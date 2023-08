Der Aufstieg und die Rhetorik der Klima-Panikmacher

Für diejenigen, die sich vielleicht nicht an Chicken Little (auch bekannt als Henny Penny) erinnern, sei gesagt, dass die Figur in den 1880er-Jahren entwickelt wurde und als allegorische Figur gedacht war. Chicken Little war nie als die skurrile Disney-Fantasiefigur gedacht, zu der sie wurde. Chicken Little war dafür berüchtigt, dass er die Bedrohungen seiner Existenz übertrieben darstellte, vorwiegend mit dem Satz „der Himmel stürzt ein“.

Als ich mir vor ein paar Tagen die BBC ansah, konnte ich nicht umhin zu bemerken, dass der Deckname der BBC „Chicken Little“ lauten sollte.

Natürlich können Sie ABC, die New York Times, die Washington Post, den Guardian, die Associated Press, NHK (in Japan), PBS, France 24, CBC, CNN, Yahoo, MSNBC, Fox und buchstäblich Dutzende anderer Mainstream-„Nachrichten“-Outlets zu der Liste hinzufügen. Sie alle sind schon seit vielen Jahren Chicken Littles. Die Menschen sollten in der Lage sein, diese neue Medienpersönlichkeit zu erkennen.

Denken Sie auch daran, dass dies dieselben Nachrichtenquellen waren, die verkündeten, dass ein gewöhnlicher Atemwegsvirus, ein Coronavirus, gleichwertig oder vielleicht schlimmer als Ebola sei. Oder dass Affenpocken eine neue Geißel der Menschheit sein würden. Oder dass ein Terrorist bereit ist, dich in die Luft zu jagen, wenn du aus deinem Haus gehst. Wenn du nicht genug davon isst, könntest du sterben, oder wenn du zu viel davon isst, könntest du sterben. Ich glaube, ich könnte noch mehr aufzählen, aber ich überlasse jedem seine eigene Lieblingsliste.

Dieselben „Nachrichten“-Quellen haben kein Problem damit, falsche Daten zu präsentieren, Gegenargumente zu ignorieren, diejenigen persönlich anzugreifen (oder selbst zu beschießen), die ihre Erzählungen infrage stellen, und so weiter. Allein diese Eigenschaften verlangen, dass sie mit einer großen Portion Skepsis betrachtet werden. Wenn man dann noch die alarmistische Chicken Little-Persönlichkeit hinzunimmt, hat man etwas, das sich jeder Logik entzieht. Aber das wurde vor kurzem als „Panic Porn“ definiert, und das vielleicht zu Recht.

Der BBC zufolge verbrennt der Planet – das haben sie fast wortwörtlich zu Beginn ihrer Nachrichtensendung gesagt, die ich letzte Woche gesehen habe (ABC war in seiner „Berichterstattung“ fast identisch). Um die Tatsache zu unterstreichen, dass der Planet verbrennt, zeigte die BBC die Kämpfe gegen Buschbrände in Europa, als ob diese Buschbrände spontan entstanden wären, weil der Planet verbrennt (obwohl nicht berichtet wurde, dass bei vielen dieser Brände auf der ganzen Welt, von Kanada bis Europa, Brandstiftung vermutet wurde).

Und die Farbe ROT wurde nun als Panikfarbe eingeführt, sodass natürlich die gesamte Karte mit ROTEN Zahlen und/oder ROTEN Überlagerungen versehen ist, mit vielleicht ein oder zwei Glücksorten in Orange oder Gelb. Und das, obwohl die meisten der ROTEN Orte eigentlich ein für ihre Gegend eher NORMALES Sommerwetter haben. Aber normal ist nicht mehr akzeptabel.

Dann zeigten sie ältere Menschen, die in ihren Häusern in Frankreich ohne Klimaanlage saßen und versuchten, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja, ungewöhnlich heißes und kaltes Wetter stellt für ältere Menschen das gleiche Gesundheitsrisiko dar wie ein Atemwegsvirus. Das liegt daran, dass ältere Menschen ältere Menschen sind. Das gehört einfach dazu.

Hier in Japan gibt es im Sommer täglich Warnungen für ältere Menschen, wegen der Hitze und der Luftfeuchtigkeit vorsichtig zu sein (dieselben Warnungen gelten auch im Winter, allerdings wegen der Kälte und des Schnees). Im Sommer fahren die meisten Krankenwagen ältere Menschen wegen hitzebedingter Krankheiten ins Krankenhaus. Im Winter sind ältere Menschen, die versuchen, den Schnee von ihrem Dach zu schaufeln, die häufigste Ursache für Verletzungen und Todesfälle. Viele stürzen ab und kommen dabei ums Leben.

Ich kann bezeugen, dass die Temperaturtoleranz älterer Menschen nachlässt, da ich schon weit über 60 bin. Ich könnte einige der Bedingungen, die ich als Kind und junger Erwachsener für normal hielt, nicht ertragen. Als ich zum Beispiel in Südkalifornien aufwuchs, hatten wir in der Sommersaison täglich hohe Temperaturen, die fast immer über 38 °C lagen und wochenlang anhielten. Wir hatten keine Klimaanlagen. Nachts öffneten wir die Fenster und hofften auf eine Brise, die das Haus auf etwa 26 Grad abkühlte, damit wir schlafen konnten. In diesen Sommermonaten spielte ich permanent draußen. Oft kam ich von draußen nach Hause und meine Mutter kratzte mir den Asphalt von den Fußsohlen, weil wir Kinder barfuß über asphaltierte Straßen liefen und der Asphalt durch die Hitze aufgeweicht und klebrig war. Wir veranstalteten oft Kraftwettbewerbe, z. B. wer am LANGSAMSTEN über die Straße laufen konnte.

In meinem jetzigen Alter kann ich das vergessen! Ich unternehme eine Weile etwas draußen, und dann gehe ich wieder ins Haus und setze mich mit einem eiskalten Bier und einer Klimaanlage hin. In der Zwischenzeit sind die jungen Leute draußen auf ihren Fahrrädern unterwegs und treiben Sport usw. Ein Hoch auf sie!

Hat Chicken Little, auch bekannt als Mainstream-Medien, recht? Ist der Planet am Verglühen?

Schauen wir uns einige der Behauptungen an und prüfen wir, ob sie einer gewissen Prüfung standhalten.

Warum kein Wissenschaftler den „Klimawandel“ leugnet

Der eher zweideutige Begriff „Klimawandel“ gibt nur eine bekannte Tatsache wieder.

Tatsache. Alle verschiedenen Klimazonen der Erde sind dynamische (nicht statische) Ökosysteme, jedes auf seine Weise, und sie alle bilden zusammen das natürliche Gesamtökosystem, das unseren Planeten ausmacht. Da sie dynamisch sind, befinden sie sich in einem ständigen Zustand der Veränderung.

Die tropischen Regenwälder unterliegen ebenso Veränderungen wie die Subtropen (ein Gebiet, in dem ich lebe), die Wüstenregionen, die arktischen Regionen, die Tundragebiete, die gemäßigten Zonen usw. Ein sich veränderndes Klima in einer der Klimazonen ist NORMAL. Praktisch jeder Wissenschaftler weiß und versteht, dass Ökosysteme dynamisch sind.

Was den Begriff „Klimawandel“ so vieldeutig macht, ist erstens, dass es so etwas wie das „Klima der Erde“ nicht gibt, und zweitens, dass man genau definieren muss, was genau die Veränderung ist und in welchem Ausmaß man sich auf diese Veränderung bezieht.

Den meisten Menschen wurde eine Gehirnwäsche verpasst, so dass sie glauben, der Begriff „Klimawandel“ sei gleichbedeutend mit der folgenden schlüssigen Behauptung (wie ich sie in möglichst knapper Form interpretiert und in eine Gleichung formuliert habe):

Klimawandel = Der Planet Erde erlebt eine ökologische Katastrophe und eine existenzielle Bedrohung für das menschliche Leben (und damit auch für das Leben von Säugetieren) aufgrund des planetenweiten Anstiegs der atmosphärischen Temperaturen (d. h. der globalen Erwärmung), der das direkte Ergebnis von Treibhausgasemissionen (z. B. Kohlendioxid) ist, die in erster Linie auf menschliches Bevölkerungswachstum, Technologie und „Nachlässigkeit“ zurückzuführen sind.

Wie Sie sehen, ist es ein ziemlich großer Sprung von der Erkenntnis, dass unser Planet dynamischen Klimaschwankungen unterliegt (echter Klimawandel), zum Konzept einer katastrophalen, vom Menschen verursachten Katastrophe, die die Erwärmung und den Zusammenhang mit dem vom Menschen produzierten CO2 spezifiziert. Mit anderen Worten: Der Begriff wurde gekapert und umdefiniert, um ein bestimmtes Narrativ zu unterstützen.

Es besteht kein allgemeiner Konsens in Bezug auf die obige Gleichung und die katastrophalen Behauptungen.

Warum Wetter NICHT dasselbe ist wie Klima

Die „Chicken Littles“ wollen Ihnen weismachen, dass ein heißer Sommertag (oder eine Reihe davon) die globale Erwärmung beweist, während ein ungewöhnlich kalter Wintertag (oder eine Reihe davon) nichts beweist. Sie werden nie Zeuge eines Berichts, dass wir uns in einer globalen Abkühlung befinden oder auf eine Eiszeit zusteuern, wenn an vielen Orten der Erde plötzlich kaltes Wetter und Schneestürme auftreten. Es tut mir leid, ihr Angsthasen, aber ihr könnt nicht beides haben.

Wie jeder vernünftige Mensch weiß, ist das Wetter ein lokales Phänomen. Ich könnte ein heftiges Gewitter erleben, während mein Freund, der nur 10 Meilen (ca. 16 km) entfernt wohnt, einen angenehmen, wolkenlosen Himmel erlebt. Ich könnte einen brutal heißen Tag erleben, während ein anderer Freund, der 30 Meilen (ca. 48 km) entfernt wohnt, einen milden Tag erlebt. Im Winter könnte ich einen Schneesturm erleben, während ein anderer Freund einfach nur einen kalten Tag hat.

Verschiedene Klimazonen haben unterschiedliche Wettertrends. In den Tropen zum Beispiel ist es das ganze Jahr über warm und feucht, weil es eben die Tropen sind. In den arktischen Regionen ist es eher kalt, und in den Wüsten kann es innerhalb von 24 Stunden zwischen sehr heiß und sehr kalt schwanken! Auf die Ursachen dieser Trends werde ich weiter unten eingehen.

Da es sich um ein lokales Phänomen handelt, sind die Wetterextreme wie heiße/kalte Tage, Stürme, Winde usw. sehr variabel, und es gibt kaum erkennbare Muster, außer auf der langfristigen Skala. Die langfristige Skala, die wir zu verwenden pflegen, wird als „die Jahreszeiten“ bezeichnet. Und die Jahreszeiten sind nicht zufällig, sondern hängen damit zusammen, wie sich unser Planet um seine Achse dreht (maximale Rotationsgeschwindigkeit von etwa 1.000 Meilen (ca. 1.609 km) am Äquator und fast nichts an den exakten Polen) und wie er sich um den Stern dreht, den wir die Sonne nennen (Rotationsgeschwindigkeit von etwa 65.000 Meilen (ca. 104.607 km) pro Stunde und eine Winkelneigung von etwa 23 Grad zur Sonnenebene)

Sommer/Winter ist definiert als der Zeitraum zwischen den beiden Sonnenwenden (d. h. „Sonnenstillstand“) im Sommer und im Winter (wenn sich die Sonnenebene in einer Linie mit einem der beiden Wendekreise, Steinbock oder Krebs, befindet), wobei der Höhepunkt erreicht wird, wenn sich der Äquator der Erde in einer Linie mit der Sonne befindet (Herbst-/Frühjahrstagundnachtgleiche).

Nach unserem westlichen Kalender liegt dieser Zeitraum zwischen der Sonnenwende am 21. Juni und dem 21. Dezember (mit der Tagundnachtgleiche am 21. Juni als Höhepunkt) und wird auf der Nordhalbkugel als Sommer und auf der Südhalbkugel als Winter bezeichnet.

Die Sommermonate sind in der Regel „warm“ und die Wintermonate „kalt“, und die Zwischenjahreszeiten, Herbst und Frühling, verschieben sich in Richtung wärmer oder kälter. Diese Tendenzen bleiben in der Regel bestehen, auch wenn es während dieser Jahreszeiten zu Schwankungen kommen kann.

Sie sehen sofort, dass neben den Klimaregionen auch hemisphärische/jahreszeitliche Effekte zur Klimamelange des Planeten hinzukommen können.

Innerhalb dieser bereits riesigen Bandbreite von Klimazonen gibt es Unterzonen der atmosphärischen Bewegung und der Thermodynamik, die Wettermuster erzeugen. Ein Beispiel dafür ist das Auftreten von Frühlingsgewittern und Tornados in den mittleren Teilen der USA. Diese Wettermuster entstehen durch die Vermischung von warmer, feuchter Luft aus den Tropen (in den USA aus dem Golf von Mexiko), die mit kälteren Luftmassen aus dem Norden zusammenstößt. Dieses Zusammentreffen von Luftmassen führt nicht zu einem einzigen großen Tornado über dem gesamten Mittleren Westen, sondern vielmehr zu lokal begrenzten Wetterlagen. Der Grund dafür ist, dass diese riesigen Luftmassen nicht einmal in sich selbst homogen sind.

In vielen Gebieten kann ein typischer Frühlingstag herrschen, während in anderen intensive Gewitter und Tornados auftreten können. Vielleicht ändert sich das am nächsten Tag und die Stürme ziehen weiter oder lösen sich auf. Diese lokalen Wettermuster werden durch lokale Merkmale der atmosphärischen Bedingungen verursacht, von denen die Meteorologen viele noch nicht vollständig verstehen. Der Grund dafür ist, dass die Thermodynamik komplexer Systeme schwer vorherzusagen ist.

Ich hatte ein Haus im Norden von Illinois, und in einem Frühjahr zog eine Reihe von Tornados durch meine Gegend. Ein Tornado zog direkt auf mein Haus zu, und die örtlichen Sirenen heulten auf. Aber aus einem unbekannten Grund richtete sich der Tornado auf, bevor er mein Haus traf, übersprang es und landete etwa einen Block an meinem Haus vorbei wieder. Ich hatte zwar einige Momente lang Herzklopfen in meinem Keller, fand mein Haus aber unversehrt vor und atmete erleichtert auf und ging in dem Glauben zu Bett, dass sich der Sturm tatsächlich verzogen hatte. Am nächsten Morgen wurde in den Nachrichten der Weg des Sturms von einem Hubschrauber aus gezeigt, und wahrlich waren mein Haus und ein paar umliegende Häuser unversehrt, aber man konnte den Weg der Zerstörung auf anderen Seiten sehen. Ich rannte aus dem Haus und sah es zum ersten Mal.

So ist das mit dem Wetter.

Warum warme Temperaturen NICHT mit globaler Erwärmung gleichzusetzen sind

Hier beginnen wir, uns mit dem Konzept der Datenerhebung und -auswertung sowie der Zuverlässigkeit oder Unzuverlässigkeit von Daten zu befassen. In der Regel beginnt die Debatte hier mit den beiden grundlegenden Fragen: Wo werden die Daten erhoben und wie werden sie erhoben (und berichtet)?

Das Thermometer, das Instrument, das uns zur Messung der Temperatur zur Verfügung steht, wurde vor etwa 300 Jahren erfunden. Unabhängig davon, ob es sich um ein traditionelles Thermometer handelt (das auf der Grundlage der Ausdehnungseigenschaften einer bekannten Flüssigkeit in einem speziell konstruierten Rohr entwickelt wurde) oder um ein moderneres Thermometer (das auf der Grundlage der elektrochemischen Eigenschaften eines bestimmten Materials entwickelt wurde), sind sie ohne eine relative Skala bedeutungslos.

Als die ersten Thermometer entwickelt wurden, wurden drei Messskalen festgelegt, die auch heute noch verwendet werden. Diese drei Skalen sind die Celsius-, die Fahrenheits- und die Kelvinskala. Die Kelvin-Skala wird vor allem in der Wissenschaft verwendet, während die Celsius- und die Fahrenheit-Skala eher bei alltäglichen Messungen zum Einsatz kommen. Alle drei Skalen haben einen gemeinsamen Bezugspunkt: den Gefrierpunkt von reinem Wasser. Die Celsius-Skala definiert diese Temperatur als 0, die Fahrenheit-Skala als 32 und die Kelvin-Skala als 273,2 (0 auf der Kelvin-Skala ist der absolute Nullpunkt, bei dem es keine Energieabgabe/-übertragung oder Bewegung von atomaren oder subatomaren Teilchen gibt). Alle drei Skalen können durch mathematische Gleichungen miteinander in Beziehung gesetzt werden.

Zum Beispiel: F = 9/5 C + 32. Also 0 C x 9/5 (= 0) + 32 = 32 F. Oder 100 C (Siedepunkt von Wasser in Celsius) x 9/5 (= 180) + 32 = 212 F (Siedepunkt von Wasser in Fahrenheit).

Die ersten Versuche, Wettertemperaturen zu messen, wurden in den späten 1800er-Jahren unternommen, um eine Form der Wettervorhersage zu ermöglichen. Stetig begannen Städte und Gemeinden damit, ihre eigenen lokalen Wettertemperaturen als Informationsdienst für die Einwohner aufzuzeichnen.

Vor dieser Zeit haben wir absolut NULL Temperaturdaten von der ganzen Erde. Das bedeutet, dass wir für mehr als 99,9999 Prozent der Geschichte unseres Planeten seit dem Auftreten der Hominiden keine Daten darüber haben, welche atmosphärischen Temperaturen auf unserem Planeten herrschten. Wir können Rückschlüsse ziehen, indem wir verstehen, dass es Eiszeiten gab, in denen ein Großteil des Planeten tiefere Temperaturen aufwies, aber wir wissen nicht, wie hoch diese Temperaturen täglich oder saisonal waren.

Es gibt nur sehr wenige Aufzeichnungen über Wetterereignisse, die die Temperatur beschreiben, abgesehen davon, ob es heiß oder kalt war. Die täglichen Temperaturen waren für die Menschen von geringer Bedeutung, und die Alten schenkten den extremen Wetterereignissen mehr Aufmerksamkeit. Heiß und kalt hatten kaum eine andere Bedeutung als die, wie man damit umging oder vielleicht darüber sprach.

Wir verfügen also über Daten aus weniger als zwei Jahrhunderten, die auf einer Skala basieren, die erst vor drei Jahrhunderten entwickelt wurde. Hinzu kommt, dass diese Daten nur sporadisch vorliegen und viele der Bedingungen für die Probenahme nicht aufgezeichnet oder berichtet wurden. Aus diesen Daten Schlüsse zu ziehen, ist so, als würde man einen kurzen Blick in den Himmel werfen und Wolken sehen und daraus schließen, dass der Himmel immer bewölkt ist.

Außerdem wissen wir, dass Temperaturmessungen von vielen Faktoren abhängen und keine konsistenten und zuverlässigen Informationen liefern können. Sie dienen lediglich als Referenzpunkt. Wir wissen zum Beispiel, dass Temperaturmessungen und -informationen in hohem Maße von folgenden Faktoren abhängig sind:

Ort der Probenahme. Wir wissen, dass die Höhe die Temperaturmessungen beeinflussen kann. Die Lufttemperaturen sinken in den Höhenlagen, in denen sich Menschen aufhalten. Das liegt daran, dass der Boden und das Wasser als Quelle für Wärmeenergie dienen, entweder durch Reflexion und/oder durch direkte Übertragung.

Zeitpunkt der Probenahme. Es ist bekannt, dass der Zeitpunkt der Temperaturmessungen zu allen Tageszeiten stark schwankt und nicht von Tag zu Tag gleich ist. An einem Tag kann die höchste Temperatur um 14 Uhr erreicht werden, am nächsten um 13 Uhr usw.

Auswirkungen des Geländes und künstlicher Strukturen. Es ist bekannt, dass die Temperaturmessung durch das örtliche Gelände und die Anwesenheit von Asphalt, Beton, Ziegeln oder anderen nicht natürlichen Materialien stark beeinflusst werden kann. Sehen Sie sich unter anderem diese Referenz an. Ich habe tatsächlich Experimente durchgeführt, bei denen ich mehrere Thermometer auf meinem Grundstück aufgestellt habe, und keines von ihnen hat die gleiche Temperatur aufgezeichnet, obwohl sie sich alle fast am gleichen Ort und in der gleichen Höhe über dem Boden befanden, aber unter leicht unterschiedlichen Bedingungen (Schatten, Wind, Nähe zu Strukturen usw.); ich habe Abweichungen von bis zu 4 °C festgestellt.

Offizielle Aufzeichnungen können eine Quelle für Daten sein, die das oben Gesagte bestätigen.

Ich habe die Aufzeichnungen für Seattle bis ins Jahr 1900 zurückverfolgt. Aufgrund der umfangreichen Datenmenge habe ich die für Seattle aufgezeichnete Höchsttemperatur nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und dies für alle vier Jahre getan. Diese Daten sind unten in Grafik 1 dargestellt. Ja, ich habe absichtlich Daten nach einem einheitlichen Muster „übersprungen“, um Platz zu sparen, aber Sie können die Daten aufrufen und Ihre eigene vollständige Darstellung vornehmen und sehen, wie das Diagramm aussieht.

Bei einer oberflächlichen Betrachtung der in Schaubild 1 dargestellten Daten fällt etwas Ungewöhnliches auf. Die Daten scheinen von 1900 bis etwa 1944 weniger variabel zu sein und danach viel stärker. Der Grund dafür ist, dass diese Daten nicht durch denselben Probenahmeort repräsentiert werden. Bis 1948 wurden die Temperaturdaten an der University of Washington (UW) gesammelt, die sich nördlich der Innenstadt von Seattle und entlang des Lake Washington befindet. Seit 1948 spiegeln die Temperaturdaten die Temperaturen wider, die am internationalen Flughafen Seattle-Tacoma (Sea-Tac) gesammelt wurden, der sich auf der Südseite von Seattle am Puget Sound befindet. Die beiden Gebiete, in denen die Temperaturen aufgezeichnet werden, liegen etwa 30 Meilen (ca. 48 km) voneinander entfernt und können recht unterschiedliche lokale Wettermuster aufweisen. Daher sind die „Seattle“-Daten nicht wirklich repräsentativ für Seattle, sondern repräsentieren zwei verschiedene Erfassungspunkte, die Meilen voneinander entfernt sind.

Bei der Extrapolation lokaler Temperaturen in ein weltweites Klimamodell ist äußerste Vorsicht geboten. Die vorgelegten Daten, die angeblich die globale Erwärmung unterstützen, basieren alle auf Computermodellen und stellen einen „Durchschnitt“ der planetarischen Bedingungen dar. Beides sind Bedingungen, die mit ziemlich großen Fehlern behaftet sind.

Eine der schwerwiegendsten zugrunde liegenden Annahmen ist, dass das Ökosystem des Planeten homogen ist. Das ist es aber nicht. Wenn Sie ein großes, olympisches Schwimmbecken haben, das nur mit destilliertem Wasser gefüllt ist, und Sie eine kleine Spritze in das Becken einführen, eine Probe entnehmen und diese Probe analysieren, dann erwarten Sie vielleicht, dass Sie nur das Molekül H2O, also Wasser, finden – und das ist vielleicht auch das, was Sie finden werden, wenn Sie von einer vollständigen Homogenität des Beckens ausgehen.

Aber sobald man das Becken füllt, beginnt die Wasseroberfläche mit der sie umgebenden Luft zu interagieren, und das Wasser, das mit der Betonoberfläche des Beckens in Berührung kommt, interagiert mit dieser Oberfläche. Das bedeutet, dass das Wasser bis zu einem gewissen Grad durch wasserlösliche Luftverunreinigungen und Oberflächenverunreinigungen verunreinigt wird, und ob man diese Verunreinigungen nachweisen kann oder nicht, hängt von der Zeit, dem Ort der Probenahme, dem Probenumfang und dem Ausmaß der möglichen Verunreinigung ab. Außerdem hängt es davon ab, nach welcher Art von Verunreinigung Sie suchen. Wenn Sie nach einer Chemikalie suchen, werden Sie andere Techniken anwenden als wenn Sie nach einer mikrobiologischen Kontamination suchen.

Wenn ich also eine Spritzenprobe aus dem Becken entnehme und nur Wasser (H2O) nachweise, kann ich nicht behaupten, dass das Becken tatsächlich zu 100 % aus reinem Wasser besteht. Diese Annahme beruht auf völliger Homogenität und lässt die Möglichkeit einer Verunreinigung durch Luft und Kontaktquellen außer Acht, so geringfügig diese auch sein mögen.

Für alle diese Berechnungen und Behauptungen zur „globalen Erwärmung“ sollten die Algorithmen zur wissenschaftlichen Überprüfung veröffentlicht werden. Die Annahmen und Bedingungen sollten zur wissenschaftlichen Überprüfung veröffentlicht werden. Die Einzelheiten der Datenerfassung sollten zur wissenschaftlichen Überprüfung veröffentlicht werden. Der Grad der Ungewissheit in Bezug auf jeden Probenahmepunkt und jeden Datenpunkt sollte klar angegeben werden.

Ohne Prüfung aller Aspekte sind die Behauptungen bedeutungslos.

Was macht ein Treibhausgas aus?

Die meisten Menschen haben wahrscheinlich eine Vorstellung davon, was ein Gewächshaus ist und was es bewirkt. Es handelt sich um eine Struktur, die Temperatur und Feuchtigkeit mäßigt und so ein konstanteres Wachstum von Grünzeug ermöglicht. Ich könnte noch weiter ins Detail gehen, aber ich denke, die meisten Menschen verstehen das Grundkonzept, und wenn jemand schon einmal ein Gewächshaus errichtet oder besucht hat, versteht er es.

Laut der Encyclopedia Britannica ist Wasserdampf (WV) das stärkste Treibhausgas, während CO2 das bedeutendste ist. Die Bedeutung dieser beiden Definitionen scheint jedoch verloren gegangen zu sein und wird nicht einmal definiert. Was ist der Unterschied zwischen „potent“ und „signifikant“ und was hat das mit der falschen Bezeichnung „Klimawandel“ zu tun? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir einen Blick auf die thermodynamische Standardchemie mit gasförmigen Molekülen werfen.

Zunächst einmal hat fast jedes gasförmige Molekül ein gewisses Maß an Treibhausfähigkeit, die durch die sogenannte Wärmekapazität definiert wird. Die Wärmekapazität ist die Fähigkeit des Moleküls, thermische Energie zu „halten“, und sie hängt damit zusammen, wie es auf molekularer Ebene funktioniert. Die Werte, die ich in diesem Artikel für diese Fähigkeit nenne, sind in der Einheit Joule (J) pro Gramm (g) Kelvin oder J/g-K angegeben und wurden für die meisten gängigen Verbindungen ermittelt und im Handbook of Chemistry and Physics veröffentlicht.

Zweitens gibt es eine zusätzliche thermodynamische Eigenschaft, die zur Treibhausfähigkeit beitragen kann. Diese Eigenschaft ist die Fähigkeit des gasförmigen Moleküls, Energie im Infrarotbereich (IR) des Spektrums zu absorbieren. Der IR-Teil des Spektrums wird im Allgemeinen mit Wärmeenergie in Verbindung gebracht. Es ist sehr schwierig, die IR-Absorptionsfähigkeit zu quantifizieren, es sei denn, man überlagert das eigentliche IR-Spektrogramm jeder Verbindung. Daher wird diese Fähigkeit im Allgemeinen qualitativ ausgedrückt als „++“ für die höchste Absorptionsstufe, „+“ für einen guten Absorber und „-“ für geringe oder keine Absorption.

Unsere homogene Planetenatmosphäre besteht aus den molekularen Bestandteilen von etwa 78 Prozent Stickstoff, N2, (Wärmekapazität von 1,04 und IR „-„), 21 Prozent Sauerstoff, O2, (Wärmekapazität von 0,92 und IR „-„) mit geringen Mengen von 0,93 Prozent Argon, Ar, (Wärmekapazität von 0,52 und IR „-„) und 0,04 Prozent Kohlendioxid, CO2, (Wärmekapazität von 0,82 und IR „+“). Da diese gasförmigen Moleküle unter den typischen Bedingungen auf der Erde weder flüssig noch fest werden (mit Ausnahme von CO2, das unter den Temperaturbedingungen in der Antarktis fest werden kann), stellen sie ein ziemlich genaues Durchschnittsmuster unserer Atmosphäre dar, obwohl die tatsächliche Zusammensetzung von CO2 je nach Ort variieren kann (ich werde das später erklären). Der größte Teil unseres Treibhausbeitrags aus der homogenen Atmosphäre stammt von N2 und O2, da diese am häufigsten vorkommen (99 %) und eine gute Wärmekapazität haben (besser als CO2).

Der „X“-Faktor in unserer Atmosphäre und in Bezug auf den Treibhauseffekt ist das Vorhandensein von Wasserdampf, WV. Unser Planet ist zu etwa 70 Prozent der Oberfläche mit H2O bedeckt. Obwohl Wasser bei 100 °C kocht, verdampft es bei typischen Oberflächentemperaturen, selbst bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt, ständig. Je wärmer die Wassertemperatur und/oder die Lufttemperatur an der Oberfläche ist, desto größer ist die Verdunstung und desto größer ist der Wasserdampf in der Atmosphäre.

WV (Wärmekapazität 1,86, IR „++“) kann homogen, aber auch heterogen (z. B. in Wolken) vorkommen. Die Menge an homogenem WV, die unsere Atmosphäre aufrechterhalten kann, hängt von der Lufttemperatur und dem Luftdruck ab. Die relative Luftfeuchtigkeit (RH) ist das Maß, das wir verwenden, um die Menge an Wasser auszudrücken, die die Atmosphäre unter den örtlichen Temperatur- und Druckbedingungen in gasförmigem Zustand halten kann.

Die Encyclopedia Britannica hat sicherlich Recht, dass WV das stärkste Treibhausgas ist. Es hat sowohl den höchsten Grad an Wärmekapazität als auch den höchsten Grad an IR-Absorption aller atmosphärischen Komponenten auf der Erde. Außerdem kann es als homogener oder heterogener Bestandteil vorliegen. Diese Kombination bedeutet, dass WV die wichtigste Rolle bei den Wettermustern auf unserem Planeten sowie beim Treibhauseffekt spielt, der in vielen Regionen der Erde zu beobachten ist.

In den Tropen herrscht im Wesentlichen das ganze Jahr über ein warmes, feuchtes Klima, weil die tropischen Regionen der Erde den größten Wasseranteil und die höchste und beständigste Energiezufuhr durch die Sonne aufweisen. Die Tropen sind das natürliche Treibhaus der Erde. Deswegen gibt es in den Tropen auch die meisten Regenwälder.

In den tropischen Regionen treten auch die schwersten Wetterereignisse (Taifune/Hurrikane) auf, und zwar nicht nur wegen des tropischen Klimas, sondern auch in Verbindung mit der Rotations- und Rotationsgeschwindigkeit der Erde (etwa 1.000 genauer gesagt 65.000 Meilen pro Stunde (ca. 104.607 km/h)). Diese Bewegung erzeugt den Coriolis-Effekt, den „Jet Stream“ und die komplexen atmosphärischen Bewegungen, die zur Entwicklung von zyklonalen, warmwassergetriebenen Stürmen und allen anderen Wetterereignissen beitragen.

Wenn es stimmt, dass WV das stärkste Treibhausgas ist und die stärksten Wettermuster in den Tropen entstehen, dann sollten wir in den tropischen Sturmmustern auf der Erde klare Muster verstärkter Treibhauseffekte erkennen können (falls es sie gibt). Denn wenn es eine signifikante Erwärmung gibt, sollten wir eine Zunahme von energiegeladenen, WV-getriebenen zyklonalen Ereignissen beobachten können.

Können wir dieses Muster erkennen? Das nachstehende Diagramm zeigt die Häufigkeit und Schwere der westpazifischen zyklonalen Stürme (tropische Stürme und Taifune). Bei der Interpretation der Daten gibt es eine Schwierigkeit, die dieselbe ist wie bei den lokalen Temperaturaufzeichnungen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass sich die Definition eines Taifuns und dessen Schweregrad im Laufe der Zeit geändert hat. Wenn es jedoch zu einem erheblichen Temperaturanstieg gekommen ist, sollte dies zu einem größeren Energieeintrag in tropische Stürme führen, was eine größere Häufigkeit und Stärke bedeutet.

Die alte Definition eines schweren Taifuns bezog sich auf das Ausmaß der physischen Schäden, die er beim Menschen anrichtet. Das Problem bei dieser Definition ist, dass nicht alle tropischen Stürme oder Taifune tatsächlich Land oder Land mit moderner menschlicher Bevölkerung treffen.

Im Laufe der Zeit wurde versucht, die Definition von Taifunen zu vereinheitlichen, aber daran wird noch gearbeitet. Ich habe meine eigenen Definitionen auf der Grundlage der verfügbaren Daten erstellt. Für die Gesamtzahlen jeder Saison (in blau) wurde jeder Sturm gezählt, der als tropischer Sturm oder stärker eingestuft wurde. Die grüne Farbe steht für einen schweren Taifun auf der Grundlage der neueren Einstufung als Stufe 3 oder höher (die in den 1940er-Jahren begann). Schließlich fügte ich eine Kategorie hinzu, die ich als „Super“-Taifun bezeichnete, und da es immer noch keinen Konsens über diese Definition gibt (die jetzt nur als „heftig“ bezeichnet wird), habe ich den zentralen Druck von 910 Millibar oder weniger als Definition verwendet, um konsistent zu sein (Messungen des Drucks begannen ebenfalls erst in den späten 1940er-Jahren).

Für die Zeit vor den 1940er-Jahren gibt es nahezu keine Daten über die tatsächliche Schwere von Stürmen, und vielleicht können sogar die Zahlen infrage gestellt werden, da sie auf Stürmen beruhen, die nur von Menschen erlebt wurden.

Im Jahr 2023 haben wir bis jetzt nur den Tropensturm Nr. 6 registriert, der Anfang August aufzieht. Wenn es in den nächsten zwei Monaten nicht zu einer raschen Zunahme der Stürme kommt, wird das Jahr 2023 voraussichtlich unter 25 Stürmen liegen, vielleicht sogar zwischen 20 und 25.

Ich halte es für schwierig, bei den Wirbelstürmen in den tropischen Klimazonen ein Muster zu erkennen, das auf einen ungewöhnlichen Temperaturanstieg hindeutet. Was wir sehen können, ist ein typischer Zyklus von Stürmen mit einigen Jahren mehr und einigen Jahren weniger, wobei der Durchschnitt bei etwa 25 pro Jahr liegt. Stärkere Stürme scheinen ebenfalls zu- und abzunehmen, und die Zahl der Supertaifune ist zu gering, um eine Aussage treffen zu können. Diese Daten und Beobachtungen scheinen darauf hinzudeuten, dass das stärkste Treibhausgas der WV im vergangenen Jahrhundert in ziemlich gleichmäßiger Weise zyklonale Sturmmuster erzeugt hat.

Ist CO2 ein bedeutendes Treibhausgas?

Es fällt mir schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich wirklich NICHT weiß, was der Begriff „signifikant“ vom wissenschaftlichen Standpunkt aus bedeutet. Potent kann ich verstehen; aber signifikant? Ja, CO2 hat sowohl eine mäßige Wärmekapazität als auch eine mäßige Fähigkeit zur IR-Absorption, was es als Treibhausgas qualifiziert.

Ausgehend von der reinen chemischen Thermodynamik und der Häufigkeit in unserer Atmosphäre scheint CO2 jedoch bestenfalls eine untergeordnete Rolle zu spielen. Sein tatsächlicher Beitrag zum Treibhauseffekt ist im Vergleich zu N2, O2 und WV fast inexistent.

Wir wissen sogar noch weniger über die CO2-Konzentrationen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, als über fast jeden anderen Bestandteil unserer Atmosphäre. Wir haben erst in den späten 1950er Jahren mit der Messung von CO2 in der Atmosphäre begonnen, sodass wir über weniger als ein Jahrhundert an Daten verfügen. Und diese Daten sind an sich schon verdächtig, worauf ich weiter unten noch eingehen werde.

Es gibt eine weitere Tatsache, die die Menschen verstehen müssen. Unser Planet „atmet“. Das ist dem Atmen nicht unähnlich, das die Menschen ohne nachzudenken tun, um zu überleben. Wir atmen Luft ein, wir nehmen aus dieser Luft das, was wir brauchen (hauptsächlich Sauerstoff), und wir atmen aus, was wir nicht brauchen, sowie unsere unerwünschten Abfallprodukte, einschließlich CO2.

Der Planet tut dasselbe in allen Ökosystemen. Hier sind Beispiele dafür, wie unser Planet mit CO2 atmet:

Grünpflanzen atmen Luft – dieselbe Luft wie der Mensch. Sie verwenden keinen Stickstoff und kein Argon (beide sind im Wesentlichen inert) – genau wie der Mensch – und können keinen Sauerstoff verwenden. Aber sie benötigen diesen winzigen Bestandteil unserer Atmosphäre, das CO2. Sie nehmen das CO2 auf und geben durch Photosynthese O2 ab (das die meisten Tiere zum Überleben benötigen). Somit ist CO2 für das Überleben der Pflanzen unerlässlich, während O2 für das Überleben der meisten Tiere (einschließlich der Menschen) unerlässlich ist. Es gibt Bakterienarten, die mit Sauerstoff (aerob) und einige ohne (anaerob) überleben. Aber jeder Organismus, der auf Photosynthese angewiesen ist, benötigt CO2.

CO2 wird auch von der Erde eingeatmet und trägt zur Gesteinsbildung (Kalksteinbildung) bei, die ein fortlaufender Prozess ist. Umgekehrt atmet die Erde auch CO2 über den Vulkanismus aus (Vulkane sind die größte natürliche CO2-Quelle auf unserem Planeten).

CO2 wird vom Wasser absorbiert und geht in das aquatische Leben über. Korallenriffe und Schalentiere sind auf CO2 angewiesen. Plankton ist auf CO2 angewiesen, um zur Photosynthese beizutragen, und Plankton steht am unteren Ende der Nahrungskette in Gewässern. Die CO2-Aufnahme durch die Ozeane ist also keine Katastrophe, sondern wichtig für dieses Ökosystem.

Tatsache ist, dass wir nicht wissen, wie hoch der CO2-Gehalt in der Atmosphäre in der Vergangenheit war, und ich bin bereit zu behaupten, dass wir es vielleicht immer noch nicht wirklich wissen. Viele Computermodelle haben versucht, diese Informationen abzuleiten, aber die meisten davon wurden aus Daten gewonnen, die aus begrenzten Kernproben auf der Erde, hauptsächlich in der Antarktis, und aus atmosphärischen Messungen stammen. Wie repräsentativ diese Kernproben und Messungen für den wahren atmosphärischen Gehalt sind, kann diskutiert werden.

Die Antarktis ist der einzige Ort auf der Erde, der in der Lage ist, CO2 aus der Atmosphäre in eine feste „Trockeneis“-Form einzufrieren. Verfälscht diese Tatsache selbst die Ergebnisse? Sind die Messverfahren wirklich vertrauenswürdig? Führen wir bei den Probenahmen und/oder Tests kontaminierte Luft ein? Welche anderen Bedingungen waren auf unserem Planeten bekannt, die mit den aus den Proben gewonnenen Berechnungen korrelieren?

Meiner Meinung nach spielt CO2 eine wichtige Rolle in den Ökosystemen unseres Planeten, aber es scheint wenig Einfluss auf den Treibhauseffekt zu haben, obwohl es selbst als Treibhausgas eingestuft wird. Daher bin ich bereit, die Behauptung der Encyclopedia Britannica zu diskutieren, wonach es zu etwas kombiniert werden kann, das als bedeutendes Treibhausgas bezeichnet wird.

Dies führt auch zu einer Untersuchung der Quelle der atmosphärischen CO2-Daten.

Praktisch alle CO2-Daten, die für die Computermodellierung verwendet werden, stammen von Messstationen auf dem Mauna Loa auf den Hawaii-Inseln (die in den späten 1950er-Jahren eingerichtet wurden). Da wir wissen, dass Vulkane die größte natürliche Quelle von CO2-Emissionen sind, warum sollten wir eine Messstation auf einer aktiven vulkanischen Inselgruppe aufstellen? Messen wir wirklich eine homogene CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre oder messen wir tatsächlich den Ausstoß der Vulkane auf der Insel Hawaii? Was passiert mit dem CO2, das auf unserem Planeten ausgeatmet wird, d. h. wie lange dauert es, bis es sich „vermischt“ und in der Atmosphäre homogen wird (wenn überhaupt)?

Die einzigen Daten, die einen Sinn ergeben könnten, würden aus einem ziemlich intensiven Netz von Probenahmestellen auf der ganzen Welt stammen, mit mehreren Standorten in jeder Klimazone, um die wahre Natur der CO2-Homogenität in unserer Atmosphäre zu ermitteln. Man bräuchte auch eine Art von Kontrollstationen, die dabei helfen würden, zu untersuchen, was produziert werden kann und was als wirklich homogener Teil unserer Atmosphäre angesehen werden kann.

Wenn Sie die bereits niedrige CO2-Konzentration in der Atmosphäre kontrollieren wollen, sollten Sie die Abholzung stoppen und mehr Bäume und Grünpflanzen pflanzen. Grünzeug wird zum Indikator für CO2. Das ist eine der einfachsten und natürlichsten Antworten auf die CO2-Frage. Pflanzen Sie mehr Grünzeug! Man muss nicht Jahrzehnte warten, bis sich die Technologie verbessert; Grünzeug wächst innerhalb von Wochen und übernimmt von Anfang an die Aufgabe der CO2-Absorption. Ich weiß das, denn ich bin ein Hobbylandwirt.

Es ist eine gute Sache, die Menschen für eine verschwenderische Produktion zu sensibilisieren und eine effizientere Energienutzung zu fördern, aber das ist weit davon entfernt, die Menschheit zu verändern und totalitäre Gesellschaften zu errichten.

Wie Carl Sagan bekanntlich sagte, erfordern außergewöhnliche Behauptungen Beweise. Wo sind die außergewöhnlichen Beweise? Wie kann ein ganz normales Treibhausgas (CO2), das in unserer Atmosphäre im PPM-Bereich vorkommt, die Funktion erhalten, unser Klima vollständig zu beherrschen?

Warum ignorieren wir ein stärkeres Treibhausgas (WV), das in weitaus größeren Bereichen vorkommt und einen viel größeren Einfluss auf das Klima hat? Könnte es sein, dass wir den Menschen nicht einmal ansatzweise kontrollieren können, da wir Wasser aufgrund seines Überflusses auf unserem Planeten nicht kontrollieren können?

Wo ist der Beweis dafür, dass „Net Zero“ tatsächlich einen Nutzen für die Erde darstellt? Vielleicht wird es sich als nachteilig erweisen; was passiert dann?

Ist Methan (CH4) ein bedeutendes Treibhausgas?

CH4 gehört zu den sogenannten „natürlichen Gasen“. Dazu gehören CH4, Ethan (C2H6), Propan (C3H8) und vielleicht sogar Butan (C4H10). Sie werden nicht ohne Grund als natürliche Gase bezeichnet, denn sie sind überall auf der Erde zu finden. Methan, Ethan und Propan sind bei normalen Umgebungstemperaturen und -drücken allesamt Gase. Methan hat eine Wärmekapazität von etwa 2 J/g K. Technisch gesehen könnte Methan zu einem Treibhauseffekt beitragen, wenn es in unserer Atmosphäre erhebliche Konzentrationen erreicht.

Trotz zahlreicher natürlicher, tierischer (z. B. Kuhfürze) und menschlicher Quellen ist Methan in unserer Atmosphäre jedoch kaum vorhanden. Der Grund dafür, dass sich Methan in unserer Atmosphäre nicht anreichert, liegt in der Chemie begründet. CH4 reagiert mit O2 (das in unserer Atmosphäre reichlich vorhanden ist), wenn eine Zündquelle vorhanden ist. Bei dieser Reaktion entstehen, halten Sie bitte den Atem an, WV und CO2. Genauso wie bei der Verbrennung jedes organischen Materials WV und CO2 als Produkte entstehen.

Was sind Zündquellen? Blitze, Brände, Motoren, Streichhölzer, Zündkerzen, Kamine und jede andere Flammenquelle. Wenn Sie diese Idee projizieren, denken Sie an Benzin oder andere Kraftstoffe. Diese Kraftstoffe verdampfen unter normalen Umweltbedingungen in gewissem Umfang. Selbst bei modernen Kraftstoffdüsen wird etwas verdampftes Benzin freigesetzt (Sie können es wahrscheinlich riechen). Wohin gelangt es? Es gelangt in die Atmosphäre, aber sobald eine Zündquelle vorhanden ist und sich Benzinmoleküle in der Nähe dieser Quelle befinden, verbrennen sie und erzeugen WV und CO2.

Es stimmt, dass wir keine kleinen Luftausbrüche beobachten können, weil diese Verbrennung auf molekularer Ebene stattfindet. Wenn sich in einem bestimmten Raum genügend Methan in der Luft befände, würde man einen Ausbruch mit Verbrennung beobachten. Ein einziger Blitz kann die Luft von jeglichem Methan befreien, genauso wie er Ozon durch die Anwesenheit von O2 erzeugen kann.

Ich denke, die Menschen können verstehen, warum sich auf unserem Planeten kein Methan ansammelt.

Kühe stellen keine Bedrohung dar (und waren es auch nie). Der Mist, den Kühe produzieren, ist außerdem eine der besten natürlichen Düngemittelquellen für den Anbau von Grünzeug, das wiederum das CO2 der Atmosphäre nutzt und O2 produziert. Kühe erfüllen also einen nützlichen Zweck für die Ökologie unseres Planeten. Ich will gar nicht erst auf die Vorteile des Kuhmilchtrinkens eingehen, die allgemein bekannt sind.

Ist der Anstieg des Meeresspiegels nur auf die globale Erwärmung und die Zunahme des Wassers zurückzuführen?

Nein, definitiv nicht. Das Einzige, was man tun muss, ist, alle Landmassen sorgfältig zu untersuchen und die Veränderungen zu verfolgen. Der Grund dafür ist, dass die Oberfläche der Erde weder homogen noch statisch ist. Es gibt etwas, das „Plattentektonik“ genannt wird.

Die Plattentektonik ist eine Theorie, die einen Großteil unserer geologischen Erfahrung und Geschichte erklärt. Die Plattentektonik besagt, dass die feste Oberfläche der Erde, egal ob sie sich über oder unter der Wasserlinie befindet, aus mehreren Segmenten besteht, die sich ständig bewegen und komplexe Bewegungen im Verhältnis zu den anderen Platten aufweisen. Diese Bewegungen führen zu Erdbeben, vulkanischer Aktivität und sogar zu Veränderungen im Wasserfluss, z. B. in Flüssen und Ozeanen.

Außerdem wissen wir, dass die tektonischen Verschiebungen auf der Erde nicht zweidimensional sind, sondern dreidimensional UND unvorhersehbar. Jedes Mal, wenn es auf dem Planeten Erde ein Erdbeben gibt, verändert sich die Oberfläche des Planeten. Je nach der Größe des Erdbebens kann diese Veränderung unmerklich oder spürbar sein. Aber wir erleben jedes Jahr Tausende Erdbeben auf diesem Planeten. Natürlich verändert sich die Oberfläche der Erde ständig. Es gibt Orte auf der Erde, an denen der Grundwasserspiegel im Allgemeinen stabil ist, aber selbst ein mäßiges Erdbeben auf dem Planeten kann tatsächlich Veränderungen des Grundwasserspiegels bewirken (Spritzer). Wenn das schon bei einem kleinen seismischen Ereignis passieren kann, dann stellen Sie sich vor, was die ständige Verschiebung der Erdplatten mit dem gefühlten Wasserstand anstellen kann.

Wenn die Erdoberfläche eine unveränderliche Oberfläche wäre, wie ein Fußball, der auf einen bestimmten Druck aufgepumpt wird, dann könnte man erwarten, dass jede Zunahme oder Abnahme der Wassermenge auf dieser unveränderlichen Oberfläche einen Hinweis auf eine Veränderung der Oberflächenwassermenge geben sollte. Dies setzt auch voraus, dass das Gleichgewicht zwischen Verdunstung und Kondensation des Wassers auf dieser Oberfläche konstant bleibt, sodass die neue Wasserquelle aus dem festen Wasser auf der Oberfläche stammt.

Nehmen wir nun an, Sie könnten diesen Fußball nehmen und eine bekannte Menge Wasser auf seiner Oberfläche platzieren (was bedeutet, dass der Fußball die Schwerkraft hat, um das Wasser an seinem Platz zu halten). Außerdem können Sie die genaue Höhe des Wassers auf dem Fußball mit einem Marker kennzeichnen. Nehmen Sie jetzt an, dass Sie den Fußball auch nur leicht zusammendrücken können, und beobachten Sie das Ergebnis. Bleiben die Wasserstände, die Sie markiert haben, unverändert? Nein, es wird Schwankungen geben. An manchen Stellen kann der Wasserstand niedriger sein als markiert, an anderen Stellen höher.

Wir wissen, dass dies auf der Erde aufgrund der Gravitationsgezeiten regelmäßig geschieht, aber diese sind ein äußerer Einfluss (von Mond und Sonne, können aber auch von anderen Planeten beeinflusst werden). Die Gezeiten sind auch ein tägliches Ereignis, und wir können ihren Ablauf vorhersagen, weil sie so gut beobachtbar sind.

Wir scheinen unsere eigenen internen Faktoren zu ignorieren, aber es gibt sie.

Soweit ich weiß, bin ich der einzige, der diese offensichtliche, natürlich vorkommende, physikalische Eigenschaft unseres Planeten festgestellt hat. Ja, unser Planet „pocht“, und das kann sich auf die Veränderungen des Meeresspiegels an einem bestimmten Ort auswirken und schwer vorherzusagen sein. Außerdem „pocht“ der Planet auf einer Zeitskala, die für den Menschen fast nicht wahrnehmbar ist. Geologen sagen uns, dass sich einige Gebiete jedes Jahr um viele Zentimeter oder mehr bewegen, während andere viel weniger Bewegung aufweisen. Die Berge können auf unmerkliche, aber messbare Weise an Höhe gewinnen (oder sie können zurückgehen).

Wie können wir eine lokale Veränderung des Wasserspiegels von einer einfachen Fluktuation der dreidimensionalen Struktur der Erde im Gegensatz zu einer Veränderung des tatsächlichen Volumens unterscheiden? Und wenn wir tatsächlich feststellen können, dass die Veränderung des Volumens nicht auf eine Schwankung der Erdstruktur zurückzuführen ist, woher wissen wir dann, dass die Veränderung auf eine existenzielle Bedrohung zurückzuführen ist? Diese Fragen sind komplex und wurden noch nicht beantwortet.

Was ist mit der arktischen oder antarktischen Schmelze? Trägt das nicht zum Anstieg des Meeresspiegels bei?

Das könnte der Fall sein, wenn es keine anderen Faktoren gäbe, die die Menge an flüssigem Wasser auf unserem Planeten zu einem bestimmten Zeitpunkt beeinflussen. Mit anderen Worten, wenn die Menge an flüssigem Wasser auf unserem Planeten statisch wäre, dann müsste eine neue Quelle, wie die eines schmelzenden Gletschers, eine gewisse Wirkung haben. Tatsache ist jedoch, dass die Verdunstung von Wasser auf unserem Planeten ständig stattfindet und nicht vorhersehbar ist. Ebenso ist der Neuzugang von flüssigem Wasser auf unserem Planeten konstant und ebenfalls nicht vorhersehbar. Der Zustand des Wassers, ob flüssig, fest oder gasförmig, ist in ständigem Fluss, oder anders gesagt, er ist dynamisch. Wir wissen NICHT, wo dieser Gleichgewichtspunkt liegt.

Der Beitrag des flüssigen Wassers auf unserem Planeten stammt größtenteils von den bereits 70 Prozent unseres Planeten, die mit Wasser bedeckt sind. Diese planetarische Wasserquelle produziert WV durch Verdunstung. Wo es mehr Wasser und höhere Temperaturen/größere Energiezufuhr gibt, steigt die Verdunstungsmenge und es wird mehr WV produziert. Es gibt einige geringfügige unterirdische Wasserquellen, die größtenteils auf das zurückzuführen sind, was man am besten als Oberflächenversickerung bezeichnen kann, aber diese Quellen sind relativ unbedeutend.

Aus dem WV entstehen dann Kondensationsereignisse wie Regen und Schnee. Dieses Wasser wird dann von den Lebewesen, die davon abhängig sind (wie Pflanzen, Tiere, Menschen, Mikroben usw.), genutzt oder verbraucht oder kehrt in das aquatische Ökosystem zurück. Wenn jedoch nur verbraucht würde, würde sich das Gleichgewicht des Wassers mit der Zeit verschlechtern. Das Leben auf unserem Planeten produziert aber nicht nur Wasser, sondern verbraucht es auch. Wir Menschen verbrauchen Wasser, um zu überleben, aber wir produzieren es auch in Form von Schweiß, Feuchtigkeit in unserem Atem und in unseren Ausscheidungen (z. B. Urin). Wir produzieren auch Wasser durch unsere Anwesenheit und den Einsatz von Technologie. Bei der Verbrennung von Holz wird unter anderem Wasser produziert, ebenso wie beim Betrieb eines Verbrennungsmotors. Das ist gut für Dinge, die Wasser verbrauchen.

Wir produzieren auch CO2, was gut für die vielen Dinge ist, die CO2 benötigen. Was wir nicht wissen, ist, ob die vom Menschen verursachte CO2-Produktion in einer Weise mit den natürlichen CO2-Quellen konkurriert oder zu ihnen hinzukommt und ein schreckliches Ungleichgewicht verursacht. Ich würde eine Veränderung von 300 ppm auf 400 ppm nicht als entsetzliches Ungleichgewicht betrachten, wenn man bedenkt, dass die anderen 99,96 Prozent der molekularen Komponenten genauso viel oder mehr dazu beitragen. Vielleicht wäre ich besorgt, wenn die thermischen Fähigkeiten von CO2 tausende Male größer wären als die Fähigkeiten unserer anderen atmosphärischen Komponenten, aber das ist nicht der Fall.

Mehr oder weniger wird durch all diese komplexen Mechanismen ein Gleichgewicht aufrechterhalten. Wir wissen nicht, wie dieses Gleichgewicht aussieht und ob es sich im Laufe der Äonen, seit es wasserbasiertes Leben auf unserem Planeten gibt, verändert hat.

Die Menschen sind Experten im Rosinenpicken von Informationen geworden

Wenn Sie sich die verschiedenen Punkte ansehen, die ich oben genannt habe, werden Sie feststellen, dass dies stimmt. Die Menschen wählen aus, was sie wollen, um das zu unterstützen, was sie unterstützen wollen. Außerdem scheinen die Menschen bereit zu sein, ihre Definitionen zu ändern, um das zu unterstützen, was sie unterstützen wollen. Deshalb ist die Sprache so wichtig und muss klar sein, und deshalb sind allgemein anerkannte Definitionen wichtig.

Jeder muss ein wissenschaftlicher Kritiker werden, vor allem, wenn er die „Chicken Littles“ unserer Medienwelt beobachtet. Sie müssen die grundlegenden Fragen stellen:

Wie wurden die Daten gewonnen?

Wo wurden die Daten gewonnen?

Welche Kontrollen sorgen für einen angemessenen Bezugspunkt für die Daten?

Wurden Daten ausgeschlossen? Wenn ja, warum?

Sind die Daten repräsentativ?

Handelt es sich um einfache, statische Systeme oder um komplexe, dynamische Systeme?

Gibt es andere Erklärungen für die Daten als die, die angegeben werden?

Wurden die Daten per Computer erstellt? Wenn ja, welche Annahmen und Parameter wurden verwendet?

Gibt es Argumente oder Diskussionspunkte? Wenn ja, wie lauten sie? Wenn sie unterdrückt werden, warum?

Gibt es historische Perspektiven?

Haben sich die Definitionen geändert? Wenn ja, warum und gibt es einen Konsens über die neue Definition?

Warum haben Sie in den vergangenen Jahren die Sommertemperaturen in schwarzer Schrift auf grünem Kartenhintergrund angegeben und jetzt alles in rot?

Was ist die Standardqualifikation und/oder der Bezugspunkt für die Verwendung von „rot“ oder „orange“ in Ihren Meldungen?

Wenn das, was Sie berichten, als eine Art Rekord gemeldet wird, wie weit reichen diese Daten dann zuverlässig zurück? Wurden die früheren „Rekorde“ von genau demselben Ort aus gemessen? Gab es irgendwelche Störfaktoren, die den Standort oder die Probenahme verändert haben?

Und so weiter. In der Wissenschaft gibt es keine Frage, die „zu dumm“ ist. Selbst die grundlegende Frage „Ich habe Angst, dass ich es nicht verstehe, können Sie es mir bitte erklären?“ ist vernünftig und verdient es, erklärt zu werden.

Unser Planet besteht aus einer Reihe sehr komplexer Ökosysteme, deren Lebensspanne weit über die menschliche Existenz hinausgeht, wobei einige zusammenarbeiten und andere miteinander konkurrieren. Die meisten davon haben wir noch nicht einmal ansatzweise verstanden, und wir haben erst begonnen, Daten zu sammeln. Unser Wissen über die Geschichte unserer Ökosysteme nimmt nur langsam zu (und es wird nicht dadurch gefördert, dass wir Debatten aus dem Weg gehen und uns Daten herauspicken).

Ich habe nur einige der wichtigsten Themen ausgewählt, die ich nur oberflächlich untersuchen möchte. Aber Sie werden sehen, dass selbst eine kursorische Untersuchung Zweifel an den Erzählungen aufkommen lässt, mehr Fragen aufwirft und eine größere und offenere Debatte erfordert.

Ich behaupte nicht, die Antworten zu kennen, aber ich scheue mich nicht, Fragen zu stellen.