Der Ausbruch der Flüchtlingskrise und der weltweite Vorstoß für Impfpässe

Der Ausbruch des Vulkans La Soufrière (Schwefel) auf St. Vincent hat eine einmalige Gelegenheit geboten, die Grenzen in Sachen verpflichtender öffentlicher Gesundheitspolitik zu verschieben, vor allem in Bezug auf verpflichtende Impfungen, Impfpässe und die massenhafte Erfassung von biometrischen Daten.

SAINT VINCENT, GRENADINE ISLANDS – Die Kontroverse brach auf Twitter aus, als die 32.000 Fuß hohe Rauchfahne des Vulkans La Soufrière auf St. Vincent noch in den Himmel stieg. Der Feuersturm auf amerikanischen Social-Media-Plattformen über Berichte, dass nur diejenigen, die gegen COVID-19 geimpft sind, die östliche Karibikinsel evakuieren dürfen, wirft ein Licht auf die Architekten des Biosicherheitsstaates, die auf St. Vincent & die Grenadinen (SVG) gekommen sind, um die Grenzen der obligatorischen öffentlichen Gesundheitsprotokolle inmitten einer Naturkatastrophe auszuloten, die nun voraussichtlich Monate dauern wird“.

Globale Organisationen, NGOs und Mitglieder der wissenschaftlichen Gemeinschaft koordinieren die Notfallmaßnahmen in St. Vincent. Stromausfälle, kein sauberes Wasser und anhaltende Vulkanausbrüche haben Teile der Insel praktisch unbewohnbar gemacht und stürzen die Vincentianer, die es geschafft haben zu fliehen, in einen Zustand der Quasi-Staatenlosigkeit, in dem Vorstellungen von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten formbar werden.

„Flüchtlinge sind in einer Position völliger Verwundbarkeit“, sagt Dr. Diego Garcia Ricci von der Ibero-Amerikanischen Universität in Mexiko-Stadt im Gespräch mit MintPress. Der Verfassungsrechtsprofessor und Datenschutzexperte sprach einige der Probleme an, die mit der Notlage von Flüchtlingen verbunden sind, da biometrische Daten wie Netzhautscans, Fingerabdrücke und sogar das Geschlecht im Zuge der Pandemie zu einer Säule der Identitätsdokumentation und der beginnenden Reiseanforderungen werden. „Während Biometrie für Identifikationszwecke nützlich sein kann, passieren auch Fehler“, warnt Garcia Ricci.

Am meisten gefährdet von diesen Fehlern, Missbrauch und rassistischer Profilierung, die sich aus biometrischen digitalen Identitätssystemen ergeben, sind diejenigen, deren Bedürfnis nach dem „Staat“ dadurch unabdingbar wird, dass sie staatenlos geworden sind. Freie, handlungsunfähige Personen sind die Hauptzielscheibe für globale Organisationen wie das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), das behauptet, für fast 80 Millionen gewaltsam vertriebene Menschen zu sprechen.

Vincentianer, die nicht in der Lage sind oder sich weigern, die Insel zu verlassen, werden wahrscheinlich als „intern Vertriebene“ oder IDPs eingestuft, eine andere Art von Flüchtlingen, wie sie vom UNHCR definiert werden. Solche Klassifizierungen sind Teil einer riesigen Struktur von Gesetzen und Richtlinien, die in den Archiven supranationaler staatlicher Einrichtungen wie der Europäischen Kommission und der Vereinten Nationen verankert sind. Sie basieren auf der Konvention und dem Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, die internationale Regeln für die Behandlung und Rechte von Flüchtlingen aufstellen, deren Zahl sich seit 2012 fast verdoppelt hat und von 45,2 Millionen „Vertriebenen“ auf 79,5 Millionen bei der letzten Zählung gestiegen ist.

Wirtschaftssanktionen, der Krieg gegen den Terror und andere politische Maßnahmen, die von den in New York und Brüssel vertretenen Interessen auferlegt werden, verursachen einen menschlichen Tsunami, der von Orten wie Venezuela und dem Jemen ausgeht, um nur zwei der markantesten Beispiele zu nennen. Eine Naturkatastrophe hat den Bürgern von St. Vincent einen sofortigen Flüchtlingsstatus verliehen, die sich zu ihrer Zahl gesellen, während der beginnende Biosicherheitsapparat seinen Griff auf die Grenzkontrolltechnologie festigt und gesundheitsbezogene digitale Identitätssysteme am Horizont zu erahnen sind.

Eine Roadmap

Im Frühjahr 2018 enthüllte die Europäische Kommission (EK) ihre Absicht, einen „Impfausweis/Pass“ zu schaffen, in einem Vorschlag mit dem Titel „Verstärkte Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von durch Impfung vermeidbaren Krankheiten“, der viele der Themen berührt, die heute die Runde machen, wie z. B. Wege, um Impfzögerlichkeit und „die Sicherheit und potenziellen Nebenwirkungen verschiedener Impfstoffe“ anzugehen.

Ein Jahr später stellte die EK eine „Roadmap“ vor, die die vollständige Umsetzung des „gemeinsamen EU-Impfausweises“ bis 2021 vorsieht. Damit liegt die EU genau im Zeitplan, um die erste Region der Welt zu werden, die eine vollwertige medizinische Zulassungspolitik für ihre 27 Mitgliedsstaaten einführt.

#COVAX has now delivered vaccines to 100 countries.



This is a real milestone. I'm proud of #TeamEurope's contribution to this global effort of solidarity.



Our common fight against #COVID19 continues, to make sure no one is left behind. pic.twitter.com/Xz9qqkC3aw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2021

Nachdem die 27 EU-Mitgliedsstaaten diesen Weg eingeschlagen haben, haben führende Entwickler von Gesundheitsausweisen wie The Commons Project, Pathcheck und IBMs Digital Health Pass ihren eigenen Club für politische Empfehlungen gegründet. Die Bioinformatik- und Biowissenschaftsbranche hat sich unter einem Dach zusammengefunden, das von der ID2020 Digital Identity Alliance unter dem Namen Good Health Pass Collaborative (GHPC) gegründet wurde

Die GHPC versucht, politische Entscheidungen über die Implementierung der Technologie speziell in Grenzkontrollsituationen zu beeinflussen. Während viele ihrer Mitglieder Ausweis-Apps für Anwendungen außerhalb dieser Szenarien anbieten, stellt die GHPC klar, dass ihre Mission ausschließlich darin besteht, die richtigen Rahmenbedingungen für die Grenzpolitik zu schaffen, die den Nutzen für ihre „Kernpartner“ maximieren, wenn sie sich daran machen, „ein interoperables, vertrauenswürdiges Rahmenwerk und Ökosystem für die Ausstellung, Nutzung und Verwaltung von COVID-19-Test- und Impfausweisen für internationale Reisen“ zu entwickeln, wie es im Whitepaper der GHPC heißt.

Garcia Ricci beschreibt das Problem. „Wir wissen nicht wirklich, wie sie funktionieren werden“, sagt er und fügt hinzu, dass die Richtlinien für die Kontrolle der Einreise an der Grenze noch immer nicht klar und definiert sind. Jedes Land setzt seine eigene Politik um.“

Dakota Gruener, Exekutivdirektor des GHPC und Beauftragter für das Engagement des Privatsektors von Bill Gates‘ GAVI (offiziell „Gavi – The Vaccine Alliance“), hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich solche Richtlinien dem Willen des breiteren Biosicherheitsstaates beugen, um das Risiko der „Fragmentierung“ zu überwinden und sich die Optionen offen zu halten, während die intelligente Infrastruktur, die für eine Ausweitung erforderlich ist, aufgebaut wird.

Grüner schließt sogar die Verwendung von Papier in der Zwischenzeit nicht aus und betont, dass „um für die Nutzer wertvoll zu sein, müssen Ausweise beim Check-in, bei der Ankunft durch Grenzkontrollbehörden und mehr akzeptiert werden“, und fügt hinzu, dass schließlich ein „gemeinsamer Governance-Rahmen“ die Probleme lösen würde, die sich aus dem Überfluss an Impfausweis-Apps und Karten in der Entwicklung ergeben.

Der Untertan der Königin

Der Ausbruch des Vulkans La Soufrière (Schwefel) hat eine einmalige Gelegenheit geboten, die Grenzen in Sachen verpflichtender öffentlicher Gesundheitspolitik zu verschieben. Der Premierminister von St. Vincent, Ralph Gonsalves, hatte die Initiative ergriffen, um im März mit der Umsetzung zu beginnen, indem er verpflichtende Impfungen für die Minibusfahrer der Insel anordnete und in einem Radiointerview am Tag vor der Vulkankatastrophe dazu aufrief, dass sich Lehrer impfen lassen.

Die Impfpflicht wurde nun auf alle Personen ausgeweitet, die die Insel verlassen wollen, und bricht mit den Standardprozeduren, die eine Überprüfung des Status an den Einreisehäfen vorsehen. Gonsalves gab die Direktive auf einer Pressekonferenz am Tag vor dem Ausbruch heraus und forderte verpflichtende Impfungen für diejenigen, die in der Nähe des Vulkans leben. Im Februar unterzeichnete Gonsalves ein Notstandsgesetz, das die Verwendung des Impfstoffs von Oxford-AstraZeneca zusammen mit dem von Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna und drei weiteren Herstellern erlaubte.

Die erste Lieferung von Impfstoffen traf nur zwei Tage vor dem Vulkanausbruch ein, mit freundlicher Genehmigung von COVAX – einem globalen Konsortium, das Impfstoffe in den Ländern des globalen Südens verteilt, bestehend aus der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), der von Bill & Melinda Gates finanzierten GAVI, UNICEF, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und ihrem Kreditvehikel, der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO), die einen revolvierenden Fonds betreibt, der aus mehr als 200 Geberpartnern besteht, um Impfstoffe für COVAX zu kaufen.

Das auf St. Vincent und den Grenadinen stationierte WHO-Personal posiert neben einer der ersten COVAX-Lieferungen, die auf den Inseln angekommen sind. Foto | WHO

Etwa 24.000 Dosen des hochproblematischen Impfstoffs von AstraZeneca trafen in dem karibischen Land als Teil einer größeren Impfstoffverteilungsaktion in der Region durch COVAX ein, die im März mit der Lieferung von 728.000 Dosen an fünf Länder in der Region begann. Der so genannte Oxford“-Impfstoff wurde in vielen Ländern aufgrund von schwerwiegenden Problemen mit der Blutgerinnung, die in einigen Fällen zum Tod geführt haben, eingestellt.

Aufgrund ihres neu gewonnenen Flüchtlingsstatus haben die Vincentianer wenig Schutz vor den Notfallmaßnahmen, die derzeit von ihrem Premierminister durchgesetzt werden, der ein Untertan der Krone ist und unter dem Vertreter der Königin, Generalgouverneur Susan Dougan, dient.

Fisch in der Tonne

Der Nexus zwischen Big Pharma, Big Tech und dem nationalen Sicherheitsstaat zeigt sich in der Gesundheits-Credentialing-Industrie, wo wichtige Akteure aus jedem Sektor und ihre Partner die verschiedenen Aufgaben angehen, die zum Aufbau des Biosicherheitsstaates erforderlich sind. Die Impfung auch nur der Hälfte der 80 Millionen Zwangsvertriebenen, die unter dem Schutz des UNHCR stehen, die Erfassung ihrer biometrischen Daten und die Erstellung digitaler Ausweise oder Apps zum Speichern und Abrufen dieser Daten wäre ein bedeutender Schritt in diese Richtung

Das UNHCR hat im Auftrag von COVAX die Rolle einer diplomatischen Outreach-Operation übernommen, um Länder davon zu überzeugen, Flüchtlinge in ihre nationalen Impfstrategien aufzunehmen. Serbien, Nepal und Ruanda gehören zu den Ländern, die als Ergebnis der UNHCR-Kampagnen Asylbewerber und Flüchtlinge geimpft haben. Die Impfung von Flüchtlingen gegen COVID-19 wird als „Schlüssel“ zur Beendigung der Pandemie angepriesen.

In der Zwischenzeit baut Northrop Grumman die größte biometrische und biographische Datenbank von Ausländern und Bürgern in den USA auf, genannt Biometric Identification Transnational Migration Alert Program, oder BITMAP, wie MintPress im März berichtete. Betrieben von Immigration and Customs Enforcement (ICE) in 14 Ländern, einschließlich der drei mittelamerikanischen Ländern, deren Drogenkrieg Flüchtlinge sind derzeit die Grenze überschwemmen, BITMAP ist nur eine von mehreren biometrischen Erfassung Operationen gezielt Flüchtlinge.

„Die Extraktion jeglicher Art von biometrischen Daten stellt einen Eingriff in die Privatsphäre dar“, erklärt Garcia Ricci und fügt hinzu, dass solche Eingriffe zwar nicht unbedingt verboten sind, aber nicht „willkürlich oder illegal“ sein dürfen. Mit anderen Worten, es muss eine rechtliche Grundlage für die Sammlung solcher Daten geben und die rechtliche Grundlage selbst muss einen legitimen Zweck verfolgen.“

Es ist unklar, ob die Zwecke der Kernpartner des GHPC, wie Mastercard, in diesen rechtlichen Rahmen passen. Der Kreditkartenriese hat mit dem UNHCR und Tech-Unternehmen, die auch Teil des GHPC sind, zusammengearbeitet, um ihre neuartigen biometrischen ID-Karten an Flüchtlingsgruppen wie den Rohingya zu testen. Das GHPC, das als das bisher ehrgeizigste Projekt von ID2020 beschrieben wird, konzentriert sich darauf, „ein globales, interoperables Ausweissystem zu schaffen, das nur möglich ist, wenn wir auf eine Art und Weise zusammenkommen, die den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht wird“, so Ajay Bhalla, Präsident von Cyber & Intelligence bei Mastercard.

Ann Cavoukian, Executive Director des Global Privacy & Security by Design Centre, gibt sich als Wächterin der Organisation aus, scheint aber schon früh vor der Idee der Gesundheitspässe kapituliert zu haben, von denen sie behauptet, dass sie persönlich dagegen sind. Nachdem sie jedoch eingeräumt hat, dass sie verwendet werden“, wie sie gegenüber Biometric Update sagte, räumt Cavoukian ein, dass biometrische Technologie wahrscheinlich ein notwendiger Bestandteil von Gesundheitspässen sein wird, um den Ausweis an die Person zu binden.“

Das ‚Binden‘ von Personen an Ausweise kann sich als problematisch erweisen. Garcia Ricci deckt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit in der Frage der biometrischen Datenerfassung auf und zitiert Fingerabdrücke, die „ein biometrischer Marker sind, der zur Identifizierung von Menschen verwendet wurde und von dem man sagen kann, dass er ein angemessenes Maß an Verhältnismäßigkeit aufweist“, was die Invasivität angeht.

Aber was passiert, fragt er, „wenn die Vereinigten Staaten oder irgendein anderes Land“ die Grenze von Tinte auf den Fingern zur DNA-Extraktion überschreitet? „Da stellt sich die Frage nach den legitimen Zwecken“, meint Garcia Ricci, „denn die DNA enthält die intimsten Informationen über einen Menschen und kann verwendet werden, um viele andere Informationen abzuleiten, wie zum Beispiel die Neigung zu bestimmten Krankheiten oder genetischen Defekten.

„Während Biometrie für Identifikationszwecke nützlich sein kann“, fährt er fort, „passieren Fehler, und wir müssen wachsam sein, um sicherzustellen, dass alle Fehler, die zur falschen Identifikation einer Person durch fehlerhafte biometrische Daten führen könnten, im System korrigiert werden können.“

Wenn das Global Privacy & Security by Design Centre der designierte Beschützer der bürgerlichen Freiheiten und Menschenrechte in Zeiten des Impfpasses ist, dann ist ein genauerer Blick auf die Organisation nicht sehr vertrauenserweckend. In ihrem Vorstand sitzt kein Geringerer als der ehemalige US-Heimatschutzminister Michael Chertoff, der auch im Beirat von Carbyne sitzt – einer Cybersecurity-„Notfallmanagement“-Firma mit Verbindungen zu Israels berüchtigter menschenrechtsverletzender Einheit 8200. Carbyne hat auch direkte geschäftliche Verbindungen zu Peter Thiel, der seine eigene Firma für Gesundheitsdatenmanagement und Pre-Crime-Analytik namens Palantir betreibt und seit 2013 ein gemeinsames Forschungszentrum mit Carbyne in Israel betreibt.

Trotz ihrer fragwürdigen Allianzen ist Cavoukian zuversichtlich, dass ihre „Befürwortung“ des Global Health Pass und der Gesundheitsprüfung im Allgemeinen die Ängste der Befürworter von Datenschutz und Datenintegrität zerstreuen wird. Im März „drängte“ die neu gegründete gemeinnützige Organisation das Weiße Haus in einem von 80 Unterzeichnern unterzeichneten Brief dazu, „offizielle Richtlinien für die Entwicklung und den Einsatz von Gesundheitspässen zu erstellen“.

Flüchtlinge sind sozusagen die „first-to-market“ für die digitalen Ausweise mit biometrischen Merkmalen. Doch während sogenannte Impfpässe und ähnliche Gesundheitsdaten-Apps immer näher an die Realität für normale, bereits dokumentierte Bürger heranrücken, sollte es für diejenigen, die bereit sind, hinter die Fassade der öffentlichen Gesundheit zu blicken, klar sein, dass die Einführung des Biosicherheitsstaates nur Teil eines längerfristigen Projekts ist, das darauf abzielt, die globale Wirtschaft so umzugestalten, dass sie auf Daten läuft.

Frühzeitige Warnung

Die Einwohner von Vincent wurden relativ früh gewarnt, nachdem Wissenschaftler des Seismic Research Center an der University of the West Indies (UWI-SRC) am 8. April um 3 Uhr morgens das Büro des Premierministers anriefen und die Beamten vor einem bevorstehenden vulkanischen Ereignis warnten.

Die Insel stand seit Dezember 2020 unter einem „Orange Level“ Alarm. Das farbcodierte System zur Überwachung der vulkanischen Aktivität wird von der regionalen Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDMEA) mit Sitz in Barbados verwaltet, wobei die Daten vom UWI-SRC in Abstimmung mit der National Emergency Management Organization (NEMO) bereitgestellt werden.

Asche steigt in die Luft, als der Vulkan La Soufriere auf St. Vincent ausbricht, gesehen von Chateaubelair, 9. April 2021. Orvil Samuel | AP

NEMO wurde 2002 ins Leben gerufen, ein Jahr nachdem USAID einen Workshop an der University of the West Indies (UWI) über vulkanische und seismische Gefahren in der östlichen Karibik organisiert hatte, aus dem der „Vulkanische Gefahrenatlas“ hervorging, der „eine wesentliche Blaupause für Planer und Beamte mit Verantwortung für die Verwaltung der wirtschaftlichen Infrastruktur der ostkaribischen Inseln darstellen soll.“

Das ursprüngliche Projekt des Frühwarnsystems (Early Warning System, EWS) wurde von Brüssel über das Büro der Generaldirektion für Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe der EU und deren Finanzierungsvehikel European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) finanziert. Zu den ursprünglichen Programmpartnern in St. Vincent gehörten die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO/WHO) und das Rote Kreuz.

Der Vulkanologe

Am 7. April, dem gleichen Tag, an dem COVAX die erste Ladung Impfstoffe nach St. Vincent lieferte, erschien ein Artikel im Hawaii Tribune Herald, in dem eine „neue“ Studie zur Vorhersage der Auswirkungen zukünftiger Vulkanausbrüche vorgestellt wurde. Unter der Leitung von Prof. Bruce F. Houghton von der University of Hawaii in Manoa behaupteten die Forscher, dass die durch Vulkanausbrüche verursachten Schäden durch eine sorgfältige Analyse der geologischen „Signaturen“ von Lavaströmen „Wochen“ im Voraus vorhergesagt werden könnten.

Houghton vergleicht Volkszählungsdaten mit den durchschnittlichen Grundstückskosten und Haushaltseinkommen in drei Gebieten, die sich in Hawaiis Lava-Gefahrenzonen befinden, und verbindet wirtschaftliche Indikatoren mit Karten der geologischen Störungen, die durch das Kilauea-Ereignis von 2018 verursacht wurden, um etwas zu erstellen, das im Wesentlichen ein finanzielles Projektionswerkzeug ist, das sich als wissenschaftliche Arbeit tarnt.

Houghtons Idee zur Schadensbegrenzung bei Vulkanausbrüchen ist es, das Bevölkerungswachstum in den Lava-Gefahrenzonen einzudämmen. Der malthusianische Fokus ist auffällig und wird vielleicht vom Autor selbst stillschweigend zugegeben, als er die Worte „soziales Dilemma“ als Teil des Titels der Studie wählte.

Während Houghtons Arbeit zeigt, dass seismische Spuren und Lavaströme genug eigene Daten hinterlassen, um eine detaillierte Analyse der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen eines vulkanischen Ereignisses zu ermöglichen, können diese Informationen vielleicht helfen, tatsächliche Schäden durch einen Vulkanausbruch zu verhindern oder nicht. Aber sie werden die Bedürfnisse der Vertreter von Weltbank und IWF erfüllen, die oft Studien wie diese in ihren ledernen Aktenkoffern mit sich führen, wenn sie einem „Entwicklungsland“ wie St. Vincent das neueste Schuldenfinanzierungsprogramm vorschlagen.

Die Banker

Als die Covid-Krise im Sommer 2020 wütete, wurde SVG-Premierminister Gonsalves wegen eines Facebook-Posts konfrontiert, in dem er ganz klar erklärte, dass er sich die Finanzierung durch die Weltbank gesichert habe, um „ein modernes Akutkrankenhaus mit 140 Betten“ zu bauen. Nachdem er bestritten hatte, jemals eine solche Behauptung aufgestellt zu haben, zerrissen politische Gegner den Mann, der St. Vincent und die Grenadinen seit fast der Hälfte ihrer unabhängigen Existenz regiert.

„Die Weltbank weist darauf hin, dass die Finanzierung, die sie zur Verfügung gestellt hat, nur für das Design ist“, konterte Gonsalves seine Kritiker und behauptete, dass die globale Finanzierungsorganisation „keine Mittel für den Bau dieses Krankenhauses zur Verfügung gestellt hat.“ Die Angelegenheit bleibt in den Händen seines Finanzministers Camillo Gonsalves – ebenfalls sein Sohn.

SVG-Premierminister Ralph Gonsalves kommt zu einem Gipfeltreffen in Brüssel, bei dem es um die Beziehungen zu Europa geht. Francois Walschaerts | AP

Es ist ein immer wiederkehrendes Spiel in ganz Lateinamerika und der Karibik, wenn internationale Schuldenkonsortien wie die Weltbank an die Regierungen der Region herantreten, um alle Arten von Infrastrukturprojekten vorzuschlagen, die sie zu finanzieren anbieten und dann die ausländischen Auftragnehmer dafür bezahlen, sie zu bauen, während sie Zinsen und Gebühren von den Steuerzahlern des Ziellandes kassieren, und zwar in einer Art und Weise, die es Kreaturen wie Gonsalves erlaubt, den ganzen Ruhm einzustreichen.

St. Vincents Notfallwarnsystem (EWS) war eines dieser Arten von Projekten, die von großen ausländischen Agenturen wie dem UNDP und der EG an die Küsten des „exotischen“ karibischen Inselstaates gebracht wurden. Der erste Vulkanausbruch der „Sulphur“ seit dem Jahr, in dem SVG aufhörte, eine königliche Kolonie zu sein, bot eine seltene Gelegenheit, die kürzlich vorgenommenen Änderungen am EWS auf die Probe zu stellen.

New York, Brüssel und Nichtregierungsorganisationen boten ihre Ratschläge für das Management von Bevölkerungskrisen und andere SDG-basierte Empfehlungen an, um das System nach einer 18-monatigen Neubewertung zu verbessern, die vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) und Partnern im Einklang mit seinem strategischen Plan 2018-2021 durchgeführt wurde, um „Ländern zu helfen, die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung zu erreichen.“

Die daraus resultierenden Berichte identifizierten Versäumnisse und schlugen Korrekturmaßnahmen sowie zahlreiche Änderungen und Ergänzungen am System selbst vor. Einige der Details sind in dem 2018 veröffentlichten Bericht „Roadmap to Strengthening Multi-Hazard Early Warning Systems for Saint Vincent & the Grenadines“ dargelegt. Der Bericht konzentriert sich stark auf eine geschlechterdifferenzierte Risikoanalyse und die Schaffung von Datenbanken zu diesem Zweck.

Auch Katastrophensimulationen werden in dem Bericht angeregt, und trotz einer dürftigen Budgetzuweisung von 40.000 Dollar wurde die Umsetzung von NEWS mit Workshops in Angriff genommen, die vom Büro der Vereinten Nationen für Katastrophenvorsorge (UNDRR) und der Nationalen Organisation für Notfallmanagement (NEMO) organisiert wurden, um laut NEMO-Direktorin Michelle Forbes den Einbezug von „Gender-Überlegungen“ in alle Aspekte des EWS sicherzustellen.

Die Frage, wohin all diese geschlechtsspezifischen und alle anderen biometrischen Daten, die während des Projekts gesammelt werden, gehen und wer Zugang zu diesen Datenbanken haben wird, wird in keinem der von MintPress untersuchten Materialien direkt angesprochen. Die meisten Länder haben Gesetze, die regeln, wer auf private Daten zugreifen kann, aber, wie Garcia Ricci erklärte:

Selbst innerhalb der nationalen Datenschutzgesetze sind bestimmte Arten der Zusammenarbeit zwischen den Ländern typischerweise in die Gesetzgebung selbst eingebettet. Dies wird als Datentransfer bezeichnet und verpflichtet die Nationalstaaten, die Daten mit anderen Ländern zu teilen, wenn dies als notwendig erachtet wird.“

Die aktuellen Datenschutzgesetze von SVG wurden von vielen der gleichen globalen Organisationen entwickelt, die in den vorangegangenen Abschnitten zitiert wurden. Sie organisierten Workshops und Seminare, die schließlich zur Harmonisierung von IKT-Politiken, Gesetzgebung und Regulierungsverfahren in der Karibik HIPCAR führten, die von der Karibischen Gemeinschaft CARICOM verwaltet und durch den Obersten Gerichtshof der Ostkaribik durchgesetzt wird.

Die UNDRR-Beraterin für die Karibik, Maria Kontro, verdeutlicht den Nutzen all dieser Daten, indem sie es in ihren Worten formuliert: „Jeder Dollar, der in Risikominderung und Prävention investiert wird, kann bis zu 15 Dollar bei der Wiederherstellung nach einer Katastrophe einsparen“, sagte Kontro während einer Beratungs- und Schulungsveranstaltung für Gender und Vulnerable In Early Warning Systems in SVG im Jahr 2019.

Schwarze Kariben

Die Vincentianer stammen aus einer langen Reihe von Menschen, die zur Umsiedlung, zum Umzug und zur Flucht gezwungen wurden. Fast sieben Zehntel der Bevölkerung der Insel stammen direkt von westafrikanischen Sklaven ab. Vor ihrer Ankunft kämpften die einheimischen Ciboney, Arawak und Kariben über Generationen hinweg einen langwierigen Krieg gegen die westeuropäischen Invasoren und fanden eine gemeinsame Basis mit den selbstbefreiten Afrikanern.

Jahrhunderte später müssen die Vincentianer auf die Kraft ihrer gewaltsam vertriebenen und versklavten Vorfahren zurückgreifen, um einen weiteren kolonialen Angriff auf ihre Freiheit zu ertragen, da sie sich plötzlich in einem De-facto-Testgelände für obligatorische Impfverfahren, Dokumentation des Gesundheitsstatus und Pandemie-Evakuierungsprotokolle wiederfinden.

Ein UN-Sprecher hat erklärt, dass die ausbrechende Krise „mehr als sechs Monate andauern wird“ und erwartet, dass sie sich auf Barbados, Antigua und Barbuda ausweiten wird. Die meisten Vincentianer entscheiden sich dafür, in der Nähe ihres Zuhauses zu bleiben und auf das noch unsicherere Szenario einer Evakuierung zu verzichten, die eine Injektion erfordert, die sie vielleicht sowieso umbringt.

So oder so, die Vincentianer befinden sich im Auge des Biosicherheitssturms, der die Welt auf der Suche nach einfachen Daten durchquert, um sie in sein aufkeimendes Humankapitalmarktspielzeug zu stecken. Die Chancen, der weltweit um sich greifenden Gesundheitsüberwachung und dem Data Mining zu entkommen, werden immer geringer.

Aber – genau wie das holländische Sklavenschiff, das 1635 vor der Küste von St. Vincent sank und Hunderte von Afrikanern befreite, die an Land schwammen und mit den einheimischen Kariben neue Familien gründeten – wird das Schicksal dieser neuen Form der digitalen Knechtschaft durch die Widerstandsfähigkeit der St. Vincentianer vorausgesagt.

„Sie haben gesagt, sie wollen zu Hause bleiben“, sagte Gonsalves der BBC. „Ich bin in mehreren der Lager gewesen und das ist die Botschaft.“