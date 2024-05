Marathon in den Niederlanden: Überfüllte Krankenhäuser wegen zahlreicher Beschwerden

In den Niederlanden wurden die Rettungsdienste am vergangenen Sonntag wegen einer “hohen Anzahl von Unwohlsein” beim Leiden-Marathon alarmiert. Der 10-Kilometer-Lauf wurde am Sonntagnachmittag abgesagt.

Viele Teilnehmer, die sich unwohl fühlten, wurden in zwei nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Diese waren überfüllt und konnten keine weiteren Patienten mehr aufnehmen. Daraufhin wurde beschlossen, die Veranstaltung abzusagen, da die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Eine “große Anzahl” von Personen wurde in das LUMC und das Krankenhaus Alrijne gebracht. Soweit wir wissen, ist niemand gestorben.

Die Rettungsdienste waren mit der großen Zahl der Erkrankten überfordert. “Der Druck auf Krankenwagen, Krankenhäuser und andere Rettungsdienste wurde zu groß, so dass keine andere Entscheidung möglich war. Die Sicherheit und Gesundheit der Menschen geht vor”, sagte Bürgermeister Peter van der Velden.

“Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Die Rettungsdienste sind überall im Einsatz”, beobachtete ein Reporter von Omroep West.

Nach Aussage eines Sprechers wurde den Menschen wegen der “Hitze” unwohl. Diese Aussage wirft Fragen auf. “Mein Mann läuft seit Jahren Marathon und war auch schon oft dabei, aber so etwas habe ich noch nie erlebt, auch nicht bei 30 Grad oder noch heißer! Und?”, antwortet Maria.

Fred fügt hinzu: “Warum sollte das so sein? Vor fünf Jahren (also 2019) bin ich einen 10-Kilometer-Lauf bei noch heißeren Bedingungen gelaufen und damals gab es nur wenige Ausfälle. Zusammen mit seiner Antwort postete er ein paar Negativ-Emojis.

Der Fotograf und Kameramann Guus Schoonewille findet es bemerkenswert, dass nicht bekannt gegeben wird, wie viele Teilnehmer krank geworden sind. “Sonst könnten die Leute anfangen, andere Marathons mit ähnlichen (Wetter-)Bedingungen zu vergleichen. Und dann kommt man auf einen Bruchteil dieser Zahl”, sagt er.

“Aber wir werden einfach wieder vorgeben, als wäre nichts gewesen!