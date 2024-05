Von Rhoda Wilson

Aus den Zusammenfassungen der AI-Suche geht hervor, dass am selben Tag, an dem das Polarlicht auf der Nordhalbkugel zu sehen war, HAARP Experimente durchführte, um in der Ionosphäre künstlich ein Polarlicht-ähnliches Leuchten oder “Airglow” zu erzeugen.

Das Polarlicht, auch als Nordlicht bekannt, war in letzter Zeit ein spektakulärer Anblick am Nachthimmel. Am 10. Mai 2024 war das Polarlicht in vielen Teilen der Welt zu sehen, darunter in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien.

Nach Angaben der Medien war ein starker geomagnetischer Sturm, der durch eine Sonneneruption ausgelöst wurde, der Auslöser für das spektakuläre Nordlicht. Der Sturm war stark genug, um Störungen der Stromnetze und Kommunikationssysteme zu verursachen, aber er bot auch einen atemberaubenden Anblick für diejenigen, die ihn sehen konnten.

In den Vereinigten Staaten war das Polarlicht in vielen Teilen des Landes zu sehen, einschließlich der nördlichen Bundesstaaten und sogar im Süden bis nach Alabama und Kalifornien. In Europa war das Polarlicht in Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Norwegen zu sehen.

Das Zentrum für Weltraumwettervorhersage der National Oceanic and Atmospheric Administration sagte am Freitag voraus, dass die Polarlichter am vergangenen Wochenende wieder sichtbar sein könnten, und zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag, sofern das Wetter es zulässt.

Die Vorhersage des Zentrums für Weltraumwettervorhersage basierte möglicherweise nicht auf natürlichen Ereignissen, sondern auf der Erwartung der Ergebnisse eines Experiments, das im Rahmen des Programms zur Erforschung hochfrequenter aktiver Polarlichter (“HAARP”) durchgeführt wurde.

Dr. Robert Malone benutzte Perplexity, ein abonnementbasiertes Programm für künstliche Intelligenz (“KI”), um nach “HAARP aurora May 10” zu suchen und veröffentlichte die Ergebnisse seiner Suche sowie die Quellen, die das KI-Programm verwendete, auf seinem Telegram-Kanal. Perplexity antwortete:

Am 10. Mai 2024 führte HAARP Experimente durch, um in der Ionosphäre durch die Anregung von Elektronen mit hochfrequenten Radiowellen künstlich ein Polarlicht-ähnliches Leuchten oder “Airglow” zu erzeugen. Bei dem Experiment “Making the Invisible Visible” (Das Unsichtbare sichtbar machen) wurde getestet, ob heiße Elektronen, die durch die Funkübertragungen von HAARP erzeugt werden, ein Polarlicht-ähnliches Phänomen namens STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement = Starke Verbesserung der thermischen Emissionsgeschwindigkeit) erzeugen können.

Wir haben unsere eigene Abfrage mit der kostenlosen KI-Zusammenfassung von Brave durchgeführt. Wir gaben dieselbe Abfrage wie Dr. Malone ein, “HAARP aurora May 10”, und die KI von Brave antwortete:

Die Forschungskampagne wurde in Alaska durchgeführt, und die Ionosphäre wurde mit X-Mode-HF-Wellen aufgeheizt, was zu hellen leuchtenden Flecken in der Ionosphäre und Störungen des Magnetfelds am Boden führte. Dieses Experiment war Teil einer viertägigen Testphase, bei der Lichter am Himmel von Alaska beobachtet werden sollten.

Das High-Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) führte vom 8. bis 10. Mai 2024 eine Forschungskampagne durch, die mit einem spektakulären Schauspiel der Aurora Borealis am 10. Mai 2024 zusammenfiel. Berichten zufolge kündigte das HAARP-Team an, dass es vom 8. bis 10. Mai 2024 Tests durchführen würde, und in der Pressemitteilung wurden die Betriebszeiten angegeben.

Auf dieselbe Frage antwortete wenige Minuten nach der Antwort von Brave Microsofts Copilot, eine kostenlose KI-Zusammenfassung, die in der Suchmaschine Microsoft Bing enthalten ist (Hervorhebung von uns):

Am 10. Mai 2024 zog ein spektakuläres Schauspiel der Aurora Borealis (auch bekannt als Nordlicht) die Zuschauer rund um den Globus in seinen Bann. Ungewöhnliche Sonnenaktivitäten, insbesondere koronale Massenauswürfe (CMEs) und Sonneneruptionen, lösten dieses himmlische Phänomen aus. Geladene Teilchen von der Sonne stießen mit dem Magnetfeld der Erde zusammen und erzeugten leuchtende Polarlichter am Himmel. Diese Lichter waren sogar an Orten sichtbar, an denen Polarlichter selten sind, wie in Teilen der Vereinigten Staaten, Europas und Neuseelands.

Eine alternative Theorie deutet jedoch auf einen noch faszinierenderen Ursprung hin. Am selben Tag wurden in der HAARP-Anlage in Alaska Experimente zur künstlichen Erzeugung von Polarlichtern in der Ionosphäre durchgeführt. Mit Hilfe von Hochfrequenz-Radiowellen stimulierte HAARP Elektronen, um “Airglow” zu erzeugen. Das Experiment mit dem Namen “Making the Invisible Visible” (Das Unsichtbare sichtbar machen) sollte feststellen, ob die Funkübertragungen von HAARP ein als STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement) bekanntes Phänomen hervorrufen können. HAARP, das umstrittenerweise der Erforschung der Ionosphäre gewidmet ist, hat aufgrund der Art seiner Arbeit das öffentliche Interesse geweckt. Während also die natürliche Sonnenaktivität eine Rolle spielte, könnten die HAARP-Experimente zu den faszinierenden Polarlichtern an diesem Tag beigetragen haben.

