaden anrichtet und wie es den Schaden verursacht.

„Diese Informationen sind so wichtig“, sagte er, weil sie den Wissenschaftlern helfen, Behandlungs- und Präventionsmaßnahmen für das Virus zu entwickeln oder auszuwählen. Stattdessen wurde uns geraten, die an COVID Verstorbenen „innerhalb von 24 Stunden“ zu beerdigen.

„Das ist vollkommen unwissenschaftlich, weil es uns das Wissen vorenthält, das wir benötigen, um uns um die Lebenden zu kümmern“, bemerkte Ngare.

Er wies dann auf eine alarmierende Anzahl verpasster Gelegenheiten hin, strategisch mit COVID umzugehen, beginnend mit dem Versäumnis, den Menschen zu raten, ihren Vitamin-D-Spiegel aufrechtzuerhalten, um sich zu schützen, da sich gezeigt hat, dass ein niedriger Vitamin-D-Spiegel die Fähigkeit der Menschen, das Virus zu bekämpfen, beeinträchtigt.

Als einen großen Fehler nannte Ngare die Tatsache, dass den Menschen geraten wurde, nur dann ins Krankenhaus zu gehen, wenn sie Atembeschwerden entwickelten, obwohl sie dies hätten vorhersehen können, indem sie ihren Sauerstoffgehalt zu Hause überprüften und ins Krankenhaus gingen, sobald ihr Sauerstoffgehalt die 60er oder 70er-Marke erreichte, bevor sie Atembeschwerden entwickelten.

„Dies ist etwas, das allen Gesundheitszentren zur Verfügung gestellt werden sollte, damit jeder, der diese Symptome hat, einfach jeden Tag zum Gesundheitszentrum gehen kann“, sagte der Arzt.

Er fuhr fort, dass es in der Medizin üblich ist, Medikamente, die sich als nützlich und sicher erwiesen haben, umzuwidmen, während bewährte Medikamente wie Hydroxycholorquin, deren Sicherheit erwiesen ist, zugunsten von experimentellen zugunsten von experimentellen „Impfstoffen“ zur Bekämpfung von COVID beiseite gelegt wurden, die sowohl hinsichtlich ihrer Sicherheit als auch ihrer Wirksamkeit fragwürdig waren.

Außerdem wurde Hydroxycholorquin bei der Behandlung von COVID nicht ordnungsgemäß getestet. Ngare erklärte, dass den Patienten zu viel und zu spät verabreicht wurde, was dazu führte, dass Angehörige der Gesundheitsberufe das Medikament fälschlicherweise als für die Behandlung von COVID ungeeignet einstuften.

Dann erzählte er, dass eine Infektion eine stärkere Immunität verleiht als Impfstoffe, und betonte, dass diese Tatsache von den Angehörigen der Gesundheitsberufe ignoriert wurde. Der Arzt erläuterte, dass jemand, der sich infiziert, eine Immunität gegen jedes der Proteine entwickelt, sodass er beim nächsten Kontakt mit dem Virus wieder voll einsatzbereit ist. Im Gegensatz dazu setzt der Impfstoff die Menschen nur einem Teil des Virus aus.

„Die Person, die sich infiziert hat und wieder gesund geworden ist, hat also eine stärkere Immunität als die Person, die nur einen Teil des Virus abbekommen hat … Welchen Sinn hat es dann zu sagen, dass man, wenn man bereits COVID hat, trotzdem geimpft werden muss? Sehen Sie, vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ergibt das keinen Sinn.“

Der Arzt wies dann auf eine weitere Absurdität in der Art und Weise hin, wie die „Pandemie“ gehandhabt wurde, nämlich dass Arbeitgeber, Stadtverwaltungen, und andere anordneten, dass jeder in einer bestimmten Einrichtung oder an einem bestimmten Ort geimpft werden sollte, obwohl dies für diejenigen, die selbst geimpft waren, keine Rolle spielen sollte.

„Lassen Sie mich Ihnen eine andere Frage stellen. Wenn ich geimpft wurde und dieser Impfstoff wirksam ist … bin ich geschützt. Warum sollte es mich kümmern, wenn Sie nicht geimpft sind? Wie können Sie mir drohen?“ sagte Ngare.

„Warum sollte man demjenigen, der sich nicht geimpft hat, sagen, er solle nicht zur Arbeit gehen, wenn man nicht will, dass alle geimpft werden?“ Ngare betonte, dass all diese Fakten über den Umgang mit COVID zeigen, dass „die ganze Krise dazu benutzt wurde, die Menschen zu zwingen, sich impfen zu lassen, und nicht, um die Krankheit zu bekämpfen“.

Wenn nur diejenigen, die für die COVID-Impfung werben, „das Recht“ auf eine Meinung haben, und jeder, der andere Arten der Vorbeugung und Behandlung fördert, dieses Recht nicht hat, dann ist eindeutig eine „Agenda“ im Gange, sagte Ngare.

„Die Frage ist also, was ist der Spielplan? Was ist das Endziel?“